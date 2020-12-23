DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 8

23.12.2020 11:34
DHA YURT BÜLTENİ - 8, System.String[]

Edirne Belediye Başkanı Gürkan: En kurak dönemi yaşıyoruz, faciaya doğru gidiyoruz EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya'da son 91 yılın en kurak döneminin yaşandığını, kentin içme suyunun sağlandığı Kayalıköy Barajı'ndaki su rezervinin de yüzde 3'e düştüğünü belirtti.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan: En kurak dönemi yaşıyoruz, faciaya doğru gidiyoruz

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya'da son 91 yılın en kurak döneminin yaşandığını, kentin içme suyunun sağlandığı Kayalıköy Barajı'ndaki su rezervinin de yüzde 3'e düştüğünü belirtti. Gürkan, "Trakya son 91 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Yer altı sularımız yüzde 85 oranında azaldı. Bir faciaya doğru gidiyoruz" dedi.

Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Edirne'de, nehir ve göller ile barajlardaki su seviyesi, her geçen gün düşüyor. Edirne'nin içme suyunun sağlandığı Kırklareli'deki Kayalıköy Barajı'nda doluluk oranı, yüzde 3'e düştü. Barajdaki su seviyesinin düşmesi üzerine Edirne Belediyesi, kentin içme suyunun Süloğlu Barajı'ndan sağlanacağını bildirerek, kent merkezine 30 kilometre uzaktaki Küküler köyünden bağlantı çalışması başlattı.Edirne Belediye Başkanı Gürkan, son dönemde artan su sıkıntısı ve beraberinde gelen kesintilere değindi. Özellikle şehrin içme suyunun sağlandığı Kayalıköy Barajı'nda rezervin yüzde 3'e düşmesiyle sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Başkan Gürkan, çareyi yeniden Süloğlu Barajı'ndan su almakta bulduklarını kaydetti. Gürkan ayrıca bölgede yaşanan kuraklığa da dikkat çekerek, Trakya'nın son 91 yılın en kurak dönemini yaşadığını, yer altı sularının yüzde 85 oranında azaldığını kaydetti.

'KAYALIKÖY'DE REZERV YÜZDE 3'E DÜŞTÜ'Kayalıköy Barajı'ndan 2017'de su almaya başlandıktan sonra Süloğlu hattının kapandığını söyleyen Başkan Gürkan, yaz ayında yaşanan sıkıntıya dikkat çekerek, "Kayalı'daki rezerv yüzde 3'e düşünce DSİ ile ortak toplantı yaptık nasıl çözüm bulalım, diye. Süloğlu'nda bizi daha çok idare edecek su var ama hat o kadar eski ki suyu taşımıyor, patlıyor. Nasıl yapalım, dedik. Kayalı'dan gelen 58 kilometrelik 1000'lik çelik hat, Süloğlu Küküler köyü mevkisinde Süloğlu'ndan gelen asbest hatla bir noktada kesişiyorlar. Dedik ki bu iki hattı birleştirelim. Bu iki hattın buluşması 6,5- 7 kilometre yaklaşık. O noktada birleştirelim. O, 7 kilometrelik asbest hattı da değiştirmemiz lazım. Yani şu an Kayalı'yı kapatarak Süloğlu'nu açıyoruz. Küküler köyünde Süloğlu'ndan gelen su, Kayalı ishale hattına giriyor. Buraya kadar da kayıpsız geliyor" dedi.

'TORUNLARINIZ TEŞEKKÜR EDECEK'

Trakya'da son 91 yılın en kurak döneminin yaşandığını vurgulayan Başkan Gürkan, "Trakya son 91 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Yer altı sularımız yüzde 85 oranında azaldı. Bir faciaya doğru gidiyoruz. Kızıyorsunuz, bağırıyorsunuz, hakaret ediyorsunuz, hiçbir şey demiyorum. Ama emin olun şu yapmış olduğumuz şehir içi içme suyunun tamamen yenilenmesi, Kayalı Köy İshale hattı yenilenmesi siz belki etmeyeceksiniz ama çocuklarınız veya torunlarınız yapanlara teşekkür edecekler" diye konuştu.

Trakya Bölgesi, Recep Gürkan, Süloğlu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Önceki yıllarda metrelerce karın yağdığı kentimizde ürküten manzara! Cem Yılmaz, davalık olduğu Orhan Kural'ın ölümünün ardından taziye mesajı yayınladı Prof. Dr. Orhan Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim Son Dakika! MİT tırları davasında Can Dündar'a 27 yıl 6 ay hapis cezası Güne düşüşle başlayan dolar 7,64'ten işlem görüyor İstanbul Havalimanı'nda, Maradona'nın tablolarının arkasına gizlenmiş kokain ele geçirildi Mevduat hesaplarında stopaj oranları düşürüldü: Bankada parası olan daha yüksek faiz alacak Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" önerisine Cumhurbaşkanı Erdoğan karşı çıktı
Thomas Heurtel, gizlice Real Madrid ile görüşünce Barcelona uçağına alınmadı Thomas Heurtel, gizlice Real Madrid ile görüşünce Barcelona uçağına alınmadı         
11:45
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim         
11:05
"Koronavirüsü nerede ve kimden kapıyoruz?" araştırmasında dikkat çeken sonuç: İş toplantıları ve aile yemekleri         
10:50
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,8 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,8 liradan işlem görüyor         
10:43
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs kış aylarında 10 dakika boyunca canlı kalıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs kış aylarında 10 dakika boyunca canlı kalıyor         
10:30
Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi         
10:03
Diş kliniğinde kadın çalışanlar arasında tartışma! İş arkadaşını öldüresiye dövdü Diş kliniğinde kadın çalışanlar arasında tartışma! İş arkadaşını öldüresiye dövdü         
09:55
Tigres, tarihinde ilk kez CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu Tigres, tarihinde ilk kez CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu         
09:49
Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz         
09:29
Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu         
09:03
Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı         
09:01
Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor         
20:33
Altın rezervi keşfinin ardından Gübretaş Maden Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne Mahmut Karaman getirildi Altın rezervi keşfinin ardından Gübretaş Maden Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne Mahmut Karaman getirildi         
19:59
Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi         
18:21
Çin'de talim yapan askeri polis adayı el bombasını elinden düşürdü! Ölümden döndüler Çin'de talim yapan askeri polis adayı el bombasını elinden düşürdü! Ölümden döndüler         
17:28
Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü         
15:38
Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm         
14:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 11:50:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei