DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Engelli çocukları nedeniyle apartmandan çıkarılmak istendikleri iddiası

ANTALYA'da oturan Keramattin- Fatmana Kabakçı çifti, zihinsel engelli 2 erkek çocuklarının gürültü yaptıkları iddiasıyla komşuları tarafından apartmandan çıkarılmak istendiklerini söyledi. Anne Fatmana Kabakçı, "Bu iftiraları atanları Allah'a havale ediyorum" derken, Baba Keramettin Kabakçı da kendilerine karşı linç girişimi başladığını söyledi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde 9 katlı bir apartmanın 1'inci katında oturan Keramattin- Fatmana Kabakçı, doğuştan engelli çocukları Habip Süleyman (28) ve İbrahim Kuddusi (20) ile birlikte yaşıyor. Ev hanımı Fatmana ve işsiz Keramettin Kabakçı, çocuklarına bağlanan engelli aylığıyla hem çocukların bakımını sağlıyor hem de geçinmeye çalışıyor. Çiftin çocuklarının zaman zaman duvarları balyozla kırıp, dolap ve kapılara zarar verdiği iddiası üzerine 19 dairenin 17'si bir araya gelerek Kabakçı ailesinin binadan çıkarılması için imza topladı.

GÖZYAŞLARIYLA ANLATTIİmza kampanyasını duyan Keramettin ve Fatmana Kabakçı çifti büyük üzüntü yaşadı. Çocuklarının hiçbir şekilde gürültü yapmadığını ve kendilerine iftira atıldığını söyleyen Kabakçı çifti, oturdukları dairede duvara çivi dahi çakılmadığını söyledi. Hiçbir zaman dışarı çıkmadığını, çocuklarıyla ilgilendiğini gözyaşlarıyla anlatan Fatmana Kabakçı, "Binada başka gürültüler de olsa bizden biliyorlar. Onları Allah'a havale ediyorum" dedi.İFTİRA ATILDIBaba Keramettin Kabakçı ise daire sahiplerinin iftira attığını ve iftiralarını ispatlamak zorunda olduklarını ifade ederek, "Doğuştan zihinsel engelli çocuklarım. Duvarlarımızda ne bir kırık ne bir çatlak var. Onlar gürültü yapıyor ama bize mal ediliyor. Çocukların engelinden dolayı bir linç girişimi var. Nefret var. Bu duruma çok üzüldük" diye konuştu.Karşı apartmanın görevlisi Bayram Arslan ise yıllardır Kabakçı ailesini tanıdıklarını ve hiçbir zaman gürültü yaptıklarını duymadığını söyledi. Site yönetimi ise kendilerine imzalarla ilgili henüz başvuru olmadığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------Ailenin binadan çıkması detayAile detayRÖP1: Baba Keramettin KabakçıRÖP2: Bayram ArslanRÖP3: Gül Fatma KabakçıDetaylar

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: ANTALYA,

=============================

Alfa ile 87 kilo 150 gram eroin ele geçirildi

KOCAELİ'de, TEM Otoyolu'nda durdurulan otobüste narkotik köpeği "Alfa" ile yapılan aramada 87 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametine gitmekte olan yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste narkotik köpeği "Alfa" ile arama yapıldı. Alfa'nın otobüsün içerisinde tepki vermesi üzerine tabanda bulunan kapak açıldı. Otobüsün altındaki gizle bölmeye konulan 168 paket halinde 87 kilo 150 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 7 kişi gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜNarkotik köpeği ile arama yapılmasıKöpeğin tepki vermesiGizli bölmenin açılması ve paketlerin çıkarılması

HABER: KOCAELİ,

=============================

Evde yalnız bırakılan 2 çocuğu, itfaiye dışarı çıkardı ŞANLIURFA'da bir apartman dairesinde ailesi evde olmayan 2 çocuğun ağlama sesleri üzerine komşular, itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan çocukları kurtardı.Olay, Yenice Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, anneleri alışverişe çıkan Muhammed ve Elif G. isimli çocukların ağlama sesini duyan komşuları daireye gitti. Ancak, kapının kilitli olduğunu anlayan ve çocukların annesine ulaşamayan komşuları durumu itfaiyeye bildirdi. Komşuların ihbarı ile gelen itfaiye ekipleri, kapıyı açarak çocukları dışarı çıkardı. Bir süre komşularında kalan çocuklar, daha sonra eve gelen annelerine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Evde mahsur kalan çocukların bulunduğu binaBinanın girişiİtfaiye ekiplerince kurtarılan çocukların fotosuGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK - Kamera: Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA

=============================

Tüfekli saldırıya uğrayan Paşa sağlığına kavuştu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde geçen hafta pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralanan Paşa isimli köpek, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Kenzin Mahallesi'nde geçen hafta Enes isimli çocuğun beslediği Paşa isimli Golden Retriever cinsi köpeğin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle vurularak yaralandığı ihbarını alan Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, köpeği tedavi altına aldı. Vücuduna isabet eden saçmalar veteriner hekimler tarafından ameliyatla alınan Paşa, bir süre sonra sağlığına kavuştu. Ekipler daha sonra Paşa'yı sahibine teslim etti.