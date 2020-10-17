ŞEHİT POLİS SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Tedavi altında olduğu Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam savaşını kaybederek şehit olan polis memuru Mehmet Tekcan için Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene, şehit polisin babası Ahmet Tekcan, annesi Makbule Tekcan, eşi Büşra Tekcan ile Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören öncesi Vali Çetin Oktay Kaldırım ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile görüşen Büşra Tekcan, suçluların cezalandırılmasını isteyerek, "Bir ay içeride yatıp çıkmasına izin vermeyin. Ne olur suçluların ceza almasını sağlayın. Benim eşim vatan aşkıyla yanardı. Siz bizi hiç yalnız bırakmadınız ama o hainlerin ceza almasını sağlayın. 6 yaşındaki oğlumuz babasız kaldı, lütfen bana söz verin" dedi. Türk bayrağına sarılı tabuta sarılan Büşra Tekcan, eşini asker selamıyla uğurladı.Tören sonrası Tekcan'ın cenazesi toprağa verileceği Ankara 'nın Elmadağ ilçesine gönderildi.

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