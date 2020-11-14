DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

FİLYOS LİMANINA GİRİŞİ DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Sondaj gemisi 'Kanuni' Zonguldak'ta(2)

Kanuni Sondaj Gemisi, kule montajı için Filyos Limanı'na giriş yaptı. Kanuni gemisinin, römorkörlerin yardımıyla limana girişi ise drone ile görüntülendi. Gemi limana girdiği sırada siren çaldı. Montaj yapılacak kule ise arkasından deniz taşıtı ile Filyos Limanına ulaştı. Römorkör ile çekilen kulenin, vinç yardımıyla gemiye montajı yapılacağı öğrenildi.