Dha Yurt Bülteni -9

Ukrayna'da öldürülen tıp öğrencisi genç kız, gözyaşlarıyla uğurlandıUkrayna'nın Harkov kentinde tıp eğitimi alan ve Hüsnü Can Çökmez tarafından ev arkadaşı Buket Yıldız'la birlikte öldürülen Zeynep Hüsünbeyi (22), İzmir'in Karabağlar ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından, toprağa verildi.

Ukrayna'nın Harkov kentinde tıp eğitimi alan ve Hüsnü Can Çökmez tarafından ev arkadaşı Buket Yıldız'la birlikte öldürülen Zeynep Hüsünbeyi (22), İzmir'in Karabağlar ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından, toprağa verildi. Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanan genç kızın annesi Nalan Hüsünbeyi, cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi.



Tıp eğitimi aldığı Ukrayna'nın Harkov kentinde, yılbaşı gecesi Hüsnü Can Çökmez tarafından öldürülen iki genç kızdan Zeynep Hüsünbeyi'nin cenazesi, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından geçen perşembe akşamı İzmir'e getirildi. Ölümü büyük üzüntü yaratan Zeynep Hüsünbeyi için bugün öğlende, evlerinin bulunduğu Yeşilyurt semtindeki Kavaklıdere Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine anne Nalan Hüsünbeyi, babası Yurdal Hüsünbeyi, amcası Mete Hüsünbeyi, Karabağlar Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Selvitopu, Konak Belediye Başkanı CHP'li Sema Pekdaş, yakınları ve Zeynep Hüsünbeyi'nin arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Talihsiz kızın arkadaşları, akrabaları ve komşuları tabutun başında uzun süre gözyaşı döktü. Acılı anne Nalan Hüsünbeyi de yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi. Sahip olduğu tek çocuğunu kaybetmenin acısını yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan baba Yurdal Hüsünbeyi de taziyeleri kabul etti.



Öldürülen Zeynep Hüsünbeyi, kılınan cenaze namazının ardından Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Cerablus'ta kalp kirizi geçiren vali yardımcısı hayatını kaybetti (2)



CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA GETİRİLDİ



Suriye'nin Cerablus kentinde görev başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Cenazenin getirilmesinin ardından, aralarında İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ın da bulunduğu çok sayıda bürokrat, Adli Tıp Kurumu önüne geldi.



Sinop'ta kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı (2)



CENAZESİ BALIKÇI AĞINA TAKILI HALDE BULUNDU



Karadeniz'de kaybolan ve sahil güvenlik ekipleri tarafından aranan Murat Yağcı'nın cansız bedeninin bir balıkçı ağına takılı halde bulunduğu belirtildi. Denizden ekipler tarafından çıkarılan cenazesi sahil güvenlik gemisiyle kıyıya getirildi. Burada gemiden indirilip cenaze aracına nakledildi. Acı haberi alan Yağcı'nın yakınları ile alabora olan tekneden sağ kurtarılan Güray Yılmaz ve Gürkan Çetin de bölgeye geldi. Yağcı'nın yakınları gözyaşlarına boğulurken cenazesi otopsi yapılmak üzere Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Manisa'da su baskınları yaşandı



Manisa'nın Yunusemre ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası sulama kanalı taşarken, zemin katlarda kalan çok sayıda ev ve işyerini su bastı.



Manisa'da 3 gündür aralıklarla süren sağanak yağmur, bugün saat 06.00 sıralarında etkisini oldukça arttırdı. Yunusemre'nin Spil Mahallesi'ndeki 4309, 4310 ve 4311 Sokak üzerinden geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalı taştı. Tıkanan rögarların da etkisiyle zemin katta kalan çok sayıda ev ve işyerinde su baskını oldu. İtfaiye ekipleri su baskını yaşanan 20 evden 31 kişiyi tahliye etti. Evlerinden tahliye edilen bazı yaşlı vatandaşların durumunu sağlık ekipleri kontrol etti. Vatandaşların 27'si Manisa Öğretmenevi'ne, 4'ü ise Yunusemre Belediyesi Misafirhanesi'ne götürüldü. Devlet Su İşleri, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi ve AFAD ekipleri bölgedeki olumsuzlukları gidermek için çalışma yaptı.



"BEKLEMEKTEN BAŞKA BİRŞEYİMİZ YOK"



Spil Mahallesi 4309 Sokak üzerinde yaşayan ve evini su basan 52 yaşında Şaban Çınar, "Evimin içine su doldu. Halılar, dolaplarım, banyo ve tuvalet her yeri su bastı. Kimse dışarıya çıkamıyor. Devletimizden yardım bekliyoruz. Şu an içeride kurtarılmayı bekleyen 8-9 kişi var. Bu suyun buradan çıkarılması lazım. Şuan için devletimizden gelecek yardımı beklemekten başka yapacak bir şeyimiz yok" dedi.



Öte yandan Manisa Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada: "Yoğun yağışların sebep olduğu su taşkınları nedeniyle Sayın Valimiz Ahmet Deniz'in başkanlığında emniyet, jandarma, AFAD, MASKİ, DSİ, itfaiye tarafından Güvenlik Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) oluşturulan kriz merkezimizin koordinasyonunda yapılan çalışmalarla su tahliyeleri yapılmış, yer yer mahsur kalan vatandaşlarımız kurtarılmış, Yunusemre ilçemiz Spil Mahallesi'ndeki 31 vatandaşımız evlerinden tahliye edilmiş ve Manisa Öğretmenevi ile Yunusemre Belediyesi misafirhanesinde barındırılmaları, diğer vatandaşlarımızın güvenli evlere taşınmaları sağlanmıştır. Yağışların devam etmesi nedeniyle kurumlarımızın çalışmaları devam etmektedir"



AK Partili Usta: Türkiye'de insan hakları ihlali olduğunu söylemek artık abesle iştigaldir



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Türkiye'de insan hakları ihlali olduğunu söylemek artık abesle iştigaldir. Sonuçta hukuk ve kanunlar herkes için geçerlidir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuka aykırı kim iş yapıyor ve ülkeye zarar veriyorsa, terör örgütleriyle işbirliği içerisinde kanuna aykırı iş yapıyorsa elbette hesabı sorulacaktır" dedi.



Ak Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Ege Bölgesi İnsan Hakları Başkanları Toplantısı için Afyonkarahisar'a geldi. Ak Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, İl Başkanı Hüseyin Sezen, Ak Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek ile birlikte Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ı makamında ziyaret Genel Başkan Yardımcısı Usta'ya Taş Medrese Keçi Atölyesi'nde el emeğiyle yapılan seccade takdim edildi.



Genel Başkan Yardımcısı Usta, ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İnsan haklarının Türkiye'de ihlal edildiği yönündeki muhalefetin açıklamaları olduğunun sorulması üzerine Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, şunları söyledi.



"İnsan hakları ihlali denince, somut, söylenebilecek bir iki tane olay bile gündeme getiremiyorlar. Türkiye insan hakları noktasında pek çok Avrupa ülkesinin ve ABD'nin, kendisini özgürlük ve insan hakları noktasında ileri olarak niteleyen pek çok ülkenin standartlarının üzerindedir şu an. O yüzden insan hakları ihlalinin olduğunu söylemek aslında Türkiye'yi farklı ülkelerle kıyasladığınız zaman mümkün değil. O yüzden Türkiye'de insan hakları ihlali olduğunu söylemek artık abesle iştigaldir. Sonuçta hukuk ve kanunlar herkes için geçerlidir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuka aykırı kim iş yapıyor ve ülkeye zarar veriyorsa ve terör örgütleriyle iş birliği içerisinde kanuna aykırı iş yapıyorsa elbette hesabı sorulacaktır. Burada kişinin mesleği, kimliği, görevi ve makamı hiç önemli değildir. Türkiye o yüzden bir hukuk devletinin kuralları neyse ve anayasamızın bize verdiği yetki ve sorumluluk neyse bu kurallar içerisinde bütün kanunlarımıza saygılı şekilde ve hukukun üstünlüğünü de koruyarak insan hakları noktasında insan onuruna yakışır bir tablo sergileyerek dünyaya örnek bir ülkedir aslında Türkiye."



MÜLTECİ ELEŞTİRİLERİNE TEPKİ



Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta daha sonra Ak Parti il başkanlığına geçti. Burada teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Leyla Şahin Usta, ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan mültecilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Usta, mültecilerle ilgili olumsuz eleştiri yapanlara tepki göstererek, şöyle dedi:



"Bize sığınan, bizden yardım bekleyen mülteci kardeşlerimiz ve misafirlerimiz bizim değerimize değer katıyor. Biz bütün dünyanın gözünü kapattığı kör ve sağır olduğu bir dönemde onlara gönlümüzü, gözümüzü ve kalbimizi açtık. Bu vesileyle de onların sayesinde aslında pek çok zorluğu aştığımızı unutmamamız gerekiyor. Onları bir yük olarak değil, onları bir yoldaş ve arkadaş olarak görmeliyiz. Vazifemizi yerine getirmek için onların vesile olduğunu hatırlamamız gerekiyor."



Derede mahsur kalan kedi kurtarıldı



Muğla'nın Marmaris ilçesinde dere yatağında mahsur kalan kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.



Marmaris'in Beldibi Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle su seviyesinin yükseldiği dere yatağında mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekibi, küçük bir bölgeye sığınan kediyi, dere yatağından çıkardı. Kurtarılan kedi, tekrar sokağa bırakıldı.



Servis şoförü, kız çocuğuna tacizden tutuklandı



Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, ortaokul öğrencisi kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen servis şoförü Sıtkı Y., tutuklandı.



Uzunköprü'de taşımalı öğrenci servis şoförlüğü yapan evli ve 2 çocuk babası Sıtkı Yıldırım, okula taşıdığı ortaokul öğrencileri arasında bulunan kız çocuğuna aracında, iddiaya göre, "Sen çok güzelsin, seni beğeniyorum. Bugün okula gitme, birlikte kafeye gidip, takılalım" dedi. Kız çocuğu, olayı ailesine anlattı. Ailenin şikayeti üzerine servis şoförü Sıtkı Y., jandarma tarafından gözaltına alınarak, soruşturmasının yürütüleceği Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyette kız öğrenci ile olaya şahit olan 2 kız arkadaşının ifadelerine başvuruldu.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sıtkı Y., tutuklanarak cezaevine kondu.



Haber: Ali Can ZERAY/EDİRNE, -



==================



Çanakkale'de 106 kaçak göçmen yakalandı



Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda, Afganistan uyruklu 106 kaçak göçmen yakalandı.



Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Gülpınar köyü Akliman mevkii açıklarında bir grup kaçağın lastik bot ile Midilli Adası yönüne doğru gittiğini tespit etti. 'TCSG 16' Bot Komutanlığı'nca denizden 1 mil açıkta düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 44 kaçak yakalandı. Bir diğer operasyonda ise, olumsuz hava şartlarına rağmen lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup kaçak, dalgalar nedeniyle botlarının batacağı endişesiyle ALO 158'i arayarak Sahil Güvenlik'ten yardım istedi. 'TCSG 6' Bot Komutanlığı'nca yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 62 kaçak yakalandı.



Toplam 106 kaçak, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Soğuk hava ve yağmur nedeniyle ıslanan kaçaklara kıyafet ve yiyecek dağıtıldı. Rahatsızlanan bazı kaçaklara ise ambulansta müdahale edildi.



Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Haber: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), -

