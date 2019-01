Dha Yurt Bülteni -9

Antalya Havalimanını hortum vurdu, otobüs böyle devrildi, uçaklar sürüklendi Antalya'da bugün etkili olan hortum ve fırtına havalimanında hasara yol açtı.

Antalya Havalimanını hortum vurdu, otobüs böyle devrildi, uçaklar sürüklendi



Antalya'da bugün etkili olan hortum ve fırtına havalimanında hasara yol açtı. DHA'nın ulaştığı görüntülerde, hortumun yolcu otobüsünü devirdiği saniyeler, anbean kaydedildi. Şiddetli fırtına ve hortum, havalimanında park halindeki uçakları da sürükledi. Hortumun direkleri devirdiği, önüne gelen her şeyi sürüklediği o anlarda, çevredekiler ise büyük panik yaşadı.



Görüntü Dökümü



-------



-Hortumun başlaması



-Havalimanında otobüsün devrilmesi



-Uçakların sürüklenmesi



-Çevredekilerin paniği



-Direklerin yıkılması



ANTALYA,



===================



Antalya'da fırtına ve yağmur etkili oluyor (3)



ANTALYA'DA YAŞAM FELÇ OLDU



Antalya'da geçen çarşamba günü başlayan ve dün gece etkisini iyice artıran kuvvetli yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentin birçok noktasında fırtına nedeniyle ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi. Çöp konteynerleri ve tabelalar yola savruldu. Fırtına nedeniyle elektrik tellerinin zarar görmesi nedeniyle birçok bölgeye enerji verilemiyor.



KUMLUCA'DA YİNE HORTUM



Fırtınayla birlikte Kumluca'nın Salur Mahallesi'nde hortum çıktı. Hortum, seraların yanı sıra işçilerin kaldığı konteynerleri savurdu. Hortum nedeniyle Kumluca'da Suriyeli anne ve baba ile 3 çocuğu yaralandı. Finike ilçesinde de hortum oluştu. Denizde oluşan hortum bir süre karada ilerledikten sonra etkisini yitirdi. Antalya kent merkezinde de hortum oluştu. Konyaaltı ilçesi Balıkçı barınağı mevkisinde iki noktada hortum oluştu. Hortumlar karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.



HAVALİMANINDA DA HORTUM



Muratpaşa ilçesi Lara sahilinde de hortum oluştu. Denizde başlayan hortum karada ilerleyerek seralara zarar verdi. Kırcami bölgesindeki çok sayıda sera hortum nedeniyle hasar gördü. Kent merkezinde hortumun görüldüğü diğer bir nokta ise Antalya Havalimanı çevresi oldu. Güzeloba Mahallesi'nde oluşan hortum havalimanı kadar ilerledikten sona etkisini kaybetti. Hortumun geçtiği noktalarda ağaçlar devrildi, tabelalar uçtu, enerji nakil hatları zarar gördü.



DOLU YAĞDI, TRAFİK KİLİTLENDİ



Kuvvetli yağış ve fırtına kent merkezinde trafiği de olumsuz etkiledi. Yağmurun zaman zaman yerini dolu yağışına bırakması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. 100. Yıl Bulvarı, Yener Ulusoy Caddesi, Güllük ve Konyaaltı caddelerinde görüş mesafesinin kaybolması nedeniyle sürücüler ilerleyemedi ve durmak zorunda kaldı. Yağış nedeniyle kent genelinde çok sayıda maddi hasarlı kaza da meydana geldi. Kentin ana bulvarı 100. Yıl'da ağaçlar yola devrildi ve ulaşım güçlükle sağlanıyor.



CAMİ MİNARESİ YIKILDI



Kent merkezinde saatteki hızı 103 kilometreye ulaşan rüzgar, Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi'nde bir caminin minaresinin yıkılmasına neden oldu. Minarenin devrilen parçaları nedeniyle caminin bazı camları kırıldı, çevresindeki ağaçlar ve oturma alanları zarar gördü.



Kuvvetli rüzgar denizde ise dev dalgaların oluşturdu. Konyaaltı sahilinde oluşan dalgaların boyu 5- 7 metreye ulaştı. Falezlere çarpan dalgaların boyu ise 20- 30 metreyi buldu.



RÜZGAR HIZI 103 KİLOMETRE



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Antalya kent merkezine son 24 saatte metrekareye 90 kilogram, Kemer ilçesine 111 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Açıklamada, kent merkezindeki rüzgar hızının saatte 103 kilometreye ulaştığı vurgulanırken; rüzgar hızının Kemer'de 96, Aksu'da 91 ve Serik'te ise 88 kilometre olduğu belirtildi.



ANTALYA VE İLÇELERİNDEN GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



EK GÖRÜNTÜLER GEÇİLECEK



ANTALYA,



=================



Gaziantep'te, alacak kavgası: 1 ölü, 2 yaralı



Gaziantep'te, otopark işletmecisi, alacak- verecek meselesi yüzünden tartıştığı Mehmet Nejdet Karayel'i (55) tabancayla vurarak öldürüldü, 2 kişiyi de yaralandı.



Olay, sabah saatlerinde Eyüpoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Nejdet Karayel, Sefer Karayel ve Uğur Poyraz, alacak- verecek meselesi yüzünden husumetli oldukları ismi öğrenilemeyen kişinin işlettiği otoparka gitti. Burada, taraflar arasında çıkan kavga, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında otopark işletmecisi yanındaki tabancayı çekip, peş peşe ateşledi. Silahtan çıkan kurşunların başına isabet ettiği Mehmet Nejdet Karayel öldü, Sefer Karayel ve Uğur Poyraz da yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.



Mehmet Nejdet Karayel'in cansız bedeni ise olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------



Olay yeri



Adli Tıp Kurumu



Cenaze aracının çıkışı



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 65 MB



Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)



============



Duvarı delip, 150 bin liralık kablo çaldılar



Sivas'ta duvarı delinerek girilen bir iş yerinin deposundan 150 bin lira değerinde bakır yer altı kablosu ile tesisat kablosu çalındı.



Olay, Gültepe Mahallesi 4 Eylül Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir oto elektrik dükkanının deposunda meydana geldi. Kadir Kaygıner'e ait iş yerinin deposuna malzeme almak için gelen iş yeri çalışanları duvarın delik olduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen çalışanlar yaptıkları kontrolde ruloya sarılı 467 metre bakır yer altı kablosu ve 15 bin metre tesisat kablosunun çalındığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada işyerinde çalışan personelin ve deponun çeşitli yerlerinden parmak izi örnekleri alındı. Kabloyu çalan hırsızların yakalanmamak için deponun yakınlarında bulunan ve caddeyi kayıt altına alan bir güvenlik kamerasını da kırdıkları görüldü. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kablo hırsızlarını yakalamak için çalışma başlattı.



'150 BİN LİRALIK BİR ZARAR SÖZ KONUSU'



Uzun zamandır depoya gelmediklerini ve hırsızlığı farketmediklerini söyleyen iş yeri sahibi Kadir Kaygıner, "Dükkanın arka duvarını kırarak boş arsadan içeriye girmişler. Bir miktar elektrik malzememizi götürmüşler. Şuan yaklaşık 150 bin liralık bir zarar söz konusu. Sabah arkadaşlar depodan malzeme almaya geldiklerinde duvarın kırık olduğunu ve elektrik panosunun da kapalı olduğunu fark etmişler. Daha sonra ihbarda bulunduk ve gerekli incelemeleri başlattıkö dedi.



Görüntü Dökümü:



-----------



-İşyerinden görüntü



-Delinen duvarın görüntüsü



-Kırılan güvenlik kamerası



-Polis ekiplerinin çalışması



-İşyeri sahibinin konuşmaları



Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,



====================



Bartın TOKİ konutlarında kura çekilişi heyecanı



Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yurt genelinde hayata geçirdiği projelerinde, hak sahiplerini belirlemek amacıyla gerçekleştirdiği kura çekilişlerine devam ediyor. TOKİ Bartın'ın Ulus ilçesi'nde de kura çekilişi heyecanı yaşandı.



Kura çekim törenine Ulus Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve hak sahipleri katıldı.



ULUS'DA 320 KONUT YAPILDI



Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende konuşan Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, "TOKİ ve Belediyemizin işbirliği ile 320 dairelik inşaatının kura çekimi var. Şu anda daireler yüzde 90 tamamlandı. Bütün vatandaşlarımız çok heyecanlı. Bizler de bunun için büyük özveriyle çalıştık. TOKİ konutlarımızla ilçemizin çehresi değişti ve yeni bir vizyon kazanmış oldu. Bu hizmette emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'a ve TOKİ yetkililerimize teşekkürlerimizi sunuyorumö dedi.



HAK SAHİPLERİ KURA İLE BELİRLENDİ



Çok sayıda başvuru yapan vatandaşların kura çekilişine katıldığı projede yer alan evlerin yeni hak sahipleri yapılan kura çekilişi ile belirlenmiş oldu. Bazı vatandaşların isimleri okunduğunda büyük heyecan yaşadığı görüldü. İlk kurayı Ulus Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş ile Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin belirledi. Kurada ismi çıkan Mehmet Ali Kibar ve Zeynep Elmacı olarak çıktı.



Bu arada noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde, 3 oda 1 salon 88 konut ve 2 oda 1 salon 233 konut için toplam 320 hak sahibi belirlenmiş oldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------



-Detay görüntü



-Kura çekimi



-Daire sahiplerinin heyecanlanması



-Belediye Başkanı Uzun röp.



Süre: 4.49 Boyut: 534 MB



Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,



==================



Osmaniye'de, hafif ticari araç alev alev yandı



Osmaniye'de, seyir halindeyken motor kısmı alev alan hafif ticari araç, tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.



Olay, D-400 Karayolu Kanlı geçit mevkiinde meydana geldi. Bahçe ilçesinden kent merkezine giden Fuat Kaynar'ın kullandığı 80 BB 675 plakalı hafif ticari araç motor bölümünden yanmaya başladı. Kaynar aracı hemen emniyet şeridine çekip, durdurdu. Kaynar ve beraberinde bulunan 4 kişinin indiği araç, alevler içinde kaldı. Yakındaki bir akaryakıt istasyonu çalışanlarının yangın tüpü ile müdahale ettiği ve zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangın, tüm çabalara rağmen söndürülemedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ancak araç kullanılamaz hale geldi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlatırken, araç yangını, cep telefonları kamerasıyla kaydedildi.



Görüntü Dökümü



-------



Cep telefonu yatay ve dik çekim iki farklı açı



Aracın yanışı uzaktan detay



Jandarma askeri yol emniyetini sağlarken



Aracın alev topuna dönmüş hali



Benzin istasyonu çalışanlarının müdahalesi



Patlama sesi ve araçtan fırlayan aprça



BOYUT: 29.4 MB SÜRE: 00'57"



Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE



=================



Prag gezisine katılan öğretmenlerden Vali Sonel'e teşekkür



Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kentte görev yapan 24 öğretmen için Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da gezi programı düzenledi. Geziye katılan öğretmenler, Vali Sonel'e teşekkür etti.



Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, geçen yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları programında, tatile gönderilecek öğretmenler için kura çekimi yaptı. Kurada belirlenen 24 öğretmen, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da düzenlenen 4 günlük gezi programına katıldı.



Öğretmenler, yarıyıl tatilinde Orta Avrupa'nın kültür başkentlerinden olan Prag'da 4 gün boyunca doyasıya gezdi. Rehberler eşliğinde, Prag'ın tarihi ve turistik mekanlarını gezme imkanı bulan öğretmenler, Vali Sonel'e teşekkürlerini illeti.



Geziye katılan öğretmenlerden Ayla Aynur Demir, Prag'da unutulmaz günler geçirdiklerini belirterek, "Prag'da olmak gerçekten çok güzel. Kendimizi çok iyi ve mutlu hissettik. Özellikle Sayın Valimiz Tuncay Sonel'e bu konuda minnettarız. Çok teşekkür ederiz kendisine. Onun sayesinde Prag gibi cennet bir şehirde gezme şansına sahip olduk. Bu tecrübemizi arkadaşlarımızla da paylaşacağız. Tur ekibi ve rehberlerden de oldukça memnun kaldık. Her şey beklentilerimizin çok üstündeydi" dedi.



Öğretmenlerden Kenan Çonak ise doyası eğlendiklerini dile getirerek, "Her şey çok güzeldi. Arkadaşlarımızla gezip eğlendik. Ben 5 yıllık memurum, ama hiç tatile gitmemiştim. Bize bu imkanı sağladığı için valimize çok teşekkür ederiz" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



------------------------------



Prag sokaklarında tarihi yerleri gezen öğretmenler



Tarihi binalarının önünde bilgi almaları



Rehber eşliğinde tarihi yerlerin anlatılması



Tekne gezi



Geziden detay görüntüler



Öğretmenlerin açıklamaları



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 228 MB



Haber: Ferit DEMİR-Kamera: TUNCELİ,

