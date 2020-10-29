DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 8

29.10.2020 11:46
DHA YURT BÜLTENİ - 8, System.String[]

Seyhan Belediyesi'nden "Cumhuriyet Resepsiyonu" SEYHAN Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Cumhuriyet Resepsiyonuö düzenledi.

Seyhan Belediyesi'nden "Cumhuriyet Resepsiyonu"

SEYHAN Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Cumhuriyet Resepsiyonuö düzenledi. Etkinlikte konuşan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Cumhuriyet bir devri kapatıp, yeni bir devir açmıştırö dedi.

Seyhan Belediyesi Spor kompleksi'nde pandemi şartları gözetilerek gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Resepsiyonu'na Başkan Akif Kemal Akay, CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut ve Burhanettin Bulut, CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi, CHP ilçe başkan ve yöneticileri, CHP il ve ilçe gençlik ve kadın kolları başkan ve üyeleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, belediye bürokratları, önceki dönem Adana milletvekilleri ve meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. Yılı nedeniyle gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının hep birlikte söylenmesiyle başladı.

'CUMHURİYET'İN DÜNYADA BENZERİ YOK'Ülkenin kaderinin çizildiği en önemli günde yıldönümü kutlamanın her yıl aynı heyecanı yaşattığını kaydeden Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, zor şartlar altında kurulan Cumhuriyet'in dünyada benzeri olmadığını vurguladı. Başkan Akay, şöyle konuştu: "Cumhuriyet, otel odalarında değil büyük mücadelelerle savaş meydanında kurulan bir Cumhuriyet'tir. Pek çok mazlum ülkeye örnek olan bir İstiklal savaşı sonrasında kurulan Cumhuriyet'imiz, bir devri tümüyle bir başka devre dönüştüren bir Cumhuriyet olmuştur. Cumhuriyet yıllarca mücadeleden sonra ülkemizi dünyanın en sayılı ülkeleri arasına soktu. ve Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'i 'ilelebet payidar kalacaktır' diyerek bizlere emanet etti. Bu emanet hepimizin canı gönülden bütün varlığımızla mücadele edeceğimiz bir Cumhuriyet'tir. Bugün Cumhuriyet özellikle yaşadığımız dünya içerisinde mutlaka çok önemli bir yer işgal ediyor. Bilhassa "Kimsesizlerin kimsesiö olan bu Cumhuriyet bizi çağdaş uygarlık düzeyinin ötesine taşıyacak en önemli noktadır. Bu düşüncelerle hepinize nice Cumhuriyet bayramları kutlamayı diliyorumö

Daha sonra CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut ve Burhanettin Bulut halkın Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan kısa bir selamlama konuşması yaptı. Etkinlikler kapsamında müzik dinletisi sunuldu ve mini konser verildi. 29 Ekim Cumhuriyet Resepsiyonu, 10. Yıl Marşı'nın büyük bir coşkuyla okunmasının ardından sona erdi.

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

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