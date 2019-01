Dha Yurt Bülteni-9

Sarıkamış şehitleri, Van'da yürüyüşle anıldıVan'da, Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yılı anma etkinlikleri çerçevesinde yürüyüş ve anma programı düzenlendi.

Sarıkamış şehitleri, Van'da yürüyüşle anıldı



Van'da, Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yılı anma etkinlikleri çerçevesinde yürüyüş ve anma programı düzenlendi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Birbirinden 6 milyon insan öldürmüş Avrupa, bugün tek devlet olmaya çalışırken, biz bin yıllardır birlikte yaşamış insanlar olarak birbirimizin boğazına neden sarılmışız? Ne olur bunu sorgulayalım ve basit 'Ya bizi Batı karıştırıyor' diye de işin kolayına kaçmayalım" dedi.



Kent merkezindeki Beşyol Meydanı'nda başlayıp, Cumhuriyet Caddesi'ne kadar devam eden yürüyüşe; Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, bazı kurum amirleri ve yüzlerce kişi katıldı. Yürüyüşe katılan yüzlerce kişi, dev Türk bayrakları taşınıp, Sarıkamış şehitlerini andı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Bilmez, "Ben gençlerimizden hem tarihi hem de bugün bölgemizde yaşananları iyi okumalarını istiyorum. Akılımızı kullanalım, bölgemizde oynanan oyunların farkında olalım. Ayrıştırmayla hiçbir yere varmayacağımızın farkında olalım. Bu cennet vatanda hepimizin huzurla ve kardeşçe yaşamamız gerektiğine inanıyorum" dedi.



Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim okunurken, Sarıkamış Harekatı şehitleri için dua edildi.



Eskişehir'de Sarıkamış yürüyüşü







Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağları'nda 104 yıl önce şehit olan 60 bin Mehmetçik, Eskişehir'de düzenlenen yürüyüşle anıldı.



Tren garı önünden başlayan 'Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Yürüyüşü'ne, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş sırasında gençler 55 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı. Kalabalık, yürüyüş sırasında sık sık, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' şeklinde slogan attı. Yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Hava Şehitliği'ne yürüyen kalabalık, burada saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı ve dua okudu. Şehitlerin mezarları ziyaret edilerek, çiçekler bırakıldı.



Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, burada yaptığı konuşmada, "Bu tarihi olayı sadece yaşanmış geçmiş bir olay olarak değil, şuurumuzda her zaman canlı tutmalıyız. Bunun için Türkiye'mizin her tarafında benzeri şekilde yapılan bu yürüyüşler, bu anma etkinlikleri bizim sahip olduğumuz, huzur içerisinde yaşadığımız ülkenin, milletimizin ne zorluklarla bugünlere geldiğini göstergesi bakımından önemlidir" dedi.



YÜRÜYÜŞ İÇİN SARIKAMIŞ'TAN GELDİ



Kars'ın Sarıkamış ilçesinden yürüyüş için Eskişehir'e gelen Erkan Ezerhan (49), "Yıllardır Sarıkamış'ta bu etkinliği yapıyorduk. Atalarımızı Sarıkamış'ta anıyorduk. Ama bu yıl Eskişehir'e nasip oldu. Bu faaliyet için Sarıkamış'tan geldim. Aslında söylenecek çok şey var. Onlara Sarıkamış'tan bayrak getirdim" diye konuştu.



Sarıkamış şehitleri unutulmadı



Burdur'da Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla şehitleri anma yürüyüşü düzenlendi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 81 ilde 'Vefakar gençlik fedakar ecdadını unutmayacak' sloganıyla gerçekleştirilen Sarıkamış yürüyüşü, Burdur'da Köprübaşı mevkisinden başladı. Yürüyüşe Vali Hasan Şıldak, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, 58'inci Piyade Alay Komutanı Albay Hakan Tutucu, protokol üyeleri, askerler, gençler ve vatandaşlar katıldı.



Türk bayraklarıyla şehitliğe kadar süren yürüyüşte askerler 'Ne mutlu Türk'üm diyene' ve 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' diyerek yürüdü. Etkinliğe katılanlar da askerlere eşlek etti. Şehitlikte Vali Hasan Şıldak, protokol üyeleri ve vatandaşlar şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kuran-ı Kerim okundu ve tüm şehitler için dua edilmesiyle program sona erdi.



Programa katılanlara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çorba ve helva ikram edildi.



Soğuk havaya rağmen denize atılan haç için yarıştılar



İzmir'de, Rum Ortodoks Kilisesi geleneğine göre Hz. İsa'nın doğumu ile vaftiz edilişini kutlamak amacıyla düzenlenen denizden haç çıkarma töreni, Gündoğdu Meydanı'nda yapıldı. Rumlar soğuk havaya aldırış etmeden denize atılan haçı almak için birbirleriyle yarıştı.



Rum Ortodoks Kilisesi geleneğine göre Hz. İsa'nın doğumu ile vaftiz edilişini kutlamak için yapılan etkinliklerde, ilk olarak Basmane'deki Aziz Vokolos Kilisesi'nde dini ayin yapıldı. Ayinden sonra Rumlar, Gündoğdu Meydanı'na geçti. Denizden haç çıkarma töreni için İzmir Metropoliti Bartholomeos Samaras, Rum Ortodoks Cemaati Başkanı ve İzmir Rum Kültür ve Düşünce Derneği Başkanı Yargo Teodoridis, İzmir Yunanistan Başkonsolosu Arguyro Papoulia ve Konak Belediye Başkanı CHP'li Sema Pekdaş da hazır bulundu. Rum Ortodoks Cemaati mensuplarının katıldığı törende, dualardan sonra İzmir Metropoliti Bartholomeos Samaras, haçı denize attı. Rumlar da ardında soğuk havaya aldırış etmeden girdikleri denizde, haç kapmak için birbirileriyle yarıştı. Haçı kapan Rumlar hep birlikte denizden çıkarak haçı, İzmir Metropoliti Bartholomeos Samaras'a teslim etti. Daha sonra ise cemaat üyeleri denizden çıkarılan haçı öpüp kutsadı. İzmir Metropoliti Bartholomeos Samaras, haçı denize attığı sırada denizde ölen göçmenler için dua ettiğini belirterek, "Tanrıya bütün dünyaya barışın gelmesi için dua ettim. Tanrıdan tüm dünyadaki insanları kutsamasını diledik. Hepinize iyi yıllar diliyorum" dedi.



Rum Ortodoks Cemaati Başkanı ve İzmir Rum Kültür ve Düşünce Derneği Başkanı Yargo Teodoridis ise "Bu töreni icra etmemizde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İzmir Valimiz, il ve ilçe belediyemize teşekkür ediyorum. Biz bugün iki yıl önce terör saldırısında şehit olan Fethi Sekin için de dua ettik. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" dedi.



Öte yandan Rumların düzenlediği denizden haç çıkarma törenini Kordon'daki vatandaşlar ilgiyle takip etti. Tören sırasında deniz polisi de sahil şeridinde güvenlik önlemi aldı.



Sarıkamış şehitleri, Bingöl'de yürüyüşle anıldı



Bingöl'de, Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğine katılanlar, ellerindeki ay- yıldızlı bayraklarla yürüdü.



Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yılı nedeniyle Bingöl'de şehitleri anma programı düzenlendi. Valilik önünde toplananlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Genç Caddesi'ndeki Şehitler Anıtı'na yürüdü. Vali Kadir Ekinci, İl Jandarma Komutanı Albay Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Metin Akay ve çok sayıda kişinin katıldığı yürüyüş, soğuk ve yağmurlu havada gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından konuşma yapan Vali Ekinci, "O gün vatan onlardan canlarını vermeyi bekliyordu, kanlarını akıtmayı bekliyordu, onlar da onu yaptılar. Bugün de bizden vatan için millet için bayrak için ezan için daha fazla çalışmayı ve bu milleti hak ettiği müreffeh seviyeye ulaştırmayı bekliyor. Dolayısıyla o gün ecdadımızın yapmış olduğu kahramanlığı bugün de bizler daha fazla çalışarak yapmak durumundayız. Bu üzücü olayı bugün anarken tabi gençlerimize de bu tarihi unutturmamak gibi özel bir gayemiz var. Ümit ediyoruz ki tüm ruhlarında bu milletin, bu devletin aziz olmasını düşünen küçük kardeşlerimiz, bu aziz şehitlerimizin hatırına bu millet için ellerinden geleni yapmaya devam edecekler. Rabb'im bir daha bu tür acıları yaşatmasın. Bugün belki biraz üşüdük ama bunun kat ve kat fazlasıyla bir soğukta şehit olan kardeşlerimizi yad etmiş bulunmaktayız. Rabb'im bizlere bu tarz acılar yaşatmasın" dedi.



Şanlıurfa'da Sarıkamış için yürüdüler







Şanlıurfa'da, Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıl dönümü nedeniyle yürüyüş ve anma töreni düzenledi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş Topçu Meydanı'nda başladı. Yürüyüşe Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Jandarma komutanı Eyüp Sabri Kirişçi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İbrahim Halil Alp, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, STK temsilcileri çok sayıda vatandaş katıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşte, ellerinde metrelerce uzunluğundaki Türk bayrağını taşıyan kalabalık 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Vatan sana canım feda' sloganlarıyla Bediüzzaman Mezarlığı Şehitliği'ne kadar yürüdü. Yürüyüş Eyyübiye İlçe Müftüsü Adem Dobur tarafından şehitler için okunan dua son buldu.



Balkanların 'koleda' geleneği Büyükmandıra'da hayat buldu



Balkanlar'da bin yılık geçmişe sahip olan ve kışın en soğuk, en sert gecesinde eğlence olarak düzenlenen kostümlü 'koleda' geleneği, Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde yaşatıldı. Beldede ilk kez kutlanan geceye yüzlerine korkutucu makyaj yaparak katılanlar, soğuk havaya rağmen gönüllerince eğlendi.



Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde ilk kez düzenlenen 'koleda' gecesine Büyükmandıra Belediye Başkanı Sertaç Balyemez eşi Gülay Balyemez, Alpullu Belediye Başkanı Saim Kırcı eşi Naciye Kırcı, belediye meclis üyeleri, Atatürk İlkokulu Okul Aile Birliği, Cumhuriyet Ortaokulu Okul Aile Birliği üyelerinin yanı sıra çevre illerden de katılanlar oldu. Kalabalık ellerinde meşalelerle Kültür Parkı'na kadar yürüdü.



Koleda gecesine katılanlar yüzlerini boyayıp, beyaz pelerinler giyerek ateş yaktı. Büyükmandıra Belediye Başkanı Sertaç Balyemez, koledanın Balkanların bin yıllık geçmişine sahip bir Müslüman geleneği olduğunu söyleyerek, "Orta çağdan beri bilenen Koleda geleneği kışın en soğuk gününde tertiplenir. Aile bireyleri, akrabalar, komşular bir araya gelir kötü ve karamsar düşünceyi sembolize eden kıyafetler giyer. Çocuklara korkutucu masallar anlatırlar. Bu sırada bazı karamsarlık ve kötü düşünce sembolü olan kıyafetler de giyilir, giyilen bu kıyafetler tamamen karamsarlığı ve kötülüğü sembol eder. Gece soba üzerinde kabak tatlısı pişirilir, kabakların kabukları güzel kokular yayması için peçka üzerine konulur. Kabakla birlikte mısır, buğday kaynatılır, patates pişirilir ve gecenin sonunda tüm bu yiyecekler aile bireyleri ve komşularla birlikte yenilir. Balkanlardaki dayanışmanın bir göstergesidir. Balkanlarda Hıristiyan inancına sahip olanların haç çıkarma ve cadılar bayramına karşın Müslüman inancına sahip olanların organize ettiği koleda gecesi kuşaktan kuşağa Müslümanların yaydığı bir gelenek olarak bilinmektedir" diye konuştu.



Yerel sanatçıların konser verdiği etkinlikte eğlence dans gösterileri, havai fişek gösterileriyle geç saatlere kadar sürdü.



Nefes borusuna fıstık kaçan 2 yaşındaki Hüseyin öldü







Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, ağzına attığı Antep fıstığının nefes borusuna kaçmasıyla nefessiz kalan 2 yaşındaki Hüseyin Cesur, yaşamını yitirdi.



Olay Akçakale ilçesine bağlı Yazlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesinin verdiği Antep fıstığını ağzına atan Hüseyin Cesur, bir süre sonra nefessiz kalıp, çırpınmaya başladı. Çıkarmakta başarılı olamayan ailesi küçük çocuğu kendi araçlarıyla Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Cesur'un nefes borusuna Antep fıstığı kaçtığı belirlendi. Şanlıurfa Çocuk Hastanesi'ne sevk edilen Hüseyin Cesur, burada doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Cesur'un cenazesi toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Yaylada aç kalan köpekleri jandarma besliyor







Ordu'nun Aybastı ilçesinde bulunan Perşembe Yaylası'ndaki sokak köpekleri, her gün jandarma ekiplerince doğaya bırakılan yiyeceklerle besleniyor.



İlçenin 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda, kar kalınlığı, 1 metreyi buldu. Kar nedeniyle bölgede aç kalan sokak köpekleri de yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Aybastı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, görev sorumlukları bölgelerindeki yaylaya her gün çıkarak, 40'a yakın köpeğe esnaftan topladıkları yiyecekleri götürüyor. Yayla esnafından Turan Saygılı, duyarlı davranış gösteren jandarma ekiplerine teşekkür ederek, "Jandarma ekiplerimizin bu davranışı insanlığa örnek teşkil ediyor. Allah, jandarma ekiplerimizden ve devletimizden razı olsun" dedi.



