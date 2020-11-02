Kedisi için yardım istedi O da bir can - Son Dakika

İZMİR'in Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi Cumhuriyet Sitesi'ndeki bir apartmanın 7'inci katında mahsur kalan kedisi 'Naz' için yardım çığlığı atan Seval Çayırpınar, Kızım üç gündür aç ve susuz. Bina ağır hasar aldı, içeriye giremiyoruz. Kedim daha fazla bu şekilde dayanamaz. Lütfen kedimi kurtarın. O da bir can dedi.

Seferihisar 'ın açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı ilçesi 15935 sokak A blok 7'inci katta bir kedi mahsur kaldı. Deprem sırasında bina ağır hasar aldı. Kedinin sahibi Seval Çayırpınar, depremden korkup saklanan kedisi 'Naz'ı dakikalarca aradı ancak bulamadı. Ağır hasar alan binada daha fazla duramayan Çayırpınar, dışarıya çıktı. 3 gün boyunca evde mahsur kalan kedisinin kurtarılması için yetkilere seslenen Çayırpınar, kedisinin canlı olarak kurtarılmasını istedi.LÜTFEN YAVRUMU KURTARIN, CANLI OLDUĞUNA EMİNİM

Deprem anında ve sonrasında yaşadıklarını anlatan depremzede Seval Çayırpınar, Deprem durduğu anda tek düşündüğüm kızımı alayım, çıkayım oldu. Çok aradım ama ortada yoktu, bir yerlere saklanmış. Evde her şey devrildi ve kırıldı. Devrilen eşyaların altına baktım yok. Canlı olduğuna eminim. Aşağıya indim, arka bloklar çöktü. Çadırda kalırken ziyaretimize gelen yetkililere durumun anlattım, yardım istedim. Allah razı olsun ilgilendiler ama fazla zamanı kalmadı. Bizim binamız da yıkılacak. Kurtarılmasını istiyorum. O da bir can. Lütfen yavrumu kurtarın. Komşularımızın, hayatını kaybedenlerin yasını tutuyorum. Ne olur kızımın da acısını yaşamayayım diye konuştu.