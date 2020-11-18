DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Meydanda sigara içerken yakalandı, karantinayı ihlal ettiği ortaya çıktı

BURSA'da polis ekipleri, yasak olmasına rağmen meydanda sigara içen Hamdi İ.'nin (52) yapılan kontrollerde karantinada olması gerekirken dışarı çıktığını tespit etti. Karantinayı ihlal etmek ve meydanda sigara içmek suçlarından toplamda 4 bin 50 TL para cezası uygulanan Hamdi İ., ambulansla evine gönderildi.İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeyle, vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu valilik ve kaymakamlıklarca duyurulan cadde, sokak, meydan ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmesi yasaklandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sigara yasağıyla ilgili denetim başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri Büro Amirliği ekipleri, kalabalık cadde ve meydanlarda sigara yasağına uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.KARANTİNAYI İHLAL ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTIEkipler, denetim sırasında meydanda yürürken sigara içtiğini gördükleri Hamdi İ.'yi durdurdu. Ceza yazmak için Hamdi İ.'nin kimliğini alan ekipler, eşinin koronavirüs hastası olduğu için karantinada olması gerektiğini tespit etti. Hamdi İ. polis ekiplerine, iş yerine evrak vermek için evden çıktığını söyledi. Hamdi İ., "Ayın 2'sinde eşime pozitif tanı kondu. Biz de ondan sonra karantinaya alındık. Ben ayın 5'inde test yaptırdım ama negatif çıktım. Bugün de pazartesi günü iş başı yapacağım ve iş yerimin istediği evrakları almak için dışarı çıktım. Evrakları alıp eve gidecektim. Karantinanın bitmesine 3 gün var dahaö dedi.Ekipler, Hamdi İ.'ye karantina ihlalinden 3 bin 150, sigara yasağı ihlalinden ise 900 lira olmak üzere toplamda 4 bin 50 lira para cezası uyguladı. İşlemleri biten Hamdi İ., polis ekipleri tarafından çağrılan ambulansla evine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Derya Evren anons-Kalabalıktan görüntüler-Polis ekiplerinin sigara denetimi-Sigara içen vatandaşlara ceza yazılması-Karantina ihlali yapan adamın sigara içerken durdurulması ve cezai işlem yapılması-Polis ekiplerinin ambulans çağırması-Karantina ihlali yapan adamın ambulansla götürülmesi-Detaylar

Haber: Derya EVREN-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Sandalyede uyuya kalan pastane sahibinin telefonunun çalındığı o anlar kamerada

İZMİR'in Konak ilçesinde, sandalyede uyuya kalan pastane sahibinin cep telefonu çalındı. Polis, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden cep telefonunu, içeri yalınayak girerek çaldığı belirlenen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.Konak'ın Basmane semtindeki bir pastaneye, dün saat 04.15 sıralarında yalına ayak gelen bir kişi, iş yeri sahibinin sandalyede uyuya kaldığını fark edince, masanın üzerindeki cep telefonunu çalıp, uzaklaştı. Uyandığında cep telefonunun bıraktığı yerde bulamayan pastane sahibi işyerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alınca durumu fark edip, polise şikayetçi oldu. Görüntülerde, üzerinde mont olan, ayakkabısız bir kişinin sessizce içeri girip, iş yeri sahibinin önünde bir an durakladıktan sonra, uyuduğuna emin olup masa üzerindeki telefonu alıp, uzaklaşması yer aldı. Polis, görüntülerden eşkalini belirlediği telefonu çalan şüphelinin kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Olayın güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Davut CAN-Kamera: İZMİR,

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Bursa'da, piyasa değeri 1.5 milyon değerinde uyuşturucu ele geçirildi, 2 gözaltı

Bursa'da, jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda, piyasa değeri 1.5 milyon lira olan 5 kilo metamfetamin ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Orhaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhaneli ilçesinden Bursa şehir merkezine yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğinin istihbaratını aldı. Teknik ve fiziki takip başlatan jandarma ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda H.A. ve M.S.'nin 01 R 478 plakalı otomobille dün akşam saatlerinde Bursa'ya geleceği bilgisine ulaştı. Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, Bursa-Orhaneli Karayolu üzerinde uygulama yaparak şüpheli otomobili durdurdu. Yapılan aramalarda, otomobilin farklı yerlerine paket halinde saklanmış toplam 5 kilo metamfetamin ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeye jandarma ekipleri tarafından el konuldu. Uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesiyle H.A. ve M.S. gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin ise yaklaşık 1.5 milyon lira olduğu belirtildi.