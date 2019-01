Dha Yurt Bülteni-9

9ARACIN ÇARPMASIYLA ÇORUH NEHRİ'NE DÜŞÜP, ÖLDÜArtvin'in Yusufeli ilçesinde yolda yürüdüğü sırada aracın çarpması sonucu Çoruh Nehri'nde düşen Mehmet Alkan'ın (37) cansız bedenine ulaşıldı.

ARACIN ÇARPMASIYLA ÇORUH NEHRİ'NE DÜŞÜP, ÖLDÜ



Artvin'in Yusufeli ilçesinde yolda yürüdüğü sırada aracın çarpması sonucu Çoruh Nehri'nde düşen Mehmet Alkan'ın (37) cansız bedenine ulaşıldı.



Olay, gece saat 00.30 sıralarında Yusufeli-Artvin karayolu, Ahlat mevkiinde meydana geldi. İlçeden evine gitmek için yol kenarında yürüyen Mehmet Alkan'a, seyir halinde olan sürücüsü ve plakası henüz belirsiz bir araç çarptı. Alkan, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 1 metrelik yükseklikten, yolun alt kısmında yer alan Çoruh Nehri'ne düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye, 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, gece boyu sürdükleri arama kurtarma çalışmalarında sonuç alamadı. Sabah saatlerinde ekiplerce yeninden başlatılan arama çalışmalarında Alkan'ın cansız bedeni, nehirde kayalıklar arasında sıkışmış halde bulundu. AFAD ve dalgıç ekipleri Alkan'ın cesedini bulunduğu yerden çıkardı. Savcılık incelemesinin ardından Alkan'ın cansız bedeni, Yusufeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ve polis ekipleri, olaya karışan araç ve sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.



Cesedin nehirden çıkarılması



HABER KAMERA: Nusret DURUR/YUSUFELİ(Artvin),



ERCİYES'TE 2019 HEDEFİ KAYAKÇI SAYISINI 2 KATINA ÇIKARMAK



Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes 2018 yılında 2 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladı. Uluslararası birçok şampiyonaya ev sahipliği yapan Erciyes'te 2019 hedefi yıllık 200 bin olan kayakçı sayısını 2 kat artırmak ve daha çok şampiyonaya ev sahipliği yapmak.



Kayseri Büyükşehir Belediyesinin önemli yatırımlarından olan Erciyes Kayak ve Kış Sporları Merkezi 2019 yılı ile birlikte hedeflerini büyüttü. Geçtiğimiz yıl 200 bini kayakçı olmak üzere 2 milyon ziyaretçi ağırlayan Erciyes birçok dünya ülkesinden misafir ağırlıyor. Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı yaptığı açıklamada, "Erciyes'i farklı nedenlerle ziyaret eden misafir sayımız yaklaşık 2 milyon civarındaydı. 200 bin civarında da kayakçı vardı. Biz her sene kayakçı sayısını yüzde 50 artırıyoruz. Bunu turnike dönüşlerinden birebir takip edebiliyoruz. Gelen insan sayısı da Erciyes'e mangal yakmak, keyifli bir atmosferi tercih etmek için çok sayıda misafirimiz var. Bizim açımızdan gelen misafirlerimiz çok değerli ama Büyükşehir Belediyemizin esas yatırımları kayak ve kar sporları esaslı yapıldı. Kayakçıların ve snowboarçıların eşitler içerisinde birinci olarak imtiyazları var. Pistlerimizde o noktada çaba sarf edilerek her gün hazırlanıyor" şeklinde konuştu.



Dünyadan gelecek misafirlerin değerli olduğunu belirten Cıngı, "Büyükşehir Belediyesinin bu yatırımları yapmasının ana hedefi şehrimizi bir turizm ve aynı zamanda şehrimize ekonomik sosyal katkı sağlamaktır. Şu an da görüyoruz, Kayseri merkezinde çok sayıda yabancı hem otelde kalıyor, kiralama yapıyor, yemek yiyor. Kayseri son 2-3 yıldır yabancı turistlerle çok ciddi pay alıyor. Bizim hedefimiz yabancı ülke sayısını artırmak. Öncelikli olarak Erciyes'teki otel kapasitesini büyütmek. Yavaş yavaş Dünya kayak merkezi olma yolunda hızla ilerlemek. Her geçen sezon bu hedefimize biraz daha yaklaşıyoruz. 4-5 sen önceki hafta sonu yoğunluğunu şu an da hafta içi her hangi bir günde görmek mümkündür. " diye konuştu.



"SNOWKAYT KUPASI 1-3 MART'TA"



Ocak ayından dünya snowkayt kupasına ev sahipliği yapacaklarını ifade eden Cıngı, "Biz bu yatırımı yaptıktan sonra Dünya spor camiasına Erciyes'i tanıtmak için uluslararası birçok aktivite yaptık. Avrupa kupaları ile başladık. Akabinde dünya kupaları yaptık. Bu senede inşallah çok farklı aktivitelere Erciyes Dünya spor camiasının özellikle kayak camiasının gündeminde olan mart ayında dünya snowkayt kupasını yapacağız. Özellikle Erciyes paraşüt kayağı olarak isimlendirilen snowkayt için çok ideal bir mekan. Her yıl rutin olarak çok sayıda yabancı misafirimiz var. 11-13 Ocak'ta Avrupa kar voleybolu kupası yapıyoruz.Türkiye'de ilk defa Erciyes'te başlamıştı. Artık geleneksel hale geldi. Erciyes'te lokal ve uluslararası faaliyetler devam edecek." dedi.



- Önceki yıl yapılan Snowkayt şampiyonasından görüntü



- Erciyes A.Ş yönetim kurulu başkanı Murat Cahit Cıngı ile röportaj



- Diğer görüntüler



ALIŞVERİŞ SONRASI POŞETLERE İLK KEZ ÜCRET ÖDEDİLER



Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren poşet kullanımını azaltmaya yönelik uygulama, bugün itibariyle resmen başladı. Market alışverişine çıkan vatandaşlar, uygulamanın eksik yanları olduğunu belirterek, poşet yerine kese kağıdı kullanılmasının daha uygun olacağını söyledi.



Çevre kirliliğini önlemek amacıyla hayata geçirilen, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren poşet kullanımını azaltmaya yönelik uygulama, bugün yürürlüğe girdi. Vatandaşlar artık, market ve alışveriş merkezlerinden yapacakları alışverişte, kullanacakları her poşet için 25 kuruş ödeyecek.



Bursa'da bir markette alışveriş yaptıktan sonra aldığı poşetlere ücret ödeyen Tayfun Öz, uygulamanın eksik yanları bulunduğunu belirterek, "Artık alışveriş yapmaya gelenler ellerinde poşetlerle gelecek diye düşünüyorum. Gereksiz bir uygulama bence. Acaba bu uygulama devlete mi, yoksa firmalara mı yarayacak, bilemiyorum. Devlet böyle bir uygulama yerine, kese kağıdı uygulaması getirseydi daha iyi olurdu. Ama hayırlısı olsun diyelim artık" diye konuştu.



'DOĞA TAHRİBATINA BİR NEBZE MANİ OLUR'



Uygulamanın çevre kirliliğini önlemek için atılmış bir adım olduğunu, fakat uygulama içerisinde de çelişkiler bulunduğunu söyleyen Ayhan Kızıltan da, "Çevre ve doğa açısından gereksiz kirletme ve doğa tahribatına bir nebze mani olacaktır. Fakat, poşetlerin doğaya salınmasına tam olarak engel değil. Sonuçta poşete de fiş aldılar. Kısmen güzel bir uygulama. Fakat bunun yerine, kese kağıdı türü bir ambalaj üretip de bunu piyasaya sürebilseler daha faydalı olurdu doğa için" dedi.



-Vatandasların kasada görüntüleri



-Ayhan Kızıltan röp.



-Tayfun Öz röp.



-Vatandaşın poşetle yürümesi



-Detaylar



ALIŞVERİŞTE 'ÜCRETLİ POŞET' DÖNEMİ



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1 Ocak itibariyle alışverişlerde plastik poşetler için 25 kuruş alınması yönündeki uygulaması başladı. Aksaray'da alışveriş yapıp, poşetlere ücretli olarak satın alanlar, çevrenin korunması adına önemli bir adım ve uygulamanın doğru bir karar olduğunu belirtti.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığının aldığı karar gereği alışverişlerde manav, şarküteri ve ekmek reyonları dışında plastik poşetler, bugün itibariyle 25 kuruşa satılacak. Aksaray'da yılın ilk günü marketlerden alışveriş yapanlarda poşetleri ücret karşılığında satın aldı.



Uygulamadan memnun olduğunu dile getiren Hikmet Çomak,"Uygulama gayet iyi olmuş poşet israfı yok Türkiye'de. Fazlasıyla aldım bir daha geldiğimde kullanırım diye düşünüyorum." dedi.



Dilara Arslangedikli, "Bugün haftalık alışveriş yapmaya geldim. Elimden geldiği kadar az poşete sığdırmaya çalıştım. Yaklaşık 500 liralık alışıveriş yaptım ve 4 poşetle marketten çıkıyorum. Bir sonraki sefere file veya bez poşetle gelmeye çalışacağım. Bu uygulamadan çok memnunum, çevreye duyarlı bir uygulama inşallah devamı olur." diye konuştu.



Mühibe Gümüşsoy, "Doğa için ben süt paketlerini, poşetleri ayırıyorum. İnşallah bundan sonra herkes böyle yapar. Her yer temiz kalır." dedi.



Market yöneticisi Murat Özsekmen de şunları söyledi:



"1 Ocak 2019 tarihi itibari ile poşetlerimiz bugün 25 kuruşa satışa sunuldu. İlk gün olduğu için müşterilerimizden olumlu tepkiler alıyoruz. Alışverişini yapan müşterilerimiz kasada kaç tane poşet ihtiyacı varsa ona göre miktar belirliyor. Bizde tanesini 25 kuruştan satışa sunuyoruz. İlerleyen zamanlarda bunun daha iyi olacağını düşünüyoruz. Çünkü yasa gereği çevre düzenlemesi gereği bu uygulama yapıldı. Bu uygulama çok başarılı olacak. Çevre kirliliğini önlemek adına muazzam bir çalışma."



-Müşterilerin, kasada alışveriş yapması



Poşet satın almaları



-Röportajlar



ALANYA YENİ YILA ÜNLÜ DJ'LERLE GİRDİ



Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni yıl kutlamaları kapsamında ilçeye gelen ünlü DJ'ler Emrah Karaduman ile İlkay Şencan, Alanyalıları coşturdu.



Eğlence mekanları ile ünlü Alanya, 2019'a renkli partilerle 'merhaba' dedi. İlçenin birçok eğlence mekanında çeşitli partiler düzenlenirken, ünlü şarkıcılarla yaptıkları remikslerle bilinen DJ Emrah Karaduman ile İlkay Şencan bir eğlence merkezinde sahne aldı. Havai fişek ve lazer gösterisiyle başlayan gecede animasyonlar ve dans şovları yapıldı. Mikserin başına ilk geçen DJ Emrah Karaduman, Aleyna Tilki, Demet Akalın, Murat Dalkılıç, İrem Derici gibi birçok şarkıcıyla yaptığı remikslerin yanı sıra popüler hareketli müziklerle de Alanyalı eğlenceseverleri coşturdu. Mekanı dolduran yerli ve yabancı yaklaşık 1000 kişiye unutulmaz bir gece yaşatan Karaduman'ın ardından saat 02.00'de mikseri DJ İlkay Şencan devraldı. DJ Şencan ise birbirinden hareketli parçalarla partiye katılanları sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendirdi.



'ALANYA'DAKİ EĞLENCE KÜLTÜRÜNÜ SEVİYORUM'



Partinin ardından konuşan Emrah Karaduman, Alanya'daki eğlence kültürünü çok sevdiğini söyledi. Karaduman, "Geçen aylarda da Illusion Event Hall'da bir performansımız olmuştu. Buraya uğurlu geldiğimizi düşünüyorum. Yeni yılda da Alanya'da, Alanya insanıyla olmak istedim. Çalmaktan en zevk aldığım sayılı mekanlardan biri burası. 2019'da da Alanyalı sevenlerimizle buluşacağız. Yeni yılda herkese mutluluk, sağlık ve en önemlisi aşk diliyorum. Umarım yeni yılda herkesin dilekleri kat be kat gerçekleşir" dedi.



'FESTİVAL HAVASINDA'



DJ İlkay Şencan da yeni yıldan öncelikle sağlık beklediğini belirterek, "Yeni yıldan müzikal anlamda güzel şeyler bekliyorum. Umarım çok daha iyi şeyler yaparım. Alanya eğlence olarak çok farklı ve güzel bir şehir. Sanki kulüp eğlencesi değil de dışarıda bir animasyon ve festival havasında bir eğlence var. O yüzden Alanya'yı her zaman çok sevdim. Burada olduğum için de çok mutluyum. Mart ayında 'Rock Star' çıkıyor. Yurt dışında büyük bir plak şirketiyle anlaştık. Onla ilgili klip çalışmamız var" diye konuştu.



BÜYÜK İLGİ



Mekanın sahibi Sait Alibeyoğulları, oluşturdukları konseptle ülkenin ünlü şarkıcı ve DJ'lerini ay içerisinde birçok kez Alanya'ya getirerek, İstanbul'daki hareketli konserle parti havası oluşturmaya çalıştıklarını, ilçedeki yerleşik yabancılar başta olmak üzere yerli halkın da büyük ilgi gösterdiğini söyledi.



Havai fişek gösterisinden görüntü



Yeni yılın geri sayımından görüntü



Partiden ve partiye katılanlardan genel görüntü



DJ'lerin performanslarından görüntüler



Emrah Karaduman röportaj



İlkay Şencan röportaj



YABANİ DAĞ KEÇİLERİ, BIRAKILAN YEMLERİ YEMEYE GELİNCE GÖRÜNTÜLENDİ



Adıyaman'da, sayıları 3 bin 200 olan yabani dağ keçileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin bıraktığı yemleri yemek için geldiğinde görüntülendi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kentte Koru, Hisar, Şengil, Halluf, Zivar, Ulubaba, Olgunlar, Meydan, Akdağ, Çekirge, Şahkolu ve Akçalı sahalarında yaşamlarını sürdüren yaban keçilerinin envanterini çıkardı. 2016-2017 yılına 3 bin 92 olan yaban keçisi sayısının 2017-2018 yılında 3 bin 200'e yükseldiği belirtilendi. Kar yağışı ile beraber sarp ve dağlık alanlarda aç kalan yabani dağ keçileri ekipler tarafından bırakılan yemleri yemek için geldiğinde görüntülendi.



Dağ yamaçları



Yabani dağ keçilerin inmesi



Kayalıklarda yemek yemeleri



Genel ve detay görüntüler



