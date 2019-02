Dha Yurt Bülteni-9

1)BİTLİS'TE KAFENİN ÇATISI ÇÖKTÜ: 1 ÖLÜ 7 YARALI Bitlis 'in Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bulunan bir kafenin teras çatısı yağan karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. O sırada kafede bulunanlardan 1'i hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.Olay saat 14.30 sıralarında Bitlis'in Hüsrevpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle çatısında kar biriken kafenin teras bölümü kafede bulunanların üzerine çöktü. Büyük paniğin yaşandığı olayda 1 kişi çöken çatının altında kalarak hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYORBİTLİS/DHA==================================================BUSE'Yİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 11'İNCİ GÜN (EK)2)ANNE ARAMA ÇALIŞMALARINI İZLEDİ Antalya 'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde, kızı Buse Acar ile bulunduğu aracın dereye sürüklenmesi sonucu yaralanan ve tedavisi tamamlandıktan sonra Kemer'e gelen anne Ayla Akkın, kızını arama çalışmalarını izledi. Çamyuva Sahili'nde baba Ahmet Acar ile otomobilde çalışmaları izleyen Ayla Akkın, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Boyunluk takılı olan Ayla Akkın, yanına gelenlerin geçmiş olsun dileklerini de kabul etti. Bir süre arama çalışmalarını izleyen Ayla Akkın daha sonra bölgeden ayrıldı.ANTALYA/DHA================================================3)UYUŞTURUCUDAN BAYILAN GENÇ: POLİS MİSİN, HAMAMCI MISIN; BENİ NEDEN YIKIYORSUN?ANTALYA'da, kullandığı uyuşturucunun etkisiyle üst geçit altında baygın bulunan Cihan Ö. (22), yüzüne su dökerek, kendisini uyandıran polise "Ağabey, ne yapıyorsun? Polis misin, hamamcı mısın? Beni neden yıkıyorsun?" diye tepki gösterdi.Olay, saat 11.30'da sıralarında, Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki yaya üst geçidinin altında meydana geldi. Üst geçidin ayağı önünde hareketsiz yatan genci görenler, polise haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis ekipleri, yerde yatan kişinin Cihan Ö. olduğunu belirledi. Cihan Ö.'nün ayak ucunda plastik su şişesi, çakmak ve sünger bulan polis, uyuşturucu kullandıktan sonra krize girdiğini tespit etti.'AĞABEY POLİS MİSİN, HAMAMCI MISIN?'Cihan Ö.'yü uyandırmak için uzun süre çaba harcayan polis memuru, ekip aracından getirdiği şişe içindeki suyu gencin yüzüne döktü. Bu sırada gözlerini açan Cihan Ö., eliyle yüzünü silerek, polise "Ağabey, ne yapıyorsun? Polis misin, hamamcı mısın? Beni neden yıkıyorsun?" dedi. Polis memurunun, uyanmasına yardımcı olmak için bu yola başvurduğunu söylemesinin ardından Cihan Ö., ayağa kalkarak, uzaklaşmak istedi. Polisin gitmesine izin vermemesine rağmen Cihan Ö., tedavi edilmek istemediğini belirtip, evine gideceğini söyledi. Cihan Ö., ara sokaklardan giderek, izini kaybettirdi.GÖRÜNTÜ GEÇİLECEKANTALYA/DHA===================================================4)İZMİR'DEKİ ŞENLİKTE 10 TON HAMSİ DAĞITILDIİZMİR'de, Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu tarafından 9'uncu kez hamsi şenliği düzenlendi. Batum Rize ve Trabzon 'dan getirilen 10 ton hamsinin pişirilerek ekmek arasında dağıtıldığı şenliğe İzmirliler büyük ilgi gösterdi. Hamsi yemek isteyenler uzun kuyruklarda bekledi.Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen hamsi şenliğinin 9'uncusu, Balçova ilçesinde, İnciraltı rekreasyon alanında yapıldı. Batum, Rize ve Trabzon'dan getirilen 10 ton hamsi tavalarda pişirilerek şenliğe katılanlara ikram edildi. Güzel havayı fırsat bilen İzmirliler, hafta sonunu, katıldıkları şenlikte ekmek arası hamsinin tadına bakarak değerlendirdi. Ücretsiz hamsi ikramını kaçırmak istemeyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Gün boyunca yaklaşık 50 bin kişinin katılıdığı şenlikte, hamsi tezgahlarının dışında yöresel lezzetlerin yer aldığı 30 farklı stant da açıldı. Halk oyunları gösterileri sunulan, Karadeniz türküleri seslendirilen şenlikte dağıtılan balık ekmeklerden alıp yiyen vatandaşlar, kuyrukta beklediklerine değdiğini söyledi.Hamsi şenliğine İzmir Valisi Erol Ayyıldız , İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer , CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel , CHP Konak Belediye Başkan Adayı Abdül Batur , Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya da katıldı.'BİRLİK BERABERLİK İÇİN BİR ARADAYIZ'Hamsi Şenliği'nin her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkulu geçtiğini belirten Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aydın Özyar, "50 bin kişiye göre hazırlık yaptık. Batum, Rize ve Trabzon'dan 10 ton hamsi getirildi. Saat 10.00'dan beri servise devam ediyoruz. Hava da güzel, yağmur yok. Ayrıca 60 standımız var, onlarda da doğal ürünler sergileniyor. Önemli olan hamsi yemek değil, birliğin beraberliğin, dostluğun pekişmesi. onlarca, yüzlerce kişi kol kola giriyor, birlik beraberliğin en güzel örneğini sergiliyor. Bu ortamı yaşatmak istiyoruz ve buna devam edeceğiz" dedi.Hamsinin lezzetine bakmak için etkinliğe katılan vatandaşlardan Ali Ekinci , "Geçen yıl sırada çok bekledik, o yüzden bu kez erken geldik. Buraya kadar gelmişken kuyrukta bekleyeceğiz. Ortam çok güzel. Etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederiz" diye konuştu. Şenliğe daha önce de geldiğini belirten Hatice Boz da, "Birkaç kez geldim. Çok erken geldiğim için çok sıra beklemedim ama bu lezzet için uzun kuyruklara değer. Şansımıza hava da güzel. Hamsiler çok lezzetli" dedi.Şenliği 9 yıldır hiç kaçırmadığını söyleyen Giresunlu Necla Özdemir ise,"Geçen yıl şehitlerimiz olduğu için ilahiler okundu ve eğlence yapılmadı. Bu yıl eğlence de var" diye konuştu.Görüntü Dökümü---------------------Şenlikten görüntüler-Vatandaşlarla röp.-Tunç Soyer ile röp.Aydın Özyar ile röp.Haber: Hande NAYMAN Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,=================================================5)ÇAMAŞIR MAKİNELERİNDEN 26 KİLO EROİN ÇIKTIIĞDIR'da kargo firması ile İstanbul 'a gönderilmek istenen iki çamaşır makinesi içerisine zulalanmış 26 kilo 811 gram uyuşturucu ele geçirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, emniyet güçlerinin bir kargo şubesinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde itihbarı bilgi alındığı bildirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, geçen 31 Ocak'ta kargo şubesinde arama yaptı. Iğdır 'dan İstanbul'a gönderilecek olan iki çamaşır makinesi içerisine zulanan 52 paket halinde 26 kilo 811 gram eroin ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından sökülen çamaşır makinelerinin üst kısmına zulananan paketlerin alüminyum folyo ile kaplandığı görüldü. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen M.A. ile Nahcivan uyruklu A.A. gözaltına alındı. Van ve Hakkari 'de yürütülen yoğun narkotikle mücadeleden sıyrılmak isteyen zehir tacirlerinin şimde de Iğdır güzergahını tercih etmeye başladıkları bildirildi.Görüntü Dökümü-------------------------Makinelerin içerisinin açılması-Zulanan eroin paketleri-ÇıkarılmasıHaber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR,================================================6)GÜNLÜK KİRALADIĞI DAİREDE İNTİHAR ETTİDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 23 yaşındaki Caner O. (Onur), günlük kiraladığı apartman dairesinde, kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.Bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürülen Caner O., dün (cumartesi) 15 Mayıs Mahallesi, 557 Sokak'ta bulunan bir apartman dairesini bir günlüğüne kiraladı. Bu sabah daireyi boşaltması gereken Caner O.'nun anahtarı teslim etmemesi üzerine merak eden ev sahibi kapıyı çaldı. Kapının açılmaması üzerine kendisindeki yedek anahtarla içeri giren ev sahibi, Caner O.'yu iple tavana asılı halde ölü bulup, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve savcının incelemesinin ardından, intihar ettiği belirlenen Caner O.'nun cesedi, otosi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, Caner O.'nun intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü--------------------Caner O.'nun (Onur) fotoğrafı-Olay yerinden görüntü-Polis ekiplerinden görüntü-Olay yeri inceleme ekiplerinden detaylar-Genel ve detay görüntülerHaber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,