DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Gülistan'ı arama çalışmaları 17 kilometrelik baraj gölünde devam ediyor

TUNCELİ'de, 295 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için 15 Ekim günü yeniden başlatılan arama çalışmaları 17 kilometre uzunluğundaki Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediyor.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine arama çalışması başlatıldı. AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve AFAD gönüllülerinden oluşan 542 personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROW cihazı, 6 dron, 4 sonar, 3 arama köpeği ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde ve karada arama çalışması yapıldı. 225 gün süren ve 18 Ağustos günü sonlandırılan arama çalışmaları Tunceli Valiliği'nce 15 Ekim günü yeniden başlatıldı.

GÜLİSTAN'A AİT İZE RASTLANMADI

Valilik koordinesinde, 17 kilometre uzunluğundaki Uzunçayır Baraj Gölü'nde başlayan ve 10 gündür Gülistan Doku için devam eden arama çalışmaları kapsamında Tunceli'nin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden gelen AFAD, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 20'si dalgıç 45 kişilik profesyonel ekip katılıyor. Sabah erken saatlerde başlatılan arama çalışmalarında AFAD'a bağlı dalgıç ekipler, Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde dalış gerçekleştirdi. Dalışlarda 3 su altı arama robotu da kullanılıyor. Sonar cihazı ile de baraj kapaklarının bulunduğu bölgede arama yapılırken Gülistan'a ait bir ize rastlanmadı.