Dha Yurt Bülteni -9

9Bakan Pakdemirli'den tarımda ithalat eleştirilerine yanıt: Önemli olan ihracatta fazlayı vermektirİzmir'de düzenlenen Tarımda Ege'nin 2023 Vizyonu Paneli'nde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım politikalarının en sık eleştirilen alanlardan biri olduğunu belirterek,...

DHA YURT BÜLTENİ -9



Bakan Pakdemirli'den tarımda ithalat eleştirilerine yanıt: Önemli olan ihracatta fazlayı vermektir



İzmir'de düzenlenen Tarımda Ege'nin 2023 Vizyonu Paneli'nde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım politikalarının en sık eleştirilen alanlardan biri olduğunu belirterek, tarımda ithalat konusuyla ilgili "Türkiye'de 17 milyar dolar ihracat, 12 milyar dolar ithalat var. Bunun anlamı 5 milyar dolar fazlamız olduğudur. Önemli olan ihracatta fazlayı vermektir" dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir'de düzenlenen Tarımda Ege'nin 2023 Vizyonu Paneli'ne katıldı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ndeki Prof. Dr. Feyzi Önder Konferans Salonu'ndaki panelin açılış konuşmasını yapan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum tarımsal üretimin hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi. Son 40 yılda dünyada tarımsal ürünlerin ticaretinin 25 kat arttığını ifade eden Prof. Dr. Koşum, önümüzdeki dönemde tarımsal ürün dış ticaretinin artacağını söyleyerek üniversite ve Ziraat Fakültesi olarak üzerlerine düşen her görevi yerine getirmeye hazır olduklarını belirtti.



Konuşmasında tarımın ekonomi içerisindeki önemini hatırlatan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Türkiye'nin üretimdeki büyüklüğüne karşın gayri safi milli hasılada tarımın payının giderek azaldığını anlattı. Yeni politika ve teknolojilere yönelik üniversite olarak farkındalık çalışması içinde olduklarını söyleyen Budak, kurdukları çalışma grubunun son 6 aydır Bakanlığa katkı sağlamak için koordineli biçimde çalıştığını dile getirdi. Rektör Budak, "Bu çalışma grubumuz 24 proje hazırladı ve 1 ay önce Ankara'da bir sunum yaptık. Ege Üniversitesi olarak 2019'da araştırma üniversitesi olma hedefimiz var. 1 yılda Tübitak'a en fazla proje yapan üniversite seçildik" diye konuştu.



"TARIMDA YENİ BİR DÖNEME UMUTLA GİRDİK"



Ege Üniversitesi'nin köklü ve güçlü bir üniversite olduğunu ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çalışkan ve üretken akademisyenlere ihtiyaç duyulduğunu belirterek yeniliklere yenilmemek, daha güçlü, aydınlık ve refah içinde yarınlar için üniversitelerin önemine dikkat çekti. Toplantıda yaptığı konuşmada tüm sektör temsilcilerinin Tarım Bayramı'nı kutlayan Bakan Pakdemirli şöyle konuştu:



"2019'da, ülke olarak bereketli ve kaliteli bir tarım yılı geçirmemizi temenni ediyorum. Ege'nin incisi İzmir ise İzmir'in birinci üniversitesi de Ege'dir. Ege Üniversitesi, köklü ve güçlü bir üniversitedir. Ege Üniversitesi, kendini ispatlamış bir üniversitedir. Ege Üniversitesi, İzmir'in kalbidir. ve bu müstesna bilim yuvası, bu toprakların, çalışkan üreticilerinin destekçisi ve yol göstericisidir. Ülkemiz yönetim sisteminde olduğu gibi, tarımda da yeni bir döneme umutla girdik. Türkiye'yi daha güçlü bir noktaya taşımak adına, var gücümüzle hizmet ediyoruz. Üretimde verimliliği ve kazançta bereketi sağlamak için, tüm imkanlarımızı seferber ettik. Her zeminde ifade ettiğimiz gibi; bir devlet için savunma ve yerli silah sanayi ne kadar önemliyse; o devlet için tarım da o nispette öneme sahiptir. Yakın gelecekte hep beraber göreceğiz: Dünyayı doyuran ülke, dünyanın lider ülkesi olacak. Tarımı olmayan ülke, mutfağı olmayan eve benzer."



ÜRETİMDE ARTIŞ RAKAMLARI



Milli düşünce ve yerli üretimin gelecek açısından çok önemli olduğunu ifade eden Bekir Pakdemirli, yüksek katma değer sağlayacak projelere öncelik verdiklerini belirtti. İnsana, bitkiye, hayvana ve çevreye duyarlı hassas tarım uygulamalarını hayata geçirdiklerini anlatan Pakdemirli, "Tohumdan sofraya; çiftçimizi, üreticimizi koruyor; tüketicimizi de kolluyoruz. Hayatın ve üreticinin kendisi en iyi öğretmendir, gerçeğinden hareketle, 81 ilimizi tek tek dolaşıyoruz. Çiftçimizle kucaklaşıyoruz. Onların yol göstericiliğinde, politikalarımızı hep birlikte belirliyoruz" dedi. Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada 7'inci, tarımsal toprak varlığı olarak yine dünyada 17. sırada olduğunu açıklayan Bakan Pakdemirli, "Küçükbaş hayvan ve süt sığırı varlığında Avrupa Birliği'nde 1. sıradayız. Büyükbaş hayvan varlığında da Avrupa Birliği'nde, Fransa'dan sonra 2. sıradayız. Tarım, orman ve su alanlarında son 16 yılda kat ettiğimiz mesafeyi ifade etmek adına söylüyorum, tarımsal desteğimiz yüzde 700 artışla; 1.8 milyar TL'den, 14.5 milyar TL'ye artış göstermiş ve bunun sonucunda bitkisel üretimimiz yüzde 22 artışla; 98 milyon tondan, 120 milyon tona, süt üretimimiz, yüzde 146 artışla; 8.4 milyon tondan, 20.7 milyon tona, kırmızı et üretimimiz, yüzde 167 artışla; 421 bin tondan, 1 milyon 126 bin tona, tavuk eti üretimimiz, yüzde 200 artışla; 700 bin tondan, 2.1 milyon tona çıkmıştır. Yumurta üretimimiz ise, yüzde 66 artışla; 11.6 milyar adetten, 19.3 milyar adede ulaşmıştır" diye konuştu.



İTHALAT ELEŞTİRİLERİNE YANIT



Tarımsal ihracatın 3.7 milyar dolardan, 17 milyar dolara ulaştığını ifade eden Pakdemirli, tarım politikalarının çok eleştiri alan bir konu olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:



"Herkes yazmadan katip, okumadan alim oluyor. Eline bir kağıt alıp tarımı çözdüğünü sanıyorlar. Biz 6 ayda 5 yıllık planı ancak bitirdik. Muhalefete bakarsanız Türkiye bitmiş, ithalat yapan ve muhtaç bir ülke. Önemli olan net ihracat fazlasıdır. Türkiye'de 17 milyar dolar ihracat, 12 milyar dolar ithalat var. Bunun anlamı 5 milyar dolar fazlamız olduğudur. Hollanda 80 milyar dolar ithalat yapıyor. Ama bunun karşılığında 100 milyar dolar ihracatı var. Önemli olan ihracatta fazlayı vermektir."



ÇİFTÇİLERE DESTEK



Tarımın meteorolojiden bağımsız düşünülemeyeceğini anlatan Bakan Pakdemirli, bin 866 sistemden oluşan gözlem ağı ile her sektörün meteorolojik veri taleplerini karşılamaya yönelik ölçüm ve gözlemler yaptıklarını ifade etti. Tarım arazilerini, çiftçilere kiraya verme sürecini başlattıklarını anlatan Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çiftçiler 10 yıl sonra, bu arazileri satın alma imkanına da sahip olacaklar. Bu süreçte, 218 bin çiftçimize, 125 milyon TL destek vermiş olacağız. Buğday ve arpada destekleme primini 5 kuruştan 10 kuruşa çıkardık. Buğday ve arpa gübre desteğini 4 TL'den 8 TL'ye yükselttik. Tarım sektörü ister istemez ekonomik hareketlilikten etkilenen bir sektör. Ekonomik hareketlilik tarımı, diğer sektörlere göre daha fazla etkiliyor. Çünkü tarım, dünya emtia fiyatlarına duyarlı bir sektör. Çiftçimizin girdi maliyetlerini düşürebilmek için sektörle düzenli olarak iletişim halindeyiz. Zaman zaman döviz kurundaki dalgalanmalara ve artışlara karşı, çiftçimizi korumak için gerekli tedbirleri alıyoruz."



"YÜZDE 50 DAHA FAZLA GIDA İHTİYACI"



2050 yılında, tüm dünyada 10 milyara varan bir nüfusla karşı karşıya kalınacağını vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yüzde 50 daha fazla gıdaya ihtiyaç duyulacağını belirterek, "Dünyadaki ortalama yüzde 55 şehirleşme, yüzde 70'e doğru gidecek, bu kaçınılmaz. Türkiye'de de buna çok benzer bir tablo var. 100 milyona doğru giden bir nüfus, yüzde 85 kentleşme ve yüzde 50 daha fazla gıda ihtiyacı. Biliyorum, zor bir ev ödevimiz var. Ama bu zor ödevi, inşallah sizlerin de desteği ve katkılarıyla tamamlamış olacağız" dedi.



Konuşmasında ülke yönetiminde Türk tipi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildiğini hatırlatan Pakdemirli şunları anlattı:



"Bu sistemde, iki bakanlık birleşerek toprakla su buluşmuş oldu. Dünyanın en fedakar çiftçisi olan çiftçilerimizle, çiftçi kuruluşlarımızla, devlet kurumlarımızla, STK'larımızla, üniversitelerimizle, iş dünyamızla ve iktidar ve muhalefetimizle birlikte, irtibat halindeyiz. Tarım kesinlikle teknoloji ile buluşmalı. Bu bizler için bir lüks değil, artık bir gerekliliktir. Tarım, sanayi, Ar-Ge ve üniversiteler entegrasyonunu görüşmek amacıyla YÖK çatısı altında; Ziraat, Orman, Veteriner ve Su Ürünleri Fakültelerinin Dekanları ve Akademisyenleriyle buluştuk. Tarım, orman ve hayvancılık odaklı strateji ve politikaların ele alındığı toplantıda, geleceğe yönelik akademik süreç anlamında nelerin yapılabileceğini etraflıca istişare ettik. Türkiye'nin dört bir yanında enstitülerimiz, büyük bir AR-GE altyapımız, tarım arazilerimiz var. Bu altyapımız, üniversitelerimiz için büyük bir laboratuvar olabilir.İnşallah bu yeni dönemde; üniversitelerimiz ile birlikte sağlıklı çalışmaların önünü açıyoruz."



HAVZA BAZLI YÖNETİM



Bugüne kadar havza bazlı üretim yapıldığını ve yakın zamanda havza bazlı yönetim sistemine geçildiğini anlatan Pakdemirli, "Havzalara yetki vererek ürün desenlerini havzaların seçmelerini, optimizasyonlarını kendilerinin yapmalarını sağlayacağız. Böylelikle problemin çıktığı noktada gerekli düzeltmeleri kendileri yapacaklar. Havza bazlı yönetimde; havzalar yönetim anlamında ayrışacak, ancak biz toplam hasılamızı arttırmış, üreticinin işini de olduğu yerde çözmüş olacağız. Havza bazlı idari yapılanma ile yerinden yetkin yönetim modelini gerçekleştirmiş olacağız. Artık, Ankara'dan değil, yerinden yönetim söz konusu olacak" diye konuştu.



Başta kooperatifler olmak üzere çiftçi kuruluşlarının yeniden yapılandırılmasını sağlayacaklarını dile getiren Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'de 14 bin 200 tane birlik ve kooperatif var. Demokrasinin gelişmesi için sivil toplum kuruluşlarımız kesinlikle olmalı. Fakat kooperatiflerin ve birliklerin yapısını tekrar ele almada fayda görüyoruz. Bu konularla ilgili önümüzdeki günlerde birden fazla çalıştay yapıyor olacağız. Ama siz değerli akademisyenlerin de bu konuda katkılarını bekliyoruz. Kooperatiflerimiz; üretici ile tüketici arasında köprü vazifesi görmeli" dedi.



Arazi toplulaştırma çalışmalarına büyük önem verdiklerini de ifade eden Bakan Pakdemirli, bu çalışmalarla ilgili olarak "Bugüne kadar toplam 6.1 Milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmalarını tamamladık. 2018 yılsonu itibariyle 496 bin hektar alanda daha, toplulaştırma çalışmasını tamamladık. 2023'e kadar; 8.5 milyon hektar alandan toplulaştırma çalışmalarını tamamlamış olacağız" dedi.



YERALTI BARAJLARI EYLEM PLANI



Yakında Yeraltı Barajları Eylem Planı'nı açıklayacaklarını anlatan Pakdemirli, "Yeni sulanacak alanlar için, yatırımların hayata geçirilmesini hedefliyor, yer altı barajları gibi, su kapasitemizi etkin kullanmamızı sağlayacak, alternatif çalışmalara destek veriyoruz. DSİ, bu konularda yeterli deneyime sahip. Yapılacak yeraltı barajları ile buharlaşmanın önüne geçmemiz mümkün. Ayrıca bu işe fazla para harcamadan ufak yer altı bentleriyle önemli miktarda suyu tutabiliyorsunuz. Hatta kendi cazibesiyle de bunu ovalara vermemiz söz konusu. Böylelikle, barajlarla ilgili yaşanan istimlak, yeniden yerleşim ve ÇED gibi problemler de, yer altı barajlarına yapılacak yatırımlarla ortadan kalkacaktır" dedi.



Hem pazarlama hem ithalat ihtiyacını doğrudan karşılayabilmek için, uluslararası işbirliği kapasitesini arttıracaklarını söyleyen Bekir Pakdemirli, "İstanbul Havalimanı, Kanal İstanbul ve Kazakistan'a kadar giden demiryolu projeleri ile Türkiye inşallah hububatta lojistik üs olacak. Böylece, sadece tarımsal ürünlerimizi değil; bunun yanında, tarımla ilgili teknolojimizi, bilgimizi ve marka ürünlerimizi de pazarlama imkanına sahip olacağız" diye konuştu.



ELEKTRONİK KÜPELER YAYGINLAŞACAK



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, önümüzdeki süreçte kenevir üretimini arttırmak için çalışmalar yapacaklarını belirterek şunları anlattı:



"Bakanlık olarak şu anda 19 ilde kenevir üretimine izin veriyoruz. Ticari faaliyetin arz ve talebine göre, lokasyonları da büyüteceğiz. Bakanlığımız kontrolünde, TİGEM arazilerinde yetiştirilmesi planlanan kenevir; aynı zamanda kağıt, yem, yakıt, temel tıbbi malzeme girdisi, istihdam ve toprak verimlilik ihtiyacımızı da karşılamış olacak. İleride inşallah yüksek teknoloji içerecek olan elektronik küpelerin kullanımı için de, bugünden kolları sıvadık. Yakın gelecekte bu elektronik küpelerin yaygınlaştırılması ile hayvanların kızgınlık dönemleri, günlük yaşam, takip, sayım ve kesim konularında anında bilgiye ulaşmış olacağız. Bu uygulama ile, hem hayvan varlığımızın envanterini sağlıklı oluşturma hem de gerekli durumlarda acil müdahale şansına sahip olacağız."



EN BÜYÜK JEOTERMAL OSB DİKİLİ'YE



Konuşmasının son kısmında Foça, Dikili, Ödemiş, Tire, Seferihisar, Bayındır, Bakırçay, Menderes, Kınık ve Torbalı'yı kapsayan 10 ilçede Dikili'de organize sanayi bölgesi müjdeleri verdiklerini hatırlatan Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin en büyük jeotermal kaynaklı ihtisas organize sanayi bölgesinin 2 bin 800 dekar olarak Dikili'de kurulacağını söyleyerek çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Menderes'e süs bitkileri organize sanayi bölgesi kurulması konusunda ilçe belediye ile büyükşehir belediyesi arasında bazı anlaşmazlıklar yaşandığını söyleyen Pakdemirli, yatırımların desteklenmesi için duyarlı davranılmasını istedi.



Görüntü Dökümü



----------------



-Salondan genel ve detay görüntü,



-Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den detay görüntü,



-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasından görüntü,



-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kampüs içinde gezmesinden görüntü.



Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,



============================



Sinop'ta batan teknede kaybolan balıkçı aranıyor (2)



ALABORA OLAN TEKNEDE ÖLEN BALIKÇI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Karadeniz'de, dün Sinop'un 1.2 mil açığında balıkçı teknesinin batması sonucu hayatını kaybeden 58 yaşındaki Nadir Özer, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Özer için Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Dereköy Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Dereköy Yalı Camii'nde Cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından cenazesi Muşta Merkez Mezarlığı'nda toprağa veridi. 5 çocuk babası ve tekne kaptanı olan Nadir Özer'in çocukluğundan bu yana balıkçılıkla uğraştığı belirtildi.



Görüntü Dökümü:



---------------------



-Helallik alınması



-Dua edilmesi



-Yakınlarına taziyede bulunulması



-Cenaze namazının kılınması



-Tabutun taşınması



Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/ONDOKUZMAYIS(Samsun),



======================



FETÖ'nün üniversitesine bağış yapan 14 iş insanı adliyede



Bursa'da, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17-25 Aralık süreci kapsamında örgüte bağlı kurumlara bağış yaptıkları tespit edilen 1'i kadın 14 iş insanı sorgulamalarından ardından bugün adliyeye sevk edildi.



Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 1'i kadın 14 iş insanı gözaltına alındı. Şüphelilerin FETÖ/PDY örgütünün 17-25 Aralık sürecinden sonra örgüte ait olduğu gerekçesiyle kapatılan Bursa Orhangazi Üniversitesi'ne yaklaşık 1 milyon lira bağış yaptıkları tespit edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 14 şüpheli Bursa Adliyesi'ne sevk edildi.



Görüntü dökümü:



------------------



-Şüphelilerin adliyeye getirilişi



Haber/Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA,



==============================



Kamyonet şarampole uçtu: 4 yaralı



MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, 15 metreden şarampole uçan kamyonetteki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.



Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında, Selimiye Mahallesi Makas Mevkii'nde meydana geldi. Sarıgöl'den Buldan yönüne giden Özer Çil, kullandığı 20 ASP 48 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan kamyonet, 15 metrelik şarampole uçtu. Kazada sürücü Özer Çil ile araçtaki Arife Çil, Ayşe Kırer ve Betül Sena Kırer (12) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü dökümü:



------------------



Kaza yerinden görüntü



Haber- Kamera: Vehbi SARIHAN/ SARIGÖL (Manisa),



============================



Şanlıurfa'da bin kişilik işe 44 bin başvuru



ŞANLIURFA'da, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde 9 ay süreyle çalıştırılacak bin kişilik iş için 44 bin kişi başvuruda bulundu. İşe alınacak kişilerin isimleri, stadyumda yapılan kura çekimiyle belirlendi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda Toplum Yararına Program kapsamında 9 ay süreyle okulların temizliğini ve çevre düzenlemesini yapmak üzere bin kişilik kontenjan açıldı. Başvuruların başlamasının ardından kent merkezi ve ilçelerde 44 bin kişi İş-Kur İl Müdürlüğü'ne müracaatta bulundu. Yoğun başvurunun ardından bugün 11 Nisan Stadyumu'nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. İş başvurusunda bulunanların tribünleri doldurduğu stadyumda yapılan kura çekimi sonunda asil ve yedek isimler belirlendi. Kurada ismi çıkanlar işe başlayacak olmanın sevincini yaşarken, ismi çıkmayanlar ise üzülerek evlerine döndü.



Görüntü dökümü:



------------------



11 Nisan stadyumu



Kura çekimine gelen vatandaşlar



Polis ekiplerinin önlem alması



Kura çekime yapılması



Noter huzurunda çekilen kura



Vatandaşlarla röportaj



Genel ve detay görüntüler



Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA



=======================



Elinden düşen tüfeğin ateş almasıyla öldü



Diyarbakır'da bir depoda çalışan Seyfettin Ateş'in (22) elinden düşürdüğü tüfeğin ateş alması sonucu boğazından vurularak, hayatını kaybetti.



Olay, öğle saatlerinde Şehitlik Mahallesi'ndeki bir depoda meydana geldi. Depoda çalışan Seyfettin Ateş, iddiaya göre bir kamyon kasasındaki tüfeği aldı. Ancak tüfek elinden yere düştü. Bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Ateş'in boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Ağır yaralanan Ateş, ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Ateş'in cenazesi otopsi için morga konulurken, olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, inceleme başlattı. Tüfeğin ruhsatlı olup olmadığı ve kime ait olduğu araştırılıyor.



Görüntü Dökümü:



-------------------



Olay yerinden görüntü



Güvenlik önlemi alan polisler



Olay yerinde inceleme yapan ekipler



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Emrah KIZIL- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,



========================



Kalp krizinden ölen öğretim görevlisi Cemal Diribaş Tunceli'de toprağa verildi



Tunceli'de halı sahada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Munzur Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Cemal Diribaş (46), rektörlük önündeki törenin ardından toprağa verildi.



Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi Cemal Diribaş, çarşamba akşamı arkadaşlarıyla halı sahada futbol maçı yaptığı sırada aniden fenalaştı. Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiği belirlenen Diribaş'a ilk müdahaleyi halı sahada yaptı. Ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Diribaş doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Munzur Üniversitesi'ni yasa boğan ani ölüm sonrası Cemal Diribaş için rektörlük binası önünde tören düzenlendi. Törene; Vali Yardımcısı Akın Zor, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, öğretim üyeleri ve görevlileri ile Diribaş'ın ailesi ve öğrenciler katıldı. Cenaze töreninde konuşan Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Tunceli Meslek Yüksek Okulu bünyesinde Hozat ve Pülümür ilçelerinde öğrencilere ders veren Cemal Diribaş'ın çok başarılı ve özverili bir öğretim görevlisi olduğunu belirterek, "Cemal Diribaş kardeşimizi yakinen tanıyor ve biliyorum. Birçok kez sohbetimiz oldu. Çok özverili bir arkadaşımızdı. Ani ölümü bizleri ve üniversite camiamızda büyük bir üzüntü yaratmıştır. Cemal hoca en zorlu dönemlerde Hozat ve Pülümür ilçemizde başarı ile görev yapmış ve üniversitemize büyük katkılar vermiştir. Çok vefakardı, yüreğinde inanılmaz bir eğitim aşkı vardı. Çok başarılı bir arkadaşımızdı, onu asla unutmayacağız. Ailesinin acısını yürekten paylaşıyoruz onu asla unutmayacağız" dedi.



Alevi dedesinin dua okuduğu törende helallik alındıktan sonra arkadaşları tarafından bir süre omuzlarda taşınan evli ve 1 kız babası Diribaş'ın cenazesi, Tunceli Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından Babaocağı köyünde toprağa verildi.



Görüntü Dökümü:



------------------



Munzur Üniversitesi



Törene katılanlar



Cemal Diribaş'ın cenazesinin getirilmesi



Cenaze etrafında toplanan kalabalık



Rektörün konuşması



Cenazenin omuzlarda taşınması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,



========================



Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı



Antalya'da kamp yapan Süper Lig ve diğer liglerde mücadele eden takımlarda forma giyen futbolcular, cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu 'Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı.



Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan Evkur Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa, Gazişehir, Serik Belediyespor başta olmak üzere çeşitli liglerde forma giyen futbolcular ile Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, Malatyaspor teknik direktörü Erol Bulut, cuma namazını cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu 'Dinler Bahçesi'nde kıldı.



Cami çıkışında taraftar ve vatandaşlar, futbolcu ve teknik direktörlerle fotoğraf çektirdi.



Görüntü dökümü:



------------------



Futbolculardan görüntü



Cami görüntü



Namazdan görüntü



Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), -



========================



Vatandaşa bez çanta desteği



MERSİN'in Mut İlçesi'nde, belediye tarafından yaptırılan bez çantalar pazar yerinde dağıtıldı.



İlçede kurulan Cuma Pazarı'na eşi Nuran Yılmaz'la birlikte gelerek poşet dağıtımına katılan Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, sağlıklı ve güzel çevre için başlatılan kampanyaya belediye olarak katkıda bulunmak için bir çalışma başlattıklarını belirtti. Başkan Yılmaz, "Sağlıklı ve güzel çevre için başlatılan kampanyaya Mut Belediyesi olarak katkıda bulunalım dedik. Poşetsiz ve naylonsuz bir dünya, güzel bir Mut için bez çantalar yaptırdık. Bugün pazarcılarımızla, alışveriş yapan insanlarımızla beraber naylonsuz ve poşetsiz güzel bir Mut kazanmak bunu başlattık" dedi.



'DEVAMI GELECEK'



Başkan Yılmaz ilk etapta 5 bin adet çanta yaptırdıklarını, talep olduğu takdirde veya vatandaşlardan duyarlılık geldiği takdirde devamı yaptıracaklarını ifade ederek, "Mut Belediye olarak bu kampanyaya önemsiyoruz. Türkiye genelinde bütün belediyelerde ve insanlarımızın da buna hassasiyetle bakmasını arzu ediyoruz. Mut'un geleceği için böyle bir imza attık" diye konuştu.



Başkan Yılmaz ve eşi Nuran Yılmaz daha sonra pazarda vatandaşlarla sohbet ederek, belediye tarafından yaptırılan bez çantalarla pazar alışverişi yaptı.



Görüntü dökümü:



-------------------



-Belediye Başkanı Nebi Yılmaz konuşma yaparken



-Vatandaşlara poşet dağıtırken



-Pazar yerinde dolaşırken



-Eşiyle birlikte bez çantayla pazar alışverişi yaparken



-Pazar yeri genel



Haber-Kamera: Murat SÖZERİ/MUT(Mersin),



=====================



Donmak üzere olan kediyi sahiplendi



MERSİN'in Erdemli ilçesinde Yunus Emre Polat, yol kenarında donmak üzere olan yavru kediyi tedavi ettirip, sahiplendi.



İlçeye bağlı Kayacı Mahallesi'nde hayvansever Yunus Emre Polat, yol kenarında donmak üzere olan yavru kediyi veterinere götürüp tedavisi tamamlandıktan sonra sahiplendi. Polat, "İşten çıkınca yol kenarında yavru bir kedi gördüm. Daha sonra karton kutuya koyarak veteriner hekime getirdim. Dışarıda kalmasına gönlüm el vermedi. Veteriner hekim tedavisini yaptı. Bende kediyi sahiplendim" dedi.



SOĞUKLAR HAYVANLARI ETKİLİYOR



Veteriner hekim Arif Aksay ise, son günlerdeki yaşanan soğuk havanın sokaklardaki hayvanları etkilediğini ifade ederek, "Arkadaşımızda bu kediyi bize getirdi. Soğuktan etkilenmiş ve aç olduğu görülüyor. Vitamin takviyesi yaptık. Tedavisini tamamladık. Hayvan sever arkadaşımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Kediyi sahiplenen Polat, tedavisi tamamlanan kediyle birlikte evinin yolunu tuttu.



Görüntü dökümü:



-------------------



-Kedi karton kutunun içinde görüntüsü



-Kediyi Bulan Yunus Emre Polat ile röportaj



-Veteriner hekim Arif Aksay kediyi muayene ederken



-Veteriner hekim Arif Aksay ile röportaj



-Kediyi Bulan Yunus Emre Polat kediyi alıp giderken



Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),



=====================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Ünal Karaman Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Fransız Bakan'ın Sarı Yelekliler Açıklaması Gündem Oldu: Arkalarında Dış Güçler Olabilir

Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği Gerekçesiyle İfade Veren Deniz Çakır: Suçlamalar Benim Duruşuma Ters

Bakan Selçuk: İŞKUR Geçen Sene 1 Milyon 247 Bin 188 Kişiye İstihdam Sağladı