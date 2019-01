Dha Yurt Bülteni-9

1)AKŞENER: EKONOMİNİN BU HALE GELDİĞİ TÜRKİYE'DE BU SEÇİM ÖNEMLİİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimlerine dikkat çekerek, "Ekonominin bu hale geldiği Türkiye'de, bu seçim önemli bir seçim" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimlerine dikkat çekerek, "Ekonominin bu hale geldiği Türkiye'de, bu seçim önemli bir seçim" dedi. Programı için Bilecik'e gelen İYİ Parti lideri Meral Akşener, Pazaryeri ilçesindeki esnafı ziyaret etti. Pazaryeri'nde partililer tarafından karşılanan Akşener'e ziyaretleri sırasında CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Söğüt Belediye Başkanı İYİ Partili Halil Aydoğdu, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Gürses, CHP İl Başkanı Metin Yaşar eşlik etti. Bir kahvede gazetecilere açıklama yapan Akşener, iktidarın ekonomi politikasını eleştirdi. Yanlış yönetim nedeniyle ekonominin kötü olduğunu söyleyen Akşener şöyle konuştu: "Gördüğüm şey şu; siz de gördünüz, lokantaya gittik kimse yoktu. İkinci el telefon satan bir yere gittik, kimse yoktu. Farklı farklı esnafları gezdik, bir tek fırında 2 kişi gördüm. Şu an saat 11.30 olmasına rağmen hiçbir iş yerinde hiç kimseyi görmedik. Ekonominin bu hale geldiği Türkiye'de bu seçim önemli bir seçim. Ama bu seçimin sonuçları olarak Cumhur İttifakı'nın, yani iktidar partilerinin söylediği bir tartışmanın yaşanması söz konusu değil. 4 yıl boyunca bir daha seçim yok. Sayın Cumhurbaşkanı yerinde kalacak. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimi de 2023'te. Dolayısıyla, seçmene söylediğimiz ve seçmenden beklediğimiz şu; 16 yıldır çok kolay bir şekilde kutuplaşmanın getirdiği, gayretsiz bir oy alma halinden sonra bugün gelinen noktada Cumhurbaşkanı'nın maaşına yapılan zam yüzde 26, emekliye yapılan zam yüzde 10. Ekonomi kötü, yanlış yönetim sebebi ile kötü ama buna karşılık vatandaş suçlu."İktidarın bu anlayışıyla ekonominin düzelmesinin mümkün olmadığını söyleyen Akşener, "Domates yetiştiricisi suçlu, biber yetiştiricisi suçlu, onları satan marketler, manavlar suçlu. Türkiye'de seracılıkla geçinen binlerce kişi var. Hemen yakınızdaki İnegöl'de bile sera var. Serada yetiştirilen ürün pahalıya mal ediliyorsa elektriği pahalıdır, suyu pahalıdır, ilacı pahalıdır, gübre kullanıyorsa gübresi pahalıdır. Siz bu girdilerinde bir teşvik uygulamazsanız o ürün pahalıya mal olur. 'Kışın biber yeme, domates yeme, kışın kış sebzeleri ye'; peki, ondan önce de soğan suçluydu. Soğan depolarına baskınlar yapıldı. Böyle bir anlaşıyla ekonominin düzelmesi mümkün değil" dedi.



'BU SEÇİMİN TÜRKİYE'NİN BEKASIYLA İLİŞKİSİ YOK'



31 Mart'taki yerel seçimlerin Türkiye'nin bekasıyla ilişkisi olmadığını ifade eden Akşener, "Bu seçimin Türkiye'nin bekasıyla bir ilişkisi yok. Hemen seçim geleceği ve Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Bey'in sandalyesinin gideceği diye bir iddia var Sayın Bahçeli tarafından. Cumhurbaşkanı koltuğuna bir şey olmaz. Sayın Bahçeli hepimizi attığı için zaten onun da koltuğu tehlikede değil. Sonuç olarak ikisinin de koltuklarının beka sorunu yoktur ama bireysel olarak her bir vatandaşın karnı aç, geleceği ile ilgili endişesi var. Bireysel beka konusunda ciddi sorunlar yaşanıyor Türkiye'de. Bunun ortadan kaldırılabilmesi için bu seçimde kulak çekmeye büyük ihtiyaç var. Seçmen açısından ihtiyaç var. Biz çok çalışacağız. Adaylarımızı iyi tanıtmaya çalışacağız ve sizlerin onayına sunacağız. Umuyorum ki sizler de onaylayacaksınız" diye konuştu.



2)SULAMA KANALINA DÜŞEN OKUL MÜDÜR YARDIMCISININ CESEDİ BULUNDU



MERSİN'in Tarsus ilçesinde, piknik yaparken, sulama kanalına düşüp, kaybolan Adanalıoğlu Reşit Can Ortaokulu'nun müdür yardımcısı Nihat Kaylı'nın (45) 10 gün sonra, cansız bedenine ulaşıldı. Olay, 22 Ocak'ta, Tarsus'a bağlı Kulak Mahallesi'nde meydana geldi. Eski öğrencisiyle birlikte pikniğe giden Adanalıoğlu Reşit Can Ortaokulu'nun müdür yardımcısı Nihat Kaylı, bilinmeyen nedenle sulama kanalına düşerek, kayboldu. İhbar üzerine Kaylı için bölgede arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Sahil Güvenlik dalış timi ile AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri tarafından yürütülen arama- kurtarma çalışmalarının 10'uncu gününde, Nihat Kaylı'nın suya düştüğü yerin 700 metre uzağında, balçığa saplanmış cesedi bulundu.Kaylı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Ağabey Aziz Kaylı, "Üzgünüz, sonuçta cesedi bulundu. Sağ olsun, arama çalışmalarında bulunan bütün ekiplerin çabası yoğundu. Çalışmalarda bulunanlardan, destek verenlerden Allah razı olsun" diye konuştu.



3)KAZADA 2 KIZINI KAYBEDEN ANNE, DURUŞMADA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU



MERSİN'de, otomobiliyle Evrim(9) ve Ekin Çakmakçı(6) kardeşlere çarparak, ölümlerine neden olduğu iddiası ile tutuklanan Ramazan Topal'ın(68) yargılanmasına devam edildi. Çocukların annesi Özlem Çakmakçı, duruşmada, "15 gün önce karne verildi. Karne günü araba beni okula değil mezarlığa götürdü. Şimdi tahliye istiyorlar. Benim tahliyem ne olacak?" diyerek, gözyaşı döktü.Geçen yıl 2 Temmuz'da meydana gelen kazada Ramazan Topal, 33 AET 61 plakalı otomobili ile Toroslar ilçesi Gözne Yolu Sarnıç Tesisleri yakınında Evrim ve Ekin Çakmakçı kardeşler ile yanlarında bulunan kuzenleri İlknur Emine Yalçın'a çarptı. İki kardeş olay yerinde hayatını kaybederken, Yalçın ağır yaralandı. Kaza sonrası gözaltına alınıp tutuklanan Ramazan Topal hakkında Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın bugün görülen 2'nci duruşmasına tutuklu sanık Ramazan Topal ile ölen kardeşlerin annesi Özlem, babası Ali Çakmakçı ve taraf avukatları katıldı.



'TAHLİYE TALEBİ'



Müvekkilinin bu zamana kadar hiç ceza almadığını ve kaza yerinden kaçmadığını dile getiren Topal'ın avukatı, sanığın adli kontrol veya kefaletle serbest bırakılmasını istedi. Ailenin avukatı ile duruşma savcısı ise sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.



'ENKAZDAN ÇIKAMADIM'



Duruşmaya kızlarının fotoğrafı ile katılan anne Özlem Çakmakçı, gözyaşları içerisinde; "2 Temmuz'da benim için hayat durdu. Ben yaşamıyorum, her gün ölüyorum. 15 gün önce karne verildi. Karne günü araba beni okula değil mezarlığa götürdü. 'Siz gelemiyorsanız ben size gelirim' dedim. Kızlarımın fotoğraflarını tişörtüme bastırdım. Göğsümde taşıyorum. 2 Temmuz'da deprem oldu, iki çocuğumu kaybettim ama ben enkazdan çıkamadım. Şimdi tahliye istiyorlar. Benim tahliyem ne olacak? Ölsem ölemiyorum. Yaşasam ne olacak? Ramazan bir şekilde dışarı çıkacak. Benim mahpusluğum ne olacak?" dedi.



Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.



4)ADANA ÇUKUROVA BELEDİYESİ, HAYVANSEVERLERE KEDİ MAMASI DAĞITTI.



Belediye hizmet binası önünde gerçekleşen mama dağıtım törenine katılan Çukurova Belediye Başkanı ve Adayı Soner Çetin, "Biz her canlının belediyesiyiz. Çukurova'mız da, can dostlarımız için en yaşanabilir ilçelerden birisi. Çünkü kocaman yürekli insanlara sahip. Hepinizin ellerine, gönüllerine sağlık" dedi. Çukurova Belediyesi, gelenekselleşen her ay kedilere mama yardımını aralıksız sürdürüyor.Sokakta besleme yapan gönüllü hayvanseverlere her ay düzenli mama desteği yapan Çukurova Belediye Başkanı ve Adayı Soner Çetin, belediye binasında düzenlenen mama dağıtım törenine katıldı. Mama dağıtım organizasyonunda, gönüllü hayvanseverlere 200 torba kedi maması dağıtımı yapıldı. Hayvanseverlerin alkışlarıyla karşılanan Başkan Çetin'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



"BİZ HER CANLININ BELEDİYESİYİZ"



Barınma Merkezi ve Kedi Evi ile sokakta yaşayan kedi ve köpeklere kucak açan, parklara otomatik suluklar yerleştiren Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, barınakta ve sokaklarda yaşayan hayvanların refahı ve huzuru için yaptıkları çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade ederek, "Biz her canlının belediyesiyiz. Bütün canlıların yaşam hakkına sahip çıktığımız Çukurova'mızda, sokakta besleme yapan gönüllü hayvansever vatandaşlarımıza her ay kedi maması yardımı yapıyoruz. Can dostlarımızın ve hayvanseverlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çukurova'mız da can dostlarımız için en yaşanabilir ilçelerden birisi. Çünkü kocaman yürekli insanlara sahip. Hepinizin ellerine, gönüllerine sağlıkö dedi.



5)DENİZLİ KAYAK MERKEZİ'NE ZİYARETÇİ AKINI



DENİZLİ'nin Tavas ilçesindeki, 2 bin 420 metre yükseklikteki Denizli Kayak Merkezi, yarıyıl tatili nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı. Birçok kişi, yoğun sis ve tipiye rağmen kayak yapmanın tadını çıkardı.Geçen 25 Ocak Cuma günü aşırı kar yağışı nedeniyle yolların kapandığı ve 200 kişinin mahsur kaldığı Denizli Kayak Merkezi'nde yolların ve pistlerin tekrar hizmete açılmasının ardından, tesis ziyaretçi akınına uğradı. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı 9 piste sahip tesiste, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen yerli turistler, yoğun sis ve tipiye aldırmadan kayak keyfi yaşadı. Kentin ikinci beyaz cenneti olarak da nitelendirilen Denizli Kayak Merkezi'nde, bazı turistler telesiyeji kullanıp kayak yaparken, bazıları ise kızağa binerek eğlenceli vakit geçirdi. Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla tesislere giden yolda iş makineleriyle çalışmalar yaptı.



Kayak yapmak için kızıyla birlikte İzmir'den gelen Adem Canbaşı, tesisi çok beğendiğini belirterek, "Gerçekten harika bir ortam var. Tipi ve sise rağmen kayak yapıyoruz. Bu bize engel değil. Kar kalitesi inanılmaz güzel. Kızım ile birlikte çok eğlendik" dedi. Lise öğrencisi Esma Canbaşı ise tatilde kayak yapmanın eğlenceli olduğunu ifade ederek, "Tatil için en uygun yerlerden birisi. Babamla doğru tercih yaptığım için mutluyum. Hava soğuk olsa bile eğleniyoruz" diye konuştu. Bodrum'dan gelen Rasim Yüzer, ilk defa kayak yaptıklarını ve soğuğa bu kadar alışkın olmamalarına rağmen eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi.



