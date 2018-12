Dha Yurt Bülteni-9

1)ÖLDÜRÜLEN PINAR'IN BABASI CENAZEDE İSYAN ETTİ: İNSANLIK UTANSINİZMİR'de vücut geliştirmede geçen yıl kainat 2'ncisi olan ve sevgilisi Ferhan Sarıçam (38) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Pınar Çoban (31), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

İZMİR'de vücut geliştirmede geçen yıl kainat 2'ncisi olan ve sevgilisi Ferhan Sarıçam (38) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Pınar Çoban (31), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede gözyaşları içinde konuşan ve kadına şiddete lanet eden baba Mustafa Çoban, "Kadınların hunharca katledildiğini görüyoruz. İnsanlık utansın" dedi.



Olay, cuma günü akşam saatlerinde Aydın Hat Boyu Caddesi üzerindeki evde meydana geldi. Uluslararası yarışmalarda elde ettiği derecelerle tanınan Pınar Çoban, sevgilisi Ferhan Sarıçam ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ferhan Sarıçam tabancasını çekip, Pınar Çoban'a art arda ateş etti. Sarıçam, daha sonra kendi amcasını telefonla arayarak, "Pınar'ı vurdum. Bu saatten sonra ben de yaşayamam. İntihar ediyorum" dedi. Amcasının ikna çabası sırasında Ferhan Sarıçam, aynı tabancayı başına dayayıp, ateşleyerek yaşamına son verdi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese gelen polis, ikilinin cansız bedeniyle karşılaştı. Sarıçam ve Çoban'ın cesetleri savcının incelemesinin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



TABUTUNA TÜRK BAYRAĞI KOYULDU



Yaklaşık 7 yıl önce yaşadığı bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle doktorun telkinleriyle spora başlayan ve vücut geliştirmede 2014'te kainat 8'incisi, 2016'da da 4'üncü, geçen yıl ise Almanya'da kainat 2'ncisi olan Pınar Çoban için Bornova ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Yunus Emre Karadere Camii'nde düzenlenen törene Çoban'ın annesi Nesrin, babası Mustafa Çoban, yakınları ve sevenleri katıldı. Çoban'ın tabutunun üzerine Türk Bayrağı örtüldü. Cenaze namazının ardından Çoban için helallik alındı. Daha sonra ise çoban Hacılarkırı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.



'KADIN KATLİAMINA SON VERİLSİN'



Cenazede gözyaşları içinde konuşan ve kadına şiddete lanet eden baba Mustafa Çoban, "Kadınların hunharca katledildiğini görüyoruz. Bunları görsünler artık. İnsanlık utansın. Kadınlar insandır, biz insanoğlu. Çünkü biz kadından doğuyoruz. Çocuğum cinayete değil, kadın katliamına kurban gitti. Bu son olmayacak. Bunu biliyoruz ama bu son olsun artık. Kadınların rahatça öldürüldüğü, rahatça tecavüz edilebildiği bir ülkede yaşamak istemiyoruz artık" dedi. Anne Nesrin Çoban 11 yaşındaki kız torununun annesiz kaldığını söyleyip, "Benim çocuğumu öldürdüler. Kimseyi öldürmesinler. Onun çocuğu annesiz kaldı. Onun yavrusunu da düşünmediler. Benim çocuğumu öldürdüler" dedi.



EVİNE ÇAĞIRMIŞ



Öte yandan, Çoban'ın yakınları olay öncesi Ferhan Sarıçam'ın "Kendime zarar vereceğim" diyerek Pınar Çoban'ı aradığı, talihsiz kadının da bunun üzerine sevgilisinin evine gittiğini belirtti. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.



2)KÖFTECİ ZEYNEL ORGAN, TOPRAĞA VERİLDİ



Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün vefat eden, Zeynel Köfte'nin sahibi Zeynel Organ (80) son yolculuğuna uğurlandı.58 yıldır faaliyet gösteren ve İnegöl köftesinin tanıtımında büyük rol oynayan, siyasiler, bürokratlar ve sanatçıların seyahatleri sırasında uğrayıp köfte yemeden geçmedikleri Zeynel Köfte'nin sahibi Zeynel Organ, bir süredir alzheimer tedavisi görüyordu. 5 çocuk babası ünlü köfteci, tedavi gördüğü özel hastanede dün akşam hayatını kaybetti. Organ'ın cenazesi, bugün öğlende Süleymaniye Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığına defnedildi. Cenazeye, Organ'ın ailesi ve yakınları ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti Bursa eski Milletvekili Hüseyin Şahin ile çok sayıda vatandaş katıldı.



3)SONAT EMRE, İLİK İÇİN KRİTİK SÜREÇTE



ANTALYA'da 10 yaşından beri tedavi gören Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) hastası Sonat Emre Özcan'ın (14) durumunun risk altına girmemesi için 2 ayda ilik bulunması gerektiği kaydedildi.



ALL hastası Sonat Emre Özcan'ın tedavisine, Medical Park Antalya Hastanesi'nde devam ediliyor. Ailesi, Sonat Emre'nin sağlığına kavuşabilmesi için donör arayışını sürdürüyor. Hastane önünde umut dolu bekleyişini sürdüren Sonat Emre'nin annesi Sinem Güney Kuru (36), "Sonat'ın rahatsızlığı 10 yaşında başladı. 4 yıldır çocuğum bu hastalıkla mücadele ediyor. İlaçlar kullanıldı ama 2 kez tekrara düştü ve şu an yine tekrar durumunda. Bu durumda nakilden başka çare kalmadı. 2 ay gibi bir süre verildi bize, acilen ilik bulunması lazım. Çok çaresiz durumdayız, çok sıkıştık. Lütfen yalvarıyorum. 2 ay içinde donör bulunamazsa ciddi bir risk altına giriyor çocuğum. Ben bunu hiç konuşmak, düşünmek bile istemiyorum ama durum bu maalesef" açıklamasında bulundu.



Herkesin empati kurması gerektiğini söyleyen Sinem Güney Kuru, bir cana hayat vermek için uzun işlemler gerekmediğini belirtti. Kuru, "Herkesin kendini benim yerime koymasını istiyorum. İnanılmaz bir ızdırap var içimizde. Donör olun, Kızılay'a başvurun, 3 tüp kan vereceksiniz zaten, bu çok zor bir şey değil. Arayanlar öğrenebilir, bilgi sahibi olabilir. Bu, organ bağışı gibi bir şey de değil, çok basit bir işlem. Lütfen, benim içim artık kan ağlıyor" dedi.



'HAYATINIZDAN SADECE 10 DAKİKA AYIRACAKSINIZ'



Sonat Emre'nin babası Mustafa Onur Özcan (37) ise 4 yıllık tedavi sürecinde tedaviye yanıt alamadıkları için ilik nakline kadar durumun geldiğini söyledi. Mustafa Onur Özcan, "Zor, uzun süreçli bir hastalık. Bizim gibi olan çok hasta var, biliyorum ama biz de zor durumdayız ve yaşamla ölüm arasındaki o ince çizgiye geldik şu an. Rica ediyorum, bu süreçte insanlar duyarlı davranıp gerekli yerlere, özellikle Kızılay TÜRKÖK'e başvurursa çok mutlu oluruz. Çok büyük zorluk çıkarmıyorlar, aksine işlerinizi kolaylaştırıyorlar. Hayatınızdan sadece 10 dakika ayıracaksınız. Bir can kurtarmak sizin elinizde. Bir adım atalım, bundan sonraki ilk işimiz hemen gidip gönüllü donör olalım. Sadece oğlum için değil, bu durumdaki diğer çocuklar için de bunu yürekten istiyorum. Başka da bir umudumuz kalmıyor zaten. Dolayısıyla bu çocukları hayatta tutabilmemiz buna bağlı. Türkiye olarak bir el uzatalım artık" açıklamasında bulundu.



'SADECE BANA İYİLİK YAPMIŞ OLMAYACAKSINIZ'



Tedavisi devam eden Sonat Emre Özcan ise bir an önce sağlığına kavuşup okuluna devam etmek istediğini ifade etti. Herkesin ilik nakli için Kızılay'a başvurmasını isteyen Sonat Emre Özcan, "Kan grubu hiç önemli değil, istedikleri gibi kan verebilirler. Sadece bana iyilik yapmış olmuyorsunuz, benim durumumdaki diğer insanları da kurtarabilme imkanınız var" dedi.



4)ANAMUR BELEDİYE KOROSU BÜYÜLEDİ



Mersin'in Anamur ilçesinde esnaftan öğrenciye, mühendisten işçiye kadar çeşitli mesleklerden müzikseverlerin yer aldığı 150 kişilik Anamur Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun konseri ilgiyle izlendi. Belediye Kültür Merkezi'nde İzmir Marşı ile başlayan konseri Şef Hakan Uysal yönetti. 20 parçalık repertuardaki 'Yeşil Başlı Telli Turnam, Çay Elinden Öteye, Köprüden Geçti Gelin, Mavilim, Bir Dalda İki Kiraz' gibi eserleri seslendiren koronun perfonmansı ayakta alkışlandı.



Gecede konuşan Belediye Başkanı Mehmet Türe, "Bu tür eğlenceleri düzenleyebiliyorsak bunu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, şehit ve gazilerimize borçluyuz. Ruhları şad olsun. Yaşayan gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Koromuz yurtiçi ve yurtdışında birçok konser verdi ve büyük beğeni alarak döndü. Esnaftan doktora, mühendise ve öğrenciye kadar halkın içinden gelen herkesin yer aldığı koromuz, Türkiye'nin en büyük korosudur" dedi.



Konser sonunda koronun performansı ayakta alkışlandı.



