DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 8

29.12.2020 11:30
DHA YURT BÜLTENİ - 8, System.String[]

Amanoslar'da, PKK'ya ait silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildiOSMANİYE'de Amanoslar bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınakta yapılan aramada çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Amanoslar'da, PKK'ya ait silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

OSMANİYE'de Amanoslar bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınakta yapılan aramada çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi.

İI Jandarma Komutanlığı tarafından 28 Aralık'ta Amanoslar bölgesinde, jandarma komando özel harekat timlerinin katıldığı 'Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu'nda, 'Ara, bul, yok et' taktiği ile çalışma yapıldı. Çalışmada, bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı düşünülen sığınak tespit edildi.

Bölgede gerekli çevre güvenliği alınarak yapılan aramalarda, sığınak içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi. Ekipler, delil niteliği taşıyan malzemelere el koyarken, sığınak ise patlatılarak imha edildi. Malzemelerle ilgili adli soruşturma başlatıldı. Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

Amanoslar, Mühimmat, Silah, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika


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