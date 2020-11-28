DHA YURT BÜLTENİ- 8 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ- 8

28.11.2020 12:59
DHA YURT BÜLTENİ- 8, System.String[]

Uçakta maske arbedesi; 3 tatilci ile futbolcular birbirine girdiİZMİR-Adana seferini yapan yolcu uçağında, 3 yolcu ile Bergema Belediyespor deplasmanından dönen Kozanspor FK futbolcuları arasında arbede yaşandı.

Uçakta maske arbedesi; 3 tatilci ile futbolcular birbirine girdi

İZMİR-Adana seferini yapan yolcu uçağında, 3 yolcu ile Bergema Belediyespor deplasmanından dönen Kozanspor FK futbolcuları arasında arbede yaşandı. Bir kadın yolcunun "Yeter ya" diyerek çığlık attığı arbedeyi, kabin görevleri ayırmaya çalıştı. Adana Havalimanı'na iniş öncesi yaşana olay, başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Gökyüzünde arbede, 25 Kasım saat 19.35'te özel bir havayoluna ait İzmir'den havalanan Adana uçağında yaşandı. İddiaya göre, uçak Adana Havalimanı'na inişe geçtiği sırada Kozanspor FK yöneticisine, arkasında oturan ve Mersin'e tatile giden 3 yolcu, maskesini çıkarttığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Tartışma üzerine uçağın arka tarafından oturan futbolcular ile yardımcı antrenörler, 3 yolcudan bulundukları yerden kalkıp, futbolcuların arasında oturmalarını istedi. Birinin alkollü olduğu öne sürülen 3 yolcu ile futbolcular arasında arbede çıktı.

Yolculardan biri, cep telefonuyla yaşananları görüntüledi. Arbede sırasında bir kadın yolcunun 'Yeter ya' diyerek çığlık attığı görüntüde, kabin görevlilerinin inişte olduklarını belirterek, tarafları ayırmaya çalışıyor.  Bir kabin görevlisi ise 'Herkes otursun, iniyoruz' diye bağırıyor.

Yolcu uçağının Adana Havalimanı'na inmesinin ardından apronda da devam eden tartışma, polis ekiplerince sonlandırıldı. Taraflar, birbirlerinden şikayetçi olmadı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Akif ÖZDEMİR-Ufuk AKTUĞ-Ali GÖKDAL/ADANA, -

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Gaziantep'te, cadde ve sokaklarda yemek yenilmesi yasaklandı

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, paket servisi ile 'gel-al' şeklinde çalışan iş yerlerinden alınan yemeklerin sokakta yenilmesi nedeniyle, cadde ve sokaklarda yemek yenilmesinin yasaklandığını duyurdu.

Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Davut Gül başkanlığında toplandı. Koronavirüs tedbirlerine ilişkin yapılan çalışmaların ele alındığı toplantının ardından açıklama yapan Vali Gül, cadde ve sokaklarda yemek yenilmesinin yasaklandığını duyurdu. İş yerlerinin paket servisi hizmetine geçmesinin ardından vatandaşların cadde ve sokaklarda yemek yediğine değinen ve sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Gül, "Paket olarak satılan yemeklerin cadde ve sokaklarda yenilmesi yasaklanmıştır. Yorulmadan tüm vatandaşlarımıza tedbirlerin hayat kurtardığını ve salgından korunmanın tek yolunun kurallara uymak olduğunu anlatacağız" dedi.

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ- 8 - Son Dakika


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