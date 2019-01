Dha Yurt Bülteni -9

TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandıKocaeli TEM Otoyolu Bekirdere Rampası'nda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı.

TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı



Kocaeli TEM Otoyolu Bekirdere Rampası'nda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı. Olay yerine çok sayıda ambülans ve itfaiyenin kaza kırım ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.



Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/ KOCAELİ,



80 kişinin alınacağı geçici işe bin 560 başvuru



Karaman'da Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, 6 ay süreyle çalıştırılacak 500 kişinin alınacağı iş için 4 bin 302 kişi başvuruda bulundu. En çok başvuru, İl Özel İdaresine oldu. 80 kişinin kabul edileceği işe 1560 kişi başvurdu.



İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığı ile 17 kurumdaki 6 aylık geçici iş için Karaman'da geçen hafta Pazartesi günü başlayan TYP başvuruları, Cuma günü mesai saatinin bitimi ile sona erdi. 500 kişilik iş için 4 bin 302 kişi başvuruda bulundu. En çok başvuru 80 kişinin çalıştırılacağı İl Özel İdaresine oldu. İl Özel İdaresine 1560 kişi iş başvurusunda bulundu. İlçe ve belde belediyelerinin yanı sıra İl Özel İdaresi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Karaman Müftülüğü'nün de dahil edildiği projede, 68 kişinin alınacağı İl Sağlık Müdürlüğüne ise 1113 kişi başvuruda bulundu. Geçici işçilerin 15 kurumda kura yöntemi ile belirleneceği, Ermenek İlçe Belediyesi ve Müftülükte ise liste yönteminin uygulanacağı belirtildi.



Barınağa konulan köpek çalındı



Burdur'da jandarmanın köpek dövüşü ihbarıyla gittiği yerde bulunarak hayvan barınağına konulan Kangal cinsi köpek gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.



Burdur merkez Askeriye Köyü'nde dün köpek dövüşü yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gittiklerinde terk edilmiş halde 2 köpek buldu. Kangal cinsi köpekler, ekipler tarafından alınarak, Burdur Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi. Köpeklerin Tepe Mahallesi Büğdüz Caddesi'ndeki barınakta bakımları yapıldı ve karınları doyuruldu.



Bu sabah iş yerine gelen barınak görevlileri, kendilerine teslim edilen köpeklerden birinin olmadığını tespit etti. Barınağın etrafındaki tel örgünün kesildiği, barınağa girilen kilidin bağlandığı demirin de kırıldığını gören görevliler, polise haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan polis gece geç saatte kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin barınağa girerek köpeği çaldığını tespit etti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.



Sabah mesaiye geldiklerinde tel örgünün kesik ve kilidin kırık olduğunu gördüklerini söyleyen barınak görevlisi Ahmet Koçak, "Dün Askeriye Köyü'nde köpek dövüşü yapanlardan iki köpek gelmişti. Tel örgüyü kesip içeri girmişler, kilidi kırıp, dövüşte yakalanan Kangal cinsi köpeği alıp gitmişler" dedi.



Gümüşhane'de ekiplerin zorlu kar mücadelesi



Gümüşhane'de kar ve tipi nedeniyle bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı. Güngören köyünde yolda kalan iş makinesi ve operatörü ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.



Gümüşhane'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı. Güngören köyüne bağlı İspatan Mahallesinde yol açma çalışması yapan ekipler, kar ve tipi nedeniyle dün bölgede mahsur kaldı. Tipi nedeniyle iş makinesinin kısmen kar altında kaldığı bölgeye ulaşan İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesi ile mahsur kalan operatörleri kurtardı.



Bagaj kapağı açık araçta, taburede tehlikeli yolculuk



Elazığ'da, bagaj kapağı açık hafif ticari araçta taburede oturarak yolculuk yapan kişi, görenleri şaşırttı.



Kent merkezindeki Sanayi Mahallesi'nde bir kişi, bagaj kapağı açık hafif ticari araçta taburede oturarak yolculuk yaptı. Çevredekilerin tepki ve şaşkınlıkla izlediği kişi, bacak bacak üstüne atarak rahat tavırlarla yola devam etti. Araç bir süre sonra gözden kayboldu. Mermer taşınan araçtaki tehlikeli yolculuk cep telefonuyla görüntülendi.



Üniversitede fuel-oil tankı kesim işlemi sırasında alev aldı



Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) eski fuel-oil tankı kesim işlemi sırasında çıkan kıvılcımlar nedeniyle alev aldı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Olay, saat 11.30 sıralarında KTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Okulda kullanılmayan fuel-oil tankının kesim işlemi sırasında çıkan kıvılcımlar, tankın içindeki akaryakıt kalıntısının alev almasına neden oldu. Yanan fuel-oil tankından yükselen dumanlar panik yaşattı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.



Fuel-oil tankını söken görevli Nejat Başak, "Tankın kesim işleminde temizliğimizi yaptıktan sonra dibinde kalan zar denilecek şekildeki akaryakıt, kıvılcım sonucu alev aldı. Alevin bu şekil yükselmesinin sebebi, fuel-oil olduğu için dumanın fazla çıkmasıydı. Çok büyük bir alev de yoktu. Sadece dumandan dolayı bir panik meydana geldi. Hemen itfaiyeye haber verdik" dedi.



İtfaiye Amiri Ali Sait Temiz ise "Önceden bize haber vermeliler. Biz de tedbir alırdık. Böyle yapılması yanlış. Vatandaşları paniğe sevk etmemeleri gerekirdi" diye konuştu.



Feribottan denize atlayan yolcuyu kurtarma operasyonu



Tekirdağ'da Barbaros limanından çıkarak Erdek'e giden feribota binen Erdi Y., yaklaşık 1 kilometre açıldıktan sonra denize atladı. Ardından gelen gemi görevlilerince kurtarılan Erdi Y., Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Tekirdağ'da oturan Erdi Yiğit, Barbaros limanından Erdek'e giden 'Cemal Aksoy' isimli feribota bindi. Dün akşam saat 17.00 sıralarında denize açılan feribot yaklaşık 1 kilometre gittikten sonra Erdi Y., denize atladı. Feribot görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edilirken, bir sonraki seferin feribot görevlileri denize kayık indirerek Erdi Yiğit'i kurtarmak için çalışma başlattı. İple bağlı can simidine tutunan Erdi Y. denizden çıkarılırken, Sahil Güvenlik ekiplerince de karaya çıkarıldı. İlk müdahalesi Barbaros limanında yapılan Yiğit, ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Erdi Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve intihar etmek amacıyla denize atladığı öğrenildi.



Yükümlüler okullarda boya ve tadilat yapıyor



Adana'da Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik (DS) Müdürlüğü bünyesinde kamuya yararlı bir işte çalışma cezası bulunan yükümlüler, kent genelindeki 224 okulu boya, tadilat, tamirat ve klima bakımı yaparak ikinci eğitim öğretim dönemine hazırlıyor.



Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, kamuya yararlı bir işte çalışma cezası bulunan DS yükümlülerinin Sıtkı Kulak Ortaokulu'nda yaptığı boya, tadilat, tamirat ve klima bakımı çalışmalarını yerinde inceledi. Kent genelinde 224 okulda yükümlüler tarafından bu faaliyetlerin yapıldığına değinen Başsavcı Yurdagül, "Yükümlülerimiz eğitim sonunda meslek ediniyorlar, sembolik bir cep harçlığı alıyorlar ve sertifika kazanıyorlar. Sadece 1 yükümlümüze, hükümlümüze bile meslek öğretebilirsek, hayatında kaliteli bir dönüşüm sağlayabilirsek bu asla önemsiz bir şey değildir" dedi.



DEVLETE MİLYONLARCA TL KATKI



Öte yandan Cumhuriyet Halk Eğitim Merkezi tarafında meslek edindirilmeleri amacıyla açılan 'inşaat boyacılığı' kursuna katılan yükümlüler tarafından yapılan çalışmalarda, ilk, orta ve lise düzeyindeki okulların iç, dış ve ihata duvarlarının boyaması ve oyun alanı çizimleri ile devlete 2 milyon 710 bin TL katkı sağlandığı bildirildi. Ayrıca "Ev Tipi Klima Bakım, Onarım ve Montajö kursuyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 183 okulun klimalarının yaz-kış bakımları, temizlikleri ve tamiratlarının tamamlandığı, bu şekilde yapılan kamu yararına çalışma programın devlete katkısının ise toplam 325 bin TL olduğu öğrenildi.



Bakım ve onarım faaliyetlerine katılan yükümlüler ise yeni meslek becerileri kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Batman'da yükümlüler yarıyıl tatilinde 50 okulu onaracak



Batman'da, denetimli serbestlik tedbiri kapsamındaki yükümlüler, kentteki 50 okulun bakım ve onarımına başladı.



Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki protokol kapsamında, denetimli serbestlik tedbiri kapsamında kamu hizmeti cezasını infaz eden yükümlüler, okullarda onarım çalışmalarına katılacak. Batman'da da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü gözetiminde yükümlüler, kentteki 50 okulun boya, tadilat, temizlik işlerini yapmaya başladı.



Batman Piri Reis Mesleki Anadolu Lisesi'ndeki çalışmaları Vali Hulusi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede, Milli Eğitim Müdürü Vekili Bahattin Atilla ve Denetim Serbestlik Müdürü Nedim Kılıç inceledi. Çalışmalarda kullanılacak temizlik ve boya malzemelerinin temini konusunda Batman Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsasının katkıda bulunduğunu belirten Başsavcı Mustafa Dede, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan görüşmede 50 okul belirlendi. Bu kapsamda yarısı öğleden önce ve sonra çalışacak olan, her birisi 8 ile 12 kamu hizmeti hükümlüsünden oluşan, 10 ayrı kamu hizmeti grubu oluşturulmuştur. Bu grupların çalışma gerçekleştirecekleri, ihtiyacı bulunan okulların tespiti ile ilgili olarak Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler çerçevesinde 50 okul belirlenmiş olup, yarıyıl tatili sonunda bu okulların tamamında tadilat, temizlik gibi işlerin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. 94 hükümlüden oluşan 8 ekiple 50 okulun baştan aşağıya tadilatı yapılacaktır" dedi.



Van ve Yüksekova'da hükümlüler okullardaki tadilat ve boya işlerini yapıyor



Van ve Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde kamuya yararlı bir işte çalışma cezası bulunan hükümlüler, yarıyıl ve yaz tatilleri boyunca kent genelindeki okullarda boya, tadilat, tamirat yaparak eğitim öğretime hazırlıyor. Van'da hükümlüler, temizliğini yaptığı Atatürk Anadolu Lisesi'nin koridor duvarına tarihi Akdamar Adası'nın resmini çizerek hünerlerini sergiledi.



Ceza infaz kurumlarından denetimli serbestlik kapsamında salıverilen ve haklarında kamu yararına çalışma şartı getirilen hükümlüler, kamu kurumlarında boya, badana, temizlik, bahçıvanlık, tadilat, tamirat, klima bakımı gibi işlerde toplum yararına çalışmalarda bulunuyor. Bu çalışmalarla hükümlülerin sosyal hayata uyumları, sorumluluk bilinçlerinin gelişmesi ve iş disiplini kazanmaları hedefleniyor. Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol ile denetim serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin eğitim ve iyileştirme çalışmalarında Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri yardımda bulunurken, Adalet Bakanlığı adına da Denetimli Serbestlik Müdürlükleri yarıyıl ve yaz tatillerinde okullarda boya, badana ve temizlik çalışması yapıyor.



Van merkezde denetimli serbestlik tedbiri altında 309, ilçelerde ise 258 hükümlünün çeşitli kurumlarda çalıştığı belirtildi. Denetim Serbestlik Müdürlüğü tarafından oluşturulan 40 hükümlünün dahil edildiği mobil ekip tarafından, çalışmaların ilki İpekyolu ilçesinde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi'nde yapıldı. Sınıfları baştan sona temizleyen hükümlüler, boya badana yapıp, duvarlara Akdamar Adası'nın resimlerini çizerek hünerlerini gösteriyor.



Vali Yardımcısı Sinan Aslan ve İpekyolu Kaymakamı Cemil Öztürk ile birlikte çalışmaları izleyen Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, "Oluşturduğumuz bir ekip Van Atatürk Anadolu Lisesi'nde boya ve temizlik çalışması yapıyor. İnşallah önümüzdeki zamanda bu çalışma artarak devam edecektir. Burada denetimlik serbestlikten yararlanan hükümlü arkadaşlar, tekrardan aileleri ve topluma kazandırılması amacıyla yapılan çalışmaların somut örneğini görmekteyiz" dedi.



'BELEDİYE, OKUL VE CAMİLERİN TEMİZLİĞİNİ YAPIYORLAR'



İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ise,Denetim Serbestlik kapsamında hükümlülerin yapmış oldukları uygulamayı görmek için geldiklerini belirterek, "İpekyolu Belediyesi olarak Denetim Serbestlik Müdürlüğü ile yaptığımız protokol kapsamında 1,5 yıldan beri gerek çevre temizliğinde, gerek okul ve camilerimizde denetim serbestlikten faydalanıyoruz ve kapsamdaki kişiler belediyenin çevre, okul ve cami temizliklerinde bizlere destek oluyor. Ben bu anlamda hem başsavcımıza, hem de denetimlik serbestlik kapsamındaki çalışanlara teşekkür ediyorum.Yarıyıl tatilinde yapılan uygulamayla inşallah bütün okullarımız temizlenip, boya ve badanası yapılacak. Bu kapsamda, hükümlülerimiz de topluma kazandırılmış olacak" diye konuştu.



'TOPLUMA YARARLI BİR İŞTE ÇALIŞIYORUZ'



Hükümlü Fatih Şahin, denetimlik serbestlikten kamu yararına çalışan bir iş yaptığını kaydederek,"Resim yapıyorum, ressamım. Ahşap sanatı ile de ilgileniyorum. Amacımız, denetimlik serbestliğin süresinin uzun olması. Çünkü mahkumların cezaevinde yatacağına burada sanatını icra etmesi, topluma yararlı bir İşte çalışması hem kendi açısından, hem kamu ve ailesi açısından daha yararlıdır. Bizim isteğimiz budur. İnşallah denetimlik serbestlik süresi uzatılır. Bu çalışmada da Akdamar Adasının resmini yapıyorum" dedi.



YÜKSEKOVA VE ŞEMDİNLİ'DE 74 OKULUN TEMİZLİĞİ YAPILACAK



Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ise 136 hükümlü, yarıyıl tatili boyunca Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde bulunan 74 okulun boya, badana ve temizlik işlerini yapacak. Yüksekova'daki ilk uygulama ilçedeki 5 Mayıs İlk ve Ortaokulu'nda yapıldı.Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Denetimli Serbestlik Müdürü Zümrüt İlter, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan, ilçe Emniyet Müdür Yardımcısı Veli Göçmen, Milli Eğitim Şube Müdürleri'nin katıldığı çalışmada hükümlüler, okulun temizliğini, boyasını yaptı. Başsavcı Gürdoğan, ilçede 136 hükümlünün kamu yararına çalıştığını belirterek, "İlçede Denetimlik Serbestlik Müdürlüğü'nde yükümlülere yönelik eğitim ve iyileştirme faaliyetleri ile birlikte, kamu yararına ücretsiz çalıştırma tedbirleri de yürütülmektedir.Bu kapsamda 136 yükümlü kamu yararına çalışmaktadır. Denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin yeniden suça karışmalarına sebep olabilecek etkenlerin azaltılması amacıyla, bir çok farklı çalışma yapılmaktadır. Toplumda dezavantajlı gruplar içerisinde kabul edilen suça karışmış kişilerin toplum için son derece faydalı olacağına inandığımız bu etkinliğe katılmış olmalarının ayrıca önemli olduğunu düşünmekteyim" dedi.



Konya Büyükşehir Belediyesi, 1 milyon bez çanta dağıtımına hazırlanıyor



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik başlattığı 'Sıfır Atık' projesine destek veren Konya Büyükşehir Belediyesi, kendi atölyelerinde 1 milyon bez torba üretimi için çalışmalarını sürdürüyor. Konyaspor ile birlikte yürütülen proje kapsamında bez torbaların dağıtımına en kısa sürede başlanacağı öğrenildi.



Plastik poşet kullanımını azaltmak üzere 1 Ocak 2019 tarihinde ücretli poşet uygulamasına geçildi. Projeye destek verdiğini belirten Konya Büyükşehir Belediyesi de, kent sakinlerine dağıtmak üzere, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ve Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM) atölyelerinde 1 milyon bez torba üretimine devam ediyor. Torbaların en yakında zamanda dağıtımına başlanılacağı öğrenildi.



Bez torba üretimi yapan atölyeleri ziyaret eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, plastik poşet kullanımını azaltmak için düzenlenen kampanyaya destek verdiklerini söyledi. Altay, "Burada amaç ücret değil, vatandaşımızın plastik poşet kullanımını azaltmak. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak kampanyaya destek veriyoruz. İnşallah 1 milyon bez torbayı vatandaşımıza dağıtacağız. Şu anda KOMEK ve ASEM'lerde hanımlarımız üretmeye başladılar. İki konuda farklılığımız var. Birincisi; bez torbaları satın almıyoruz, KOMEK'lerde vatandaşlarımız üretiyor. Kendi evlerinde de üreten kardeşlerimiz olacak. Böylece onlara küçük de olsa destek olmayı arzu ediyoruz. İkincisi; şehrimizin önemli markası olan Konyaspor da bu projede ortağımız. Hem çevre bilincimizin oluşması hem de Konyaspor'un tanınırlığının artması için bu kampanyayı birlikte yürütüyoruz. İnşallah dağıtımına da en kısa sürede başlamayı planlıyoruz. Şu an ilk etabın üretilmesi için KOMEK kurslarımızdaki kursiyerlerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor" dedi.



Atölyelerde çalışan kursiyerler de hem çevre temizliğine hem de aile bütçesine katkıda bulunmak için bez torba üretimi yaptıklarını belirterek, kendilerine bu imkanı veren Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.



