Dha Yurt Bülteni -9

9Ayvalık'ta kayalıklarda mahsur kalan kaçak göçmenler kurtarıldıBalıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken botları alabora olan ve kayalıklara sığınan 44 kaçak göçmen kurtarıldı.

DHA YURT BÜLTENİ -9



Ayvalık'ta kayalıklarda mahsur kalan kaçak göçmenler kurtarıldı



Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken botları alabora olan ve kayalıklara sığınan 44 kaçak göçmen kurtarıldı. Göçmenler arasındaki hamile bir kadınla, küçük bir çocuk hastanede bir süre müşahade altında tutuldu.



Ayvalık'ın Altınova Mahallesi Sahil mevkiinden gece yarısında şişme botla Midilli'ye gitmek isteyen 44 kaçak göçmenin şiddetli fırtına nedeniyle botları alabora oldu. Güney Afrika, Senegal, Kongo, Filistin ve Mali uyruklu oldukları öğrenilen 44 kaçak göçmen, denizde bir süre yüzerek, Altınova Mahallesi Uzungöl mevkiindeki mendireğe sığındı. Devlet Liman İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan mendirek kayalıklarında yaklaşık 2 saat kalan kaçak göçmenlerin çağrılarını duyan balıkçı Tamer Kalkan'ın ihbarıyla ekipler harekete geçti.



Kayalıklarda mahsur kalan 44 kaçak göçmen için Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı İskele Jandarma Karakolu ekiplerinin yanı sıra; Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı'na bağlı; TCSG-8, TCSG-905 ve TCSG-18 botları ile Sahil Güvenlik DEGAK-06 dalış personeli, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki cankurtaranlar ile 112 Acil Sağlık ekipleri seferber oldu. Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'nde görevli Nurettin Çelikçi ve kardeşi Fatih Çelikçi, bellerine bağlanan halat ile sahilden denizi geçip kayalıklara ulaştı. Grup arasında bulunan bir çocuk ile kadınları sırtlarına alıp sahile taşıdılar. Ardından ekiplere ait şişme bot, kayalıklarda mahsur kalan kaçakları 6'şarlı gruplar halinde sahile taşıdı. Kurtarılan kaçaklara, ilk müdahale 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı.



Ayvalık Devlet Hastanesi'ne götürülen kaçak göçmenler arasındaki hamile bir kadınla, küçük bir çocuk hastanede bir süre müşahade altında tutuldu. Can kaybının olmadığı olayın ardından hastanede tedavileri yapılan 44 kaçak göçmen daha sonra Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.



Sahil Güvenlik ekiplerinin yiyecek, giyecek, tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yaptığı kaçak göçmenler için yasal işlemler başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Göçmenlerin kurtarılması



Hastaneden görüntüler



Tedavi gören göçmenler



Göçmenlerin araçlara bindirilmesi.



Süresi: 4 Dakika 51 Saniye, Boyutu: 274 MB.



Haber-Kamera: Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir),



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Kırgız sevgilisinin yanına gidemeyince üst geçitte korku saçtı



Kırgızistan'daki sevgilisinin yanına gidemediği için bunalıma giren Halil T. (24), üstgeçitte kurusıkı tabancayla ateş etti. Polis tarafından ikna edilerek gözaltına alınan T., "Ben yalnızca sevdiğimi istiyorum. Beni onun yanına götürün" dedi.



Olay, saat 11.00 sıralarında Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan üstgeçitte meydana geldi. Kurusıkı tabancayla bulvar üzerindeki üstgeçide çıkan Halil T., çevreye ateş etmeye başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlık ekipler sevk edildi. Kısa sürede belirtilen yere gelen polis çevre güvenliği alırken, Özel hareket Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler operasyon için hazırlık yaptı. Halil T., uzun namlulu silahlarla üst geçide çıkan ekipleri yanına yaklaştırmadı. Tek arzusunun Kırgısistan'da bulunan sevgilisine kavuşmak olduğu söyleyen Halil T., yalnızca emniyet müdürü ile konuşacağını söyledi. Olay yerine gelen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çiftçi ile Asayiş Şube Müdürü Yardımcısı Caner Çiçek, tabancasını atarsa yardımcı olabileceklerini söyledi. T., bununa üzerine tabancasını yola fırlatarak teslim oldu. Tek isteğinin sevgilisine kavuşmak olduğunu söyleyen Halil T., "Sevgilimi yanımda istiyorum. Beni onun yanına götürün, ya da onu buraya getirin. Başka bir şey istemiyorum. Kimsenin namusuna bakmadık. Bir şey etmedik. Hiçbir şey yapmıyorum. Sevgilim Kırgızistan'da. Beni onun yanına gönderin. Bir tek onu istiyorum" diye konuştu.



Gözaltına alınan Halil T., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Halil Taylan'ın elinde tabanca ile üst geçitte görüntüsü



-Özel hareket polislerin operasyon hazırlığı



-Polislerin üstgeçide çıkması



-Müdürlerin ikna etmeye çalışması



-Taylan'ın teslim olması



-Polislerle birlikte üstgeçitte yürümeleri



-Yola atılan tabancanın polislerce alınması



-Taylan'ın polislerce gözaltına alınıp götürülmesi



-Detaylar



-Polisin vatandaşları olay yerinden uzaklaştırması



-Genci köprüde ikna çalışmaları



-Öel hareket polislerinin köprüdeki görüntüsü



-Gencin ikna edilmesi ve Özel Hareket Polisleri'nin gidişi



-Gencin köprüden indirilişi



-Gencin DHA muhabirinin sorularını yanıtlaması



-Gencin polis otosuna bindirilişi



-Gencin kullandığı silahın polisin elinde görüntüsü



-Polislerin genel görüntüsü



'432 MB 3 DK 53 SN'



282 MB - 2.82'



Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI- Süleyman EKİN/ANTALYA,



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Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oldu



Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı ve sis, ulaşımı zorlaştırdı.



TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişlerinde öğle saatlerine doğru kar yağışı başladı. Bolu Dağı'nda kar kalınlığı yaklaşık 10 santime ulaştı. Karayolları ekipleri bölgede tuzlama çalışması yaptı. Bölgede etkili olan sis nedeniyle de görüş mesafesi de yaklaşık 40 metreye kadar düştü. Sis en fazla Bolu Dağı Tüneli'nin bulunduğu bölgede zorluk yaşattı. Sürücüler sisin etkili olduğu yerlerde araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yol kenarlarında bulunan ışıklar açılarak, görüş mesafesi açılmaya çalışıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Yollardan görüntüler



-Detaylar



Süre: 01.47-Boyut: 201 MB



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,



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Bin 80 saatlik görüntü kaydı sayesinde yakalandı



Karaman'da çarpıştığı motosiklet sürücüsü Mustafa Yıldız'ın ölümüne sebep olan ve kaçan otomobil sürücüsü Nazmi S. (21), polisin 108 adet mobese ve güvenlik kamera kayıtlarından oluşan bin 80 saatlik görüntüyü incelemesi sonucu kimliği belirlenip yakalandı. Nazmi S.'nin ifadesinde korkup kaçtığını ileri sürdüğü öğrenildi.



Kirişçi Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi, 20 Aralık günü saat 22.30 sıralarında sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, kavşakta Mustafa Yıldız'ın kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Yıldız, çarpmanın şiddetiyle metrelerce havaya fırlayıp yere düştü. Kask takmadığı belirtilen ve ağır yaralanan Yıldız, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alına Yıldız'ın, bacakları ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi. Otomobil sürücüsü ise kazanın ardından hiç durmadan olay yerinden uzaklaştı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, otomobilin aşırı hızlı olduğu görüldü.



ÖZEL EKİP KURULDU



Kazanın ardından kayıplara karışan otomobil sürücüsünün yakalanması için Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, özel ekip kurdu. Özel ekip, kentteki 108 adet mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleme altına aldı. Bin 80 saatlik görüntünün incelenmesi sonucu aracın plakası belirlenip sürücünün işsiz Nazmi S. olduğu belirlendi.



'KORKTUĞUM İÇİN KAÇTIM'



Polis. Nazmi S.'yi 'Kasten yaralama ve öldürmeye teşebbüs' uçundan gözaltına aldı. Nazmi S.'nin ilk ifadesinde korktuğu için kaçtığını ileri sürerek, "Olay günü çok korktuğum için durmayarak hızla olay yerinden kaçtım. Çarptığım kişiyle uzaktan yakından hiç bir ilişkim yoktur. Kesinlikle kasıtlı bir şey yapmadım. Olayın şokuyla birlikte ne yapacağımı anlayamadan kaçmaya başladım. Kazadan dolayı çok üzgünümö dediği öğrenildi.



Nazmi S., yapılan sorgunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü



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Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi



Kaza anı güvenlik kamerası



Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))



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Ardahan'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı



Ardahan'da husumetli iki ailenin bireyleri arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.



Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Karagöl Mahallesi İskan Sokak'ta meydana geldi. Husumetli olduğu belirtilen iki ailenin bireyleri, kıraathanede karşılaşınca tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 7 kişi yaralandı. Çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan F.Ç. doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.



Polis ekipleri, olayların daha fazla büyümemesi için mahallede ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Ardahan Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz merkez Karagöl Mahallesi'nde iki aile arasında yaşanan husumet sonucu çıkan silahlı kavga neticesinde 7 şahıs yaralanmış, yaralılar ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, F.Ç. isimli şahıs hayatının kaybetmiştir. Olayın ardından tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Olay yerinden görüntüler



-Yaralıların ambulansa alınması



-Detay görüntüler



(Süre: 2 dakika 12 saniye, Boyut : 133 MB)



Haber-Kamera: Deniz BAŞLI/ ARDAHAN



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Eski kayınbiraderini tabancayla ayaklarından vuran yakalandı



GAZİANTEP'te, eski eşinde kalan çocuklarını görmeye gittiği evin önünde tartıştığı eski kayınbiraderi Bülent Özbudak'ı tabancayla ayaklarından vurarak, yaralayan Kaya O., polis ekiplerince yakalandı. Kaya O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Gaziantep'te yaşayan ve 10 yıl evli kalan Kaya O. ile Sema Özbudak, anlaşamadıkları gerekçesiyle 2 sene önce boşandı. Sema Özbudak, mahkeme tarafından velayeti verilen 2 çocuğu ile beraber ağabeyi Bülent Özbudak'ın evinde kalmaya başladı. Kaya O., mahkemenin verdiği izin gününde çocuklarını görmeye gitti; ancak Bülent Özbudak'tan eski eşinin evde olmadığını öğrendi. Bunun üzerine Kaya O. ile eski kayınbiraderi Bülent Özbudak arasında tartışma çıktı. Bu sırada Kaya O., yanındaki tabancayı çıkarıp, Özbudak'ın ayaklarına ateş ederek, kaçtı. Bülent Özbudak, yaralanırken, Kaya O. ise olay yerinden kaçtı.



Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Bürosu ekipleri, Kaya O.'yu yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarının kayıtları ve görgü tanıklarının ifadesi ile Kaya O.'nun, iş yerinde saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, Kaya O.'yu olayda kullandığı tabancayla yakaladı. Gözaltına alınan Kaya O., emniyette sorgulandıktan sonra Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Şüphelilnin hastaneden çıkarılması



Polis aracına bindirilmesi



Polis aracının çıkışı



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 108 MB



Haber-Kamera: GAZİANTEP-DHA)



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Otomobilin çarptığı küçük Talha yaralandı



BURSA'nın Orhangazi ilçesinde ailesiyle karşıya geçmek için refüjde beklerken aniden yola fırlayan Suriye uyruklu Talha Al Abdalla (13), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.



Kaza, saat 10.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Yalova- Bursa karayolunun Turist yolu mevkiinde meydana geldi. Aile bireyleriyle birlikte karşıya geçmek için refüjde bekleyen Suriye uyruklu Talha Al Abdalla, aniden yola fırladı. Bu sırada Semih Yıldız yönetimindeki 16 VV 939 plakalı otomobil, Abdalla'ha çarptı. Kazada, Talha Al Abdalla yaralandı.



Çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Talha Al Abdalla, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Abdallah'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



Görüntü Dökümü:



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Kaza yeri



Ambulansın geliş



Yaralı çocuğun kucakta sedyeye taşınması



Ailenin görüntüler



Araç ve araç sürücüsünün görüntüleri



Detaylar



Haber/Kamera: Hasan BOZBE/BURSA



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Sokak köpeklerinin koruyucu meleği



Denizli'de giyim mağazası sahibi 42 yaşındaki Ahu Alkın, işyerinin önünde gelen sokak köpeklerinin koruyucu meleği oldu. Soğuk havada üşümesinler diye mağaza önüne battaniyeler seren Alkın, ayrıca sokak hayvanlarını besleyip, karınlarını doyuruyor.



Merkezefendi ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bebek giyim mağazası sahibi, evli ve 2 çocuk annesi Ahu Alkın, 7 sokak köpeğine sahip çıkıyor. Bulvardaki sokak köpeklerinin bakımından beslenmesine ve barınmalarına kadar her ortamı sağlamaya çalışan Alkın, soğuk havalarda üşümesinler diye mağazasının önüne battaniyeler serdi. Sokak köpekleri tarafından koruyucu melek gibi görünen Alkın, ayrıca hayvanların karınlarını da doyuruyor. Mamalarını yiyip beslenen köpekler, daha sonra yerdeki polar battaniyelerde uyuyor. Alkın'ın bu davranışı takdir topluyor. Alkın'ı örnek alan, bulvardaki birçok mağaza sahibi, işyeri önüne köpekler için battaniye ve mama koymaya başladı.



Alkın'ın mağazasının yanında işyeri bulunan eczacı Sezer Bildircin de köpeklere sahip çıkıyor. Sezer Bildircin, sabah dükkanların açılmasıyla köpeklerin geldiğini belirterek, "Bizim geldiğimizi biliyorlar ve toplanıyorlar. Önce mamalarını veriyoruz. Beslendikten sonra bize, 'Sanki üzerimizi örtün' der gibi bakıyorlar. Biz de dışarı çıkıp, üzerlerini battaniyelerle örtüyoruz" dedi.



Çevresindeki esnafa da örnek olan Ahu Alkın ise sokak hayvanlarına 7 yıldır sahip çıktığını belirterek, "Biz sadece üzerimize düşeni yapıyoruz. Köpekler üşümesin diye iyi bir şeyler yapıyoruz. Örnek olduk ve birçok mağazanın önünde bu tür görüntüler görüyoruz. Sokak hayvanlarına sahip çıkarak onları besliyor ve sahiplendiriyoruz. Bizim bu yaptığımızı reklam olarak görenler var. Vicdanımızı gömmüşüz, biz o gömülen vicdanları topraktan çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Mağazanın önünde battaniyeye sarılı uyuyan köpeklerden görüntü



Fotoğrafını çeken vatandaşlardan görüntüler



Eczacı Sezer Bildircin'in konuşması



Mağaza sahibi Ahu Alkın'ın konuşması



Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,



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Uludağ'da hayvanları beslerken kalp krizi geçirdi



Uludağ'da soğuk ve karlı havalarda aç kalan yabani hayvanları beslemek için ormanlık alana giren 61 yaşındaki hayvan sever geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.



Olay, Uludağ'ın 1500 rakımlı Kadıyayla Bölgesi'ndeki ormanlık alana giden yolda meydana geldi. Soğuk ve karlı günlerde Uludağ'da yiyecek bulamayan yabani hayvanlara yardım etmek, onları beslemek için Uludağ'a çıkan Cevat İşçi(61) ormanlık alanda yürümeye başladı. Bir süre yürüdükten sonra yere yığılan İşçi'yi yürüyüşe çıkan dağcılar buldu. Dağcıların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri İşçi'nin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin talebiyle olay yerine gelen Adli Tıp Hekimi, ölümün normal olduğuna, olayda bir şüphe bulunmadığına kanaat getirdi. İşçi'nin cenazesi yakınlarına teslim edildi. İşçi'nin cenazesi, Yediselviler'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



Görüntü Dökümü:



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-Olay yerinden detay



Süre: 25 sn Boyut: 1,61 MB



Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,



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Hakkari'de 22 köy ve 68 mezranın yolu kardan kapandı



Hakkari'de, dünden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 22 köy ve 68 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığı kentte, karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarının açılması için çalışma başlattı.



Hakkari ve ilçelerinde dünden bu yana etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı, 50 santimetreyi aşarken, kar nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 22 köy ve 68 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy ve mezra yollarının açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.



Haber: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -



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Şanlıurfa'da hava ulaşımına sis engeli



ANKARA'dan sabah saatlerinde Şanlıurfa'ya gelmek üzere havalanan uçak, sis nedeniyle Elazığ Havalimanı'na iniş yaptı.



Şanlıurfa'da gece bastıran ve halen etkisini sürdüren sis, günlük yaşamı ve hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Şanlıurfa GAP Havalimanı'na gelmek üzere Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan saat 07.45'te havalanan yolcu uçağı da yoğun sis nedeniyle Elazığ'a yönlendirildi. Elazığ Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular, otobüslerle Şanlıurfa'ya gönderildi.



ŞANLIURFA, -

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