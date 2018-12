Dha Yurt Bülteni -9

9BİNGÖL'DE KAR NEDENİYLE 281 KÖY YOLU KAPANDIBingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 281 köy yolu ulaşıma kapanırken, Karlıova ilçesinde okullar yarın da tatil edildi.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden yoğun kar yağışı ve tipi Bingöl'de hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle merkez ve tüm ilçelere bağlı 281 köy yolu kapandı. Bingöl İl Özel İdaresi'ne bağlı 11 personel, 2 kar küreme aracı, 18 greyder, 6 dozer, 19 kepçe ve 3 kamyon ile kar temizleme çalışmaları sürdürülürken, çalışmaların öncelikli olarak acil ve yakın olan bölgelerde yoğunlaştırıldığı belirtildi. Kent merkezinde 30 santimetreye ulaşan kar kalınlığının yüksek kesimlerde ise 1 metreyi bulduğu bildirildi.



KARLIOVA İLÇESİNDE OKULLAR YARIN DA TATİL



Yoğun kar yağışının etkili olduğu Karlıova ilçesinde ise kar kalınlığı yarım metreyi geçti. İki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Karlıova Kaymakamlığı'nca 27- 28 Aralık tarihlerinde ilçe merkezi ve köylerdeki okullar tatil edildi.



BAKAN VARANK'TAN, 'DERMAN' ZIRHLISINA TAM NOT



Mersin'de Koluman Otomotiv Endüstri AŞ tarafından 5 üniversite ile birlikte gelişitirilerek prototipi üritelen yüzde 70'i yerli üretim olan zırhlı askeri lojistik destek aracı Derman, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan tam not aldı.



Aracın direksiyonuna geçen ve kullanma fırsatı bulan Bakan Varank, performansına tam not verdi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen ve diğer ilgililerle Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki Koluman Otomotiv Endüstri AŞ'yi ziyaret etti. Burada, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık'tan çalışmaları hakkında bilgi alan, işçilerle sohbet eden Bakan Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Elvan, Tüzmen ile birlikte daha sonra yüzde 70'i yerli üretim ve 8x8 özelliğine sahip, Derman adı verilen zırhlı askeri lojistik destek aracını test etti.



Araçtan indikten sonra, 'Organize sanayi bölgesi uzak değilse, bununla gidelim' esprini yapan Bakan Varank, aracın performansını çok iyi bulduğunu belirterek, "Çok iyi bir araç. Direksiyonu çok hafifti, aynı zamanda 16 ton da yük taşıyor. Bu yükle beraber aracı kullanmış olduk. Bu, Ar-Ge projesi sonrası ortaya çıkmış bir ürün. İnşallah ülkemizde böyle Ar-Ge projelerini biz de TÜBİTAK olarak diğer kurumlarımızla destekliyoruz. Bu araç, savunma sanayi için geliştirilmiş bir araçtır. Yakında yurt dışında testlere gidecek. Bu tip teknolojilerle hem savunma sanayimizi hem de diğer sanayi kollarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Bu proje aynı zamanda Sanayi ve üniversite işbirliğinde ortaya çıkmış bir projedir. 4-5 üniversitemizin bu projeye katkısı var" dedi.



ESKİ NİŞANLISINI CİNAYETTEN ÖNCE İCRAYA VERMİŞ



ANTALYA'da, eski nişanlısı Simge Yıldız'ı (26) sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak, öldüren Nuri Karaata'nın (35), daha önce gönderdiği 45 bin lirasını tahsil etmek için cinayetten 1,5 ay önce genç kadını icraya verdiği ortaya çıktı.



Olay, 18 Aralık Salı sabahı, Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi 1036 Sokak'ta meydana geldi. Özel hastanede çalışan Simge Yıldız ile uluslararası yük gemilerinde çalışan Nuri Karaata, mayıs ayında nişanlandı. Geçen sürede bilinmeyen nedenle araları bozulan çift ayrıldı. Nuri Karaata, olay günü 07 ADS 338 plakalı otomobille Simge Yıldız'ı alarak, iş yerine götürmek istedi. İkili 'ayrılık' yüzünden araçta tartışmaya başladı. Nuri Karaata'nın aracı durdurması üzerine inen Simge Yıldız, sokakta koşmaya başladı. Otomobilinin bagajından pompalı tüfeği alan Karaata, Yıldız'a 4 el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Simge Yıldız, yaşamını yitirdi. Nuri Karaata da genç kızın cansız bedeni yanında, başına dayadığı pompalı tüfeği ateşleyerek, yaşamına son verdi.



Simge Yıldız ve Nuri Karaata'nın cenazeleri, aileleri tarafından toprağa verilirken, cinayetin neden işlendiğine dair çeşitli iddialar ortaya atıldı. Genç kadının iş yerindeki yakın arkadaşları, Nuri Karaata'nın, Simge Yıldız'la barışmak istediğini ve sürekli ölümle tehdit ettiğini öne sürdü. Karaata'nın yakınları ise cinayetin başka nedenlerle işlendiğini iddia etti. Adana'da oturan İbrahim Karaata, oğlunun işlediği cinayetle ilgili yaşadığı üzüntünün tarif edilemez boyutta olduğunu söyledi. Karaata, oğlunun Simge Yıldız ile geçen yıl internet ortamında tanıştığını ve zaman içinde arkadaşlıklarının ilerlediğini söyledi. Karaata, Simge Yıldız'ın 2017'de üniversitede okuduğunu, oğlunun ise gemilerde yüksek maaşla çalışarak geçimini sağladığını aktardı. Simge Yıldız'ın çektiği krediyi oğlunun ödediğini ve sürekli genç kadına para gönderdiğini öne süren İbrahim Karaata, "Oğlumla Simge'yi 2018 Mayıs ayında nişanladık. Nuri sonrasında tekrardan gemiye dönüp, çalışmaya başladı. Ramazan Bayramı'nda beni arayan oğlum 'Baba Simge'ye ulaşamıyorum. Beni her yerden engellemiş. Simge'nin yanına git bir konuş' dedi. Simge'yle görüştüğümde engellediğini ve bir sebebi olmadığını, sadece konuşmak istemediğini söyledi" dedi.



'BENİ BUNALTTILAR BABA' DEMİŞ



Araya Simge Yıldız'ın annesinin girmesine rağmen genç kadının oğluyla konuşmak istemediğini öne süren İbrahim Karaata, durumu anlattığı Nuri Karaata'nın "'Tamam baba, geldiğimde konuşuruz, istemiyorlarsa ayrılırız" dediğini söyledi. Olaydan 4 ay sonra Antalya'ya gelen Nuri Karaata'nın evden dışarı çıkmadığını kaydeden Karaata, "Oğlum bir gün dışarı çıktığında şehir merkezindeki alışveriş merkezinde Simge ile bir erkeği birlikte görüyor. Simge, Nuri'yi görünce yanındaki kişiye iyice yaklaşıp Nuri'ye bakarak kahkaha atıyor. Nuri eve gelince bana bu durumu anlattı ve çok üzüldüğünü söyledi. Onu unutmasını ısrarla tavsiye etmeme rağmen 'Baba seviyorum, unutamam. Bana bakarak, kahkaha atınca sinirlendim. Beni bunalttılar baba' dedi" diye konuştu.



'SİMGE İLE EVLİLİĞİ HAYAL EDİYORDU'



Nuri'nin cinayet işleyecek biri olmadığını dile getiren İbrahim Karaata, çocuklarını annesiz büyüttüğünü ve bu zamana kadar kimseye zararları olmadığını söyledi. Nuri Karaata'nın sürekli kuzenlerine hayalinden söz ettiğini de belirten İbrahim Karaata, oğlunun, Simge ile evlenip yuva kurmayı ve gemide çalışmayı bırakıp, küçük işletme açmayı planladığını kaydetti.



İCRALIK OLMUŞLAR



Öte yandan Nuri Karaata'nın, Simge Yıldız'a, evlilik harcamaları için biriktirmesi amacıyla banka üzerinden 45 bin TL gönderdiği ortaya çıktı. Çiftin ayrılmasının ardından Nuri Karaata'nın, 1 Kasım'da avukat aracılığıyla noter üzerinden ihtarname göndererek, Simge Yıldız'ın hesabına yatırdığı paraları geri istediği; ancak genç kadının noter kanalıyla gönderilen cevapta 'Benim sana borcum yoktur. Benden aldığın paraları tahsil ettim. 7 bin TL nişan masrafı yaptım, asıl senin bana borcun var' kaydettiği öğrenildi. Nuri Karaata'nın bunun üzerine icra işlemi başlattığı belirtildi. İbrahim Karaata, oğlunun alacağının takipçisi olduğunu ve 2'nci İcra Müdürlüğü'nde işlemin sürdürüldüğünü söyledi. Alacağın aileden tahsil edilmesi halinde kuruşuna dokunmayacağını dile getiren İbrahim Karaata, "Tüm parayı oğlumun adına bir hayır kurumuna bağışlayacağım. Oğlum yaşarken de yardım yapmayı çok severdi" dedi.



160 KİŞİLİK GEÇİCİ İŞE 1571 KİŞİ BAŞVURDU, KURA ÇEKİLDİ



İŞKUR tarafından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde 6 ay süreyle istihdam dilecek 160 kişilik iş için 1571 kişi başvurdu. Alınacak kişi sayısının yaklaşık 10 katı başvuru olunca, 160 kişi kültür merkezinde çekilen kura ile belirlendi.



İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde 6 ay süreyle istihdam edilecek 160 kişi için 1571 kişi başvurdu. Başvuru, alınacak kişi sayısının yaklaşık 10 katı olunca, 160 kişiyi belirlemek için Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde kura çekildi. İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından noter huzurunda çekilen kurada 1571 kişinin isimlerinin yazılı olduğu kağıtlar seçimlerde kullanılan sandığa bırakılıp görevli tarafından tek tek çekilerek isimleri okundu. Kurada ismi çıkanlar sevinç yaşadı. 160 kişi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde 6 ay çalışacak. 6 ayın sonunda işten çıkarılacak olan 160 kişinin maaşları ve sigorta primleri İŞKUR tarafından ödenecek.



NAZİK NİNEYİ, KÖMÜR YARDIMI BAHANESİYLE DOLANDIRDILAR



BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yalnız yaşayan Nazik Coşkun (73), kömür yardımı için geldiklerini söyleyen kimliği belirsiz 2 kişi tarafından dolandırıldı. Dolandırıcılar, Coşkun'un 3 altın bileziği ile 6 bin 500 lirasını alarak kaçtı.



Olay, dün öğleden sonra Mustafakemalpaşa'nın Doğancı Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan 5 çocuk annesi Nazik Coşkun'un evinin kapısını çalan kimliği belirsiz 2 kişi, yaşlı kadına "Bizi muhtar gönderdi, fakirlere kömür yardımı için geldik, sana da kömür indireceğiz" dedi. Coşkun ise "Benim kömürüm var, ihtiyacım yok" karşılığını verdi. Bunun üzerine dolandırıcılar, Nazik Coşkun'u zorla odaya sokarak, "Biraz sonra müdürümüz gelecek, senin bu bilezikleri görmemeli" deyip, kolunda bulunan 3 altın bileziği çıkartırarak yastık altına koymasını istedi. Dolandırıcılardan biri, daha sonra, Coşkun'u imza atması bahanesiyle dışarı çıkartırken, diğeri ise bilezikleri ve odadaki 6 bin 500 lirayı aldı. Nazik Coşkun'a kamyonla kömür getirileceğini söyleyen dolandırıcılar, evden uzaklaştı.



Odaya giren Coşkun, bileziklerin ve parasının yerinde olmadığını fark ederek komşulardan yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, köyde bulunan mobese kayıtlarını incelemeye aldı, soruşturma başlattı.



KADIN KUAFÖRÜ TÜLAY, ODUNLUKTA KENDİSİNİ ASTI



Adıyaman'da, kadın kuaförü Tülay G. (25), ailesiyle beraber yaşadığı evin odunluğunda tavana bağladığı iple kendini asarak intihar etti.



Olay, dün gece Yeni Mahalle'de meydana geldi. Kadın kuaföründe çalışan Tülay G., ailesiyle birlikte yaşadığı evde yalnız başınayken, odunlukta kendisini iple tavana astı. Bir süre sonra eve gelen aile, kızlarını asılı halde bulup, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Tülay G.'nin yaşamını yitirdiği saptandı.



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tülay G.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.



Polis, Tülay G.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.



SURİYELİ Y.M., AMELİYAT OLMAK İSTİYOR



Adana'da, doğuştan cinsel organı bulunmayan, erkek kromozoma sahip olmasına rağmen kadın gibi görünen ve kendini kadın hisseden, idrar yolları da tıkalı olduğu için sondayla tuvalet ihtiyacını giderebilen Suriyeli Y.M. (17), ameliyat olmak istiyor.



Y.M., 2001 yılında Suriye'nin Halep kentinde dünyaya geldi. Suriye'de çocukken yapılan muayenesinde erkek kromozoma sahip olduğu, idrar deliğinin de kapalı olduğu tespit edildi. İdrar yollarının kapalı olması nedeniyle Suriye'de 6 kez operasyon geçiren Y.M., sonda yardımıyla idrarını yapmaya başladı. Y.M. ilerleyen yıllarda hormonsal olarak kız görünümüne sahip oldu ve ailesi ile çevresi ona F.M. olarak hitap etmeye başladı. Ülkedeki iç savaş nedeniyle tedavisi yarım kalan Y.M., 6 yıl önce ailesiyle birlikte Adana'ya gelerek Seyhan ilçesindeki Mirzaçelebi Mahallesi'ne yerleşti.



'1 SENE BİLE ÇOK UZUN'



Annesi, babası ve kendisinin çalışmadığını, kardeşlerinin aileye baktığını anlatan Y.M., kadın olmak için tedavi görmek istediğini ancak başvurduğu doktorların kendisine 18 yaşını beklemesi gerektiğini söylediğini aktardı. Yıllardır çektiği rahatsızlık nedeniyle fiziksel ve psikolojik olarak zor günler yaşadığını belirten Y.M., İtalya'da bir doktorun bu tedaviyi yapabileceğini öğrendiğini fakat yurt dışına çıkma imkanının olmadığını dile getirdi. Y.M., artık normal bir hayat sürmek istediğini belirterek, "Defalarca bıçak altına yattım. Yıllarca sonda ile hayatımı sürdürdüm. Ama artık dayanamıyorum. Çocukken ismime Y. diye sesleniyorlardı şimdi F. diye. Kadın gibi görünüyorum ve kadın gibi hissediyorum. Yaşımın 18 olmasını bekleyecek 1 sene bile benim için çok uzun. Çok yoruldum ve yıprandım. Sağlık Bakanlığı'na ve tüm yetkililere sesleniyorum. Allah rızası için bir yardım edin. Ameliyat olmak istiyorum" diye konuştu.



Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hekimler ise Y.M. gibi 'testiküler feminizasyon' teşhisi konulan hastaların, doğum uzmanlarının, ürologların, psikiyatristlerin, çocuk cerrahlarının oluşturduğu Cinsiyet Araştırma Komisyonu'na sevk olması gerektiğini, bu sürecin de birkaç senede tamamlanabileceğini söyledi.



HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ MEHMET SABRİ ÇELİK OLDU



Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Rektörlüğüne Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik atandı.



Bir televizyon kanalında söylediği sözler üzerine hakkında soruşturma açılan ve istifa eden Harran Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın'ın yerine vekaleten Prof. Dr. Recep Çiğdem atanmıştı. Bugün Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararı ile Harran Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik atandı.



ŞANLIURFA, -



====================



ADANA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE ZAFER AKTAŞ ATANDI



Adana Emniyet Müdürlüğü'ne, Muş Emniyet Müdürü Zafer Aktaş atandı.



Emniyet Genel Müdürlüğünde 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 13 ve 55 inci maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince; bazı illerin emniyet müdürü değiştirildi. Buna göre, merkeze çekilen Selami Yıldız'dan boşalan Adana Emniyet Müdürlüğü görevine Muş Emniyet Müdürü Zafer Aktaş getirildi. Önümüzdeki günlerde yeni emniyet müdürü Aktaş'ın Adana'ya gelerek görevini devralacağı belirtildi.



ADANA, -

