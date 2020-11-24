DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Otobüste DEAŞ'lı ihbarı polisi alarma geçirdi

Hatay'dan Antalya'ya gitmek üzere 19 yolcusuyla yola çıkan otobüste DEAŞ'lı 12 teröristin olduğu ihbarı polisi alarma geçirdi.

Antalya'da kentin giriş ve çıkışlarında önlem alan polis, otobüsü sabah saatlerinde Hürriyet Caddesi'nde durdurdu. İçinde 6 yolcu bulunan otobüs titizlikle aranırken, yolcuların genel bilgi taraması yapıldı. Yapılan incelemede suç unsuruna rastlanmadı.

Otobüsün şoförü Kenan Yıldırım, "Hatay'dan yola çıktıktan sonra polis ve jandarma tarafından defalarca durdurulduk. Ben otobüsüme izin belgesi ve HES numarası olmayan kimseyi almıyorum. Bu rakip firmaların yalanı" diye konuştu. Otobüs, yapılan incelemenin ardından yoluna devam etti.