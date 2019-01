Dha Yurt Bülteni -9

9Zonguldak'ta kar 80 köy yolunu ulaşıma kapattı Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı.

Zonguldak'ta kar 80 köy yolunu ulaşıma kapattı



Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı.



Zonguldak'ta gece etkili olan kar yağışı nedeniyle, merkez ve ilçelerinde toplam 80 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. İstanbul ve Ankara karayolunda da ulaşım zaman zaman aksadı. Kar lastiği olmasına rağmen yokuşları çıkamayan araçların sürücüleri, zincir takarak ilerlemeye çalıştı. Elvanpazarcık Belediyesi ekipleri, buzlanan yollarda tuzlama çalışması yaptı. Bazı vatandaşlar da karla kaplı ormanlık alanlarda yürüyüş yaparak beyaz örtünün oluşturduğu güzelliği seyretti.



2018 ihracatı 1 milyar 755 milyon dolar



ANTALYA, Isparta ve Burdur'u içine alan Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği'nin (BAİB) 2018 yılı toplam ihracatı 1 milyar 755 milyon dolar olarak açıklandı. Antalya 1 milyar 280 milyon dolarla Türkiye'de 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapan 17 il arasında yer aldı. Üç ilin 2019 hedefi 2 milyar dolar.



BAİB, 2018 yılı ihracat rakamları açıklandı. BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar ve yönetim kurulu üyeleri Abdullah Bulut, Hakkı Ergin Civan, Hatice Öz, Süleyman Çoban ve Bahadır Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda, bölge ihracatının 2017 yılına göre yüzde 3 artışla 1 milyar 755 milyon dolar olduğu belirtildi.



1 MİLYAR DOLAR VE ÜZERİ İLLER ARASINDA



2018'de Türkiye ihracatının yüzde 7 artışla 168.1 milyar dolar olduğunu belirten Hakkı Bahar, 1 milyar dolar üzeri ihracat yapan il sayısının 17 olduğunu, Antalya'nın da 1 milyar 280 milyon dolar ihracatla bu iller arasında yer aldığını kaydetti. Bahar, 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapılan sektör sayısının ise 23 olduğunu belirtti.



MADENCİLİK VE ÇİN İLK SIRADA



Antalya, Isparta ve Burdur'un BAİB üzerinden gerçekleşen toplam 1 milyar 755 milyon dolarlık ihracatında sektörel olarak madenciliğin ilk sırada olduğunu belirten Bahar, "2018'de en çok ihracat yapılan sektörler madencilik 485 milyon dolar, yaş meyve ve sebze 449 milyon, kimyevi maddeler 166 milyon, mobilya-kağıt ve ağaç ürünleri 145 milyon, demir ve demir dışı metaller 106 milyon dolar. En çok ihracat yapılan ülkeler Çin 250 milyon, Almanya 121 milyon, Rusya 114 milyon, ABD 72 milyon, Romanya 61 milyon dolar" dedi.



ÇİN'E BLOK İHRACATI AZALDI



Çin'e yapılan esas ihracatın mermer kaynaklı olduğuna dikkati çeken Bahar, "Mermer ihracatında ağırlıklı blok ihracatı Çin'e. Çin blok ithal etmek istiyor, çünkü kendi fabrikasyonlarını kendileri yapma ihtiyacına girdi. Ama 2018'deki ticaret savaşının etkileri ve yeşil ekolojiye geçme ihtiyacı nedeniyle bazı fabrikalar kapatıldı. Çoğu proje durağan pozisyona geçti veya yavaşladı ve mermer ihracatı azaldı" dedi.



İHRACATÇI FİRMA SAYISI ARTTI



2017'de 1517 olan bölgedeki ihracatçı firma sayısının geçen yıl 1771'e yükseldiğini belirten Hakkı Bahar, geçen yıl 10 milyon dolar ve üzeri ihracat yapılan ülke sayısının ise 5 ülke daha artarak 37'ye, sektör sayısının da 19'dan 20'ye yükseldiğini kaydetti. Bahar, ihracatın dolar bazında değerinin de yüzde 7.27 artışla, 0.55 dolar iken 0.59 dolar seviyesine yükseldiğini dile getirdi.



ÜÇ İLİN İHRACAT RAKAMLARI



İllere göre ihracat rakamlarını da açıklayan Bahar, Antalya'dan 2017'de 1353 olan firma sayısının 1563'e yükseldiğini, toplam ihracatın 1 milyar 280 milyon dolar olduğunhu, en çok ihracat yapılan sektörlerin de yaş meyve ve sebze, madencilik, mobilya ve ağaç ürünleri ile kimyevi maddeler şeklinde sıralandığını söyledi. Bahar, Isparta'dan 175 firmanın 281 milyon dolar, Burdur'dan 174 firmanın 194 milyon dolar ihracat yaptığını kaydetti.



2019 HEDEFİ 2 MİLYAR DOLAR



Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin son toplantısında Türkiye'nin 2019 yılı ihracat hedefinin 182 milyar dolar olarak belirlendiğini belirten Hakkı Bahar, Antalya, Isparta ve Burdur olarak BAİB'in 2019 yılı ihracat hedefinin ise 2 milyar dolar olarak belirlendiğini açıkladı. Türkiye'nin 2023 yılı 500 milyar dolar hedefine uygun olarak BAİB olarak da 2023 hedefinin 5 milyar dolar olduğunu dile getiren Bahar, ihracata dayalı üretim sınai master planı yaptırmayı hedeflediklerini söyledi.



Çocuğunu AVM'de terk eden anne otelde bulundu



Bursa'da oğlu Hamza'yı (3), AVM'nin oyun parkında cebine not bırakarak terk eden Gamze Nur E. (31), bir otelde yakalanıp, gözaltına alındı. Savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Gamze Nur E.'nin, çocuğu 1 yıl önce de terk ettiği ortaya çıktı.



Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde Cuma günü, oğlu Hamza'yı bir AVM'nin oyun parkına getiren Gamze Nur E., bir süre sonra çocuğu cebine not bıraktıktan sonra terk etti. AVM görevlilerinin ihbarı üzerine gelen polisler, çocuğun cebindeki notu buldu. Notta, 'Çok zor durumdayım, çocuğuma bakacak durumum yok. Tek çarem buydu. Bir başıma bu kadar yapabildim' yazdığı görüldü. Notu ve çocuğu alan polisler, anneyi tespit etmek için çalışma başlattı.



OTELDE YAKALANDI



Bursa Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, anneyi tespit etti. Ekipler Gamze Nur E.'nin, Osmangazi ilçesinde bir otelde konakladığı bilgisine ulaştı. Burada gözaltına alınan Gamze Nur E., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Çok zor durumda olduğu ve geçinemediği için üzülerek böyle bir şey yaptığını söyleyen Gamze Nur E., sevk edildiği adliyede, savcılık tarafından da ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.



İçkili mekanlarda garson olarak çalıştığı öğrenilen Gamze Nur E.'nin, yaklaşık 1 yıl önce de oğlu Hamza'yı, Çocuk Esirgeme Kurumu'na verdiği daha sonra pişman olarak geri aldığı bildirildi. Çocuk, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından, Sırameşeler Çocuk Yetiştirme Yurdu'na yerleştirildi.



Makine parçası üreten işyerinde patlama: 1 yaralı



TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde makine yedek parça üretimi yapan bir işyerinde meydana gelen patlamada 1 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



Olay, Zafer Mahallesinde bulunan makine yedek parçası üreten bir işyerinde meydana geldi. İşyerinde büyük bir gürültü ile patlama meydana gelirken yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Patlama sonucu yaralanan İlhan Dağ, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlamanın yedek parça üretimi yapan işyerindeki gazlı ocak hortumundaki yırtık nedeniyle meydana geldiği tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Batman'da geçici iş kuyruğu



Batman'da, kamu kurumlarında Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 ay süreyle çalıştırılacak 2 bin kişilik geçici iş başvurularının ilk gününde uzun kuyruklar oluştu.



Kentteki kamu kurumlarında TYP kapsamında 2 bin kişinin 6 ay süreyle Türkiye İş Kurumu (İşkur) aracılıyla istihdam edileceği açıklandı. Başvuruların başladığı bugün, çok sayıda işsiz Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne müracaat etti. Geçici işten yararlanmak isteyenler, İşkur önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Cuma gününe kadar sürecek başvuruların ardından noter huzurunda yapılacak kurayla istihdam edilecek 2 bin kişi belirlenecek.



Viranşehir'de husumetli aileler barıştı



Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 1 kişinin ölümü, 6 kişinin yaralanmasının ardından iki aile arasında başlayan husumet, yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı barış yemeği ile sonlandırıldı.



Viranşehir'de 6 yıl önce arazi anlaşmazlığı yüzünden Köran ve Samatay aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Olayın ardından her iki aile arasında başlayan husumetin son bulması için avukat Velid Aba, aracı oldu. Ailelerin ikna edilmesi üzerine düğün salonunda dün akşam saatlerinde barış yemeği verildi. Yemeğe; Viranşehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Dereci ile husumetli aile mensubu yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Yapılan konuşmaların ardından tokalaşan ve sarılan iki aile fertleri, dua ederek birlikte yemek yiyerek aralarındaki husumeti sonlandırdı.



Çanakkale'de 38 kaçak göçmen yakalandı



Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı.



Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kocaköy köyü sahilindeki zeytinlik alana operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 38 kaçak göçmen yakaladı.



Kaçaklar, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Haber: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), -



=================



FETÖ'nün izdivaç sorumlusu çifte hapis cezası



İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün sözde 'Karşıyaka eyaleti'nin genel muhasebecisi ve izdivaç sorumlusu oldukları iddiasıyla yargılanan Orhan Ergüt'e 8 yıl 9 ay, eşi Elmas Ergüt'e 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.



İzmir'de 2017 yılında FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında yapılan operasyonda, Orhan Ergüt ve eşi Elmas Ergüt 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla gözaltına alındı. Örgütün yurt dışındaki üyelerinin giderlerini karşılamak amacıyla faaliyette bulunduğu, Pakistan ve Tanzanya'nın yarı otonom bölgesi Zanzibar'a para transferi gerçekleştirdiği ve örgütün izdivaç sorumlusu olduğu öne sürülen çiftten Orhan Ergüt tutuklanırken, eşi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ergüt çifti hakkında dava açıldı.



İzmir 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına, tutuklu sanık Orhan Ergüt ile tutuksuz yargılanan eşi Elmas Ergüt ve avukatları katıldı. Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında, iki sanığın da örgüt adına parasal işlem yaptığını belirterek, örgütün izdivaç sorumluları olmaları da göz önüne alınarak 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan cezalandırılmalarını talep etti.



Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanık Orhan Ergüt'ü 8 yıl 9 ay, eşi Elmas Ergüt'ü ise 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.



Haber: Mehmet CANDAN/İZMİR, -

