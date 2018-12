Dha Yurt Bülteni -9

Konya'nın Karatay ilçesinde Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında yaşları 4 ila 11 arasında 4 kardeş dumandan etkinelerek hayatını kaybetti.

Konya'nın Karatay ilçesinde Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında yaşları 4 ila 11 arasında 4 kardeş dumandan etkinelerek hayatını kaybetti. Yangının çıktığı binada oturan Fadime Kestek, çocukların evden çıkartılırken durumlarının kötü olduğunu söyledi. Kestek, "Sabah ilacımı almak için kalktım. Bir bağrışma vardı. Sesler çatı katından geliyordu. Adam eşini dövüyor zannettim. Sonra komşular geldi yukarıda yangın var sizde yanacaksınız aşağıya inin dediler. Çocuklar yanmışlar. Çocukları aşağıya inerken gördüm. Kötüydüler. Komşumuzun bir tanesi çocuğu içerden alıp üzerine su döktü. Annesi yemek almak için aşevine gitmiş babası da işe gitmiş. Çocukların biri engelliydi. Suriyede olmuş. 4 çocukta öldü. Annesi sobayı yakıp öyle gitmiş. Yangında sobadan çıkmış" dedi.



SOBAYI FAZLA YAKMIŞ



Ailenin bir yakını olar Suriyeli Muhammed Elez ise, annenin sobayı fazla yaktığını ileri sürdü. Elez, "Babası işe annesi de yemek almaya gitmiş. Çocuklar o sırada yatıyormuş. Anneleri sobayı yakıp gitmiş. Evden dumanlar çıkmış. Kapıyı kırıp çocukları dışarı çıkarmışlar. Çocuklar çok az nefes alıyormuş. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Orada da hayatını kaybetmişler. Sobayı çok yakmışlar. Çocuklarda dışarı çıkamayınca ecel gelmiş" diye konuştu.



OTOPSİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR



Öte yandan hayatını kaybeden 4 kardeşin cansız bedenleri otopsi işlemleri için Konya Numune Hastanesine getirildi. Cmhuriyet Savcısı tarafından yapılan otopsi işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Ailenin yakınları ise hem evin önüne hem de hastaneye akın etti.



Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA



SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusunda yapması beklenen operasyon öncesi askeri sevkiyatlar hız kesmeden devam ediyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda terör örgütlerine yönelik başlatması beklenen askeri operasyon öncesinde birliklerden yola çıkan askeri konvoy, Kırıkhan ilçesinden geçerek, Suriye sınır hattına doğru yola çıktı. Bugün 12.30 sıralarında gerçekleştirilen sevkiyatta 10 askeri araç, Kilis ve Şanlıurfa sınır hattındaki askeri birliklerde konuşlandırmak üzere Kırıkhan ilçesinden geçerek Kilis'e yönüne hareket etti.



Haber - Kamera: Mehmet KOCACIK/ KIRIKHAN (Hatay)



Şanlıurfa'ya tank ve mühimmat sevkiyatı (2)



SURİYE SINIRINDAKI İLÇELERE TANKLAR SEVK EDİLDİ



Şanlıurfa'da, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na giriş yapan tank yüklü TIR'lar, bir süre sonra Suriye sınırındaki ilçelere sevk edildi. TIR'lar, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yakıt ikmalinin ve personel ihtiyaçlarının giderilmesinin ardından öğle saatlerinde çıkış yaptı. Tank yüklü TIR'ların, Suriye sınırında bulunan Akçakale ve Ceylanpınar'a doğru yola çıktığı öğrenildi. Trafik polisleri ile zırhlı araçların eşlik ettiği TIR'ların sevki sırasında, insansız hava aracı uçuş yaptı. Kent merkezinden geçiş yapan araçları vatandaşlar merakla izlerken, askerleri selamladı.



Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI KURUM: RİZE'DE DOLGUDAKİ RİSKLİ YAPILARDA KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLIYORUZ



ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'de dolgu üzerinde deniz korozyonuna uğrayan ve temellerinin ağır hasarlı olduğu ortaya çıkan riskli binalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum,"173 bin metre karelik dolgu alanında korozyon nedeniyle riskli duruma gelen 4 bin 174 bağımsız yapıda kentsel dönüşüm projesine başlıyoruz. Daha az katlı kentin kültürüne ve mimarisine uygun projeleri etap etap gerçekleştireceğiz" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Kurum, Rize'de bir otelde kentsel dönüşüm alanları ile ilgili gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Bakan Kurum ve beraberindekiler ardından Yağlıtaş Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanları ile meydan projesinde incelemelerde bulundu.



Bakan Murat Kurum, Rize'de dolgu üzerinde deniz korozyonuna uğrayan ve temellerinin ağır hasarlı olduğu ortaya çıkan riskli binalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Rize'de 173 bin metrekarelik dolgu alanı olan Ekrem Orhon Mahallesi'nde riskli yapılar olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, "Bu mahalle geçmiş yıllarda dolgu alanı üzerine yapılmış ve bodrum katlarındaki korozyon ve binaların riskli durumu sebebiyle burada dönüşüm projesine başlıyoruz. Bu dönüşüm projesi çerçevesinde 173 bin metrekarelik alanda belediye bloklarından başlamak üzere yaklaşık 4 bin 174 bağımsız bölümün olduğu projeyi 2019 yılı içerisinde başlatıyoruz Belediye bloklarıyla birlikte etaplar halinde bu 4 bin 174 bağımsız bölümü içeren kentsel dönüşüm projemizi yaparak daha az katlı Rize'nin kültürüne, mimarisine, değerlerine uygun projeler geliştireceğiz. Etaplar halinde bu projeyi tüm Ekrem Orhon Mahallesine yaymayı hedefliyoruz. Yapacağımız projeler bölgenin kültürüne, değerine buradaki tarihi yapıların ön plana çıkması suretiyle, tarihin ön plana çıkması suretiyle Rize'yi bulunduğu konumdan daha yukarıya taşıyacak. Turistik anlamda, istihdam anlamında insanların huzurlu bir şekilde gezeceği alanları da içeriyor. Mevcutta 10-12 katlı binalarımızı da, yüksekliğini azaltmak maksadıyla bölgeye yakışır bir proje yapacağız ve Rize'nin geleceği için çok önem gördüğümüz bu projeyi de hızlı bir şekilde, kararlı bir şekilde hep birlikte gerçekleştiriyor olacağız" dedi.



'YENİ REZERV ALANLARI OLUŞTURULACAK'



Kentsel dönüşüm alanında azaltılacak yapılar için yeni rezerv alanlarına ihtiyaç olacağını ifade eden Kurum, "Bununla ilgili de belirlediğimiz, tespit ettiğimiz rezerv alanlarda, rezerv konut üreterek vatandaşımızın rızası çerçevesinde onlarla gönül birliği çerçevesinde bu projeyi gerçekleştiriyor olacağız. Bu rezerv alanlara da bizim düşüncemiz yaklaşık 2 bin, 2 bin 500 konut üreterek buradaki vatandaşımızın, ister buradan alması, ister rezerv alandan alması ücreti karşılığında bu projeyi gerçekleştirmiş olacağız. Yine Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızca belirlediğimiz rezerv alanda küçük sanayi sitesi ve hal inşaatı yapacağız. Bu da bu bölgedeki çiftçimizin ürünlerinin satışı noktasında, sanayimizin gelişmesi noktasında önemli bir proje olacak. Bu projeye de 2019 yılı içerisinde başlayıp çok kısa zaman içerisinde bitirmek hedefimiz var" diye konuştu.



'AYDER YAYLASINDA KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR'



Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm projesinin başlayacağını açıklayan Bakan Kurum, şunları dedi:



"Bu proje sadece Rize'yi ilgilendirmiyor Ayder Yaylası, tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor. Bugün Ayder Yaylası ile ilgili bir toplantı da yaptık. Bu toplantıda Ayder Yaylası ile ilgili otopark ihtiyacını karşılamak üzere 2 bin araç kapasiteli bir otopark inşaatı yapacağız. Özel İdare mülkiyetinde bulunan, şu anki kaplıcaların bulunduğu noktada da yine butik otel ve kaplıcalar içeren, içerisinde restoranlar, alışveriş alanlarının olduğu, altında yine 250-300 araçlık otoparkı olduğu bir projeyi de otopark inşaatı ile birlikte eş zamanlı olarak 2019 yılının nisan ayında başlatarak hızlı bir şekilde inşaat sürecini tamamlamak istiyoruz. Ayder Yaylası'ndaki diğer projemiz ise buradaki kentsel dönüşüm ile alakalı artık işin sonuna geldik ve burada artık uygulamaya geçiyoruz. Turizm Bakanlığımız tahsis edilmiş alan üzerinde de rezerv konut inşa edeceğiz. Bu rezerv konutlarla birlikte de vatandaşımızın rızası çerçevesinde, rezerv konutlara taşımak suretiyle etaplar halinde, tüm Ayder'deki çirkin yapı yoğunluğunu yok etmek suretiyle bölgeye, bölgenin kültürüne, mimarisine yakışır projeyi, cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde gerçekleştiriyor olacağız ve bu projelere 2019 Nisan ayında başlamış olacağız"



DOLGUDAKİ RİSKLİ BİNALAR



Rize'de, 1960'lı yılların ortalarında, dönemin belediye başkanı Ekrem Orhon tarafından deniz dolgusu başlatıldı. Büyük taşlarla doldurulan, arasına kum veya balçık gibi malzemelerle karışım yapılan 350 bin metrekarelik alan, deniz dolgu alanı olarak kazanıldı. Denizi dolduran Ekrem Orhon da 'Denizi kara, karayı para yapan başkan' olarak anıldı. Şehir merkezinin yaklaşık 3'te 1'ini oluşturan dolgu alanı üzerinde, ilk etapta 3 kat halinde yapı izni verildi; ancak geçen sürede, dolgu alanına yüksek katlı binalar inşa edildi. Bugüne kadar aralarında valilik, belediye başkanlığı, kültür merkezi, adliye gibi kamu kurumlarının da yer aldığı çok sayıda binanın inşa edildiği alanda, yaklaşık 70 bin kişi yaşıyor. Dolgu alan üzerindeki binalarla ilgili yapılan teknik incelemede, deniz suyu seviyesinin altında kalan bina temellerinin, oluşan korozyon nedeniyle zarar gördüğü ve tuzlu su altında kalan bina demirlerinin özelliğini kaybettiği, demirlerin açığa çıktığı tespit edildi.



Haber-Kamera: Aytrekin KALENDER-Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA



YÜKSEKOVA'DA TİPİDE MAHSUR KALAN ÖĞRETMENLER KURTARILDI



Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Bağdaş köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle bir minibüste mahsur kalan 14 öğretmen, karla mücadele ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.



Bağdaş köyünde görev yapan 14 öğretmen, hafta sonu ve yılbaşı tatillerini geçirmek için yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Yüksekova'ya gitmek üzere bir minibüsle yola çıktı. Ancak, köyden çıktıktan 5 kilometre sonra yoğun kar yağışı ve tipiye yakalandılar. Minibüs karda mahsur kalınca öğretmenler, karla mücadele ekiplerini arayarak, yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine Yüksekova Kaymakamlığı'na bağlı Şantiye Şefliliği Karla Mücadele ekipleri hemen yola çıktı. Yaklaşık 2 saat süren mücadelenin ardından ekipler, mahsur kalan öğretmenlerin bulunduğu minibüse ulaştı. Ancak minibüs karlı ve buzlu yolda ilerleyemeyince öğretmenler köye geri dönmek zorunda kaldı.



Öte yandan, bölgede kar yağışının durması üzerine karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için çalışma başlattı.



Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN - YÜKSEKOVA,(Van)



VAN'DAKİ TEFECİLİK OPERASYONUNDA 8 TUTUKLAMA



Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 'tefecilik' yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i tutuklandı.



Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bazı oto galeri sahiplerinin 'tefecilik, yüksek faizle borçlandırm ile baskı ve cebirle tahsilat yaptıkları' tespit edildi.Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Aralık günü belirlenen 15 şüpheliye eş zamanlı operasyon yaptı. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontrol getirilerek serbest bırakıldı.



Operasyonda şüphelilere ait iş yerleri ve evlerde 3 tabanca, otomatik tüfek, gaz bombası, çok sayıda fişek ve senet ele geçirildi.



Haber-Kamera: Orhan AŞAN/VAN



KARIN AĞRISIYLA GİTTİ, VÜCUDUNDAN 200 ADET TAŞ ÇIKARILDI



Erzincan'da, karın ağrısı şikayeti hastaneye başvuran 21 yaşındaki Zeynep Çadırkaya'nın safra kesesinden 200'e yakın taş çıkartıldı.



Erzincan'da yaşayan evli ve bir çocuk annesi Zeynep Çadırkaya yaklaşık 5 aydır karın ağrısı şikayeti yaşıyordu. Dün Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bu şikayetle başvuran genç kadının, yapılan tahlil ve ultrason filminin ardından safra kesesinde taş olduğu tespit edildi.



Yapılan tetkiklerin ardından hastaneye yatırılan Zeynep Çadırkaya(21) bu sabah saatlerinde ameliyata alındı. Hastane Başhekimi Genel Cerrah Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Orhan Çimen tarafından yapılan operasyonda genç kadının safra kesesi alındı. Genellikle bu tür şikayetlerde alınan safrada 2 veya 3 taş ile karşılaşan operasyon ekibi bu defa safrayı açınca taşların sayısını görünce şaşırdı.



Başhekim Dr. Orhan Çimen, yarım saat süren operasyon sonunda, meslek hayatında ikinci kez bu kadar çok taş ile karşılaştığını ifade ederek; "Safra kesesini dışarı aldıktan sonra taşları merak ettik, 200'e yakın taş olduğunu gördük. Çok sık karşılaştığımız bir vaka değil, bizde şaşırdık bu kadar çok taş çıkmasına. Şu an hastamızın durumu gayet iyi" dedi.



Kendisine safra kesesinde taş olduğunu söylenince, sayısının bu kadar çok olacağını tahmin etmediğini söyleyen Zeynep Çadırkaya ise; "Ultrasonda çok sayıda taş var denmişti ama bu kadarını bende beklemiyordum" diye konuştu.



Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN



AMBULANS HELİKOPTER, HASTA ÇOCUKLAR İÇİN HAVALANDI



Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Akbaşak Mahallesi'nde rahatsızlanan 2 çocuk için bölgeye ambulans helikopter sevk edildi. Yüksek ateş şikayeti bulunan çocuklar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



Çüngüş ilçesinin kırsal Akbaşak Mahallesi'nde biri 4, diğeri 10 yaşındaki çocuklar rahatsızlandı. Aileler, yüksek ateş şikayeti bulunan çocukları için 112 Acil'den yardım istedi. İhbar üzerine sağlık ekipleri paletli ambulansla mahalleye yönlendirildi. Yolun kardan kapalı olduğunu gören ekipler, durumu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Belediye ve Karayolları ekipleri yolu açmaya çalışırken, sağlık ekipleri de 2 çocuğun aileleriyle iletişime geçip, tıbbi danışmanlık hizmeti verdi. Yol açma çalışmaların uzun süreceğinin tespit edilmesiyle Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki ambulans helikopter mahalleye sevk edildi.



Mahalleye ulaşan ambulans helikopterdeki sağlık ekibi, hasta çocuklara ilk müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından 10 yaşındaki çocuk ambulans helikopterle Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. 4 yaşındaki çocuğun ailesi helikopterle gitmek istemedi. Bunun üzerine çocuk, ekiplerin çalışmasıyla açılan kara yoluyla Çüngüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Haber: Canan ALTINTAŞ - Kamera: DİYARBAKIR-DHA



EN SAĞLIKLI YENİ YIL HEDİYESİ, ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI



Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytin ve zeytinyağı üreticileri, yılbaşında sevdiklerine farklı bir hediye sunmak isteyenlere, sağlık, barış ve bereketin simgesi zeytin, zeytin fidanı ve zeytinyağı önerdi.



'Gemlik'teki zeytin ve zeytinyağı firmaları yeni yılın yaklaşması ile birlikte müşterilerine yeni yıl hediyesi olarak sağlık, barış ve bereketin timsali zeytin ve zeytinyağını öneriyor. Bazı firmaların temsilcileri, çama tercih edilen zeytin fidanı satışlarında da ciddi artış olduğunu belirtiyor. Türkiye'de önde gelen bir firmanın işletme müdürü olan İbrahim Bayrak, yeni yılda sevdiklerine farklı ve anlamlı bir hediye vermek isteyenlerin Gemlik zeytini, zeytinyağı ve zeytin fidanını tercih ettiğini belirterek şöyle konuştu:



"Zeytinin mucizesini ve şifa kaynağı olduğunu artık anlatmamıza gerek yok. Konunun uzmanları zaten son yıllarda özellikle zeytin ve zeytinyağı tüketimine gerekli önemi vermemiz gerektiğini her platformda dile getiriyorlar. Bizler de yeni yılın yaklaştığı bu dönemlerde yeni yıl kampanyalarımızı başlattık ve müşterilerimize en sağlıklı ürünler kategorisinde yer alan Gemlik zeytini ile zeytinyağını yılbaşı hediyesi olarak öneriyoruz. Müşterilerimizin büyük bir çoğunluğu ise yılbaşı ağacı satın almak yerine sevdiklerine zeytin fidanı satın alarak hem sağlıklı, hem de uzun ömürlü bir hediye vermeyi amaçlıyor. Kısacası 2019 yılının en sağlıklı ve en kaliteli hediyesini vermek isterseniz Gemlik zeytini ve zeytinyağını ve tabii ki zeytin fidanını tavsiye ederim" dedi.



Haber-Kamera: Feyzi SARIKAYA/GEMLİK,(BURSA)

