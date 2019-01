Dha Yurt Bülteni-9

1)VİLLADA ÖLDÜRÜLEN 5 TERÖRİSTİN KONYA EMİRİ VE 2 KİŞİ TUTUKLANDIKONYA'da eylem hazırlığı yaptıkları villada polisle girdikleri çatışmada ölü ele geçirilen 5 DEAŞ'lı terörist ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle yargılanıp, cezaya çarptırılan 10 sanıktan biri olan M.A.K. etkin pişmanlıktan faydalanıp, polise, örgütün ' Konya Emiri' ve 2 kişinin isimlerini verdi. Terör polisi, geçtiğimiz Cuma günü düzenlediği operasyonla biri emekli polis 3 şüpheliyi yakaladı. Ölü ele geçirilen DEAŞ'lı teröristlere, öldürüldükleri villayı bulmakta yardımcı oldukları öne sürülen şüpheliler tutuklandı. Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Temmuz 2017 tarihinde terör örgütü DEAŞ'ın, merkez Meram ilçesine bağlı Yorgancı Mahallesi'nde 'Meram Bağları' olarak bilinen Dudlukır mevkiindeki hücre evi olarak kullandığı villaya operasyon düzenledi. Teröristlerin ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çatışmada 'Ebumuaz' kod adlı Veysel Seçmen, 'Seyfulislam' kod adlı Furkan Tulay, 'Ebuderda' kod adlı Abdulbaki Yorgun, 'Enes' kod adlı Mehmet Enes Doğan ve ' Ebu Muhammed ' kod adlı Müslüm Ceylan ölü ele geçirildi. 4 özel harekat polisi ise hafif yaralandı. Villada yapılan aramada 5 kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silahlara ait 1500 mermi, 1 tabanca, canlı bomba yeleği ve canlı bomba yeleği için 12 kalıp halinde hazırlanan 4 kilogram TNT patlayıcı ile fünye ele geçirildi.CANLI BOMBA YELEĞİ HAZIRLARKEN ÖLDÜRÜLDÜÖlü ele geçirilen teröristlerin, DEAŞ'ın Suriye 'deki kamplarında eğitim aldığı, 15 Temmuz anma törenlerinde eylem yapmak için, polis baskınından kısa süre önce Türkiye 'ye giriş yaptıkları saptandı. Teröristlerden Abdülbaki Yorgun'un, 12 kalıp halinde hazırlanan 4 kilogram TNT patlayıcıyı canlı bomba yeleğine yerleştirmek üzereyken öldürüldüğü ortaya çıktı. Yanında bir fünye de bulunan teröristin, ' PKK üyeliği' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevine girdiği ve yine cezaevindeyken DEAŞ'lı teröristlerle tanıştığı, tahliye olduktan sonra da bu örgütün saflarına katıldığı ortaya çıktı.CEZA YAĞDIÇatışmanın ardından örgüte yönelik operasyonlarını genişleten polis öldürülen teröristlerle bağlantıları oldukları iddiasıyla 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu şüphelilerden 9'u tutuklandı. Konya 9'uncu Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın 23 Kasım 2018 tarihinde görülen karar duruşmasında, 18 yaşından küçük olan R.M. 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Yaşının küçük olması nedeniyle de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Fahri Karahan'a 7 yıl 6 ay, Muhammed Ali Özgür Kılıç , İlhan Alpaslan, Erhan Fidan, Burhan Yamak, Yakup Memi ve Ramazan Aras'a 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verdi. 5 yıl ceza verilen M.A.K. ise etkin pişmanlıktan faydalanıp tahliye oldu.KONYA EMİRİ TUTUKLANDIDava boyunca itirafçı olmak istediğini söyleyen M.A.K.'nın örgütün Konya Emiri olduğunu öne sürdüğü kişi ve 2 şüpheliye yönelik Terörle Mücadele Şubesi ekipleri geçtiğimiz Cuma günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda emekli polis memuru M.A. ile S.A. ve B.S. gözaltına alındı. Teröristlere öldürüldükleri villayı bulmada yardımcı oldukları ileri sürülen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Görüntü Dökümü:-----------------------Çatışmadan sonra Villa'dan detay (ARŞİV)Genel ve detay (ARŞİV)Haber: Tolga YANIK KONYA DHA===================================================2)VİNÇ KİRALAYIP, HİDROLİK KIRICIYI ÇALDIİZMİR'in Bergama ilçesinde, bir yol yapım firmasına ait 100 bin TL değerindeki hidrolik kepçe kırıcısını, kiraladığı vinçle kendisine ait kamyona yükleyip çalmakla suçlanan H.Ç, tutuklandı.Olay, geçen pazar günü Zeytindağ Mahallesi'nde meydana geldi. Yol yapım firması sahibi Z.Ö., arazi parçalama işinde kullanılan ve piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olduğu bildirilen hidrolik kepçe kırıcısının çalındığını görünce, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, olayın meydana geldiği yerde ve saatte şüpheli bir vinç olduğunu tespit etti. Vinç operatörü M.Ö., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. M.Ö., sorgusunda hidrolik kırıcıyı, para karşılığı H.Ç.'ye ait kamyona yüklediğini, konuyla bir ilgisinin olmadığını söyledi. Bunun üzerine, evine baskın yapılan H.Ç. gözaltına alındı, M.Ö. ise serbest bırakıldı. Sorgusunda suçunu itiraf ettiğgi belirtelen H.Ç., çaldığı kırıcıyı Aliağa ilçesindeki Güzelhisar Mahallesi'nde, boş bir araziye bıraktığını söyledi. Ekipler, kırıcıyı bulunduğu yerden alıp, sahibine teslim ederken, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen H.Ç., tutuklandı.Görüntü Dökümü----------------------Çalınan kırıcıdan fotoğrafŞüphelinin adliyeye sevkinden görüntüHaber: Davut CAN -Kamera: İZMİR,===================================================3) KAZA SONRASI YATAĞA MAHKUM OLAN GENÇ, KÖK HÜCRE NAKLİ İÇİN YARDIM BEKLİYORKONYA'nın Seydişehir ilçesinde geçirdiği motosiklet kazası sonrası beyninde hasar olduğu için yatağa bağlı yaşayan Muhammed Güneş (28), kök hücre nakli yapılması için yardım bekliyor. Güneş'in babası Mesut Güneş, oğlunun eski sağlığına kavuşması için kök hücre nakli ve beraberindeki diğer tedavileri için 100 ile 150 bin liraya ihtiyacı olduğunu ve bunun içinde valilik izniyle kampanya başlattıklarını söyledi. Babası kaza yaptığında henüz 5 aylık olan İrem Güneş ise, "Babam iyileştiğinde onunla gezip, parka gitmek istiyorum." dedi. Seydişehir'in Kavak Mahallesi'nde oturan evli 1 çocuk babası Muhammed Güneş, 2014 yılı kasım ayında motosikletiyle çalıştığı akaryakıt istasyonuna giderken, arkasından otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan Güneş, yaralandı. Beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede 3 ay yoğun bakım ünitesinde tedavi olan Güneş'in, beyninde hasar oluştu. Konya'da ve Ankara 'daki çeşitli hastanelerde tedavi olan ve şu anda evinde yatağa bağlı olarak yaşayan Güneş, özel mamayla besleniyor. Doktorlar, Güneş'in eski haline dönebilmesi için kök hücre naklinin olması gerektiğini belirtti.YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDIMuhammed Güneş'in babası Kavak Mahalle Muhtarı Mesut Güneş, oğlunun eski sağlığına kavuşması için kök hücre naklinin olması gerektiğini ve bunun içinde İstanbul 'da 2 özel hastaneyle görüşme yaptığını belirtti. Kök hücre ve beraberindeki diğer tedavilerin masrafının karşılanması için 100 ile 150 bin liraya ihtiyaçları olduğunu ifade eden Güneş, bunun için yaklaşık 1 ay önce valilik izniyle yardım kampanyası başlattıklarını kaydetti.Kampanya kapsamında şu ana kadar 7 bin lira toplandığını belirten Güneş, şunları söyledi:"Oğlum işe giderken arkasından gelen otomobilin, motosikletine çarpması sonucu ağır yaralandı. Beyin kanaması geçirdi ve 3 ay yoğun bakımda kaldı. Normal odaya çıktığında çok kötüydü, adeta iskelet gibiydi. Konya'da ve Ankara'da çeşitli hastanelerde tedavi gördü. Şu anda evde yatalak vaziyette. Yiyemiyor, içemiyor, konuşamıyor. Mamayla besliyoruz. Kök hücre nakliyle iyileşebileceğini söylediler. Kök hücre tedavisini ülkemizde veya Avrupa ile Hindistan 'da olabilecek. Tedavi için 100 ile 150 bin lira civarında bir para gerekiyor. Valilik izniyle bir yardım kampanyası başlattık. Banka hesabı açtık. Bu hesaba şu ana kadar 7 bin lira para yatırıldı."BABASIYLA PARKA GİTMEYİ İSTİYORBabası kaza yaptığında 5 aylık olan ve şimdi 5 yaşında olan İrem Güneş ise babasının yanından bir an olsun ayrılmıyor. Babasıyla birlikte yatan İrem, babasını öpüp, ona sarılıyor. Babasını çok sevdiğini belirten İrem, "Babamı çok seviyorum. Onun iyileşmesini istiyorum. Onunla gezip, parka gitmek istiyorum." dedi.Görüntü Dökümü:------------------------Muhammed Güneş'ten detay-Kızı İrem'in babasına sarılıp, öpmesiMesut Güneş röp.İrem Güneş röp.Genel ve detayHaber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA========================4)AFYONKARAHİSAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 21 GÖZALTIAFYONKARAHİSAR'da jandarmanın eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sandıklı ve Dinar ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı'nın yanı sıra Sandıklı ve Dinar ile çevre ilçelerden de jandarma ekipleri, bu sabah ilçe merkezleri ve bağlı köylerdeki çok sayıda adrese baskın yaptı. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınırken, ikametlerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele getirildi.Gözaltına alınan 21 şüpheli hastanedeki sağlık kontrolünün ardından işlemleri için karakola götürüldü. Operasyonun devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.Görüntü Dökümü:-----------------------Hastane önünden jandarma araçları ve jandarma görüntüleriŞüpheliler jandarma tarafından hastaneye doktor kontrolüne getirilirken görüntüŞüpheliler doktor kontrolü sonrası hastaneden karakola jandarma tarafından götürülürken görüntüHastane önünde jandarma araç görüntüsüHABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar),======================5)GRİBİN DÜŞMANI KELLE PAÇANIN FİYATI ARTTISOĞUK havada gribin düşmanı olarak bilinen kelle paça çorbası, sakatat fiyatlarındaki artış nedeniyle lokantalarda tabağı 25 TL'ye satılıyor. Adana 'da geçen ay tanesi 25 TL'den 30 TL'ye yükselen koyun kellesi, hayvan kesimi az olduğu zamanlarda 35 TL'ye satılmaya başladı.Kasaplar Çarşısı esnafından Kadir Çelik , fiyatı 25 TL'den 30 TL'ye yükselen kellenin fiyatının hayvan kesimi olmadığı zaman 35 TL'ye kadar yükseldiğini belirtirken, 1 TL olan paça fiyatının 2 kat arttığını kaydetti. Çelik, kelle paça çorbasının gribe karşı bire bir olduğunu belirterek, "Hayvanların bulunmaması, üretimin az olması fiyatları her geçen gün artıyor. Vatandaşın ilgisi yüksek ama fiyatlar yüksek olduğu için vatandaş yiyemiyor. Çiğ kelle kazanda sıcak suda haşlanıyor, kılları çıkınca kör bıçakla tertemiz ediliyor. Sonra pürmüzle yakılıyor" diye konuştu.Çarşı esnafı temsilcisi Tufan Dönen ise koyun kesiminde zaman zaman kıtlık ve stokçuluk olduğunu, sakatat fiyatlarının yakında et fiyatını geçeceğini belirtti. Dönen, bir tane kelleden 5 tabak çorba çıktığını ancak lokantalarda 1 tabak çorbanın 25 TL'ye satıldığını kaydetti.Görüntü Dökümü:-----------------------Esnaf Kadir Çelik ile röpÇarşı esnafı temsilcisi Tufan Dönen ile röpVatandaş ile röpGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,===========================