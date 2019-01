Dha Yurt Bülteni-9

1)TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: BU SIKINTILI DÖNEMLERİN GEÇİCİ OLDUĞUNA İNANIYORUZ



Samsun'a gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Biz bu sıkıntılı dönemlerin geçici olduğuna inanıyoruz önümüz açık biz son 25 yıla baktığımız zaman bununki gibi birçok sıkıntı geldi ve geçti daha da güçlü çıktık. Bundan da güçlü çıkacağız umudumuz var" dedi. Türkiye Bankalar Birliği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğinde Samsun'da 'Reel sektör ve finans sektörü diyalog güçlendirme toplantısı' gerçekleştirildi. Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Trabzon, Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane'den gelen ticaret ve sanayi oda ve borsa başkanları, bu illerdeki reel sektör temsilcileri, 9 bankanın genel müdürleri, genel müdür yardımcıları katıldı.Toplantı öncesinde basın açıklaması yapan Hisarcıklıoğlu, "Bugün Türkiye Bankalar Birliği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak Anadolu'da ortak diyalog toplantıları kapsamında Samsun'dayız. Bu 11'inci toplantımız. Aslında bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bu sıkıntılı dönemde tarihimizde ilk defa Türkiye Bankalar Birliği ve Türk özel sektörü bir arada Anadolu'nun dertlerini sıkıntıları öğrenmek üzere birlikte hareket gediyoruz. Bu sıkıntılı ortamlarda biz biliyoruz ki ikimiz de aynı gemideyiz. İkimizin birbirinden farkı yok. Bizim sıkıntımız onların sıkıntısı, onların sıkıntısı bizim sıkıntımız. Bu kapsamda üyelerimizin dertlerini dinleyeceğiz. Biz bu sıkıntılı dönemlerin geçici olduğuna inanıyoruz önümüz açık biz son 25 yıla baktığımız zaman bununki gibi birçok sıkıntı geldi ve geçti daha da güçlü çıktık. Bundan da güçlü çıkacağız umudumuz var" dedi.



Aydın ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Dertlerimizi sorunlarımızı konularımızı hem açık yüreklilikle hem birebir konuşur olacağız. Türk bankacılık sistemi ve Türk reel sektörünün ve Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesi hususunda gayretini azamileştirmektedir. Bunu Karadeniz bölgesinde de göstereceğiz."



Basın açıklaması sonrasında 'Reel sektör ve finans sektörü diyalog güçlendirme toplantısı' başladı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.



2)SPİL DAĞI'NDA KAR KEYFİ



MANİSA'daki Spil Dağı'nda kar kalınlığının 20 santimetreyi bulmasıyla hem bu kentte yaşayanlar hem de İzmirliler kar hasretini giderdi. Beyaz örtü Spil'de kartpostallık görüntüler oluştururken, vatandaşlar soğuk havaya rağmen karın keyfini çıkardı.



Manisa'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla Spil Dağı beyaza büründü. Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu Spil Milli Parkı'nda Uludağ'ı andıran görüntüler ortaya çıktı. Manisalılar kadar İzmirliler de kara olan hasretlerini gidermek için Spil'e koştu. Buradaki piknik alanında kar üzerinde bazı vatandaşlar mangal keyfi yaparken, bazı vatandaşlar da kar topu oynadı. Her zaman kar göremeyen vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Soğuk havaya rağmen karın tadını çıkaranlar, bölgede bulunan yabani hayvanlar için yiyecek bırakmayı da ihmal etmedi. Her mevsim ayrı bir güzelliğin yaşandığı Spil'de karla birlikte kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı. Beyaz örtünün kapladığı ağaçlar ve doğanın arasında bulunan köşk evleri görenleri kendine hayran bıraktı.



Karın keyfini çıkarmak için İzmir'den geldiğini belirten Süha Akçay, "İzmir'de malum kar göremiyoruz. Buraya ilk defa geliyorum. Muhteşem bir manzara var. Biraz soğuk ama gelip görmeye değer" dedi. Eşi Begüm Akçay da kartpostallık bir manzara olduğunu ifade ederek, "İzmir'de şehir merkezinde kar yok. Biz de buraya geldik. Burada ortam çok güzel" diye konuştu. Spil'e ilk kez geldiğini söyleyen Osman Yalçın, "Buraya İzmir'den geldik. Çok soğuk ve alışık değiliz" dedi. Hava sıcaklığının eksi 7 derece olduğunu ve soğuk havaya alışkın olmadığını dile getiren Elmas Yalçın şunları söyledi:



"Burası çok güzel ama çok soğuk. İzmir'den geldik, karı pek bilmediğimiz ve karda yaşamadığımız için zorlandık. Manzarası karla birlikte çok daha güzel."



3)SURİYELİ AİLENİN YAŞADIĞI TOPRAK EV ÇÖKTÜ



Adıyaman'da, Suriyeli ailenin yaşadığı toprak evin damı, aşırı yağış nedeniyle çöktü.



Olay, dün akşam İmamağa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir haftadır aralıksız devam eden yağmur nedeniyle Suriye uyruklu Abdul Elinisa 'nın eşi ve 2 çocuğuyla yaşadığı tek katlı evin damı çöktü. Paniğe içerisinde evi terk eden aile bireyleri, şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu. Suriyeli aileye komşuları sahip çıktı. Polis ve itfaiye ekipleri de çöken evde inceleme yaparak, yıkılma ihtimaline karşın önlem aldı.



4)4 YILDA 17 KİLOMETRELİK BİSİKLET YOLU YAPILAN İLÇE YENİ YASAYA HAZIR



ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçe Belediyesi, hiç bisiklet yolu olmayan 90 bin nüfuslu ilçede 4 yılda 17 kilometre bisiklet yolu yaptı. 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak zorunlu ulaşım amaçlı bisiklet yolları ve bisiklet park istasyonları uygulamasına şimdiden hazır olduklarını ifade eden Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, "Binden fazla kişiye bisiklet dağıttık. Tüm bisiklet yolu ile yayalaştırılmış yollar diğerlerinden farklı olarak imar planına işlendi. Çaycuma bisiklet bir spor aracı olarak değil ulaşım stratejisinin bir parçası olarak görüyoruz. Kenti otomobillerin işgallerinden kurtarmak istiyoruz." dedi.



Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, 2014 yerel seçimlerinde göreve geldikten sonra bisiklet projesini uygulamaya soktu. Alt yapı çalışmaları sırasında yeniden yapılan yol ve kaldırımlara bisiklet yolu yapıldı. Bu şekilde 4 yılda 17 kilometrelik bisiklet yolu tamamlandı. Bisiklet yollarına uyarıcı ve bisiklet binmeye teşvik edici levhalarda asılırken Çaycuma Belediyesi'ne ait Çay-Bel şirketinde yapılan bisiklet durakları birçok noktaya konuldu. Başkan Kantarcı, bisiklet yollarını yaptıktan sonra ilçede bisikletin daha da yaygınlaşması için Sağlık Bakanlığı'nın da desteğiyle birlikte vatandaşa yaklaşık bin bisiklet dağıttı. Başkan Kantarcı, ilçeye halkın sağlıklı yaşam için bisiklete binmeye özendirmek amacıyla 52 yıldan beri bisiklete binen İsmail Zengin'in(76) de heykelini dikti. Zaman zaman kendisi de bisikletle belediye başkanlığına giden Başkan Kantarcı, "Göreve geldiğimiz andan itibaren ilçenin birçok noktasına doğalgaz getirdik. Alt yapı hizmetlerimizi de yapınca yollarımız bir tarlaya dönüştü. Bizde bu yolları yaparken engelsiz ve yaya önceliği olan faktörle bir bisiklet yolları haline getirdik. Şu anda ilçe merkezini bir yaya bölgesi haline getirdik. Bizim felsefemizde kent içinde araç kullanmak yerine ya yürüyerek yada bisiklet kullanarak ulaşımı sağlamak var. Engelli vatandaşlarımız içinse akülü araçlarımızla yine karbon salanımı yapmadan kent içinde ulaşımı sağlamaya çalışıyoruz. Şu anda 20 kilometreye yakın bisiklet yolları yaptık. Bu yollar her geçen gün büyüyor. Yapabileceğimiz mümkün olan her mahalleye, sokağa bisiklet yolu yapıyoruz." dedi.



'BİSİKLET YOLU YASASINA ÖRNEK BİR BELEDİYEYİZ'



Bisiklet yollarını imar planına da işlediklerini anlatan başkan Kantarcı, projenin ardından ilçedeki bisiklet binme oranında büyük artış yaşandığını söyledi. 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak zorunlu ulaşım amaçlı bisiklet yolları ve bisiklet park istasyonları uygulamasına şimdiden hazır olduklarını ifade eden başkan Kantarcı, şöyle dedi:



"Biz yol kenarlarında park edilmiş araçlar istemiyoruz. Bu hem görüntü kirliliği hem de yaşamı tehlikeye atıyor. Burada 70 yaşının üzerindeki insanlar bile bisiklet kullanmaya başladı. Bu gün geçtikçe daha da artacaktır. Biz bunları çok önce uygulamaya koyduk ancak şimdi bir yasa çıktı. Bu yasa bizim yaptıklarımızın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Kentlerimiz yaşanır hale gelmesi lazım. Çevremizdeki belediyelere de örnek oldu bu proje. Bunun hızla yayılması ve hükümetin bunu bir yasa haline getirmesi bizim için memnuniyet verici bir durum. Binden fazla kişiye bisiklet dağıttık. Tüm bisiklet yolu ile yayalaştırılmış yollar diğerlerinden farklı olarak imar planına işlendi. Çaycuma bisiklet bir spor aracı olarak değil ulaşım stratejisinin bir parçası olarak görüyoruz. Kenti otomobillerin işgallerinden kurtarmak istiyoruz."



VATANDAŞ MEMNUN



Yıllarca Hollanda da yaşadıktan sonra memleketine dönen ve 10 yıldır bisiklete binen Ahmet Dereli(63) de bisiklet projesinin Türkiye'de bir örnek olduğunu söyledi. Avrupa'da bisiklet yollarını çok yaygın olduğunu ve bunun öneminin Türkiye'de yeni anlaşıldığını ifade eden Dereli, "Ben bu bisiklete Hollanda da aşık oldum. Türkiye'de bizim memleketimizde niye yok dedim. Buna önem verilmesi için çok mücadele ettim. Çaycuma'da bu örnek bir proje. Şimdi bir yasa çıktı. Belediyeler bu ilçeyi örnek alsın. Nüfusuna göre en fazla bisiklet yolu olan ilçe olduğunu düşünüyorum." dedi



5)ROMA DÖNEMİNE AİT TARİHİ TAŞKÖPRÜ TEHLİKE ALTINDA



Gaziantep'in İslahiye İlçesinde,2 bin yıllık Roma döneminde kalma bazalt taşlarında yapılma Tarihi Taşköprü, su baskını nedeniyle tehlike altında. Islahiye İlçesine 8 kilometre uzaklıkta Çolaklar Mahallesi'nin 1,5 kilometre Güneydoğusunda Karasu çayı üzerinde bulunan ve eski yerleşim yolu olaraktan kullanılan 2 bin yıllık Roma dönemine ait roma yolu ve Taşköprü, son günlerde sağanak yağışlarla birlikte metrekareye 87 kilogram yağış düşmesiyle Karasu çayında yaşanan taşkınlar nedeniyle bölgede Kara köprü olaraktan adlandırılan Tarihi Taşköprü tehlike altında.



Türkiye Kültür Varlıkları kabul edilerek 2010 yılında sit alanı ilan edilen Roma Dönemine ait bazalt taşlardan bindirme tekniği ile yapılan tek gözlü tarihi Taşköprü ve her iki yanında yine bazalt taşlarla yapılmış antik Roma yolu bulunuyor.



Çolaklar Mahalle Muhtarı Muhittin Sönmez,"son günlerde yağan aşırı yağmurlar nedeniyle çayın taşmasıyla 2 bin yıllık tarihi Taşköprü'nün tehlike altında olduğunu, Tarihi Taşköprü'nün yıkılmadan kurtarılmasını, restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyoruz "dedi



