DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Karlıova ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 12.22'de meydana geldi. Yerin 9.15 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.1, merkez üssünü ise Kaynarpınar köyü olarak açıkladı.

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BİNGÖL, -

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Sansasyonel eylemler hazırlığındaki DEAŞ'lılar çok sayıda silah ve patlayıcı ile yakalandı

ADANA merkezli operasyonlarda, milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılarak esir alınmasının yanı sıra bekçi, polis memurlarına saldırı yapılması ve stratejik öneme sahip yerlere yönelik eylem planlaması yaptıkları öne sürülen terör örgütü DEAŞ üyesi 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 500 gram patlayıcı, çok sayıda silah ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonrasında Adana merkezli gerçekleştirilen operasyonda 19 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.Açıklamada, "Operasyonda, yaklaşık 500 gr patlayıcı madde, çok sayıda silah ile örgütsel döküman ve dijital materyale el konulmuştur. Örgütsel materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, yakalanan şahısların milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılarak esir alınması, çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurlarına yönelik saldırı yapılması ve stratejik öneme sahip yerlere yönelik eylem planlaması içerisinde oldukları tespit edilmiştir" denildi.

ADANA,-

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Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat zamanı ORDU'da kendine has aroması ve uzun süre depo ömrüyle rağbet gören coğrafi işaretli 'Ordu kivisi'nde hasada başlandı. Ortalama 8 bin ton rekolte beklenen Ordu kivisi, dalında yoğun talep görüyor.

Türkiye'de Yalova'dan sonra en fazla kivi üretiminin gerçekleştirildiği Ordu'da, coğrafi işaretli kivinin hasadı başladı. Kentte Altınordu ilçesine bağlı Sağırlı Mahallesi'nde bahçeye giren üreticiler, imece usulüyle kivilerin hasadını gerçekleştiriyor. Tüccarlarca daha dalındayken satın alınan kiviler, toplandıktan sonra kentteki soğuk hava depolarına götürülerek buralarda muhafaza ediliyor. Kendine has aroması ve uzun süre depo ömrüyle, ortalama 8 bin ton rekolte beklenen Ordu kivisi, dalında yoğun talep görüyor.

'İMECE USÜLÜYLE TOPLANIYOR'Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, hasadın tüm üreticilere hayırlar getirmesini temenni etti. Kivi hasadının imece usulü yapıldığı bilgisini veren Uzunlar, "Fındıktan sonra en fazla katma değer üreten, Ordu iline sıcak para getiren kivi hasadı başladı. Bundan sonra yaklaşık 10 gün içerisinde toplama işlemleri biter. Üretici arkadaşlarımıza bol kazançlar diliyorum. Günde 1 kişi 1 ton kivi topluyor. Fındık gibi toplanması zor bir ürün değil. Yaklaşık olarak bir bahçede 15 ton kivi olacağını varsayarsak 10 kişi 1 günde hasadı tamamlar. Şu anda bahçemizde 10 işçimiz var. İşçi dediklerimiz bizim buradaki komşularımız. Onlar geliyor, topluyorö dedi.

'PAZAR SIKINTIMIZ YOK'90 gram kivinin bu sene 6 liradan satılacağını ifade eden Uzunlar, "Bu sene yüzde 50 bir fiyat farkı oldu. Geçen sene 90 gramı 4 liraydı. Bu sene 6 lira. 10 tane kivi neredeyse 1 kilo geliyor. Hakikaten güzel bir para. Kivi bir kere dalında satılıyor. Pazar sıkıntımız yok. Bundan sonra da bir pazar sıkıntısının olacağını düşünmüyorum. Çünkü kivi her yerde üretilemez. 500 rakım geçildiğinde kivi olmaz. Kivinin önü o nedenle her zaman açıktır. Ordu iline en az kividen 30 milyon lira giriyorö diye konuştu.

'KORONAVİRÜSE KARŞI HER GÜN İKİ KİLO TÜKETİLMELİ'Kivinin C vitamini deposu olduğunu kaydeden Uzunlar, "Koronavirüs salgınına karşı her gün iki kilo tüketilmesi lazım. 1 kivi 1 kilo narenciyeye eşdeğerdir. Kivi yiyen insanlar bağırsakları çalıştırdığını söylüyor. Hakikaten kivi, fındıktan sonra Ordu için bulunmaz bir velinimetö ifadelerinde bulundu.

ÜRETİCİLER KİVİ TAVSİYE EDİYORKivi üreticilerinden Sevgi Ömür, imkanı olan herkesin kivi üretmesi tavsiyesinde bulunarak, "Bu mahalleye ilk kiviyi biz diktik. Kivi, fındıktan karlı. Fındık gibi zahmeti yok. Benim yardımcım olsa buradaki diğer bahçemi de kivi üretimine çevirebilirim. Yardımcım olsa yaparım ama imkanı olan herkesin kivi üretmesini öneriyorumö dedi.

Hüseyin Kahsoy ise, "Kivi çok güzel bir ürün. Gerçekten bütün millete, yapabilene üretimini tavsiye ederim. Fındıktan daha iyi bir ürün. Çünkü fındık 1 dönüm yerde 100 kilo oluyorsa, kivi 1 dönüme 2 ton ürün veriyor. Yüzde 90 fındığa göre karı varö şeklinde konuştu.