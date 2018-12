Dha Yurt Bülteni-9

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, metro kazısının yapıldığı şantiye alanının girişinde geri manevra yapan hafriyat kamyonun altında kalan Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı, öğrencileri ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Prof. Dr. Büyükyazı için Narlıdere Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Cenazeye kendisi gibi eğitimci eşi Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Münevver Büyükyazı, 15 yaşındaki kızı Büşra, Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Saip Tiryakioğlu, öğrencileri, yakınları ve sevenleri katıldı. Caminin bahçesinde Büyükyazı'nın eşi ve kızı taziyeleri kabul etti. Öğrencilerinin yaşlı gözlerle baktığı hocalarının tabutuna Türk bayrağı örtüldü. Öğle namazının ardından Büyükyazı için cenaze namazı kılındı, hep bir ağızdan helallik verildi. Öğrencileri tarafından cenaze aracına taşınan Büyükyazı, Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.



2)ADANA EMNİYET MÜDÜRÜ ZAFER AKTAŞ GÖREVE BAŞLADI



MUŞ İl Emniyet Müdürü olarak görev yaparken, Adana Emniyet Müdürü olarak atanan Zafer Aktaş görevine başladı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Adana İl Emniyet Müdürü olarak atanan Zafer Aktaş, hava yoluyla öğle saatlerinde kentte geldi. Aktaş'ı, Emniyet Müdürlüğü bahçesinde emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, emniyet amirleri ve polisler karşıladı. Tek tek polislerle tokalaşan Aktaş, polis mangasını selamladıktan sonra makamına geçti. Aktaş, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Öncelikle vatandaşlarımızın yeni yılını kutlarım. Başta terör örgütleri olmak üzere, haklımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden kişilerle mücadalemiz 24 saat sürecek. Halkımızın huzuru ve güveni için fedakarlıkla görev yapacağız" dedi.



3)BEYTÜŞŞEBAP'TA KAR KALINLIĞI 1 METREYE ULAŞTI



ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı, 1 metreyi buldu.



Beytüşşebap'ta kar yağışı aralıksız sürüyor. Kar yağışı nedeniyle birçok ev kar altında kaldı. Sabah evlerinden çıkmakta güçlük çeken ilçe halkı, biriken karı kendi imkanlarıyla temizledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 24 köy yolu ulaşıma kapanırken, Beytüşşebap Kaymakamlığı Özel İdare Müdürlüğü bünyesindeki karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma sağlamak amacıyla çalışmaları aralıksız sürüyor.



Öte yandan kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapanan Şırnak-Hakkari karayolunda, ekipler karayolunun trafiğe kapanmaması için tedbirler aldı.



4)POLİS ADAYLARI SOĞUK HAVADA YEMİN ETTİ



AFYONKARAHİSAR Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü (POMEM) 22. dönem mezuniyet töreni gerçekleşti. Eksi 2 derecede açık havada yapılan törende, 353 polis adayı yemin ederek göreve başladı. Aileler ise battaniyelere sarılarak soğuktan korunmaya çalıştı.



Yoğun kar yağışının ardından soğuk havanın hakim olduğu Afyonkarahisar'da POMEM öğrencileri yemin ederek polis oldu. POMEM bahçesinde düzenlenen törene Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, POMEM Müdürü Mustafa Eker, protokol üyeleriyle aileler katıldı.



AİLELER SOĞUK HAVAYA ALDIRIŞ ETMEDİ



Açık alanda yapılan törene katılan aileler soğuk havaya karşı önlem aldı. Yanlarında getirdikleri battaniyelerle eksi 2 dereceyi bulan havada ısınmaya çalışan aileler, çocuklarının mutlu gününe ortak oldu. Sevinç, mutluluk ve gururu bir arada yaşayan aileler yemin töreninde duygu dolu anlar da yaşadı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan 22. Dönem birincisi Mehmet Emirhan Altuntaş, acısıyla tatlısıyla 4 aylık bir eğitim dönemini geride bıraktıklarını söyledi. Mezun olarak bir nebze de olsa evlatlık vazifelerini yerine getirdiklerini aktaran Altuntaş, "Bizler çağın gereklerine ayak uyduracak, üstün görev anlayışını sürdürecek, aziz milletimizin huzurunu, düzenini ve güvenliğini sağlayacak, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, laik, demokratik hukuk devleti ilkeleri içerisinde görevimizi ifa etmeye çalışacağız. Canlarını ülkemizin bekası için veren şehitlerimizin ve milletimizin bize verdiği görevin sorumluluğu ve bilincindeyiz. Bizlere emeği geçen tüm sıralı amirlerimize ve müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi.



Mehmet Emirhan Altuntaş konuşmasının ardından yaş kütüğüne plaket çaktı.



POMEM Müdürü Mustafa Eker, "Türk Polisi'nin görevi ülkesine ve milletine sadakatle bağlı, başka hiçbir yere değil, sadece Türkiye Cumhuriyeti devletine hizmet etmektir. Teşkilatımızda, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kast edecek her türlü terör örgütlerine ruhunu satmış kişilere yer yoktur. Çünkü bu kurum milletin kurumu, devletin kurumudur ve sadece onlara hizmetle mükellef insanlar yetiştirmekle görevlidir. Sizler bugünden itibaren ülkemiz adına, milletimiz adına çok büyük sorumluluğu yükleniyorsunuz. Ayrım yapmaksızın, bu ülkedeki her bir ferdin huzurunun ve emniyetinin teminatı yine sizler olacaksınız. Ülkemizin, milletimizin, bağımsızlığımızın geleceğe doğru kararlı adımlarla yürüyüşümüzün güvence sizsiniz. İnanıyorum ki üzerinizdeki üniformaları layıkıyla taşıyacaksınız" diye konuştu.



DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI



Polis adaylarının yemin etmesi ve mezuniyet keplerini geri sayım yaparak havaya atmasıyla sona eren programda 22. mezuniyet döneminde başarılı olan ilk 3 öğrenciye de Vali Mustafa Tutulmaz tarafından çeşitli hediyeler verildi. Tören sonrası polislik mesleğine adım atan çocukları ile bir araya gelen aileler duygusal anlar yaşandı.



'ÇOK MUTLUYUM'



Mezun olan öğrencilerden Erman Geçer, çok mutlu olduğunu aktardı. Göreve başlayacağı günü hayal ederek bu günlere geldiğini söyleyen Geçer, "Görevime başlamak için günler sayıyorum. Çok mutluyum. Rabbim bizi hayırlısıyla bu güne kavuşturdu. Vatanıma ve milletime güzel hizmetlerde bulunacağıma inanıyorum" dedi.



'HERKES BU MUTLULUĞU TATSIN'



Anne Ferda Geçer de gururlu ve mutlu olduğunu söyleyerek, "Güzel günler gördük. Allah herkese bu günleri tattırsın. Sağ salim çocuğuma da mesleğini yapmayı nasip etsin" diye konuştu.



Devlete ve millete layık bir polis olacağını söyleyen Ali Bardakçı, mesleğe başlamanın sevincini yaşadığını kaydetti. Bardakçı, "Allah utandırmasın ve bütün devrelerime hayırlı uğurlu olsun. Herkes layıkıyla görevini yerine getirir" dedi.



'MUTLULUĞUMUZA SOĞUK HAVA BİLE İŞLEMEDİ'



Nişanlısı Ali Bardakçı'yı yemin töreninde yalnız bırakmayan Büşra Çetintürk de gururlu ve mutlu olduğunu söyledi. Çetintürk, "Bu günlere geldiğimiz için sevinçliyiz. Mutluluğumuza soğuk hava bile işlemedi" diye konuştu.



5)POLİS OKULU ÖĞRENCİSİ, MEZUNİYET TÖRENİNDE EVLENME TEKLİFİ ETTİ



Konya'da Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim gören polis adayı Alihan Küçük(25), mezuniyet töreninde aynı yaştaki sevgilisi Ceyda Çelik'e, çiftin fotoğraflarının bulunduğu 'Benimle evlenir misin?' yazılı pankartta evlilik teklifinde bulundu. Töreni izleyen Çelik de teklifi kabul etti. Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün 2018 yılı 22'nci dönem mezuniyet töreni TOKİ Ortaokulu Spor Salonu'nda gerçekleşti. Töreni, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, protokol üyeleri, polis adayları ve ailelerinin katıldı. Törende mezun olan öğrencilerden Alihan Küçük, salonda töreni izleyen sevgilisine, çiftin fotoğraflarının bulunduğu 'Benimle evlenir misin?' yazılı pankartlı evlenme teklifin de bulundu. Çelik de teklifi kabul etti. Küçük de, çiçek hediye edip sevgilisine sarıldı. Tören, evlilik teklifiyle oluşan güzel görüntülerle sona erdi.



6)POLİS OKULU'NDA MEZUNİYET COŞKUSU



ADANA Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksek Okulu'nda 296 öğrenci, törenle diplomalarını aldı.



Mezuniyet törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana İl Emniyet Müdürü Vekili Erdal Cılasın ile kent protokolü katıldı. 22'inci dönem mezunlarının verildiği törende konuşan Vali Mahmut Demirtaş, "Meslek hayatınızda hiçbir illegal yapı ile ilginiz olmamalıdır. Tek bağlılığınız aziz milletimize ve yüce devletimize olmalıdır. Milletimiz ve devletimiz bize yeter. Demokrasiden, insan haklarından ve hukukun üstünlüğünden asla ayrılmayınö dedi.



Konuşmaların ardından 22'nci dönem 1'incisi Ahmet Yasan, yaş kütüğüne plaket çaktı. Okulu dereceyle bitiren ilk 3 öğrenciye protokol üyelerince diplomaları ve hediyeleri verildi. Program sonunda öğrenciler yemin edip, aileleriyle kucaklaştı.



7)ARSA MAĞDURLARI NOEL BABA KOSTÜMÜYLE EYLEM YAPTI



İzmir'de 'Balçova Arsa Mağdurları' olarak bilinen grup Noel baba kostümü giyerek 45 yıldır hakları verilmediği iddia edilen imar hakları için eylem yaptı. İzmir Konak Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan yaklaşık 200 kişiden 20'si Noel baba kostümü giydi. Kendilerini 'Balçova Arsa Mağdurları' olarak tanımlayan grup, 45 yıldır imar haklarını alamadıklarını öne sürdü. Topluluğun avukatlığını üstlenen Mustafa Kemal Turan, "Dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir belediye, halkını 45 sene süreyle imar mağduru etmemiştir. Dünyanın hiçbir ülkesinde hiçbir belediye 5 bin aileden toplanan bedellerle baraj, teleferik ve otel yaptırıp bunları belediyeye mal ettikten sonra bu insanlara verdiği imar hakkı sözünü hiçe sayarak 'Size bir şey veremiyoruz. Adımız hıdır elimizden gelen budur' ifadesi ile saygısızlıkta bulunmamıştır. Pazar yerini bu holdinge satıp, pazar yerini otoyol köprü altına alıp insanların hayatını tehlikeye attınız. Bu insanların üstüne Tanrı korusun otoyoldan bir araç düşerse bunun hesabını kim verecek?"



8)TEDAVİ EDİLEN DÜNYANIN EN HIZLI KUŞU, DOĞAYA BIRAKILDI



TRABZON'da yaralı halde bulunan, dünyanın en hızlı uçan kuşu olarak bilinen gökdoğan, tedavisinin ardından doğaya salındı.



Doğangiller (Falconidae) familyasından oldukça yaygın yırtıcı kuş türü olan gökdoğan, kentte yaralı halde bulundu. Kanadından yaralanan ve uçmakta güçlük çeken kuş, haber verilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü ekiplerince alınıp, tedavisi için veterinere götürüldü. Yapılan kontrollerde kanadında kırık olduğu için hareket kabiliyeti kaybolan gökdoğan, tedavisi sonrası yeniden doğal hayata bırakıldı.



Havada yatay hızı saatte 180 kilometreye, avlandığında ise dalış hızı saatte 320 kilometreye kadar ulaşabilen gökdoğan, doğaya salındığı sırada havalanarak kısa sürede gözden kayboldu. Nadir görülen kuş türünün doğaya salınma anına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler de beğeni topladı.



9)UYUŞTURUCU SEVKİYATI JANDARMAYA TAKILDI



YILBAŞI nedeniyle Karaman'dan Alanya'ya satmak için uyuşturucu götürdüğü belirtilen B.S., Manavgat'taki yol kontrol noktasında jandarma tarafından yakalandı.



Manavgat'ın Hacıobası Mahallesi yakınlarında jandarma ve polis tarafından oluşturulan müşterek yol kontrol noktasında durdurulan bir otobüste, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kimlik kontrolü yapıldı. Kontrol sırasında şüpheli davranışlar sergileyen B.S.'nin yapılan üst aramasında satışa hazır durumda 30 gram esrar ve 4 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, mesajlarda yılbaşı nedeniyle Alanya'dan bazı kişilerden aldığı uyuşturucu siparişinin teslimatını yapmaya gittiği belirlendi. Cep telefonunda yapılan ayrıntılı incelemede B.S.'nin daha önce defalarca Alanya'ya satmak amacıyla uyuşturucu götürdüğü tespit edildi.



Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli B.S., 'Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' ve 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından savcılığa gönderildi. B.S. savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



