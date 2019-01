Dha Yurt Bülteni -9

'Japon şirket, Sinop'taki nükleer güç santrali projesini askıya aldı' iddiasıSinop Belediye Başkanı Baki Ergül, İnceburun bölgesinde Fransızlarla nükleer güç santrali kuracak Japon şirketin, projeyi askıya aldığına dair Japon medyasında haberlerin yer aldığını belirterek, "Mutlu oldum.

Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, İnceburun bölgesinde Fransızlarla nükleer güç santrali kuracak Japon şirketin, projeyi askıya aldığına dair Japon medyasında haberlerin yer aldığını belirterek, "Mutlu oldum. Buna gerekçe olarak ekonomik sebepleri gösteriyorlar" dedi.



Türkiye'nin en kuzeyi olan Sinop'un İnceburun bölgesinde, Japon ve Fransız iş birliğiyle yapımı planlanan Sinop Nükleer Güç Santrali için 3 Mayıs 2013'te anlaşma imzalandı. 4 aşamalı planlanan 4 bin 480 megavat kurulu güce sahip olacak 20 milyar dolar maliyetli santralin yapımına karşı çıkan Nükleer Karşıtı Platformu üyeleri, yıllarca birçok eylem düzenledi.



Kentte tartışmaya neden olan santralle ilgili yeni gelişme yaşandı. Japon medyasında yer alan habere göre, ülkedeki şirket, Sinop'ta nükleer güç santrali projesini askıya aldı.



BAŞKAN ERGÜL: BİZİ SEVİNDİRDİ



Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, nükleer güç santrali projesinin askıya alındığına dair Japon medyasında haberler yer aldığını belirterek, bunun kent açısından Allah'ın hikmeti olduğunu söyledi. Ergül, "Konuyla ilgili Japonya, Fransa ve Belçika'da görüşmelerimiz oldu. Nükleer santral yapımı için belirlenen yerin çok doğru olmadığını uygun lisanla anlatmaya çalıştım. Fakat karşımızda bunu isteyen bir hükümet var. Biz de Sinoplu olarak bunu istemiyoruz. Bunu da anlatıyoruz. Bu kadar güzel bir doğa parçası olan, cennetin üzerine bir cehennemi koymak gibi nükleer santral sevdasından vazgeçtiklerini duydum. Çok da mutlu oldum. Buna gerekçe olarak ekonomik sebepleri gösteriyorlar. Türkiye'de de birtakım ekonomik problemleri var. Bunları yok sayıp da böyle şeylerin içine girmek herhalde çok fazla uygun olmaz. Japonların da gücü sınırlı. Dünyada ekonomik kriz içinde bir sürü sektör var. Santralin askıya alınması Sinop adına bizi sevindirdi" dedi.



'NÜKLEER ŞART DEĞİL'



Kent sakinlerinden Nevzat Çınar da Sinoplu olarak habere çok sevindiğini söyledi. Çınar, "Sinop halkı buna çok sevinecek. Bize getirisi olabilir ama Sinop'a vereceği büyük zarar da önemli. O yüzden yapılmaması çok hayırlı olur. O yüzden de bence hem ülke açısından hem Sinop açısından hayırlısı bu. Çünkü dünya nükleeri bırakıyor, Türkiye nükleere başlıyor. Dünyanın, Avrupa ülkelerinin bıraktığını biz maalesef yıllar sonra ülkemize getirmeye çalışıyoruz. Farklı enerji yönleri de var, onlara yönelsinler. Nükleer şart değil" diye konuştu. Cengiz Demirel ise santralin yapımından vazgeçildiği haberlerini aldıklarını belirterek, "Türkiye'de dövizde yaşanan artışının maliyeti yükseltmesi gerekçe gösteriliyor diye duyduk. Türkiye'de dövizdeki bu dalgalanmanın hayırlı olduğu tek iş bu oldu. Nükleer santrale ben şiddetle karşıyım. Bu sadece uluslararası nükleer lobinin bir faaliyetidir" ifadelerini kullandı.



Çanakkale'de otlarken kaybolan 30 küçükbaş, drone ile bulundu



Çanakkale'de, otlamaları için araziye bırakıldıktan sonra kaybolan 30 küçükbaş, jandarma tarafından drone ile yapılan çalışma sonucu bulundu.



Olay, 15 Ocak'ta saat 22.30 sıralarında Ezine ilçesinin Alemşah köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan İ.Ö., 30 küçükbaşını otlatmak için araziye bırakıp döndü. Bir süre sonra araziye giden İ.Ö., hayvanları bıraktığı yerde bulamadı ve jandarmaya haber verdi. Ertesi gün havanın aydınlanmasıyla arazide drone ile arama yapan jandarma, küçükbaşları buldu. Jandarma hayvanları, sahibi İ.Ö.'ye teslim etti.



BM'den idlib'e yardım



Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 25 TIR insani yardım malzemesi gönderildi.



BM'nin Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde bulunan lojistik merkezinden yüklenen 25 TIR Jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından gümrük sahasına girerek İdlib'e gitti. BM'nin yardım TIR'larında bulunan insani ihtiyaç malzemeleri İdlib ve kırsalında yaşayan halka dağıtılacak.



Gelinlik modasının kalbi İzmir'de atıyor



İzmir'de gelinlik, damatlık, abiye tasarımları, yapılacak ikili iş görüşmeleriyle sektöre damga vurması beklenen, 11 de defile gerçekleştirilecek olan IF Wedding Fashion İzmir, dört gün boyunca modanın merkezi olacak. Fuarİzmir'de dünyaya kapılarını açan fuarın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Birinci İktisat Kongresi'nden beri fuarcılığı biliyor, içine sindiriyor, konuk ağırlama konusunda özverili davranıyoruz. İzmir yolunu belirlemiş, stratejik planını yapmış hangi sektörde nasıl büyüyeceğini düşünmüş bir kenttir" dedi.



Düzenlenmeye başladığı günden bu yana gelinlik, damatlık ve abiye giyimde modaya yön vermeyi hedefleyen, kapladığı alan olarak sektöründe Avrupa'nın en büyüğü IF Wedding Fashion İzmir - 13. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, Gaziemir'deki Fuarİzmir'de kapılarını açtı. Fuarın açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Başkanı Atınç Abay ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Törende yan yana oturan, CHP'den Büyükşehir için aday adaylığı başvurusunda bulunan Başkan Kocaoğlu ile AK Parti'nin adayı Zeybekci'nin kendi aralarında konuştuğu gözlendi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir'in açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'i İzmir yapan değerlerin başında geldiğini belirttiği modacı Zuhal Yorgancıoğlu'na teşekkür ederek sözlerine başladı. Fuarcılığın ayrı bir iş olduğunu ifade eden Kocaoğlu, fuarların kentle özdeşleşirse kentte kalabileceğini söyleyerek, "Türkiye'nin en büyük ve en nitelikli, dünyada hiçbir belediyenin tek başına yapmadığı bu fuarda, ülkenin ve İzmir'in kalkınması için dünya alıcıları, satıcıları, üreticileri ve tedarikçileri bir araya geldi. Bu buluşma ekonominin gelişmesi açısından önemlidir. Bunun için elimizi taşın altına koyduk. Birçok destekçimiz var. KOSGEB, Ekonomi Bakanlığı, odalar ve kentin bütün dinamikleri fuarlara destek veriyor. Kenti kalkındırmak istiyoruz. İzmir'i ve Türkiye'yi kalkındırmak istiyoruz. Bu fuar 24 bin 250 metrekare alanda gerçekleşecek. Bu yıl 30 bin profesyonel alıcı olacak" dedi. Destek verenlere teşekkür eden Başkan Kocaoğlu, birçok ilden sektör temsilcilerinin fuara yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.



Konuşmasını sürdüren Kocaoğlu şöyle devam etti:



"Yine bugün ziyaretçisiyle buluşacak 2. Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı'na geçen sene başladık. Bu sene 1500 metrekare sergi alanı var. İzmir'de yılda 45 civarında fuar yapıyoruz. Büyüklerin yanında diğerlerini de palazlandırarak geliştiriyor ve müstakil fuarlar haline getiriyoruz. Fuarcılık konusunda İzmir'in daha yapacak çok şeyi var. Birinci İktisat Kongresi'nden beri fuarcılığı biliyor, içine sindiriyor, konuk ağırlama konusunda özverili davranıyoruz. İzmir yolunu belirlemiş, stratejik planını yapmış hangi sektörde nasıl büyüyeceğini düşünmüş bir kenttir. Bunun devam etmesinde tarımdan sanayiye hizmet sektöründen turizme ve lojistiğe kadar bütün sektörlerde büyümenin sağlanmasında elimizden gelen desteği veriyoruz. Sektör temsilcilerinin bu fuarda başarılı olmalarını, satış yapmalarını diliyorum. 15 yıl önce İzmir'in merkezine geldiğinizde bir ve ikinci katlarda gelinlik vitrinleri görürdünüz. Şimdi her sokakta zemin katlarda gelinlik teşhir salonları var. Bunu birlikte başardık. Birlik ve beraberlik içinde olunduğunda başarılamayacak birşey yok. Ekonomik sıkıntılı süreçten çalışarak, üreterek, ihracat yaparak geçeceğiz."



İHRACATTAKİ PAY ARTTI



EGSD Başkanı Atınç Abay da bu yıl fuara 221 firmanın katıldığını belirtti. Geçen yıl 82 ülkeden 21 bin 744 alıcının ziyaret ettiği fuarın, giderek önemini arttırdığını ifade etti. Sektörde markalaşma ve tasarıma önem veren firmaların sayısını arttığını dile getiren Abay, gelinlik sektörünün ihracattaki payını arttırdığını açıkladı. Bu yıl EGSD danışmanlığında yapılan gelinlik tasarım yarışmasının da 'sadelikteki yaratıcılık' temasıyla hazırlandığını anlatan Abay, 15 finalist belirlendiğini ve ödüllerin sahiplerini bulacağını söyledi.



EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, bu fuarın İzmir'de moda rüzgarı estiren ve sektörün liderlerini buluşturan bir fuar olduğunu söyleyerek gelinlik ve abiye sektöründe Türkiye'nin marka olduğunu dile getirdi. Ülke olarak zor bir dönemden geçildiğine değinen Yorgancılar, "Her sektör üretimde ve yeni pazarlara açılmakta zorlanıyor. Bu fuar alanı her zaman yabancı misafirlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Küresel piyasada işler iyi gitmiyor. Genel büyüme oranında daralma beklentisi var. Biz sanayiciler yeni planlamalara girmeye mecbur kalıyoruz. Jeopolitik riskleri dikkate aldığımızda fuarın önemi büyük" diye konuştu.



İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Mahmut Özgener de Türkiye'nin en büyük ve en modern fuar alanlarından birinde olduklarını belirterek şunları söyledi:



"Sektörü geliştirmek ve ihracat hacmine katkıda bulunmak için eski adıyla Ekonomi Bakanlığı'nın Ur-Ge Gelinlik, Damatlık, Abiye Projesi kapsamında geçtiğimiz yıl 42 ülke 511 firmadan 740 yabancı alıcı bu program kapsamında İzmir'e geldi. Yabancı profesyonellerin konaklama giderlerinin yüzde 75'i Bakanlığımız tarafından karşılandı. Bu kapsamda yaklaşık 66 bin dolar destek alındı. Yine Ekonomi Bakanlığı, uluslararası nitelik taşıyan ve her yıl yabancı katılımcı ve ziyaretçinin ilgisini daha fazla çeken IF Wedding Fuarı'nı stant katılım konusunda destek kapsamına aldı. Fuarda stant açan firmalar 30 bin TL'ye kadar Bakanlığımızın desteklerinden faydalanabildi. Sayın Bakanımız o dönem 300 olan firma sınırını, 250 olarak kabul etti ve fuara büyük destek sundu. IF Wedding Fashion Fuarı'nın bugünkü boyutlarına ulaşmasına önemli katkı veren Bakanlığımıza teşekkürü borç biliyoruz."



70'DEN FAZLA ÜLKEDEN ALICI BEKLENİYOR



Hem Türkiye hem de dünyadan binlerce sektör profesyonelini bir araya getirecek IF Wedding Fashion İzmir, 25 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek. 2019 ve 2020 modasının önemli tasarımlarının görücüye çıktığı fuarda; İzmir başta olmak üzere Adana, Ankara, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul ve Konya'dan toplam 207 yerli katılımcı yer alıyor. Fuara yurt dışından da katılımlar oldu. Amerika, Hindistan, Hong Kong, Lübnan, Romanya ve Rusya'dan 14 katılımcı IF Wedding Fashion İzmir'de yerini aldı. Katılımcılar fuar boyunca hem ürünlerini sergileyecek hem de yerli firmalarla iş görüşmeleri yapma fırsatı elde edecek. A ve B Holü'nde gerçekleşen fuarda, toplam 221 katılımcı bulunuyor. Sektörde Türkiye'nin tek Küresel Fuar Endüstrisi Birliği (UFI) sertifikalı fuarı olan IF Wedding Fashion İzmir, 2019 dünya ticaretinde yıldız gibi parlayacak. Her yıl dünyanın en seçkin markaları için Avrupalı üreticilerin yurt dışı koleksiyon siparişlerini verdiği fuara, 70'in üzerinde ülke ve 81 ilden 30 bini aşkın alıcının gelmesi bekleniyor. Gelecek alım heyetleri ile yapılacak ikili görüşmeler, yılın ilk fuarıyla birlikte ekonomiye büyük katkılar verecek. IF Wedding Fashion İzmir'in, gelinlik, damatlık ve abiye sektöründe Türkiye'nin yaptığı ihracata büyük destek sağlaması bekleniyor.



GELİNLİK TASARIMLARI YARIŞTI



IF Wedding Fashion İzmir kapsamında düzenlenen 10. Gelinlik Tasarım Yarışması'nın sonuçları da açıklandı. Başkanlığını EGSD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Işık'ın yaptığı jüride; oyuncu Merve Boluğur, İstanbul Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Özlem Kaya, moda yazarı, gazeteci Sibel Arna, tasarımcı Amor Gariboviç, Erol Albayrak, Erdal Güvenç, Taner Tabaklı, Esin Özyiğit, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kemal Can, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Müşerref Zeytinoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Nesrin Önlü, Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Sema Yalçın, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Ender Yazgan Bulgun ve firma sahibi Tayyar Günbeyi yer aldı. 125 tasarımcı tarafından hazırlanan 375 tasarımın yarıştığı 10. Gelinlik Tasarım Yarışması'nda birincilik ödülü 10 bin lira olarak belirlenirken, ayrıca gelecek IF Wedding Fashion İzmir'in performans defilesini yapma hakkı kazandı. Yarışma ikincisine 7 bin 500 lira, üçüncüye ise 5 bin lira ödül verildi. Yarışmanın birincisi Yasemin Dikerel olurken, ikincisi Ece Anafarta, üçüncüsü ise Gülşah Serin seçildi.



IF Wedding Fashion İzmir'de bu yıl 'Designers Area' (Tasarımcılar Alanı) oluşturuldu. Önceki yıllarda da Trend Alanı olarak hazırlanan ve sektör profesyonellerinden tam not alan özel bölüm, bu yıl da önemli isimleri ağırlıyor. IF Wedding Fashion İzmir kapsamında birçok etkinlik de gerçekleşiyor. Tasarımcı Platformu'nda Atölye İzmir ve Üçel Tasarım Atölyesi'ndeki genç tasarımcılar gelinlik ile abiye üzerinde çalışmalar yapacak. Genç yetenekler, fuar boyunca B Holü Fuaye Alanı'nda tasarım ve üretim gerçekleştirecek. Fuarda söyleşiler de dikkat çekiyor. 'Tasarım Yarışmalarının Markalaşma Sürecindeki Etkileri', 'İzmir'de ve Türkiye'de Hazır Giyim' ve 'Uygulamalı Make-up Söyleşisi' modaseverlere hitap ediyor. Fuarın son günü ise İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Toros Mutlu, 'Adobe lightroom' ile Fotoğraf İşletme Atölyesi adlı atölye çalışmasını gerçekleştirecek.



Sadece sektör profesyonellerine açık olarak gerçekleşecek IF Wedding Fashion İzmir - 13. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.



Belediye Başkanı kazada yaralandı



Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi Yücekapı beldesi Belediye Başkanı İlhami Zeybek'in içinde bulunduğu makam otomobili, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yoldan çıkıp, arazideki su kanalına girdi. Kazada, Başkan Zeybek ile birlikte 3 kişi yaralandı.



Kaza sabah saatlerinde ilçeye bağlı Babalı Köyü yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan Ağrı'ya giden, Ahmet Kahraman yönetimindeki 35 NGJ 61 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş araziye girip, sürüklendi. Arazideki su kanalına girerek duran otomobilde bulunan Yücekapı Belediye Başkanı AK Parti'li İlhami Zeybek ile şoförü Ahmet Kahraman ve Ayhan Kayalar yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ile Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Haber: Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), -



=================



Aliağa'da termik santral için 4'üncü kez 'ÇED olumlu' kararına iptal davası



İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren termik santralin genişletilmesi talebi doğrultusunda, 2010, 2016 ve 2017 yıllarında verilen 'Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu' kararı, çevrecilerin açtığı davaların ardından iptal edildi. Termik santral için verilen kararın mahkeme tarafından üçüncü kez iptal edilmesinden hemen sonra, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 4'üncü kez aynı kararı alması üzerine, çevreciler bir kez daha hukuk mücadelesi başlattı.



Aliağa'ya bağlı kırsal Horozgediği Mahallesi, Hayatlıdere Mevkisi'nde, İzmir Demirçelik Sanayi A.Ş.'nin mülkiyetinde bulunan arazi üzerindeki İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin termik santraline ek olarak ithal kömüre dayalı ikinci santralin yapımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 17 Haziran 2010'da verilen 'ÇED olumlu' kararı, halk ile çevre belediyelerin yetkilerinin tepkisini çekti. Santralin kül ve dumanından olumsuz etkilenecekleri gerekçesiyle Foça Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi ile Kıyı Ege Belediyeler Birliği, bölgede oturanlarla birlikte yargıya başvurdu. 'ÇED olumlu' kararı, İzmir 2'nci İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Aynı santral için 2016 yılında ikinci kez verilen 'ÇED olumlu' kararı da İzmir 1'inci İdare Mahkemesi'nce bir kez daha iptal edildi.



4'ÜNCÜ İZİN HEMEN GELDİ, İPTALİ İÇİN DE DAVA AÇILDI



İdare mahkemelerince daha önce iki kez verilen iptal kararına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından aynı santral için bu kez de 22 Mart 2017'de 'ÇED olumlu' kararı verildi. İlk iki kararla sevinen bölge sakinleri ile çevreciler, 3'üncü kez hukuk mücadelesi başlattı. İzmir 5'inci İdare Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkemece termik santral için verilen karar bir kez daha iptal edildi. Kararın gerekçesinde, 'Dava dosyasında bulunan bilgi ve belgeler, mahallinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonrasında hazırlanan raporlar ve Danıştay 14'üncü Dairesi'nin 25.09.2017 tarihli onama kararı birlikte değerlendirildiğinde, atık depolama alanının merkezine üç kilometreden daha az mesafede 25 dekardan büyük zeytinlik alanın bulunduğu, bu nedenle söz konusu tesise ait atık depolama alanının konumunun Zeytinciliğin Islahı, Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun'a aykırılık gösterdiği sonucuna varıldığından, proje için verilen 'ÇED olumlu' kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır' denildi.



Mahkemenin üçüncü kez verdiği iptal kararından hemen sonra ise geçen aralık ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 4'üncü kez 'ÇED olumlu' kararı verdi. Karara tepki gösteren bölge halkı ve çevreciler, yeniden hukuk mücadelesi başlattı, kararın iptali için İdare Mahkemesi'ne dava açtı.



Haber: Taylan YILDIRIM/İZMİR,



==================



FETÖ'nün imamı: Askeriyeye özendirmek için öğrencilere askeri film izlettim



Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturmasında, şüpheliler arasında bulunan örgütün askeri liselere hazırladığı öğrencilerden sorumlu mahrem imamı Musab A. (27) hakkında iddianame hazırlandı. Musab A. hakkında, 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan 5 yıldan 15 yıla hapis cezası istendi. İddianamede, ilkokul öğrencilerinin FETÖ'ye yönlendirilişiyle ilgili detaylar ve öğrencilerin askeri okullara hazırlanışları yer aldı. İddianamede, Musab A.'nın "Seçtiğim ilkokul öğrencilerini askeriyeye özendirmek için askeri filmler izlettim" dediği belirtildi.



FETÖ/PDY'nin TSK içindeki mahrem yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında, örgütün askeri liselere hazırladığı öğrencilerden sorumlu mahrem imamı Musab A. gözaltına alındı. Şüpheli, etkin pişmanlık hükümleri nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hakkındaki ifadeler doğrultusunda, Bursa Işıklar Askeri Lisesi'ne örgüt tarafından yetiştirilen askeri öğrencilerden sorumlu olduğu belirtilen mahrem imam Musab A. ile ilgili iddianame Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlandı. Musab A. hakkında, 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan 5 yıldan 15 yıla hapis cezası istendi. İddianamede, 'Mahsun/Mazlum' kod adlı itirafçı Musab A.'nın "Cumhuriyet Üniversitesi'nde öğrenciyken örgüt adına da askeriyeye girebilecek ilkokul öğrencilerinden sorumluydum. Öğrencileri askeri liselere hazırladık" ifadelerine yer verildi.



'ASKERİ FİLMLER İZLETTİM'



İddianamede ayrıca, Musab A.'nın öğrencileri askeri okullara hazırladığı süreçte onların bu amaçtan haberlerinin olmadığını söylediği kaydedildi. İddianamede Musab A.'nın şu ifadelerine yer verildi:



"Ben bu öğrencilere askeriyeye özenip ilgi duysunlar diye film izletmiştim. 2012'de askeri liselere giriş sınavına birkaç ay kala ben ve M.T., öğrenciler Ali ve Furkan'a askeri sınavlara da girmelerini söyledik. Sınavdan bir hafta önce Sivas'ta 'Büyük Bölge Talebe Mesullüğü' yapan Halit isimli şahıs eve 100-200 sorudan oluşan bir deneme sınavı getirdi, 'Bunlar geçmiş senelerde çıkmış sorular, bu soruların benzeri askeri sınavda çıkabilir, öğrencilere bunları çözdür' dedi. Öğrencilerin bu deneme kitapçığından soruları bir kağıda yazmamasını istedi. Ben de bu şekilde öğrencileri uyardım. Halit isimli şahsın getirdiği denemelerin üzerinde yani dış kapağında herhangi bir yayınevi ismi ya da yazı yoktu. Bu denemeleri nereden getirdiği ya da bulduğu hakkında bilgim yok. Halit eve gelip çocukların bu denemeleri çözmesini takip ederdi. Sınavdan bir iki gün önce de gelip bu denemeleri benden alıp götürdü. Ben Furkan ve Ali ile görüştüğümde bu denemelerdeki bazı soruların aynı, bazılarının ise benzer olduğunu söyledi."



ASKERİ OKUL SINAVLARINA HAZIRLIK



Musab A.'nın o dönemde öğrencilere halı saha maçı, dijital oyun gibi çeşitli sosyal aktiviteler yaptırdığını söylediği belirtilerek, iddianamede şu sözlerine yer verildi:



"Ben, bana bağlı öğrencilere haftada bir kez ders anlatmaya gidiyordum. Bu evlere gittiğimde haftada bir sohbet verirdim. Bu sohbetlerde namaz kılma, Gülen'in kitaplarını okuma, vaaz dinletirdim. Bazen halı saha, oyun konsolundan oyun oynamak gibi aktiviteler de yaptık. Grup abileri 2014 Ocak- Şubat ayına kadar bu öğrencileri askeri sınavlara hazırladığını bilmiyordu. Askeri sınavlar yaklaştığında ben grup abilerine 'Bu arkadaşları askeri sınavlara sokacağız, bunları o sınavlara yönlendirin' dedim. Çocuklar ve aileleri ile de bu askeri sınavlara girmeleri konusunda konuştum."



Örgütün mahrem imamı Musab A. ifadesinde, FETÖ'nün ilkokulda eğitim gören öğrencilerden askeri okullara girme kapasitesi bulunanları özel seçtiğini anlattı. İddianamede, Musab A.'nın şunları kaydettiği belirtildi:



"Ben örgüte gelecek öğrencileri bulma işini yaparken askeriyeye girebilecek öğrencileri başarısına, fiziki yapısına ya da renk körü olup olmadığına bakıp, ona göre ayırıp, askeri sınavlara gireceğini düşündüğüm öğrencileri kendi bulunduğum gruba gönderiyordum. Bu öğrencileri ben gruplara dağıttım ve haftalık takiplerini yaptım. Bu öğrencilere ara ara ders çalışmaya ve sohbet vermeye de giderdim. Kendi seçtiğim bu öğrencileri askeriyeye hazırladığımızdan, öğrencilerin ve grup abilerinin haberi olmazdı. Grup abilerine öğrencilerle sabit hat ve ankesörden görüşmeleri gerektiğini, öğrencilerin kesinlikle abilere geldiğini başkalarına söylememesini, öğrencilerin ailelerinin Zaman ya da Sızıntı gibi gazetelere abone olmamasını, bu öğrencilerin örgütle bağlantılı dershaneye gitmemelerini ve öğrenciler eve geldiğinde, cep telefonlarını ders çalıştığımız odaya sokmamalarını söylüyordum."



Haber: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, -



================



AK Parti Cihanbeyli ilçe yönetimi istifa etti



KONYA Cihanbeyli'de, AK Parti İlçe Başkanı Serdar Karaburun ve yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti.



İlçe Başkanı Serdar Karaburun, 2010 yılından itibaren yürüttüğü görevinden, yönetim kurulu üyeleri olarak kendi istekleri doğrultusunda istifa ettiklerini açıkladı. Karaburun, "2010 yılından bugüne kadar davam diye inandığım değerlere sahip çıkmak adına ilçemizde AK Parti İlçe Başkanı olarak yapmış olduğum göreve, il teşkilatımız ve ve AK Parti Genel Merkez ile yaptığımız istişareler neticesinde son vermiş bulunmaktayız" dedi.



KONYA, -

