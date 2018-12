Dha Yurt Bülteni -9

ADİLCEVAZ'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarım gün tatil edildi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarım gün tatil edildi.



Adilcevaz'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 25 santimetreye ulaşırken, ulaşımda da aksamalara neden oluyor.



İlçe Milli eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, ilçe merkezi ile bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarım gün ara verildiğini açıkladı.Yetkililer, ilçede etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları uyarısında bulundu. Adilcevaz Belediyesi ve Karayolları ekipleri; şehir içi, köy ve mezralarda kapanan yolları açmak için çalışmalara başladı.



1804 YILINDA YAPILAN TARİHİ TAŞHAN OTEL OLACAK



Bolu'da, 1804 yılında yaptırılan tarihi Yukarı Taşhan'ın, restorasyon çalışmalarının ardından 18 odalı butik otel olarak açılması planlanıyor. Şu anda küçük esnaflar tarafından çanta, dini kitaplar, hediyelik eşya ürünlerinin satıldığı taşhanda esnaflık yapanlar projeye karşı çıkıyor.



Bolu Belediyesi, 2016 yılında Büyükcami Mahallesi'nde 600 yıllık tarihi Yıldırım Beyazıt Cami'nin yanında olan Aşağı Taşhan ve Yukarı Taşhan'ın restore edilip otel ve restoran olarak kullanılması yönünde proje hazırladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan alınan izinlerin ardından projenin ilk ayağında 1750 yılında inşa edilen Aşağı Taşhan restorasyon çalışmalarının ardından geçen yıl kafe-restoran olarak açıldı. Projenin ikinci ayağında ise Aşağı Taşhan'ın hemen bitişiğinde bulunan içinde 'Eskici Baba' türbesinin de bulunduğu ve çanta, dini kitaplar, hediyelik eşya ürünlerinin satıldığı 36 iş yerinin olduğu Yukarı Taşhan'ın 18 odalı butik otel olarak açılması yer alıyor. Projenin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından henüz onay sürecinde olduğu öğrenilirken, 1804 yılında yapılmış olan Yukarı Taşhan'da esnaflık yapanlar otel projesine karşı çıkıyor.



Taşhan'da 3 yıldır esnaflık yapan Ali Yerli, "Burada 1800'lü yılların başında yapılmış bir tarih var. Bu tarihi bozmaya çalışıyorlar. Bunlardan dolayı sıkıntımız var. Otele uygun bir ortam değil burası. Burası bizlere yadigar. Biz bunu vatandaş olarak biliyorsak. Yetkililerin hiç dile getirmemeleri lazım." dedi.



22 yıllık esnaf Hacı Mustafa Çıkılır da, "Burası yalnızca böyle sahaf, küçük kitapçılar şeklinde esnafla hizmet etmelidir. Böyle bir otel olmasını istemiyoruz. Normal ve uygun değil. Bütün şehirlerde sahaflar büyük merkezi camilerin yanında bulunur. Her yerde böyledir. Buraya otel yapılması akla mantığa uygun değil." ifadelerini kullandı.



55 senelik kuyumcu Hayati Özdemir ise, "Buranın bu şekilde korunmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bir otel ya da başka bir şey yapılması bence tarihi bir yapıya yanlış olur." diye konuştu.



Semt sakinlerinden İsmail Gökarslan, "Böyle güzide bir yerin harab edilmesine ya da yanlış işlerde kullanılmasına karşıyım. Buranın restore edilerek aynı şekilde kullanılmasını temenni ediyorum. Her şehrin bir güzelliğidir. Bu mutlaka korunmalıdır. Bolu'da kaç tane böyle yer var. İçeride bir zat yatıyor. Türbemiz var. Yanında Bolu'nun en büyük camisi var. Otelin bu camiye uzakta olması lazım. Buranın otel yapılması çok yanlış. Kültür ve mirasımızı koruyalım. şeklinde konuştu.



BEL AĞRILARI BASİT TEDBİRLERLE SORUN OLMAKTAN ÇIKABİLİYOR



BURSA, günümüzün en yaygın rahatsızlıklarından biri olan bel ve omurga ağrıları giderek daha çok insanı etkiliyor. Bu rahatsızlığın çok basit egzersizlerle üstesinden gelinebileceğini belirten Medikana Bursa Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Hilmi Selçuk Küçükoğlu, "Hastalara 15 dakika kaslarını güçlendirecek egzersizler verdiğimiz zaman rahatladığını ve yaşam kalitesini artırdığını gözlemekteyiz" dedi.



Hareketsiz yaşam koşullarının çok yaygınlaştığı günümüz koşullarında bel ve omurga rahatsızlıklarında büyük artış yaşanıyor. Sürekli aynı pozisyonda oturma nedeniyle bel ve omurgaya binen yükün bu rahatsızlığı tetiklediğini belirten Medikana Bursa Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Hilmi Selçuk Küçükoğlu, "Ofis hayatıyla birlikte bel ağrıları arttı. Çünkü insanlar ofislere giriyorlar, uzun süre aynı pozisyonda çalışıyorlar. Belli pozisyonda çalışmak belli tembelliği de beraberinde getiriyor. Bir çekmeceye bile yerinizden kalkmadan ulaşmaya çalışıyorsunuz. Zaten hareket etmeyen sertleşmiş kaslarınızı biraz daha germeye sevk ediyorsunuz. Dolayısıyla da orada ağrılar oluyor" şeklinde konuştu.



15 DAKİKALIK EGZERSİZ YETERLİ



Bel ağrılarının çok çeşitli nedenleri olduğunun ve illa ameliyat edilmesi için bir neden olmadığını, kısa eğzersizlerle bu ağrılardan hastaların kurtulabileceğini belirten Prof. Küçükoğlu, "Her bel ağrısı bel fıtığı değildir. İlla ameliyat gerekmez. Burada kişinin kendisine düşen sorumluluklar vardır. Çünkü vücut ona emanettir. O emaneti çok iyi bir şekilde kullanması gerekir. Bunun için de günlük yapabileceği 15 dakika kaslarını güçlendirecek, özellikle bacak kaslarını güçlendirecek egzersizler verdiğimiz zaman rahatladığını ve yaşam kalitesini artırdığını gözlemekteyiz" ifadelerini kulandı.



OTURDUĞUMUZ KOLTUK ÖNEMLİ



Bel ve omurga sağlığını korumanın bir diğer önemli noktası da koltuk secimi. Herkesin kendisine uygun koltuğu kullanması ve oturma pozisyonuna dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Küçükoğlu, "Kişinin oturduğu koltuğun kendisine özgün olması lazım. Kimimiz uzun, kimimiz kısa boylu, kimimiz biraz kilolu. Dolayısıyla hepimizin oturma durumuna alışkanlık göstermemiz lazım. Burada mutlakla ayaklarımızın yere değmesi gerekiyor ve dizlerin kalçanın hafif aşağısında oturarak, rahat pozisyon alması gerekiyor. Bir de önemli olan oturduğunuzda bel yukarısının ağırlığı belinize biniyor. Fıtıkların en çok görüldüğü yerler de belin alt noktaları. 5 tane bel omuru olduğunu düşündüğünüzde 5'inci omurla kuyruk kemiğinin bulunduğu kemiğin üstü. Bzi sakrum diyoruz oraya. Dolayısıyla oturduğunuzda burası daha yük altında kalıyor. Onun için ne yapılmalı. Rahat oturulmalı ve zaman zaman üst taraflarını bir yere yaslamalılar" değerlendirmelerinde bulundu.



ŞANLIURFA VALİSİ ERİN'DEN SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ'NE ZİYARET



Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 2015 yılında çevresindeki çatışmalar nedeniyle Suriye'nin Halep kentine bağlı Karakozak köyünden Şah Fırat operasyonuyla Türkiye sınırındaki Suriye'nin Eşme köyüne nakledilen Süleyman Şah Türbesi'ni ziyaret etti.



Vali Abdullah Erin, 22 Şubat 2015 tarihinde Şah Fırat operasyonuyla Suriye'nin Eşme köyüne nakledilen Süleyman Şah Türbesi'ni ziyaret etti. Beraberinde Suruç Kaymakamı Tarık Açıkgöz, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi ile birlikte sınırı geçen Vali Erin, ilk önce 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı sınır karakolunu ziyaret etti. Daha sonra türbeye giden Vali Erin, burada da görevli askeri personelden bilgi aldı. Türbede dua ederek ziyaretçi defterini imzaladıktan sonra Türkiye'ye dönen Vali Erin, sınır hattındaki mahallelerde yaşayan vatandaşlarla de sohbet etti.







ŞANLIURFA, -



ÇEŞME'DEKİ RES'LER İÇİN HAZIRLANAN PLANLARA İTİRAZ



Çeşme'de, 3'üncü derece doğal sit alanına kurulan Rüzgar Enerji Santralleri (RES) için yapılan koruma amaçlı imar planlarının, Danıştay 6'ncı Dairesi'nce bozulması ve dosyaya bakan İzmir 5'inci İdare Mahkemesi'nce de koruma amaçlı nazım imar planı ve koruma amaçlı uygulama imar planlarının iptaline hükmedilmesinin ardından bölgedeki RES'ler için yeni plan yapıldı. Çeşme Sürdürülebilir Yaşam Platformu'nca planlara itiraz edilip, dikkate alınmaması halinde yürütmeyi durdurma ve iptal davası açılacağı duyuruldu.



İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı İnönü ve Musalla mahalleleri arasında bulunan RES'ler için açılan davalar sonrası santrallere yönelik yapılan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, İzmir 5'inci İdare Mahkemesi'nce iptal edildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan 2010 yılında 49 yıllığına alınan üretim lisansının ardından 6 türbin ile faaliyetini sürdüren şirket tarafından mahkemeden gelen iptal kararı sonrası yeni plan yapılarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunuldu. Bakanlıkça planlar incelendikten sonra askıya çıkarıldı. Çeşme Sürdürülebilir Yaşam Platformu'nca askıya çıkarılan yeni planlara itiraz edildi. Platform tarafından hazırlanan itiraz dilekçesinde, RES'lerin yerleşme alanlarına olan uzaklığına dikkat çekildi. Hazırlanan planlarda, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nca belirlenen turizm tesis alanlarının dikkate alınmadığı ve bölgenin turizm potansiyelinin yok sayılarak, kamu yararının açıkça ihlal edildiği ileri sürüldü.



SAKIZ VE ZEYTİN AĞAÇLARI VAR



Hazırlanan planlarda, proje alanının fiziksel yapısı analiz edilirken, çevresinde yerleşim ve tarım alanlarının açıkça belirtilmediği, yerleşim alanlarında türbin sendrom etkisinin açıkça görüldüğü kişilerin bulunduğu da itiraz dilekçesinde yer aldı. İtiraz dilekçesinde, "Gerek Fahrettin Paşa gerekse Çakabey Mahallesi sakinleri gürültü, görüntü kirliliğine ve düşük frekanslı sesin sağlık etkilerine en çok maruz kalan konumdalar" denildi.



Plan önerisinde, alandaki ekosistem çeşitliliği ve özellikleri bölümünde yer alan 'Ekosistemlerin Hassaslık ve Nadirlik Durumu ile Koruma Önceliği' bölümünde, bölgedeki endemik bitki türü olan sakızdan ve alanda bulunan yaklaşık 3 bin zeytin ağacından bahsedilmediği de itiraz dilekçesinde yer alan başlıklardan oldu. İtiraz dilekçesinde, askıda bulunan söz konusu plan teklifinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2017/01 sayılı genelgesinde yazan esaslara uyulmadığı ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Çeşme Belediyesi'ne de görüş sorulmadığı kaydedildi. Çeşme Sürdürülebilir Yaşam Platformu'nca itirazlarının dikkate alınmaması halinde planlar için yürütmeyi durdurma ve iptal davası açılacağı açıklandı.



Haber: Umut KARAKOYUN/İZMİR, -

