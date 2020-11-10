Son dakika haber: Kaymakam Görücü: Vaka artışlarımızın nedenlerinden biri kadınların ev gezmeleri - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesi Kaymakamı Şükrü Görücü, katıldığı koronavirüs denetiminde, vaka sayısındaki artışın nedenlerinden birinin kadınların ev gezmesi olduğunu söyleyerek, "Kadınlarımızın ev ve gün gezmeleri toplumsal etkileşimi artırıyor, bu da vakaların artmasına neden oluyor" dedi.

İnegöl ilçesinde koronavirüs vakalarında yaşanan artış üzerine maske ve mesafe denetimleri sıklaştırıldı. Dün akşam yapılan denetimlere Kaymakam Şükrü Görücü, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ferruh Mağden ve İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir de katıldı.

'KADINLARIMIZ EV GEZMESİ ALIŞKALIĞINDAN VAZGEÇMELİ'Kaymakam Görücü, vatandaşları ve esnafı koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyardı. Kadınların ev ve gün gezmelerinin kentteki vaka artışının nedenlerinden biri olduğunu söyleyen Kaymakam Görücü, "Kadınlarımız alınmasınlar ama aileleri için bazı alışkanlıklarından vazgeçsinler" dedi. Kaymakam Görücü "Bugün değerli hemşehrilerimizi maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarmak hem de ülkemizde, ilimizde ve ilçemizde artan vaka sayılarına dikkati çekmek istiyoruz. Kendi aileleri için koronavirüs tedbirlerine uymaları noktasında vatandaşlarımızı uyarmak için bugün tekrar sahadayız. Bizler yerine göre uyarıyoruz, yerine göre ceza kesiyoruz. Üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye çalışıyoruz. Sizlerin de bildiği gibi gerek ilimizde gerekse ilçemizde vakalarda artış gerçekleşti. Bunu önlemenin en önemli yolu maske, mesafe ve hijyendir. İlçemiz bazında baktığımız zaman artışların en büyük nedenlerinden biri, kadınlarımızın ev gezmesi. Bu gezmeler, toplumsal etkileşimi artırıyor. Dolayısıyla virüsün yayılım hızı artıyor. Kadınlarımız alınmasınlar ama aileleri için bazı alışkanlıklarından vazgeçsinler. Ben bundan sonra kadınlarımızın gerekli özeni göstereceğine canı gönülden inanıyorum" diye konuştu.'KARANTİNAYA UYMAYANLAR HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATIYORUZ'Karantinaya uymayanlar hakkında ağır yaptırımlar uygulanacağını hatırlatan Görücü, şunları söyledi:

"İnegöl'de gerek kahvehanelerde gerekse lokantalarda hem vatandaşlarımızın hem de işletme sahiplerinin kurallara riayet etmesi gerekiyor. Maalesef bu tarz yerlerde bana bir şey olmaz mantığı ile ilerleyen vatandaşlarımız yüzünden vakalar artıyor. Ancak hiçbir vatandaşımız bunu hak etmiyor. Kuralsızlar yüzünden benim sağlığım, sağlık çalışanlarının sağlığı, vatandaşlarımızın sağlığı tehlikeye giremez. Vatandaşlarımızdan özellikle kalabalık ortamlardan uzak durmasını rica ediyoruz. Bunun yanı sıra aile ziyaretleri de yine en fazla vaka artışlarına yol açan nedenlerden bir tanesi. Karantinaya uymayan vatandaşlarımız ise valilik tarafından Bursa'da tahsis edilen yurtlara yerleştirilerek, 14 gün boyunca izole edilecekler. Bunun yanı sıra gerek cezai işlem uygulanıyor gerekse Cumhuriyet Başsavcılığı'nca karantinaya uymayan vatandaş hakkında adli işlem başlatılıyor."