DHA YURT BÜLTENİ-8 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ-8
26.12.2020 12:55
Samsun'da cadde ve sokaklar boş kaldıSAMSUN'da sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.
Samsun'da cadde ve sokaklar boş kaldı
SAMSUN'da sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Samsun'da vatandaşlar evlerinde kaldı. Cadde ve sokaklar ile meydanlar, sessizliğe bürünürken, ana güzergahlarda polis ve jandarma ekiplerince kontrol noktaları oluşturuldu. Ekipler, araçları durdurup, sürücüler ile yolcuların izin belgelerini kontrol etti. Ayrıca durdurulan araçlardaki vatandaşların HES kodu sorgulaması da yapıldı. Bazı vatandaşlar ise evlerine yakın market ve fırınlardan zaruri ihtiyaçlarını almak için dışarı çıktı.
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