DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Market zincirinden üst model diye aldığı akülü bisiklet alt model çıktı

SAMSUN'da yaşayan Meriç Furkan Aydın (20), 29 Ekim'de bir market zincirinden 2 bin 848 liraya F5 model akülü bisiklet satın aldı. Ürünü inceleyen ve bisikletin model kısmında yer alan stickerı fark eden Aydın, F4 model olduğunu gördü. Aydın, market hakkında şikayetçi oldu.

Atakum ilçesinde yaşayan Meriç Furkan Aydın, bir market zincirinin katalogunda akülü bisiklet reklamını gördü. Bir markaya ait F5 model akülü bisikleti almaya karar veren Aydın, 29 Ekim tarihinde 2 bin 848 liraya akülü bisikleti satın aldı. Akülü bisikleti kurmaya başlayan ve inceleyen Aydın, bisikletin F5 model yazan kısmında bir sticker fark etti. Stickerı parmağıyla kazıyıp kaldıran Aydın, gördüğü karşısında şok oldu. F5 model sanıp aldığı, akülü bisikletin F4 model olduğunu gören Aydın, Tüketiciyi Koruma Derneği Samsun Şubesi'ne başvurdu. Türkiye'nin her yerinde bu akülü bisikleti alıp, mağduriyet yaşayan insanların olabileceğini belirten Aydın, şimdi dava açmaya hazırlanıyor.

'BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'Bir market zincirinin katalogunu incelerken akülü bisikleti gördüğünü ifade eden Meriç Furkan Aydın, "Sabah saatlerinde markete gidip akülü bisikleti aldım. Daha sonra bisikleti kurmaya ve incelemeye başladım. Bu sırada bir sticker dikkatimi çekti ve stickerı kaldırdığımda şok oldum. F5 model diye aldığımız akülü bisikletin F4 model olduğunu gördüm. Bu ürünü sadece ben almadım, Türkiye'nin her yerinden yüzlerce kişi aldı. Bir sticker ile kandırıldık. F5 ile F4 model arasında yaklaşık 600 liralık bir fiyat ve özellik farkı var. Hemen Tüketiciyi Koruma Derneği'ne başvurdum, durumu anlattım. Kendileri de bana dava açmamı söyledi. Bu işin peşini bırakmayacağım, dava açacağım. Milleti kandırmaları çok yanlış bir şey" dedi.'ÇOK BASİT BİR ŞEKİLDE ÜRÜN DEĞİŞTİRİLMİŞ'Tüketiciyi Koruma Derneği Samsun Şubesi İkinci Başkanı Avukat Erhan Çankaya, dernek olarak bu tarz olaylarla çok sık karşılaştıklarını belirtti. Çankaya, "Tüketici, bu olayı bize intikal ettirdiğinde hemen ürünü inceledim. Çok basit bir şekilde, bir sticker ile ürün değiştirilmiş. Toplu satılan bir ürün olduğu için yüzlerce kişinin de aldığını düşünüyorum. Bu kadar basit bir yolla tüketicilerin kandırılması gerçekten çok üzücü. Hukuki süreçler çok uzun sürüyor. Vatandaşımız davanın sonunda sonuç elde ediyor ama bu sonuç kendisini tatmin etmiyor. İdari denetimlerin daha da arttırılması gerekiyor. Bu kadar basit bir şekilde insanlar dolandırılıyor, bununla ilgili daha caydırıcı cezalar olmalıdır. Tüketicimizi bilgilendirdik ve hukuki süreci en yakın zamanda başlatacağız. Dernek olarak bu sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Elektrikli bisikletten detayMuhabir Zeynep Irmak Öcal anonsuDetaylarBisiklet sahibi Meriç Furkan Aydın röportajıTüketiciyi Koruma Derneği Samsun Şube Sekreteri Avukat Erhan Çankaya röportajıDetaylar

Haber-Kamera: Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA/SAMSUN,

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PKK'ya ait 3 odalı mağarada 1 askeri şehit eden roketatar ele geçirildi

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesi kırsalında jandarma tarafından yapılan arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait 3 odalı mağara ile toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz' adı verilen operasyon kapsamında Çelikhan ilçesi kırsalında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde mağara bulundu. 3 odalı mağarada toprağa gömülü 1 roketatar, 3 roketatar mühimmatı, 5 sevk fişeği, 30 örgütsel doküman, hücum yeleği, 4 ayakkabı, 6 pil, 1 radyo ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.1 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIDA KULLANILMIŞEle geçirilen roketatarın 2016 yılında Boğaz Köy yakınlarında düzenlenen ve 1 askerin şehit olduğu saldırıda kullanıldığı belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Mağara-Malzemelerin bulunması-Malzemelerden görüntü-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN

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Eşinden çocuklarını kaçıran baba, yakalanmasından sorumlu tuttuğu kişiyi tabancayla yaraladı

ANTALYA'da 2018'de boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı Rus eşi Ekatarina Efimova'nın (33) yanında kalan 2 çocuğunu kaçırdığı, Denizli'de Suriyeli bir ailenin evinde 13 ay boyunca sakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan daha sonra ise serbest bırakılan Bekir Erdem A. (36), yakalanmasından ve çocukların yerinin bulunmasından sorumlu tutuğu Hasan G.'yi (40) odun taşıma bahanesiyle götürdüğü Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki ormanlık alanda tabancayla 6 yerinden yaraladı. Bekir Erdem A., olayın ardından kendisine yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen arkadaşı Gökhan S. (35) ile saklandıkları evde jandarma tarafından yakalanıp, adliyeye sevk edildi.Denizli'de yaşayan Rusya uyruklu Ekatarina Efimova ve Bekir Erdem A. çifti, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıl önce boşanma kararı aldı. Çiftin boşanma süreci devam ederken Efimova, çocukları Irmak Liona A. (5) ve Edgar (4) A.'yı yanına alarak, Antalya'ya yerleşti. Efimova'nın çocukları, 28 Kasım 2018'de ortadan kayboldu. Anne Efimova, polise gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Çocukları bulmak için yapılan arama çalışmaları sonuç vermeyince Efimova, Rusya'ya döndü. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2019'un Ekim ayında kayıp çocuklarla ilgili çalışma başlattı. Efimova'nın boşanma aşamasında olduğu Bekir Erdem A.'yı takibe alan jandarma ekipleri, Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'ndeki eve 13 Aralık 2019'da operasyon düzenledi. Suriyeli Faysal Muhammed ve eşi Senal Muhammed'in yaşadığı eve baskın yapan ekipler, 13 aydır kayıp olan Irmak Liona A. ve Edgar A.'yı buldu.ÇOCUKLAR SURİYELİ AİLENİN EVİNDE BULUNDUFaysal Muhammed ve Senal Muhammed ile yaşadıkları evde yakalanan çocukların babası Bekir Erdem A., gözaltına alındı. Bekir Erdem A.'nın, 13 ay önce çocuklarını Antalya'dan kaçırarak, Denizli'ye getirdiği ve Suriyeli ailenin evinde sakladığı ileri sürüldü. Bekir Erdem A.'nın, yakalandıktan 2 ay önce jandarma tarafından gözaltına alındığı, ifadesinde ise kayıp çocuklarının nerede olduğunu bilmediğini, kendisinin de onları aradığını söylediği belirtildi. Çocuklar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Denizli Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.ÇOCUKLAR, ANNELERİNE VERİLDİJandarma karakolunda ifadesi alınan Bekir Erdem A., çocuklarını 'zorla alıkoyma' ve 'kötü muamele', Faysal Muhammed ve eşi Senal Muhammed ise 'zorla alıkoyma' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Devlet korumasına alınan Irmak Liona A. ve Edgar A. annelerine teslim edildi.'ÇOCUKLARIMI JANDARMAYA SEN İHBAR ETTİN' DEDİ, TABANCAYLA YARALADIBekir Erdem A. geçtiğimiz 8 Kasım 2020'de arkadaşı Gökhan S. ile birlikte Hasan G.'yi odun taşıma bahanesiyle Pamukkale ilçesindeki bir ormanlık alana çağırdı. İddiaya göre Bekir Erdem A. burada, "Çocuklarımı jandarmaya sen ihbar ettin, bulunmalarını sağladın" diyerek belinden çıkardığı tabancayla Hasan G.'ye peş peşe 6 el ateş etti. Bekir Erdem A. ve Gökhan S. olayın ardından ormanlık alandan kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacaklarından ve karnından yaralanan Hasan G., ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hasan G.'nin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.GÖZALTINA ALINDILAROlayın ardından JASAT ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan arama çalışmalarının ardından şüphelilerin saklandıkları ev tespit edildi. Dün akşam saatlerinde düzenlenen operasyonla, Bekir Erdem A. ve Gökhan S., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Jandarmanın 2019'da çocukları bulduğu görüntü-Çocukların jandarma tarafından evden çıkarılması-Çocuklardan görüntü-Bekir A. ve Gökhan S.'nin adliyeye sevk edilmesi

Haber - Kamera: DENİZ TOKAT/ DENİZLİ,

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Niğde'de 8 FETÖ şüphelisi daha adliyeye sevk edildi

NİĞDE merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan meslekten ihraç 25 eski emniyet mensubundan 8'i daha adliyeye sevk edildi.Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, emniyetin mahrem yapılanmasında yer alan meslekten ihraç 25 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 16 Kasım'da Niğde merkezli Konya, Kayseri, Adana, Hatay, Ankara ve Antalya'da düzenlediği operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra önceki gün ve dün adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2'si ise tutuklandı. Şüphelilerden 8'inin daha emniyetteki işlemleri bugün tamamlandı. 8 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltındayken koronavirüs teşhisi nedeniylen karantinada tutulan son şüpheli ise ilerleyen günlerde adliyeye sevk edilecek.