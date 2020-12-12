DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu çevreyolu açılışı için Manisa'da

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manisa Akhisar çevreyolu açılışı için geldiği kentte birtakım ziyaretlerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havayoluyla Akhisar Askeri Hava Limanı'na geldi. Bakan Karaismailoğlu, ilk olarak Akhisar Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Sabit Kaya'dan brifing aldı. Daha sonra AK Parti Akhisar İlçe Başkanlığını ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, ziyaretin ardından tren raylarında incelemelerde bulundu. Ardından Akhisar Belediye Başkanı CHP'li Besim Dutlulu'ya da ziyarette bulundu. Bakan Karaismailoğlu'na; Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu eşlik etti. Ziyaretler sonrasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Akhisar çevre yolunun açılışına katılması bekleniliyor.