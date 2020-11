DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Suriye uyruklu kişiyi kaçıranları çalıntı plaka ele verdi

İSTANBUL'da, Suriye uyruklu kişiler, yurt dışına kaçırmak için anlaştıkları kendi ülke vatandaşları M.H.'yi (45) ön ödeme olarak istedikleri parayı vermeyince el ve ayaklarını bağlayarak Sakarya'nın Kaynarca ilçesine kaçırdı. Şüpheliler, kiraladıkları araca başka bir araçtan çaldıkları plakayı takarken, polis, otomobili durdurup M.H.'yi kurtardı.

İstanbul'da yaşayan Suriye uyruklu M.H., kendisini kaçak yollarla Almanya'ya götürebileceğini söyleyen aynı ülke vatandaşı A.S. (20) ile 8 bin euro karşılığında anlaştı. M.H.'den ön ödeme isteyen A.S., olumsuz cevap aldı. Bunun üzerine A.S., arkadaşlarıyla birlikte otomobil kiralayarak M.H.'yi ellerini ve ayaklarını bağlayıp, ağzını kapatarak kaçırdı. Şüpheliler, M.H.'yi kaçırdıkları otomobile, aynı marka ve modelde başka bir otomobilin plakasını çalıp takarak İstanbul'dan Sakarya'ya doğru yola çıktı.

Plakası çalınan otomobil sahibi durumu polise bildirdi. Plaka Takip Sistemi (PTS) üzerine çalıntı olarak kaydedilen plakanın Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde olduğu belirlendi. Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobili durdurup, araç sürücüsü A.H.'yi gözaltına aldı. Polis ekipleri, aracın arka koltuğunda el ve ayakları bağlı şekilde duran M.H.'yi fark edip, kurtardı.

Gözaltına alınan A.H.'nin ifadesinde, kendilerine para vermeyi kabul etmeyen M.H.'yi korkutmak için arkadaşlarıyla birlikte kaçırdıklarını, Kaynarca ilçesindeki bir ormanlık alanda dövüp, burada bırakmaya geldiklerini söyledi. Polis ekiplerini görünce otomobilden inip kaçan A.S. ve 2 arkadaşının yakalanması için ise çalışma başlatıldı. Polisin operasyon anı bir iş yerinin güvenlik kameralarını yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Polis ekibinin aracın önüne geçmesi Araçtan inerek şahısları indirmesi Gözaltına alınma HABER-Ramiz Kaan OKTAR-Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya),

=========================

Kayıp genci, arkadaşı öldürüp, üzerine beton dökmüş GAZİANTEP'te yaklaşık 3 aydır kayıp olan Mehmet Yalnızoğlu'nu (30) arkadaşının pompalı tüfek ile göğsünden vurarak öldürüp, evinin avlusuna gömdüğü ortaya çıktı.

Nizip ilçesinde yaşayan Mehmet Yalnızoğlu için 3 ay önce yapılan kayıp başvurusu üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, Yalnızoğlu'nun son olarak E.S. isimli arkadaşı ile olduğunu belirledi. Soruşturmayı derinleştiren polis, Yalnızoğlu'nu öldürdüğü bilgisi üzerine E.S.'yi gözaltına aldı.

Cinayeti itiraf eden E.S.'nin yalnız yaşadığı Şahinbey Mahallesi'ndeki adresine giden ekipler, evin avlusunda yeni beton dökülen yeri kazdı. Bir erkek cesedi bulundu. Göğsünden vurulduktan sonra üzerine beton dökülerek gömüldüğü belirlenen tanınamayacak haldeki ceset, DNA analizi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cesedin Yalnızoğlu'na ait olduğu, kesin kimlik tespiti için DNA analizi yapılacağı bildirilirken, E.S.'nin polisteki sorgusu devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Mehmet Yalnızoğlu'nun fotoğrafıAdli Tıp KurumuCenazenin araca konulmasıCenaze aracının gidişiGenel ve detay görüntülerHaber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

======

İzmir Valisi Köşger, "Depremden sonra pozitif vaka ve virüs kaynaklı vefat sayıları 3 katına çıktı"

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova'da koronavirüs denetimlerinde bulundu. Köşger, deprem sonrasında İzmir'deki pozitif vaka ve ölüm sayısının 3 katına çıktığını söyledi. Köşger, "Depremin olduğu an itibariyle pozitifi, temaslısı tüm vatandaşlar sokağa çıktı ve hepsi birbirine karıştı" dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova Meydanı'ndaki esnafları gezerek, koronavirüs denetimlerinde bulundu. Esnaflara tek tek sorular soran ve dertlerini dinleyen Vali Köşger, vatandaşlarla da sohbet etti. Köşger, 30 Ekim'de meydana gelen ve 116 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depremin koronavirüsle mücadelede olumsuz etkileri olduğunu söyledi. Vali Köşger, "Depremin yaralarını sarmayla ilgili faaliyetlerimiz devam ediyor. Ancak İzmir'in, Türkiye'nin ve tüm dünyanın değişmeyen gündemi koronavirüs. İzmir'de depremin tetiklemesiyle koronavirüs vakaları biraz daha hızlı bir şekilde artıyor. O anlamda yeni tedbirler alındı, yeni kısıtlamalar getirildi. Sokağa çıkmayla ilgili, hafta sonu uyulacaklarla ilgili ve bazı esnafın faaliyetleriyle ilgili tedbirler alındı. Biz de Bornova'da bu kısıtlamalarla ilgili vatandaşlarımız farkındalığını artırmak için buraya geldik. Şunu söyleyebilirim ki vatandaşlarımız oldukça bilinçli, olayın farkındalar. Getirilen yeni kısıtlamaların da olması gerektiğini ve uyacaklarını ifade ettiler. Halihazırdaki maske, mesafe ve hijyen kurallarına da riayet ettiklerini gözlemledim" dedi.

'DEPREMDE POZİTİFİ, TEMASLISI BİRBİRİNE KARIŞTI'

Vali Köşger, depremin olduğu günkü İzmir'deki pozitif vaka ve virüs kaynaklı vefat sayılarının bugün itibariyle 3'e katlandığına dikkati çekip,

"Depremin olduğu an itibariyle pozitifi, temaslısı tüm vatandaşlar sokağa çıktı ve hepsi birbirine karıştı. Biz bunu tahmin edebiliyorduk. Kurallara riayet ettiğimiz takdirde kısa sürede bunu tekrar minimize edebiliriz. Kurallara uyulması sonucunda, İzmir Türkiye'deki en iyi ilk 10 il arasındaydı depremden önce. Biz onu korumaya çalışıyorduk, ancak deprem maalesef pozitifin, temaslının karışmasına sebep oldu ve ondan dolayı bir patlama ortaya çıktı. Şimdi hemşehrilerimizden depremde gösterdikleri metanetli, sükuneti ve vakarlı duruşu burada da göstermelerini ve depremde nasıl tek yürek olmuşlarsa burada da tek yürek olarak koronavirüsü tekrar eski rakamların da altına çekecek şekilde kurallara riayet etmelerini istiyoruz. En başta kendi sağlığımızı ve sevdiklerimizin sağlığını düşünmemiz lazım. İzmirli hemşehrilerimizin aynı duruşu göstermeye devam edeceklerini tahmin ediyorum. İnşallah el birliği yaparak bu sıkıntıyı birlikte aşacağız. Henüz aşı bulunmadı, o safhaya ulaşıncaya kadar herkesin kendi sağlığına dikkat etmesi lazım. İzmir'deki patlama devam ederse, ilave tedbirler getireceğiz. Getirmemiz lazım, hayatın idamesini sağlamamız lazım" dedi.

CHP'Lİ ADIGÜZEL'E YALANLAMA

İzmir'in koronavirüs vaka sayılarının artması sonucunda Ankara'nın önüne geçip en çok vaka görülen ikinci şehir olduğunu ve dün 43 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'i yalanlayan Köşger, "O rakamlar yanlış. En iyi ilk 10'dan çıktık, ancak en kötü ilk 2 şehirde de değiliz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Vali Yavuz Selim Köşger'in esnaf ziyaretlerinden görüntü

-Köşger'in açıklamalarından görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

===========

Piyasaya 1 milyon 352 bin dolar sahte para sürmeye çalışan kalpazanlar yakalandı

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde matbaada bastıkları toplam 1 milyon 352 bin dolar sahte banknotu piyasaya sürmeye hazırlanan 3'ü yabancı uyruklu, 5 kişi yakalandı. Çayırova ilçesinde polis ekipleri, bir depoda kurulan matbaayı takibe aldı. Matbaada sahte dolar basıldığını tespit eden polis ekipleri, iş yerine baskın düzenledi. Baskında matbaada basılan toplam 1 milyon 352 bin dolar ele geçirildi. Para basımında kullanılan bilgisayar, yazıcı, boya ve matbaalara el konuldu. Sahte dolarları piyasaya sürmeye çalışan 2 Rus, 1 Sırp ve 2 Türk gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Polis kamerası matbaaya girilmesi, içeride arama yapılması, paralardan ve matbaadan görüntüler HABER: Selda Hatun TAN/KOCAELİ,

============

Bisiklet hırsızlığı kamerada

Bursa'da F.B.'nin (32), demir makasla kilidini kestiği bisikleti çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanıp gözaltına alınan F.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, 6 Kasım günü merkez Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi 4. Nilüfer Sokak'ta meydana geldi. F.B., gözüne kestirdiği 2 bin lira değerindeki bisikleti, elindeki çantadan çıkardığı demir makasla kilidini keserek çaldı. Bisikletinin çalındığını fark eden T.E. durumu polise bildirdi. Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sokaktaki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerden şüphelinin F.B. olduğunu belirleyen ekipler yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, F.B.'yi Avrupa Konseyi Bulvarı'nda çalıntı bisikletle gezerken fark etti. Yaşanan kovalamacayla F.B. yakalanarak gözaltına alındı. F.B.'nin daha önce de aynı yöntemle 3 farklı yerden bisiklet çaldığı tespit edildi. Şüphelinin üzerini arayan ekipler bir miktar uyuşturucu madde buldu, yanında taşıdığı çantada da hırsızlıkta kullandığı malzemeler ele geçirildi.

F.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.