DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Nazilli'de koronavirüsten ölenler mezarlıkta ayrı bölüme defnediliyor

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde koronavirüsten yaşamını yitirenler Evranlı Mezarlığı'nın Yunus Emre bölümünde toprağa veriliyor. Mezarlık görevlileri, cenaze aracı görevlileri ve mezar yeri kazan kepçe operatörleri tedbirlerle görevlerini yerine getirmeye çalışıyor.İlçede koronavirüsten yaşamını yitirenler Evranlı Mezarlığı'nın Yunus Emre bölümünde toprağa veriliyor. Çoğu zaman yakınlarının da dokunmaya çekindiği cenazeler, görevliler tarafından cenaze aracına taşınıyor. Yıkanan cenazeler mezarlık görevlileri tarafından defnediliyor.'ÖNLEMLERİMİZİ ALARAK ÇALIŞIYORUZ'Psikolojik olarak yaşanan bu süreçten etkilendiğini belirten cenaze aracı şoförü Ercan Yıldıztekin, "Vatandaşların çoğu inanmıyor ancak virüs bir gerçek. Önlemlerimizi alarak çalışıyoruz. Bazen hastanın yakınları bile dokunmak istemiyor ama biz işimiz gereği bunu yapmak zorundayız. Vatandaş beyaz kıyafeti üstümüzde görünce bizden uzaklaşıyor. Psikolojik olarak etkileniyoruz" dedi.Son günlerde salgından dolayı ölümlerin iyice arttığını dile getiren cenaze defin görevlisi Durmuş Durmaz, "Yoğun bir şekilde çalışıyoruz, bizi çağırıyorlar gidiyoruz. Tedbirler kapsamında cenaze namazı da burada kılınıyor " dedi.'VATANDAŞIMIZ MAĞDUR OLMASIN'Vatandaşların mağdur olmaması çalıştıklarını dile getiren kepçe operatörü Süleyman Açık, "Koronavirüsten hayatını kaybedenler bu bölüme gömülüyor, isteyenler de aile mezarlığına. Vatandaşımız mağdur olmasın diye biz de Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü'nden mezarcı arkadaşlarımıza desteğe geliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Mezarlıktan detay görüntüler-Defin işlemlerinden detay görüntüler-Covidli cenazelerin defin işlemlerinden görüntüler.-Cenaze Aracı Şoförü Ercan Yıldıztekin'in konuşmaları-Kepçe operatörlerinden Süleyman Açık'ın konuşmaları-Detay görüntüler

Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

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Madde ve alkol bağımlılığı nedeniyle ayakta durmakta güçlük çekti

VAN'da madde ve alkol bağımlılığı olduğu öne sürülen kadının caddedeki hareketleri sosyal medyada paylaşıldı. Kadının, polis tarafından bugüne kadar defalarca alındığı, hakkında işlem yapıldığı ortaya çıktı. Madde ve alkol bağımlılığının insanları düşürdüğü durumun bir örneği de Van'da yaşandı. Kentin işlek caddelerinden birinde cep telefonuyla çekilen görüntülerde, ayakta durmakta güçlük çektiği için zaman zaman yere düşen, bazen trafiğe açık olan yolda otomobilin ön kaportasına uzanarak trafiği engelleyen genç kadının düştüğü bu durum cep telefonuyla kaydedildi. Bu görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı. Gece saatlerinde sürekli devriye görevi yapan polis ekiplerinin genç kadınla ilgili bugüne kadar defalarca işlem yaptığı ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİOrhan AŞAN/VAN,

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Çocuğun öldüğü kazayı güvenlik kamerası kaydetti

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen 3 yaşındaki Ayşe Kaymak'a ehliyetsiz kamyonet sürücüsü çarpıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki çocuk kurtarılamadı. Kaza anı, bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Yakalanan sürücü ise tutuklandı.Kaza, 29 Kasım'da Gaziler Mahallesi 535 Sokakta meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Ayşe Kaymak'a, sürücüsü tespit edilemeyen kamyonet çarpıp kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe Kaymak, yapılan müdahaleye rağmen öldü. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çarpan araç ile sürücünün bulunması için çalışma başlattı. Ayşe Kaymak'a çarpan aracın 45 RG 301 plakalı ekmek dağıtım aracı, sürücüsünün ise Mustafa Aktürk (39) olduğunu tespit edildi. Geçen pazar günü gözaltına alınan sürücü Mustafa Aktürk, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kaza anı ise bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Salihli klasöründeÇocuğa çarpma anının görüntüsü

Haber- Kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),

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İnşaat alanında erkek cesedi bulundu

KAHRAMANMARAŞ'ta, inşaatın yanında erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kesin ölüm nedeni, otopsiyle belirlenecek.Olay, sabah saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Akif İnan Mahallesi'ndeki apartman inşaatının yanında meydana geldi. İddiaya göre, sabah inşaata gelen işçiler, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan, 30 yaşlarındaki kişiyi kontrol eden sağlık görevlileri, öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kimliği belirsiz kişinin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, kesin ölüm nedeninin burada yapılacak otopsi sonunda otaya çıkacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Polisin anons yapmasıPolisin vatandaşları uyarmasıTemizlik görevlisinin çalışmasıPolisin araçları durdurması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ

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Tarlada bulduğu 1200 yıllık taş vaftiz teknesini satmaya çalışırken yakalandı ÇORUM'da çiftçi M.K., tarlasında bulup, bir süre hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için yalak olarak kullandığı taş vaftiz teknesini, tarihi eser olduğunu öğrenince internete koyduğu ilanla 100 bin TL'ye satmak istedi. Harekete geçen jandarma ekipleri, satılmak istenen tarihi esere el koydu, M.K.'yi de gözaltına aldı.Ortaköy ilçesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan M.K. tarlada çalıştığı sırada ne olduğunu bilmediği taştan yapılı tekneyi, traktörle evine getirdi. M.K., taş tekneyi hayvanların su ihtiyacını karşılamak için evinin önüne yerleştirip, yalak olarak kullandı. Bir süre sonra taş teknenin, tarihi eser niteliği taşıdığını öğrendi. Yaptırdığı incelemede 1200 yıllık taş vaftiz teknesi olduğunu anlayan M.K., tarihi eseri satmak için internet ortamında bir siteye ilan verdi.100 BİN TL'YE SATMAK İSTEYİNCE YAKALANDIİl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eserin internet üzerinden 100 bin TL'ye satmaya çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçip, operasyon düzenledi. Ekiplerin soruşturması sonucu, ilçede yapılan baskında M.K. yakalanarak gözaltına alındı. El konulan taş vaftiz teknesi ise belediye, müze ve jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulunduğu yerden kepçe yardımıyla bir araca yüklenerek Çorum Müzesi görevlilerine teslim edildi.MÜZEDE SERGİLENECEKMüze görevlilerince yapılan ilk incelemelerde tarihi eserin, 9 veya 10'uncu yüzyıldan kalma 1200 yıllık taş vaftiz teknesi olduğu belirlendi. Çorum Müze Müdürü Metin Çakar, tarihi yapıyı, müzede sergilemeyi düşündüklerini söyleyerek "Tarihi eser, jandarma ekiplerimizin operasyonunda ele geçirildi. 9 veya 10'uncu yüzyıldan kaldığını düşündüğümüz taş vaftiz teknesi, kendi döneminde Hristiyanların kabul töreninde, küçük çocukların şaraba batırıldığı ve vaftiz işlemlerinin yapıldığı taş vaftiz teknesidir. Bu tekne dini alet olarak kullanılıyordu. Bizde bu yönde eser yoktu. Müze bahçesinde uygun bir alanda bu eseri sergileyeceğizö dedi.'TARLASINDA BULUP EVİNE GÖTÜRMÜŞ'Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir de "Bilindiği üzere Ortaköy ilçemiz 7 bin yıllık Hititlere başkentlik yapmış bir yöremizdir. Bu güzel yöremizde bir vatandaşımız tarafından tarlasında bulduğu tarihi eseri evine götürmüş. Bu önemli tarihi eserimizi müze yetkililerine teslim ettikö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Taş vaftiz teknesinin bulunduğu yerden alınıp araca yüklenip müzeye getirilmesi-Müze Müdürü Metin Çakar röp.-Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir açıklama-Taş vaftiz teknesi görüntü-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM

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Samsun'da koronavirüse karşı tedbir çağrısı

SAMSUN'da koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte tedbirler kapsamında hastanelerde yoğun bakım servislerinin yatak kapasiteleri de artırılıyor. Kentte vatandaşların büyük çoğunluğu ise maske takma kuralına uyuyor. Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Samsun'da yetkililer yaptıkları çağrılar ile vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyarıyor. Vaka sayısının artmasına paralel olarak hastanelerdeki yoğunluk artarken bir yandan da yoğun bakım servislerinin yatak kapasiteleri de artırılıyor.Kentte yapılan denetimlerle vatandaşlar kurullara uymaları konusunda da sık sık uyarılıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarla vatandaşlar kurallara uymaları konusunda çağrıda bulunuluyor. Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yaptığı yazılı açıklama ile vatandaşları tedbirler konusunda duyarlı olmaya davet etti.SAMSUN VALİSİNDEN VATANDAŞLARA ÇAĞRIVali Dağlı, "Anlık olarak ilimizdeki durumu takip ediyoruz. Artan vaka sayısı karşısında alınması gereken sağlık önlemleri ve planlamalar konusunda Sağlık İl Müdürlüğümüzle sürekli irtibat halindeyiz. Ancak görünen o ki, il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde vaka yükü, artık kaldırılamaz bir noktaya doğru adım adım ilerliyor. Bu tablonun ortaya çıkmaması için ilk etapta bu bölgelerdeki hastanelerimizde yoğun bakım yatak sayılarımızı artırdık ve artırmaya devam ediyoruz. Bu yükü dağıtmak için Asarcık, Kavak gibi ilçe hastanelerimizi de daha aktif olarak devreye sokma noktasında planlamalarımızı yapıyoruz. İlimize bir bütün şeklinde bakarak özel hastane, kamu ayırımı olmadan tüm sağlık kaynaklarımızı pandemiyle mücadelede ortak olarak kullanıyoruzö dedi.'YAZA GÖRE ŞİMDİ İNSANLAR DAHA DİKKATLİ'İlkadım ilçesinde yaşayan Orhan Kol, "Bu iş yazın pek itina göstermedi. Eğlence yerleri mekanlar olsun. Bizim hatalarımız da oldu bu konuda. İnşallah biraz dikkat edersek kontrollü bir şekilde hijyen ve temizliğe bu işten 3-4 ay içerisinde kurtuluruz diye düşünüyorum. Yaz aylarına göre şimdi tedbirler konusunda insanlar biraz daha dikkatliler. Vakalar arttı havalar soğuduğu için artacağı belli bir şeydi. aşı da devreye girerse inşallah yaza kadar biter diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.'MASKESİZ GELENLERİ UYARIYORUZ'Esnaf olan Hüseyin Kılıçarslan, "Tedbir alınması lazım ama bazı insanlar tedbir almıyor. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Vaka sayısı yüksek Samsun'da. Eskiden duyuyorduk 'Şurada varmış' diye. Şimdi eş, dost, akrabalarda görülmeye başladı. Salgın vaka çok var. Biz esnafın maske konusunda sürekli insanları ikaz ediyoruz. Maskesiz insanları iş yerine almıyoruz tartıştığımız insanlar bile oluyor. Hastanelerde çok doluluk oranı var" diye konuştu.'DEVLET TEDBİR ALIYOR AMA VATANDAŞ SOKAĞA ÇIKIYOR'

Tedbirlere herkesin uyması gerektiğini söyleyen Hakan Kaya, "Yakın zamanda valimiz bir açıklama yaptı yoğun bakım olsun hastaneler olsun ilçelerle beraber baya bir sıkıntı var. Ama ben bunun insanlarımızdan kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü tedbirlere uymuyoruz. Kendimizi değil yanımızdakileri de düşünmemiz lazım. Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağında bile bin kişi ceza yiyorsa demek ki kimse kurullara uymuyor. Devletimiz tedbir alıyor ama insanlar sokağa çıkıyor. Hastanelere gittiğimiz zaman yakın arkadaşlarımız, ağabeylerimiz, ablalarımız acı çekerek ölüyor. Tedbirlere insanların uyması lazım" dedi.