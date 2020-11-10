Son dakika haber: Kaymakam Görücü: Vaka artışlarımızın nedenlerinden biri kadınların ev gezmeleri - Son Dakika

Son dakika haber: Kaymakam Görücü: Vaka artışlarımızın nedenlerinden biri kadınların ev gezmeleri

10.11.2020 10:37
Son dakika haber: Kaymakam Görücü: Vaka artışlarımızın nedenlerinden biri kadınların ev gezmeleri, System.String[]

Son dakika haberler: BURSA'nın İnegöl ilçesi Kaymakamı Şükrü Görücü, katıldığı koronavirüs denetiminde, vaka sayısındaki artışın nedenlerinden birinin kadınların ev gezmesi olduğunu söyleyerek, "Kadınlarımızın ev ve gün gezmeleri toplumsal etkileşimi artırıyor, bu da vakaların artmasına neden oluyor" dedi.

BURSA'nın İnegöl ilçesi Kaymakamı Şükrü Görücü, katıldığı koronavirüs denetiminde, vaka sayısındaki artışın nedenlerinden birinin kadınların ev gezmesi olduğunu söyleyerek, "Kadınlarımızın ev ve gün gezmeleri toplumsal etkileşimi artırıyor, bu da vakaların artmasına neden oluyor" dedi.

İnegöl ilçesinde koronavirüs vakalarında yaşanan artış üzerine maske ve mesafe denetimleri sıklaştırıldı. Dün akşam yapılan denetimlere Kaymakam Şükrü Görücü, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ferruh Mağden ve İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir de katıldı.

'KADINLARIMIZ EV GEZMESİ ALIŞKALIĞINDAN VAZGEÇMELİ'Kaymakam Görücü, vatandaşları ve esnafı koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyardı. Kadınların ev ve gün gezmelerinin kentteki vaka artışının nedenlerinden biri olduğunu söyleyen Kaymakam Görücü, "Kadınlarımız alınmasınlar ama aileleri için bazı alışkanlıklarından vazgeçsinler" dedi. Kaymakam Görücü  "Bugün değerli hemşehrilerimizi maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarmak hem de ülkemizde, ilimizde ve ilçemizde artan vaka sayılarına dikkati çekmek istiyoruz. Kendi aileleri için koronavirüs tedbirlerine uymaları noktasında vatandaşlarımızı uyarmak için bugün tekrar sahadayız. Bizler yerine göre uyarıyoruz, yerine göre ceza kesiyoruz. Üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye çalışıyoruz. Sizlerin de bildiği gibi gerek ilimizde gerekse ilçemizde vakalarda artış gerçekleşti. Bunu önlemenin en önemli yolu maske, mesafe ve hijyendir. İlçemiz bazında baktığımız zaman artışların en büyük nedenlerinden biri, kadınlarımızın ev gezmesi. Bu gezmeler, toplumsal etkileşimi artırıyor. Dolayısıyla virüsün yayılım hızı artıyor. Kadınlarımız alınmasınlar ama aileleri için bazı alışkanlıklarından vazgeçsinler. Ben bundan sonra kadınlarımızın gerekli özeni göstereceğine canı gönülden inanıyorum" diye konuştu.'KARANTİNAYA UYMAYANLAR HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATIYORUZ'Karantinaya uymayanlar hakkında ağır yaptırımlar uygulanacağını hatırlatan Görücü, şunları söyledi:

"İnegöl'de gerek kahvehanelerde gerekse lokantalarda hem vatandaşlarımızın hem de işletme sahiplerinin kurallara riayet etmesi gerekiyor. Maalesef bu tarz yerlerde bana bir şey olmaz mantığı ile ilerleyen vatandaşlarımız yüzünden vakalar artıyor. Ancak hiçbir vatandaşımız bunu hak etmiyor. Kuralsızlar yüzünden benim sağlığım, sağlık çalışanlarının sağlığı, vatandaşlarımızın sağlığı tehlikeye giremez. Vatandaşlarımızdan özellikle kalabalık ortamlardan uzak durmasını rica ediyoruz. Bunun yanı sıra aile ziyaretleri de yine en fazla vaka artışlarına yol açan nedenlerden bir tanesi. Karantinaya uymayan vatandaşlarımız ise valilik tarafından Bursa'da tahsis edilen yurtlara yerleştirilerek, 14 gün boyunca izole edilecekler. Bunun yanı sıra gerek cezai işlem uygulanıyor gerekse Cumhuriyet Başsavcılığı'nca karantinaya uymayan vatandaş hakkında adli işlem başlatılıyor."


Son dakika haber: Kaymakam Görücü: Vaka artışlarımızın nedenlerinden biri kadınların ev gezmeleri
Son dakika haber: Kaymakam Görücü: Vaka artışlarımızın nedenlerinden biri kadınların ev gezmeleri
Son dakika haber: Kaymakam Görücü: Vaka artışlarımızın nedenlerinden biri kadınların ev gezmeleri
Son dakika haber: Kaymakam Görücü: Vaka artışlarımızın nedenlerinden biri kadınların ev gezmeleri
Son dakika haber: Kaymakam Görücü: Vaka artışlarımızın nedenlerinden biri kadınların ev gezmeleri

Şükrü Görücü, Jandarma, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kaymakam Görücü: Vaka artışlarımızın nedenlerinden biri kadınların ev gezmeleri - Son Dakika


Son Dakika

Son 2 yılın en sert düşüşünü yaşayan dolar, 8,25 seviyesinden işlem görüyor Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Teslim olan Paşinyan'ın derdi başka: Eylemlerde parfümüm ve saatim çalındı Saygıyla anıyoruz! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 09.05'te hayat durdu Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı Adnan Oktar'ın kadınları kendine kasetle bağladığı mektupla ispatlandı Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim 300 TL'ye fuhuş pazarlığı! Minibüsünde zorla fuhuş yaptıran engelli adam tutuklandı
Yılmaz Vural'ın canlı yayında anısını anlatırken kulağının arkasını göstermesi gülüşmelere neden oldu Yılmaz Vural'ın canlı yayında anısını anlatırken kulağının arkasını göstermesi gülüşmelere neden oldu         
10:37
İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum         
10:32
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Dağlık Karabağ'daki yenilgiyi medyadan öğrenmiş: Benimle istişare yapılmadı Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Dağlık Karabağ'daki yenilgiyi medyadan öğrenmiş: Benimle istişare yapılmadı         
10:15
Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu         
10:04
Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan öfkeli grubun saldırısına uğradı Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan öfkeli grubun saldırısına uğradı         
09:38
Dağlık Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Birkaç gün içinde tamamını kaybedecektik Dağlık Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Birkaç gün içinde tamamını kaybedecektik         
09:31
Market hırsızına meydan dayağı! O anlar kamerada Market hırsızına meydan dayağı! O anlar kamerada         
09:10
Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler         
08:09
Saçlarını kısacık kestiren Vahide Perçin'den kanser açıklaması: Tehlike yok korkmayın Saçlarını kısacık kestiren Vahide Perçin'den kanser açıklaması: Tehlike yok korkmayın         
07:40
Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor         
01:05
Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış         
00:47
İstifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan boşalan göreve Lütfi Elvan getirildi İstifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan boşalan göreve Lütfi Elvan getirildi         
00:23
Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir         
19:28
Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi         
17:38
Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi         
16:01
Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu         
15:30
Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 11:11:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Kaymakam Görücü: Vaka artışlarımızın nedenlerinden biri kadınların ev gezmeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei