DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Çocuklarının gözü önünde, eşi tarafından vurulan Firdevs, yaşam mücadelesi veriyor

AKSARAY'da 3 çocuğunun geçici velayetini almak için geldiği icra dairesi çıkışında boşanma davası açtığı eşi Ramazan A.'nın (35) silahlı saldırısında yaralanan Firdevs A.'nın (30) hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Gözlerinin önünde anneleri vurulan 6, 9 ve 12 yaşlarındaki oğulları ise devlet korumasına alındı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Hacı Hasanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma davası açan Firdevs A., geçici velayetlerini almak için geldiği icra dairesinden çıkışta eşi Ramazan A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Ramazan A., otomobille kaçarken, 3 çocuğunun yanında yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Firdevs A., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücuduna 6 mermi isabet ettiği saptanan Firdevs A., ameliyat edildi.

YOĞUN BAKIMDA Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Firdevs A.'nın yaklaşık 5 ay önce evi terk edip, eşinin kuzeni Mikail A. ile birlikte Antalya 'da yaşamaya başladığı ve ardından da boşanma davası açtığı belirtildi. Çocuklarının geçici velayetini almaya hak kazandığı için de dün velayet belgesini almak için icra dairesine geldiği ve çıkışta da kendisini takip eden eşinin saldırısına uğradığı ifade edildi.Saldırı sırasında büyük korku yaşayan, yakınları tarafından oturdukları Gençosman köyüne götürülen çiftin 3 çocuğu devlet korumasına alınarak yuvaya yerleştirildi.

Polis, olayın ardından otomobiliyle kaçan Ramazan A.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.