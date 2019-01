Dha Yurt Bülteni-9

9Belediyenin topladığı 'kayıp köpekler' için soruşturma Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde, belediye ekiplerinin ilçe sakinlerinin şikayeti üzerine toplayıp, boş araziye bırakmak istediği 7 köpeğin akıbeti belirsizliğini koruyor.

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde, belediye ekiplerinin ilçe sakinlerinin şikayeti üzerine toplayıp, boş araziye bırakmak istediği 7 köpeğin akıbeti belirsizliğini koruyor. Tuzlukçu Belediye Başkanı CHP'li Nurettin Akbuğa, toplanan köpekleri Konya'da barınağa götüreceklerini, hava şartları nedeniyle götüremedikleri için ilçe merkezinde doğaya bıraktıklarını ileri sürdü. Hayvanseverler köpeklerin hayatta olup olmadıklarını bilmediklerini söylerken, Tuzlukçu Kaymakamlığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.



Tuzlukçu Belediyesi ekipleri, 7 Ocak günü Koraşı ve Mevlütlü mahallelerinde oturan vatandaşların şikayeti üzerine 7 sokak köpeğini toplayıp, kamyonete koydu. Belediye görevlileri, iddiaya göre, Yunak ilçesi sınırları içinde köpekleri bölgedeki boş araziye bırakmak isterken, yoldan geçen veteriner, durumu fark edip tepki gösterdi. Diğer sürücüler de araçlarını durdurup, veterinere destek verdi. Kamyonetteki 1 köpeğin telef olduğu, 1 köpeğin de uyuşturucu iğneyle bayıltıldığı ileri sürüldü. Belediye görevlilerine tepki anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. İnternette görüntüleri izleyenler de belediye görevlilerine tepki gösterdi.



'BELEDİYENİN GÖREVİ HAYVANLARA BAKMAKTIR'



Olayı cep telefonunun kamerasıyla kaydedip, görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Yunaklı çiftçi Halil Zeki Buhurcu, yol kenarında araçların durduğunu görünce kaza olduğunu sanıp yardım için yanındakilerle birlikte araçtan indiğini belirtti. Veteriner ve zabıtanın tartıştığını gördüğünü belirten Buhurcu, şunları söyledi:



"Kamyonette 7 köpek vardı. İki köpek hareketsiz yatıyordu. Biz de veterinere destek olmaya başlayınca, zabıtalar olayı örtbas etmeye çalıştı. Köpekleri Konya'ya götüreceklerini söyledi. Ama bulundukları Yunak ilçe sınırıydı ve Konya'ya ters istikametteydi. Bizler Konya'ya gitmek için Tuzlukçu ilçesi tarafından geçiyoruz. Bizler tepki gösterip jandarmayı aradık. Jandarma görevlileri köpeklerin durumunu görünce, zabıtalara tepki gösterdi. O sırada belediye yetkilileri geldi. Jandarma tutanak hazırlayacağını söyledi. Sonra bizi oradan uzaklaştırdılar."



BELEDİYE BAŞAKANI: KÖPEKLERİ İLÇE MERKEZİNDE DOĞAYA BIRAKTIK



Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa ise mahallenin koyunlarına saldırdığı şikayeti üzerine köpekleri toplayıp, Konya'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait barınağa götürmek istediklerini, hava şartları nedeniyle götüremeyince de ilçe merkezinde doğaya bıraktıklarını ileri sürdü.



Köpeklerin akıbeti belirsizliğini korurken, gelen tepkiler ve olayın basına yansıması üzerine Tuzlukçu Kaymakamlığı'nın da soruşturma başlattığı ifade edildi.



HAYVANSEVERLERDEN TEPKİ



Mevlana Doğayı ve Hayvanları Sevenler Derneği Başkanı Gonca Cansoy, "Bunu sadece Tuzlukçu Belediyesi yapmıyor. Birçok ilçe belediyesi bu tip şeyleri maalesef ki yapıyor. Bir yerden alıp, başka bir ilçeye bırakıyorlar. Onlara bakmak, onlarla ilgilenmek, onların tedavileriyle ilgilenmek zor geliyor herhalde. Tuzlukçu Belediyesi bu karda kışta, soğukta hayvanları bir dağın başına götürürken yakalandılar. İyi ki de yakalandılar. Hayvanların hali içler acısıydı. Oraya bırakılsaydı, başlarına her şey gelebilirdi. Bizim tek isteğimiz bu hayvanlar nereye gitti. Belediye başkanı, hayvanlara kendisinin baktığını söyledi. Ama birkaç arkadaşımız oraya gittiğinde hayvanlar ortada yoktu. Havyanlar muhtemelen tekrar araziye salınmış ya da başlarına bir şey gelmiş olabilir. Bu köpekler nerede?"diye konuştu.



'KÖPEKLERİN HAYATTA OLUP OLMADIKLARINI BİLMİYORUZ'



Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli ise, bu hayvanların bir an önce barınağa getirilip bakıma alınması gerektiğini söyledi. Sürmeli, "Tuzlukçu Belediye Başkanı ile konuştum, köpeklerin şikayet üzerine toplanıldığını söyledi.



'Köpekleri, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilecekti ama yollar kapalı olduğu için biz onları belediyenin bir yerinde saklıyoruz ve karınlarını doyuruyoruz' dedi. Ben de Tuzlukçu'daki bir vatandaştan rica ettim. Gidin sakladıkları, iyi bakıyoruz dedikleri, köpeklerin fotoğraflarını çekin diye. Şu ana kadar elimize köpeklerle ilgili bir fotoğraf ya da belge gelmedi. Köpeklerin hayatta olup olmadıklarını bilmiyoruz. Kaymakam Bey ile görüştük. O, olayla ilgili soruşturma başlattıklarını söyledi. Dernek olarak Konya Valimizden talebimiz, Tuzlukçu Belediye Başkanı'ndan bu canları aldırıp, Büyükşehir Belediyesi barınağına teslim ettirilmesi. Bu bir insanlık, merhamet, vicdan görevidir" dedi.



Görüntü Dökümü



--------------



Köpeklerin kamyonette durması ve zabıtalarla tartışma cep telefonu görüntüsü



Tuzlukçu Belediye binası ve ilçe merkezinden detay



Olay anını cep telefonuna kaydeden Halil Zeki röp.



Hayvansever Derneği Gonca Cansoy röp.



Haber- Kamera: Atilla MEMİŞ- Tolga YANIK KONYA DHA))



=======================



İzmir'de, 12 kişiye PKK propagandasından gözaltı



İzmir'de, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan kişilere yönelik, bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Baskınlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel malzeme ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------



Gözaltına alınanların sağlık kontrolüne götürülmesinden görüntü



Haber: Davut CAN-Kamera: İZMİR,



==============



Van'da kardan kapanan yollar açılıyor



Van'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 373 yerleşim birimi yolunun açılması için Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri yoğun çalışma yürütüyor.



Van ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 373 mahalle, köy ve mezranın yollarının ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve 13 ilçede 175 iş makinesi ve 498 personelle çalışmalarını yürütüyor. Ekiplerin 7/24 esasına göre yürüttüğü çalışmalar oldukça zorlu geçiyor. Ekiplerin 4 saat süren çalışması sonucu ulaşıma açılan Gevaş ilçesine bağlı Dağgöre Mahallesi'nin Muhtarı Erdal Yıldız, karla mücadele ekiplerinin fedakarca mücadele yürüttüklerini belirterek, "Dün akşam yolumuzu açtılar. Sağ olsunlar yolumuzu kapalı bırakmıyorlar. Şu anda mahallemizde kar kalınlığı ortalama 1 metredir. Ona rağmen yollarımız açıktır. Burası yüksek rakımlı olduğu için sürekli tipi ve fırtına etkili oluyor. Çalışmalarından dolayı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez ve karla mücadele ekiplerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------



-Yol açma çalışmalarından görüntü



-Çalışmalardan detaylar



-Mahalle Muhtarı Erdal Yıldız ile röportaj



-Detaylar



Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN, -



============



Mersin'de 10 Ocak kutlaması



Mersin'de, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' düzenlenen törenle kutladı.



Cumhuriyet Alanı'ndaki törene kentte görev yapan ulusal ve yerel medya mensupları başta olmak üzere; Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Toroslar Belediye Başkanı ve MHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, CHP İl Başkanı Adil Aktay, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, Büyükşehir Belediyesi Basın-Yayın ve Halka İlişkiler Dairesi Başkanı Hamit Küçükbatır, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Turgay Demirtaş ve Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Deniz Gürbüz katıldı.



Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan törende gazetecilik mesleğinin önemini vurgulayan MGC Başkanı Demirtaş, "Her türlü felaket ve acil durumda, her türlü kutlamada ve mutulukta halkın yanında olan bir meslek düşünün. Tüm risklere rağmen görevini icra etmek için verdikleri zorlu mücadelede büyük bir özveri örneği göstererek, cesaret ve onurları ile görevlerini yerine getiren, bilgi ve yeteneğin etkin bir şekilde harmanlandığı gazetecilik, böylesi kutlu bir meslektir" dedi.



Kutlama töreni; Atatürk Parkı içerisindeki Uğur Mumcu Anıtı'na karanfil bırakılması ile son buldu.



Görüntü Dökümü



-------------



Törene katılan protokol üyelerinin görüntüsü



Basın mensuplarının görüntüsü



Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması



MGC Başkanı Turgay Demirtaş'ın konuşması



Uğur Mumcu Anıtı'na karanfil bırakılması



SÜRE: 01'31" BOYUT: 165 MB



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,



====================



Okul kantini hırsızları yakalandı



Trabzon'un Of ilçesinde ilköğretim okulu kantininden yiyecek ve bağış kutusu çalan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, hırsızlık anı okulun güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Olay, 8 Ocak'ta ilçedeki Cumapazarı İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. Gece karanlığında penceredeki camı kırıp okula giren kimliği belirsiz 2 kişi, okul kantinine yönelerek burada yiyecek ve yardım kampanyası adı altında konulan içinde paraların bulunduğu bağış kutsunu çaldı. Müdür ve müdür yardımcılarının da odalarının kapılarını kırarak çekmeceleri karıştıran şüpheliler, okulun güvenlik kameralarınca görüntülendi.



Şikayet üzerine okula gelen jandarma ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek kimliğini tespit ettiği M.B. ve E.M.S. isimli şüphelileri yakaladı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.



Görüntü Dökümü



------------



-Güvenlik kameralarınca görüntülenen hırsızlar



-Kantindeki malzemelerin yerlerdeki görüntüleri



-Okulun dış görüntüsü



-Röportajlar



-Detaylar



Haber -Kamera: Selçuk BAŞAR - TRABZON,



===================



Yılın ilk kitap fuarına ziyaretçi akını



Adana'da bu yıl 12'nci kez kapılarını açan Kitap Fuarı ziyaretçi akınına uğradı.



TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı, yaklaşık 135 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Fuarın 5'inci gününde havaların açık gitmesini fırsat bilen kitap sevenler fuarı, doldurdu. Merkez okulların yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda öğrenci de sınıfça kitap standlarını gezdi. Öğrenciler yardımcı ders kitapları ve hikaye kitaplarına ilgi gösterirken, kitapsevenler ise ünlü yazarların roman ve kitaplarını satın aldı.



İLYAS SALMAN İLGİ GÖRDÜ



Bu yıl 12'nci kez düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı'na katılan sinema oyuncusu İlyas Salman ilgi gördü. Salman, 'Hem Kemalistim, hem Sosyalistim', 'Hasretim Sansürlüdür' ve 'Kırmızı Beyaz' kitaplarını imzaladı, okurlarıyla sohbet etti. Kitap Fuarı çeşitli kültür etkinlikleri, söyleşi ve imza günleri ile 13 Ocak Pazar akşamına kadar açık olacak.



Görüntü Dökümü



----------------------



Fuara giriş için sıra bekleyenler



Fuar içinden genel ve detay görüntüler



SÜRE: 01'09" BOYUT: 128 MB



Haber-Kamera: Malik GÖDELİNER/ADANA,



===================



Soğuktan korunmak isterken kamyonetin motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı



Isparta'da soğuktan korunmak için kamyonetin motoruna sığınan yavru kedi, aracın çalıştırılması sonucu kayışların arasına sıkışarak yaralandı. İtfaiyenin uzun uğraş sonucu kurtardığı kedi korumaya alındı.



Soğuk havanın etkisini gösterdiği Isparta'da bir ekmek fırınının çalışanı, bu sabah ekmek taşınan kamyoneti çalıştırdıktan bir süre sonra araçtan kedi sesi geldiğini duydu. Aracı kontrol ettiğinde motor bölümündeki kayışların arasına sıkışan ve yaralanan bir yavru kedi olduğunu gören sürücü, itfaiyeye haber verdi.



İhbar üzerine gelen Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri, uzun uğraş sonucu yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Sol arka bacağından yaralanan kedi veterinerler tarafından alınarak Isparta Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülerek korumaya alındı. Soğuk havadan korunmak için kamyonetin motoruna sığındığı tahmin edilen kedinin durumunun iyi olduğu belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------



İtfaiye ekipleri kamyonetin motor kısmında bulunan kayışa sıkışan kediyi kurtarırken görüntüler



54 Saniye



HABER: ALİ ÇEVİKBAŞ- KAMERA: ISPARTA,



==================



8 gündür kayıp olan gencin cesedini karayolu görevlileri buldu



Adana'da 8 gün önce evinden ayrılıp geri dönmeyen 21 yaşındaki Akif Akın'ın cansız bedenini karayolunda temizlik yapan görevliler tarafından bulundu.



İddiaya göre, 2 Ocak'ta evinde kahvaltı yaptıktan sonra ayrılan Akif Akın, bir daha geri dönmedi. 3 erkek kardeşin en küçüğü olan Akın'ın bulunması için ailesi kayıp polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Sabah saatlerinde ise Adana-Osmaniye D-400 karayolu kenarında temizlik yapan görevliler, refujda bir ceset gördü. Görevlilerin aramasıyla olay yerine gelen polisler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Cesedin üzerinde ise, kayıp başvurusunda bulunulan Akif Akın'a ait kimlik çıktı. Akın'ın cesedi ise kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



---------------------



-Karayolundan genel ve detay



-Polislerin görüntüsü



-Cesetten genel ve detay



-Temizlik işçilerinden görüntüler



-Bir işçinin konuşması



-Sağlık ekibinin gelmesi



-Olay yerindeki polisler ve polis araçlarından görüntü



-Genel görüntüler



-Şahsın sağlık fotoğrafı



SÜRE: 02'38" BOYUT: 292 MB



Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

