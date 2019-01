Dha Yurt Bülteni-9

1)ANTALYA'DA BUSE'Yİ ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADIANTALYA'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı (20) denizde arama çalışmalarına başlandı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı (20) denizde arama çalışmalarına başlandı. Kemer'de, 24 Ocak Perşembe günü, hortumun, annesi Ayla Akkın'ın kullandığı otomobili sürüklediği Ağva Deresi'nde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına saat 09.30'da başlandı. Kemer Sanayi Sitesi önünden başlanan çalışmalara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı, Antalya İl Jandarma Komutanlığı su altı ekibi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, Sahil Güvenlik dalgıçları ve drone ekibi, Antalya AFAD ve Afyonkarahisar AFAD ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ve İHH İnsani Yardım Vakfı dalgıçlarının da aralarında bulunduğu 186 kişi katıldı. Dalgıçlar, denizden de arama çalışması başlattı. Denizde başlatılan çalışmalarda, jandarmaya ait 3 arama- kurtarma köpeği ve 1 kadavra köpeği de kullanıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterle de çalışmalara havadan destek verildi. Bir ekip ise Ağva Deresi'nde çalışma yürütüyor. Çalışmalarda su altının görüntülenmesi için sonar arama yapılıyor. Çalışmaları Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar da takip ediyor. Aramalarda, 25 Ocak Cuma günü, Kader Buse Acar'ın çantası bulunurken, dünkü aramalarda ise ayakkabısının sol teki bulundu.



2)YAYA GEÇİDİNDE OTOMOBİL ÇARPAN YAŞLI ADAM HAYATA TUTUNAMADI



BURSA'da yaklaşık 1 ay önce yaya geçidinden geçerken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak yoğun bakıma alınan Salih Akyüz (63) yaşama tutunamadı.Kaza yaklaşık 1 ay önce merkez Nilüfer ilçesi Orhaneli Yolu üzerinde meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Salih Akyüz, hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya yükselip sürüklendi. Ağır yaralanan Akyüz, Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürülüp tedavi altına alındı. Yaklaşık 1 ay boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 4 çocuk babası Salih Akyüz, yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden Akyüz, Sırameşeler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.



3)KRİZİN YILDÖNÜMÜNDE KARDAK'TA SAKİNLİK HAKİM



MUĞLA'nın Bodrum ilçesine 3.5 mil mesafedeki Kardak Kayalıkları'nda 1996 yılında yaşanan krizin yıldönümünde, Türk savaş gemileri ile Sahil Güvenlik botları bölgede nöbet tutmaya başladı. Komşu Yunanistan ile öğle saatlerine kadar geçen zamanda herhangi bir sorun yaşanmadığı görüldü.



Gümüşlük Mahallesi açıklarında 1996 yılında bir kuru yük gemisinin karaya oturmasıyla Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan Kardak krizinin 23'ncü yıldönümünde, bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 firkateyn ve 1 Sahil Güvenlik botunun Kardak Kayalıkları civarına geldiği görüldü. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri ise bölgede görülmedi. Deniz Kuvvetlerine bağlı firkateynlerden biri Çatal Ada yanında beklerken, diğeri Çavuş Adası yanında nöbete başladı. Sahil Güvenlik botunun ise Kardak kayalıkları çevresinde devriye görevi yaptığı görüldü.



Öte yandan Türk ve Yunan balıkçıların, kendi karasularında avlandığı görüldü.



4)TOROSLARIN ETEĞİNDE TATİLDE KAR EĞLENCESİ



MERSİN'in Erdemli ilçesinde, Toros Dağları'nın yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, yarıyıl tatiline giren öğrencilerin eğlencesi haline geldi. Toros Dağları'nın eteklerinde 2 gündür etkili olan kar yağışı her yeri beyaza bürürken, çocukları için yarı yıl tatilini değerlendirmek isteyen ailelere yaylalara akın etti. Yaklaşık 50 santim kar kalınlığının bulunduğu Toroslar, Tozlu ve Avgadı mahallelerinde 7'den 70'e her yaştan insan naylon, plastik kızaklarla karda kayıp eğlendi. Çocukları ile birlikte keyifli zaman geçiren aileler, "Çok keyifli bir gün geçiriyoruz. Yarıyıl tatili olması sebebiyle çocuklarımızla birlikte hem kartopu oynamaya hem de piknik yaparak eğlenmeye geldik. Bu yıl Toros dağlarının etekleri bembeyaz oldu. Herkese tavsiye ederiz. Kaymak için ila Uludağ'a gitmeye gerek yok" dedi.



Yarıyıl tatili nedeniyle aileleri ile birlikte kartopu oynamaya gelen çocuklar ise "15 tatili iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Her yer bembeyaz. Bizlerde karla oynamayı çok seviyoruz. Bütün çocuklar Toros dağlarının eteklerine gelerek kartopu oynayabilirler. Çok mutluyuz" diye konuştu.



5)ADANA'DA KARDAN ADAM ŞENLİĞİ



ADANA'nın Aladağ ilçesinde düzenlenen 2'nci Kardan Adam Şenliği'nde renkli sahneler yaşandı. Aladağ Belediyesi ve Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) tarafından bin 700 rakımlı Mavriyan Yaylasında düzenlenen şenliğe, yöre halkın yanı sıra Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve İskenderun'dan yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Etkinlikte kar yağmayan Çukurova'nın insanları, kardan adam yaptı, kar voleybolu oynadı, karda halay çekti. Ayrıca kardan yaptıkları kedi, ayı, deniz kızı ve kanguru gibi figürlerle de dikkat çekti. Şenlik alanında Grup Anavarza sahne alırken, hareketli müzik eşliğinde gün boyu eğlenen aileler, naylon, leğen ve şişme lastik tekerler üzerinde de bol bol kayarak unutulmaz bir gün yaşadı.



KAR YAĞMAYAN ADANA'DA KAR ŞENLİĞİ



Aladağ'da farklı bir gün yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, "Adana'nın kar alan bir bölgesidir Aladağ. Bu nedenle ilçemiz şenliklerin ve festivallerin coğrafyası oldu. Adana'da, "kardan adam yapmayı bilmeyenlerin kentiö derler Adana için. Bizlerde Adanalılar için böyle bir şenlik düzenledik. İnşallah bu şenliklerle hem Aladağımızın birliğine ve beraberliğine vesile oluruz, hem de bölgemizin tanıtımında önemli bir rol oynar. Bugün Adana'dan, Hatay'dan, Mersin'den, Aladağımızın içinden vatandaşlarımız geldi. Burda eğleniyorlar, müzik bir taraftan, ikramlarımız bir taraftan, amatör bi şekilde kayıyorlar ve neşeli bir gün geçiriyorlar. Aladağ bölge turizminin merkezi, özellikle tabiat turizminin merkezi olacak. Bunun için bizde gayret ediyoruz. Hem hükümet tarafından bu konuda projelerimiz var, hemde yerel alanda da biz çalışmalar yapıyoruz. Tüm Çukurovalıları şimdiden 3'ncü kardan adam şenliğimize bekliyoruzö dedi.



Kalabalık bir grupla şenliğe adeta çıkarma yapan Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü Başkanı Mehmet Yakut ise, "3 yıl önce bir proje olarak ortaya çıkan kardan adam şenliğinin 2'ncisini gerçekleştiriyoruz. Adanalıları, Aladağ'da karla buluşturduk. Program dahilinde ayrıca kolay ve zor parkur olarak karda doğa yürüyüşlerimiz oldu. Çevreden gelen dağcılık kulüplerimiz de burada. Özellikle sömestr tatiline denk getirdiğimiz bu etkinlikte çocuklarımızın da kar keyfini yaşanmalarını istedik. Görüyorsunuz herkes keyfince eğleniyorö diye konuştu.



