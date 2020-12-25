DHA YURT BÜLTENİ- 8 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ- 8

25.12.2020 12:33
DHA YURT BÜLTENİ- 8, System.String[]

Tekne alabora oldu, içindeki 3 kişi kurtarıldıAntalya'da alabora olan balıkçı teknesi batarken, içinde bulunan 3 kişi çevredeki balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Tekne alabora oldu, içindeki 3 kişi kurtarıldı

Antalya'da alabora olan balıkçı teknesi batarken, içinde bulunan 3 kişi çevredeki balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Aksu ilçesindeki Aksu Çayı ile denizin birleştiği noktada meydana geldi. İddiaya göre, içinde 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi çay ile denizin buluştuğu noktada dalgalar yüzünden alabora oldu. Teknenin alabora olduğu gören diğer balıkçılar yardıma gitti. Teknenin içinde bulunan 3 balıkçı, başka teknelere alındı. Sağlık durumları iyi olan balıkçılar, sahile çıkartıldı.

Teknenin battığını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri, kurtarıldıktan sonra evlerine döndüğü tahmin edilen balıkçılara ulaşmaya çalışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------Polis ekiplerinin sahilde arama yapması Deniz polisinin çalışma yapması Deniz polisinin çıkan balıkçıları bulmaya çalışması Detaylar

HABER-KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Karancayiyenler, ballı, karidesli özel mamayla besleniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki 4 karıncayiyen, içerisinde dana yüreği, karides ve balın da bulunduğu 12 farklı malzemeyle hazırlanan özel mamayla besleniyor.

Orta ve Güney Amerika'ya özgü bir memeli türü olan eti ve pullarına gösterilen ilgi nedeniyle tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 2 karıncayiyen, 2016 yılında Almanya'nın Dortmund Hayvanat Bahçesi'nden Bursa Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Karıncayiyenlere 'Karina' ve 'Leo' isimleri verildi. Karıncayiyenler, 2019 ve 2020 yıllarında 2 yavru dünyaya getirdi. Türkiye'de dünyaya gelen ilk karıncayiyen olma özelliği taşıyan yavru karıncayiyenler ise annenin sırtından ayrılmıyor. Hayvanat bahçesi görevlilerince özenle bakılan karıncayiyenler, özel mamalarla besleniyor. Yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda yapışkan dili bulunan karıncayiyenler için hazırlanan püre kıvamındaki mama; dana yüreği, karides, muz, peynir, domates, armut, yumurta, yulaf, elma, arpa, köpek maması ve baldan oluşuyor.

Doğal ortamında günde yaklaşık 30 bin karınca veya benzeri hayvanı yiyerek beslenen karıncayiyenlerin mama ile aynı seviyedeki besin değeri karşılanmış oluyor. Özel beslenme programı bulunan karıncayiyenler, böylelikle sağlıklı bir yaşam sürdürüp, üreyebiliyor.

Hayvanat Bahçesi, Antalya, Aksu, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ- 8 - Son Dakika


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