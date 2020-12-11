DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 8

11.12.2020 13:54
DHA YURT BÜLTENİ - 8, System.String[]

Liseli Serdar Mehmet, koronavirüsten yaşamını yitirdiKÜTAHYA'da kas hastası lise son sınıf öğrencisi Serdar Mehmet Ay (17), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Liseli Serdar Mehmet, koronavirüsten yaşamını yitirdi

KÜTAHYA'da kas hastası lise son sınıf öğrencisi Serdar Mehmet Ay (17), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.  Acı haberi, Kütahya Valisi Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyururken, Mehmet Ay, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kütahya Ali Güral Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan Serdar Mehmet Ay, Kasım ayında koronavirüs testi pozitif çıkınca Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumunun ağırlaşması üzerine 25 Kasım'da yoğun bakım ünitesine yatırılan Mehmet Ay, dün gece doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ay'ın ölümü, ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu.

ACI HABERİ VALİ PAYLAŞTIKütahya Valisi Ali Çelik, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Serdar Mehmet Ay'ın fotoğrafını sosyal medya hesaplarından, "Acımız çok büyük. Ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide kas hastalığıyla mücadele eden, 16 gündür Covid-19 tedavisi gören 12. sınıf öğrencilerimizden Serdar Mehmet Ay'ı kaybettik. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" notuyla paylaştı.GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Serdar Mehmet Ay'ın cansız bedeni hastanedeki işlemlerimin ardından Kütahya Şehir Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazına koronavirüs tedbirleri kapsamında Ay'ın sadece ailesi, arkadaşları ve öğretmenleri katıldı. Lise son sınıf öğrencisi Serdar Mehmet Ay (17), gözyaşlarıyla toprağa verilirken, oğullarının mezarı başında Hülya ve Mücahit Ay çifti gözyaşı döktü.'ÖLÜM YAKIŞMADI'

Mehmet Ay'ın öğrenci olduğu Ali Güral Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ali Balcı, çok üzüntülü olduklarını ifade ederek, "Öğrencimiz 12. Sınıftaydı. Uzun zamandan beri kas tedavisi görmekteydi. Yaklaşık 2 aydır uyuyamadığından şikayetçi oluyormuş. Ayın 25'inden sonra Covid-19 tespit edilip yoğun bakıma alındı. Dün itibariyle de bir ameliyat geçiriyor ve ameliyattan sonra da gelişen hipertansiyon nedeniyle öğrencimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabırlar diliyoruz. Bizim sevilen bir öğrencimizdi kendisi. Yani ölüm yakışmadı dediğimiz bir öğrenci. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi.

Kas Hastalığı, Koronavirüs, Mehmet Ay, Lise, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika


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