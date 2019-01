Dha Yurt Bülteni -9

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'daCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılmak üzere Erzurum'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılmak üzere Erzurum'a geldi.



Saat 13.00'te Erzurum'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, havalimanında Vali Okay Memiş, protokol üyeleri ve partililer karşıladı. Bir süre havalimanında bekleyen Erdoğan, geçiş güzergahında bulunan Erzurum Teknik Üniversitesi ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü önünde konvoyunu durduran gençlerle fotoğraf çektirdi. Erdoğan buradan aday tanıtım toplantısının yapılacağı buz hokeyi salonuna geçti.



Antalya'da fırtınada ölen Berivan'nın cenazesi Viranşehir'de toprağa verildi



Antalya'da, ailesiyle birlikte bahçede portakal toplarken şiddetli fırtınada çatıdan uçan parçaların başına çarpması sonucu yaşamını yitiren Berivan Karakeçili'nin (13) cenazesi, memleketi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde toprağa verildi.



Mevsimlik tarım işçiliği yapan Karakeçili Ailesi, geçen ay çalışmak için Antalya'nın Kumluca ilçesine gitti. Narenciye işinde çalışan aile ve kızları Berivan Karakeçili, dün bahçede portakal toplarken şiddetli fırtına çıktı. Fırtınada çatıdan uçan parçalar, Berivan'ın başına çarptı. Ağır yaralanan Berivan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Berivan Karakeçili'nin cenazesi, Kumluca Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Bu sabah saatlerinde Viranşehir'e getirilen Berivan'ın cenazesi, kılınan öğle namazının ardından ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.



Bakan Pakdemirli'den fırtına uyarısı



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kumluca'da dün meydana gelen hortumdan zarar gören sera ve bahçeleri gezdi. Bakan Pakdemirli'ye, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven ile AK Parti Antalya milletvekilleri, kurum ve daire başkanları eşlik etti. Çiftçilerle görüşen Pakdemirli, seraları inceledi, daha sonra ilçedeki özel hastanede tedavisi devam edilen yaralıları ziyaret etti. Bakan Pakdemirli, ardından hortumun uçurması sonrası yaşamını yitiren Finike ASAT Hizmet Birimi'nde görevli Devrim Bayram Demir'in çalıştığı binaya gitti.



"5 BİN DÖNÜM SERA ZARAR GÖRDÜ"



Burada gazetecilere açıklama yapan Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:



"Dün Antalya'da yaşadığımız doğal felaket üzerine buradayız. Kumluca ve Finike'de incelemede bulunduk. Çeşitli yerlerde zarar var. Zarar tahmin ettiğimiz kadar büyük değil. Kumluca'da bin dönüm, Finike'de 4 bin dönüm örtüaltı alanda zarar var. Yine bazı narenciye bahçelerinde zarar var. Normalin üzerinde yağış aldık. Son dönemde değişik iklim koşulları yaşamaya başladık. Antalya'da artık hortum olayı yaşıyoruz. Biz çarşamba günü meteorolojik hadisenin gelebileceği uyarılarında bulunmuştuk ama genelde yaşanmadan anlaşılmıyor."



"ZARAR TESPİT ÇALIŞMALARINI 1 HAFTADA BİTİRECEĞİZ"



Doğal felaket nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Pakdemirli, "11 yaralıdan 2'sinin tedavisi hastanede sürüyor. Onları da ziyaret ettik. Devlet tüm kurumlarıyla burada. En nihayetinde yaraların sarılması için çalışma yapacağız. 24 Haziran sonrası yaşanan tüm sel, heyelan gibi doğal afetle alakalı bakanlığımızın genel çalışması var. Bunlarla ilgili neler yapılacağı konusunda çalışma yaptık ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza sunduk. Bu çalışmaya son birkaç günlük dönemde olanları da ilave edeceğiz. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Şu an hasarla ilgili genel bir şey söyleyemeyeceğim ama hasar tespit ön çalışmalarının 1 hafta içerisinde biteceğini tahmin ediyorum. Bittikten sonra en kısa zamanda tazmin konusunda ne yapabileceğimizi açıklayacağız" diye konuştu.



FIRTINA UYARISI



Bugün ve yarın için fırtına uyarısı yaptıklarını da sözlerine ekleyen Bakan Pakdemirli, "Bugün ve yarın en önemlisi. Bundan sonrası için hazırlıklı olmamız lazım. Bugün yine gece saatlerinde 100 kilometrenin üzerinde rüzgar bekleniyor. Yarın öğleden sonra tekrar bekleniyor. Bu anlamda her türlü tedbiri vatandaşımız almalı. Mal kaybı olabilir ama daha önemlisi can kaybı olmaması için vatandaş tedbiri almalı. Açık yerlerde durmasınlar. Araçla seyahat etmesinler. Kapalı yerlerde bulunsunlar. Can ve mal güvenliği için tedbir alsınlar" dedi.



Arızalanan otomobilini götürdüğü tamirhanede tüfekle vuruldu



Şanlıurfa'da, Süphan Kılıç (37), arızalanan otomobilini tamirhaneye götürdü. Tamirhane çalışanının bakımını yaptığı av tüfeği kazara ateş alınca saçmalar, Kılıç'a isabet etti. Ağır yaralanan Kılıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olay, sabah saatlerinde, Halfeti ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Süphan Kılıç, arıza yapan otomobilini oto tamirhanesine getirdi. Bu sırada kalfa Yaşar B. (32), ruhsatsız av tüfeğinin bakımını yaparken, silah kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Kılıç'a isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan ve ağır yaralanan Kılıç, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Kılıç, Şanlıurfa'daki hastaneye sevk edildi. Kılıç, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Süphan Kılıç'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi. Yaşar B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Hırsızlık şüphelilerini güvenlik kamerası yakalattı



Kütahya'da 7 iş yerine girip hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 2 şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı.



Cemalettin, Gazikemal, Ali Paşa, Mecidiye ve Meydan Mahallesi'ndeki 7 iş yerine girerek, 3 dizüstü bilgisayar, çok sayıda bıçak, araba anahtarı ve kumandaları ile sucuk çalan A.E. ve G.Ç. isimli şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından iş yerlerinin güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, suçlarını kabul ederek çaldıkları malzemelerin bir kısmını sattıklarını kalanının ise Büyük Saka Mahallesi'ndeki bir bağ evinde olduğunu söyledi. Polis ekipleri, şüphelilerin belirttiği adrese giderek, diğer çalıntı malzemeleri de alıp Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. A.E. ve G.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



2 bin 300 yıllık hazine iddiasına devlet desteği bekliyor



Mersin'de hazine arayıcısı Bekir Tatlı tarafından ulaşılan ve içerisinde 2 bin 300 yıllık büyük bir imparator hazinesi bulunduğuna inanılan mezar odası ve tüneldeki kazıların devamı için devlet desteği bekleniyor.



Kent merkezinde hazine aramak için 18 Ocak'ta Mersin Müze Müdürlüğü'ne başvuran Bekir Tatlı, define arama ruhsatı alarak 90 metrekarelik alanda kazı çalışması başlattı. Maliye, Gümrük ve İçişleri Bakanlığı'nın mahalli temsilcilerinin de yer aldığı çalışmalarda bir mezar odası ve odadan ayrılan bir tünel bulunduğunu savunan Tatlı, kanuni engellerle karşılaştı.



Mezar odasının kazı izni alınan alanın yaklaşık yarım metre ilerisinde kaldığını ileri süren Tatlı, mezar odasında 2 bin 300 yıllık büyük bir hazinenin bulunduğunu iddia ediyor. Hangi yöne doğru kazıldığı bilinmeyen tünelin kendi alanı dışına çıkması halinde kazıyı sonlandırmak zorunda kalacak olan Tatlı, kazının devam edebilmesi için devletin üst kademelerinden destek bekliyor.



'İMPARATOR HAZİNESİ'



Toprağın altında yaklaşık 2 bin 300 yıllık bir hazinenin bulunduğunu ileri süren Tatlı, "İlk etapta devletten bütün izinlerimi aldım, kazıya başladım. Kazıda beklediğim alan benim sınırdan yarım metre ileride kaldı ama şuan alttaki emareyi yakaladım, kazıya devam ediyorum. Altta çok güçlü bir hazine odası var. Bu belki devletimizi kalkındıracak bir hazine, basit bir hazine değil. İndiğim zaman benim sınırlar içerisinde ise hazine devletin ama dışında ise burayı kapatacaklar. Ben de bunların toprak altında kalmasını istemiyorum. Çıkarılsın, vatandaş ve devlet faydalansın. Buranın geçmişi 2 bin 500 yıllık. Yunan dönemine ait 2 bin 300 yıllık bir hazine çıkacak. Bana göre Yunan dönemine ait bir imparatorun hazinesi çıkacak" dedi.



Çalışmaların tünelde devam ettiğini ifade eden Tatlı, "Tünel aşağı doğru gidiyor. Benim alanım 90 metrekare. 90 metrekare alanın dışına giderse tünel büyük ihtimal hazine odasına gidiyor. O alanın dışına çıkarsa benim yapacağım hiçbirşey yok. Çok önemli bir imparatorun hazinesi var. Dünya çapında isim yapacak biryer burası. Araba büyüklüğünde taş bloklarla girişi kapatmış, aşağı doğru tünel yapmış, tünelden de hazine odasına gidiyorsunuz. Blokları kaldırıp tünele girdik. Şuan tünelde çalışma yapıyorum ama sınırlarımın dışında ise hiçbirşey yapamam. Hazine toprağın altında kalacak" diye konuştu.



Doğadaki canlıların beslenmesine yönelik işbirliği protokolü



Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) ile Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilciliği arasında, doğadaki canlıların beslenmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.



Türkiye'de ilk olan proje sayesinde, doğa gezisine çıkan doğaseverler, "Taze Bayatlar" kampanyası çerçevesinde yanlarına alacakları raf ömrü geçmiş unlu mamüller, et ve süt ürünlerini, yaban hayvanları ve terk edilmiş sokak hayvanlarının beslenmesi için araziye bırakacak. ODAK binasında gerçekleşen üyelerin de katıldığı törende, hazırlanan protokol, Dernek Başkanı Muhammet Doğan ve HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala arasında imza altına alındı.



ODAK Başkanı Muhammed Doğan, yıl içerisinde düzenleyecekleri 17 farklı doğa gezisinde HAYTAP tarafından temin edilecek taze bayatları yanlarında götürerek, gerek yaban hayvanları gerekse terk edilmiş sokak hayvanlarını besleyerek doğaya destek vermeğe devam edeceklerini söyledi.



Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise yaban ve sokak hayvanları için yaşam şartlarının bu sene biraz daha zor geçmekte olduğunu belirterek, "Taze bayatlar dediğimiz raf ömrü geçmiş ürünleri 4 yıldır sokak hayvanlarına dağıtmaktayız. Bu yıl Düziçi, Toprakkale ve Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde de güvendiğimiz dostlar bulduk ve buralara da taze bayatları kendi imkanlarımızla transfer etmeye başladık. Son günlerde saldırgan sokak köpekleri gündemde. Uludağ Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, 200 ısırık vakasından 25 tanesi sokak köpeğidir. Bu köpeklerin evveliyatına bakarsanız onların da geçmişte sahipli olup saldırganlaştırılıp işleri bitince doğaya terk edildikleri ortaya çıkıyor. 5199 sayılı hayvan hakları kanununda görevlendirilmiş kurumlar işini yapmadıkları için ormanlık alanlara terk edilen hayvanların küçük bir kısmı saldırgandır. Bu durumun en büyük suçlusu görevini yapmayan kurumlardır. Şehrimizde bu tip bir durumu yaptığımız beslemelerde hiç gözlemlemedik" dedi. Kedilerin 6, köpeklerin ise 17 saat aç kaldıklarında geri dönüşü zor ölüm uykularına yattığını belirten Laçinbala, "Bize emanet edilen küçük canlarımıza hıyanet etmeyelim. Bu hayvanları doyuralım, sevgi gösterelim ki saldırganlaşmasınlar. Saldırgan hayvanlarımız bile belli bir süre geçtikten sonra rehabilite olarak uysallaşıyorlar. Türkiye'de ilk defa yapılan bu protokolün, diğer şehirlere örnek olmasını temenni ediyorum" dedi.



