Dha Yurt Bülteni-9

1)ÇAVUŞOĞLU: BARZANİ, BİR DAHA BÖYLE OLAYA İZİN VERMEYECEKLERİNİ SÖYLEDİ DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Irak'taki Türk askeri birliğine yapılan saldırıyla ilgili, "İyice köşeye sıkıştılar.

1)ÇAVUŞOĞLU: BARZANİ, BİR DAHA BÖYLE OLAYA İZİN VERMEYECEKLERİNİ SÖYLEDİ



DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Irak'taki Türk askeri birliğine yapılan saldırıyla ilgili, "İyice köşeye sıkıştılar. Irak'ta yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte Kuzey Irak bölgesel yönetimi de dahil PKK'ya yönelik atılacak hamleler var. Yerel halkı kışkırtmaya başladılar. Bunun arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz. Dün akşam Neçirvan Barzani ile telefonda görüştüm. Gerekli tedbirleri aldıklarını söylediler. Bir daha böyle bir olaya bölgede izin vermeyeceklerini söylediler" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da bir otelde düzenlediği toplantıda, gazetecilere gündeme dair açıklamalarda bulundu. Antalya'da dün meydana gelen şiddetli fırtına ve hortum felaketiyle ilgili konuşan Çavuşoğlu, yaraları sarmak için hasar tespiti yapmaya başladıklarını söyledi. İlk defa büyük çam ağaçlarının gövdesinden kırıldığını gördüğünü anlatan Bakan Çavuşoğlu "Kayıp olan, ölen vatandaşlarımız oldu. Dün gece Antalya'nın doğu tarafında sel felaketi oldu. Tüm bölgede hasar tespit yapıyoruz. Evler ve seralarda tarım alanlarında bunları telafi ederiz. Böyle bir felaket inşallah bir daha olmaz" dedi.



'KÖŞEYE SIKIŞTIRLAR, HALKI KIŞKIRTIYORLAR'



Kuzey Irak'ta Duhok yakınlarında bulunan Türk askeri birliğine dün gerçekleştirilen ve sadece kısmi hasar oluşturan saldırıyla ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Çavuşoğlu, saldırının arkasında PKK'nın olduğunu söyledi. Halkın kışkırtılmaya başlandığının altını çizen Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Kuzey Irak'ta PKK yuvalanmasına yönelik hava kuvvetlerimiz çok başarılı operasyonlar yapmaya başladı. Bundan rahatsız olmaya başladılar. İyice köşeye sıkıştılar. Irak'ta yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte Kuzey Irak bölgesel yönetimi de dahil PKK'ya yönelik atılacak hamleler var. Yerel halkı kışkırtmaya başladılar. Bunun arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz. Dün akşam Neçirvan Barzani ile telefonda görüştüm. Gerekli tedbirleri aldıklarını söylediler. Bu türden provokasyonlara prim vermemeleri gerektiğini söyledik. Kışkırtmanın arkasında kimlerin olduğunu tespit etmek için kapsamlı bir araştırma yapmaya başladıklarını söylediler. Bir daha böyle bir olaya bölgede izin vermeyeceklerini söylediler."



'HALKIN SANDIKTAKİ İRADESİNE SAYGI DUYULMALI'



Bazı AB ülkelerinin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nın hükümetini tanımaması ve yeni bir seçim yapılması gerektiği görüşüyle ilgili konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, demokrasi dersi veren ülkelerin kendileriyle çeliştiğini söyledi. Halkın iradesine saygı duyulması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Demokrasinin beşiği olarak geçinen ve demokrasi dersi veren ülkeler işlerine gelmediği zaman seçimleri yok sayabiliyor. ABD'nin baskısıyla bazı AB ülkeleri maalesef kendi değerleriyle çelişen açıklamalarda bulundu. Venezuela'da evet bir sorun var. Ama bu problemin diyalog ve barış içinde çözülmesi için herkesin katkı koyması gerekiyor. Venezuela'nın dışlanmasıyla sorunlar çözülmez hatta daha da derinleşir. Ülke içinde huzuru tesis etmemiz lazım. Halkın sandıktaki iradesine herkesin saygı duyması lazım" diye konuştu.



KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Kıbrıs'ta tarafların mutabakatıyla masada olan federasyon modelinin seçenek olmaktan çıkmadığını ifade etmesi ve 'Masada olan federasyon modeli kanaatime göre karşılıklı kabul edilebilir en gerçekçi model olmayı sürdürmektedir' ifadelerini değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "KKTC'ye yaptığımız ziyaret verimli geçti. Kıbrıs sürecinde neler yapacağız konusunu değerlendirmek üzere gitmiştim. Federasyon için yapılan müzakereler bugüne kadar sonuç vermedi. Rum tarafı da ortaya seçenekler koydu bizler de koyduk. Gayriresmi görüşmeye başladık. KKTC'de özellikle bazı kişiler 'Benim ideolojime göre federasyon iyidir' düşüncesini dikte etmeye başladı. Bir kişinin siyasi görüşüne Kıbrıs davası feda edilemez. KKTC'de bir demokratik olgunluk var. Esas burada sayın Akıncı'nın basın toplantısında ne dediği önemli. 'Tüm seçenekleri konuşmaya hazırız' demesi önemlidir. Kıbrıs davasının geleceği için önemlidir" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantının ardından kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak üzere Antalya Havalimanı'na gitti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Bakan Çavuşoğlu'nun açıklaması



Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)



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2)İZMİR'İN MENDERES İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞ NEDENİYLE TARIM ARAZİLERİ SU ALTINDA KALDI.



İzmir'de Cuma gününden beri etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı. Küçük Menderes Nehri'nde taşkınlar, arazileri göle çevirdi. Havadan da görüntülenen arazilerde bulunan elektrik direkleri, suyun yükselen seviyesini gözler önüne serdi. Bölgede çiftçilik yapan vatandaşlar yağış miktarının toprağı suya doyurduğunu belirtirken, yağışların bu seviyede devam etmesi halinde ekim zamanı sorun olacağını söyledi. Menderes ilçesinde tarımla uğraşan Mehmet Coşkun, "Köyümüzün arazileri Pancar'a kadar dayanır. Arazilerimiz su altında. Yetkililerden suların çekilmesi için yardım bekliyoruz. Biz çiftçiyiz. Pamuk ekeceğiz, mısır ekeceğiz. Bu sular çekilmediği müddetçe ekimlerimiz geç kalıyor" dedi. Bölgede çiftçilik yaptığını söyleyen Mehmet Gülcan, "Şuan arazilerimiz sular altında. Su bizi sevindirdi. Çünkü yer altı sularımız çok düştü. Yağışlar güzel oldu, bize faydası var ancak sonu ne olur bilemiyoruz. Su ihtiyacımız karşılandı. Ancak bu suyun denize gittiği söyleniyor. Bunun önüne geçilmesi ve suyun korunmasını istiyoruz" diye konuştu. Bu yıl arazilerinin yeteri kadar yağış aldığını belirten çiftçi Musa Meslioğlu ise "Bu su bizim için şimdi faydalı ama nisan mayıs aylarında böyle yağış olursa biz bu araziyi ekemeyiz" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Vatandaşlarla röportaj



Drone çekimleri



Genel ve detay görüntüler



(Haber-Drone: Mehmet CANDAN – Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,



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3)VAN'DA 9 ÇOCUKLU AİLENİN EVİ YANDI



VAN'ın Gürpınar ilçesinde 11 kişilik ailenin yaşadığı tek katlı ev, çıkan yangında oturulamaz hale geldi. Gürpınar ilçesi Çakınlı Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında Bahattin Alaca'nın eşi ve 9 çocuğu iye yaşadığı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinlerinin uyarısı üzerine aile, evden çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.



Yangında evleri kullanılmaz hale gelen aile, kış günü sokakta kaldıklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



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-Yangın anı cep telefonu görüntüse



-Yangın sonrası evin görüntüsü



-Detaylar



Mehmet AVCI/GÜRPINAR (Van), -



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4)KADİRLİ'DE 20 BİN SUCUK EKMEK DAĞITILDI



OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde bu yıl 5'ncisi düzenlenen Sucuk Ekmek Festivali'nde 20 bin sucuk ekmek dağıtıldı. Kadirli Belediyesi tarafından düzenlenen festivale Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, siyasi parti ilçe başkanları ile binlerce kişi katıldı. Geleneksel hale getirilen Sucuk Ekmek Festivali'nin bu yıl 5'ncisini düzenlediklerini söyleyen Belediye Başkanı Ömer Tarhan, festival kapsamında 20 bin adet sucuk ekmeğin dağıtıldığını söyledi. Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Kadirli'de sucuk ekmeğin bir değer olduğunu belirterek Kadirli'nin meşhur sucuk ekmeğini Türkiye genelinde tanıtımını yapmak ve bu lezzeti herkesin tatması için festival düzenlediklerini söyledi. Başkan Tarhan,



"Belediyemiz Aşevi'nde hazırlanan 20 bin sucuk ekmek vatandaşlarımıza şalgam ve ayran ile ikram ettik. Çevre il ve ilçelerden insanlar Kadirli'ye gelerek sucuk ekmek yiyorlar. Sucuk ekmek bir değerdir. 5'ncisini düzenlediğimiz festival ile sucuk ekmeğin markalaşması yolundaki adımları giderek artıyor. Bu yıl festivalimizde 2 ton sucuk ile şalgam ikram ettik. Festival kapsamında Karne şenliği de düzenleyerek oyun gurupları ve 5 kamyon kar getirdik. Çocuklarımız burada doyasıya eğlendi" dedi.



Protokol tarafından mangal ateşinin yakılması ile başlayan festivalde 3 kamyon kar getirilerek alana döküldü. Ayrınca çeşitli animasyon gösterilerinin yanında Sanatçı Oğuz Yılmaz'da konser verdi. Protokol tarafından mangal ateşinin yakılması ile başlayan festivalde 5 kamyon kar getirilerek alana döküldü. Ayrınca çeşitli animasyon gösterilerinin yanında Sanatçı Turgay Başyayla'da konser verdi.



Görüntü Dökümü



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Festival alanından genel ve detaylar



Mangal ateşinin yakılması



Tezgahlarda sucukların pişirilmesi



Pişirilen sucuk ekmeğin dağıtılması



Başkan Tarhan'ın konuşması



Kamyonlarla karın dökülmesi



Dron görüntüleri



SÜRE 02'27" BOYUT: 274 MB



Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),



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5)POMPALI TÜFEKLE VURULAN AYAKKABI BOYACISI ÖLDÜ



SAMSUN'da dün pompalı tüfekle vurulup, ağır yaralanan ayakkabı boyacısı Selami Gül (35), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Olay, Tekkeköy ilçesinde dün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Ayakkabı boyacılığı yapan Selami Gül, sabah saatlerinde tezgahını açmak için ilçe meydanına giderken S.A. ile 'yol verme meselesi' yüzünden tartıştı. Tartışma sonrası Selami Gül, boya sandığı başında çalışmaya başladı. Tartışmadan yaklaşık 40 dakika sonra ilçe meydanına gelen S.A., elindeki pompalı tüfekle tezgahı başındaki Gül'e ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Gül, çevredekiler tarafından özel bir hastaneye götürüldü.



Olayın ardından kaçan Sait A. ise polis ekiplerince takibe başlandı. Büyüklü Mahallesi'nde olduğu istihbaratı alınan Sait A., cinayet bürosu ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Selami Gül ise bu sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Samsun'da, tartıştığı ayakkabı boyacısını pompalı tüfekle vurarak, öldüren S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilip, adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü:



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-Şüphelinin adliyeye getirilişi



Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,



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Katil zanlısı torunun, güvercinlerini yakarak telef ettiler (2)



6)ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Babaannesi Nazlı K.'yı pompalı tüfekle vurarak öldüren Olcay K., emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Zanlı daha sonra mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü



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Zanlının adli tıp birimine getirilmesi



Adli tıp birimi tabela



Adliye bınası



Olay yeri ve cenaze aracı akşam görüntüleri (arşiv)



SÜRE: 00'51" BOYUT: 95,3 MB



Haber-Kamera: Can ÇELİK-Nuri PİR/ADANA,



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7)EKMEK ALMAK İSTERKEN ÖLDÜRÜLDÜ



ADIYAMAN'da, ekmek almak istediği bakkalın önünde tabancalı saldırıya uğrayan Ahmet Elçi (68), yaşamını yitirdi.



Olay, öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesinde meydana geldi. Ekmek almak için bakkala giden emekli olan yürüme engelli Ahmet Elçi'nin yanına bir kişi geldi. İddiaya göre, şüpheli kişi Elçi'yi önce diz çöktürdü, ardından yanındaki tabancayla başına ateş etti. Silah sesini duyanların kanlar içerisinde bulduğu Elçi, çağırılan sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından götürüldüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren ve cesedi otopsi için mora konulan Elçi'yi, öldüren kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



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Olay yeri



Engelli yerde yatması



Sağlık görevlileri



Polisin önlem alması



Sağlık görevlileri müdahale etmesi



Yaralı sedyeye alınması



Yaralı ambulansa alınması



Ambulansın ayrılması



Toplanan vatandaşlar



Vatandaşlar ile röp.



Genel ve detay görüntüler



( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 370 MB

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