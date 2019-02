Dha Yurt Bülteni -9

Uludağ'da çatıdan düşen kar kütlesi altında kalan 6 kişi kurtarıldıBursa Uludağ'da kayak pistine gitmek için sıra bekleyenlerin üzerine kullanılmayan bir binanın çatısındaki kar kütlesi düştü.

Uludağ'da çatıdan düşen kar kütlesi altında kalan 6 kişi kurtarıldı



Bursa Uludağ'da kayak pistine gitmek için sıra bekleyenlerin üzerine kullanılmayan bir binanın çatısındaki kar kütlesi düştü. Kar yığını altında kalan 6 kişi hafif yaralı olarak kurtarılırken, kurtarma çalışmaları sırasında da 1 kişi ayağının kırılması sonucu yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedaviye alındı.



Uludağ'da saat 12.00 sıralarında PTT'ye ait kullanılmayan binanın çatısındaki kar kütlesi, kayak pistlerine gitmek için sıra bekleyen tatilcilerin üzerine düştü. İlk belirlemelere göre 6 kişi kar altında kaldı. Olay yerine gelen AFAD ve jandarma kurtarma ekipleri ile çevredekiler, 6 kişiyi kar yığını altından çıkardı. Hafif yaralı 6 kişi ile kurtarma çalışmaları sırasında ayağı kırılan 1 görevli hasteneye götürülerek tedaviye alındı.



Bursa Valiliği'nden olayla ilgili yaplıan açıklamada, "Uludağ 1'inci Bölge'de bulunan kullanılmayan PTT binasının çatısından düşen karın altında kaldığı tahmin edilen 6 kişi, jandarma arama kurtarma ve AFAD ekiplerince kurtarılmış olup, genel sağlık durumları iyidir. Her ihtimale karşı bölgede arama ve kar temizleme çalışmaları devam ediyor" denildi.



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



Haber-Kamera: Serkan AKKUŞ- Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA, -



=================



Burun ameliyatından sonra komaya giren Leyla, hayatını kaybetti (EK)



"BENİM KIZIM DEĞİL, CUMHURBAŞKANI'NIN KIZI"



Adana'da burun ameliyatından 3 gün sonra hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Leyla Sönmez'in cenazesi otopsisinin tamamlanmasının ardından Adana Adli Tıp Kurumu morgundan yakınlarına teslim edildi.



Kızının cenazesini teslim alan babası Ali Haydar Sönmez, Leyla'nın ihmal sonucu öldüğünü iddia ederek "Kızım burun ameliyatı için sağ girdi, ölü çıktı. Bu o kadar zor bir ameliyat değildi. Bizim buradaki mücadelemiz kendimiz için değil. Bundan sonra başka Leyla'lar ölmesin. Başka aileler ağlamasın. İnsanların sağlığını rant konusu haline getirenler utansın. Cumhurbaşkanıma ve Sağlık Bakanıma sesleniyorum. Leyla benim kızım değil onların kızıdır. Kızım, 19 senedir okula gidiyor. İdealleri vardı. Sağlıkçı olacaktı, sağlığından oldu" dedi. Leyla Sönmez'in amcası Cezayir Sönmez ise söz konusu doktorun ve ameliyata giren sağlık görevlilerin bir cinayet işlediğini öne sürerek hukuki mücadele başlattıklarını söyledi. Anne Fener Sönmez ise kızının cenazesini beklerken ağıt yaktı. Sönmez "Kızımı paramparça ettiler. Leyla'mı öldürdüler. Ben onları şikayet ettim. Dinlemediler. Beni hiç düşünmediler. Ciğerimi yaktılar" dedi.



ÇİLEM DOĞAN ARKADAŞIYDI



Adana'da eşi 33 yaşındaki Hasan Karabulut'u tabancayla vurarak öldürmekten 15 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra 50 bin lira kefaletle serbest bırakılan 24 yaşındaki Çilem Doğan'ın vefat eden Leyla Sönmez'in arkadaşı olduğu öğrenilirken aileye teselli için Adli Tıp Kurumu önüne gelen Doğan, bir ay önce kendisinin de aynı doktora ameliyat olduğunu ve şu an yüzünde ödemler olduğunu iddia etti. Doğan ameliyat olmadan bir gün önce Leyla ile görüştüğünü belirterek şöyle konuştu:



"Abla mezuniyetim var, ondan dolayı ameliyat olmak istiyorum dedi. Ben de iyileşme sürecinin biraz geç olabileceğini ertelemesini söyledim. Ama o bir an önce aradan çıkarmak istiyordu. Daha sonra duydum ki ameliyat olmuş ve durumu kötüymüş. Hastaneye geldik kalbinin durduğunu söylediler. Canımız çok yanıyor, ne diyeceğimi bilemiyorum"



Leyla Sönmez'in cenazesi yakınları tarafından toprağa verilmek üzere Ceyhan ilçesine götürüldü.



Görüntü Dökümü



------------- Leyla'nın annesinin ağlayarak konuşması



Anne ve yanındaki yakınlarından detay



Baba ile röp.



Amca ile röp.



Leyla'nın çocuklarla şarkı söylemesi (ARŞİV)



Leyla'nın sedyede götürülmesi (ARŞİV)



Leyla Sönmez arkadaşı ile şarkı söylemesi (ARŞİV)



Çilem Doğan ile röp.



Çilem Doğan'dan detay



Cenazenin getirilmesi



Morga taşınması



Araca konulması



Kalabalıktan görüntü



Bir yakının ağlaması



Cenaze aracının gidişi



Morg ve Adli Tıp Kurumu tabelalarından görüntüler



SÜRE: 06'17" BOYUT: 696 mb



Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,



==================



Antalya'da Sıla bulundu, kaçıran gözaltında



Antalya'da, ekmek almak için evden çıktıktan sonra Savaş G. (37) tarafından kaçırılan Sıla Ö. (14), polis ekiplerince bulundu. Savaş G., gözaltına alınırken, Sıla Ö.'nün soruşturma bitinceye kadar Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde kalacağı ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.



Kepez ilçesine bağlı Kuzeyyaka Mahallesi'nde oturan, 8'inci sınıf öğrencisi Sıla Ö., 28 Ocak Pazartesi sabahı ekmek almak için evden çıktı ancak geri dönmedi. Anne Emine Ö. de kızını mahallede aramaya başladı. Bu sırada cep telefonuna, birkaç kez evlerine misafirliğe gelen Savaş G.'den 'Anneciğim, babacığım; ben kızınızı, kızınız da beni seviyor. Artık o benim, ölene kadar namusum. Böyle olsun istemezdim. Artık bizi kimse ayıramaz' yazılı mesaj geldi. Emine Ö., hemen mesajın gönderildiği numarayı aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine polis merkezine giden Emine Ö., şikayetçi oldu.



Savaş G. ve kaçırdığı Sıla Ö.'nün, Kepez'in Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evde olduğunu tespit eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi. Savaş G., gözaltına alınırken, Sıla Ö. de ifadesine başvurulmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Sıla Ö.'nün, soruşturma bitinceye kadar Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde misafir edileceği ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.



'KIZIMIN EVLİLİK DEĞİL OKUMA ÇAĞI'



Kızının bulunmasının ardından yeniden yaşamaya başladığını kaydeden Emine Özcan, "Ben 1 haftada kaç kez öldüm? Benim kızımı 1 haftadır alıkoydu. Onun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Kızımın evlilik değil, okuma çağı" dedi.



Görüntü Dökümü



-----------



Emniyet Müdürlüğü dış plan



Kaçıran Savaş G. fotoğraf



Kaçırılan Sıla Ö. fotoğraf



70 MB/// 00.48



HABER- KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,



================



Direksiyon başında kalp krizi geçiren şoför başka otomobile çarparak durdu



ÇORUM'da uygulama yapan trafik polisleri, seyir halindeyken kalp krizi geçiren Elvan Ölçer'in (50) kullandığı otomobilin altında kalmaktan son anda kaçarak kurtuldu. Araçta bulunan arkadaşının direksiyonu kırıp el frenini çekmesiyle, park halindeki bir başka otomobile çarparak duran sürücü Ölçer, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.



Kaza, saat 10.00 sıralarında Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Elvan Ölçer, idaresindeki 06 ADR 421 plakalı otomobilde seyir halindeyken aninden fenalaştı. Kalp krizi geçiren ve direksiyon hakimiyetini yitiren Ölçer'in kullandığı otomobil, yolda polis uygulama noktasına yöneldi. Kontrolden çıkan otomobilin kendilerine doğru geldiğini gören trafik polisleri, bulundukları uygulama noktasını terk ederek kaçtı. Araçta bulunan arkadaşının direksiyonu kırıp el frenini çektiği otomobil, park halindeki bir başka otomobile çarparak durabildi. Uygulama noktasında bulunan polisler de kontrolden çıkan otomobilinin altında kalmaktan ise son anda kurtuldu.



KAZAYI GÖREN KOŞTU



Kaza sonrası çevrede bulunanlar, araç içerisinde bulunanların yardımına koştu. Vatandaşlar, araçtan çıkarıp yere yatırdığı sürücüye kalp masajı yaptı ve 112 Acil Servis ekiplerine haber vererek yardım istedi. Bu sırada yoldan geçen polis memuru Ayşe Çalışkan da, yerde yatan sürücüye gelişi güzel müdahale etmeye çalışan kalabalığı uzaklaştırarak, uyarılarda bulundu. Ölçer, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Arkadaşının hafif şekilde yaralandığı kazada tedaviye alınan Ölçer'in, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



'SON ANDA KURTULMUŞLAR'



Kazaya tanık olan polis memuru Ayşe Çalışkan, meslektaşlarının kazadan son anda kurtulduğunu anlattı ve şunları söyledi: "Göreve giderken kazayı görüp durduk. Polis arkadaşlarımız, otomobilin çarpmasından son anda kurtulmuşlar. Hemen toplanan kalabalığı dağıttım ve daha önce ilk yardım dersi gördüğüm için orada bulunanlara ne yapmaları gerektiğini söyledim. Gerekli müdahalede sonrası sağlık ekipleri gelince de onlara hastayı teslim ettik. Her önüne gelen müdahale ederse kişinin sağlığı da riske girebilir."



Görüntü Dökümü



--------------------



-Kazaya karışan otomobiller



-Kalp krizi geçiren sürücüye vatandaşların müdahalesi



-Polis memuru kadının müdahale edenleri uyarması



-Sürücünün ambulansa alınması



-Detaylar



(SÜRE: 1.30 Dk ) (BOYUT: 330 MB)



Haber-Kamera: Serkan BARIŞ/ÇORUM,



==================



Şanlıurfa'da elektrik trafosunda patlama; araçlar alev aldı (2)



Şanlıurfa'da, aşırı ısınan elektrik trafosu bomba gibi patladı. Ortalığın savaş alanına döndüğü patlamada, trafo yakınında bulunan park halindeki 7 araç, 2 ev ve 1 iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.



Olay, saat 11.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik trafosu aşırı ısınması sonucu büyük gürültüyle patladı. Çevrede korku dolu anların yaşanmasına neden olan patlamanın ardından trafoda yangın çıktı. Yangın, trafo yakınında bulunan park halindeki araçlarla ev ve iş yerlerine de sıçradı. Yangınla birlikte gökyüzünü dumanlar kaplarken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Bölgedeki enerjinin kesilmesinin ardından itfaiye ekipleri alev alev yanan araçlara ve trafoya müdahalede bulundu. Yaklaşık 40 dakika süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, park halinde bulunan 7 otomobil, 2 ev ile 1 iş yerinin hasar gördüğü belirlendi.



Polis ekiplerince olay yerine güvenlik şeridi çekilerek, inceleme yapıldı ve hasar tespit çalışmasına başlandı. Öte yandan, patlamanın ardından olay yerinde toplanan çok sayıda kişi yaşananları cep telefonlarıyla görüntüleyip sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



Görüntü Dökümü



---------



Yanan otomobiller



İtfaiye ekiplerinin gelmesi



Alev alan otomobilleri itfaiye ekiplerini müdahale etmesi



Polis ekiplerinin çevrede önlem alması



Meraklı vatandaşları polis dağıtması



Olay yeri inceleme polislerin incelemede bulunması



Esnaflarla röportaj



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 353 MB



Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)



====================



Markete giren hırsızlar kasadaki 30 bin lirayı çaldı



Adıyaman'da, bir markete giren 2 şüpheli, kasadaki 30 bin lirayı çalarak kaçtı. Şüphelilerin hırsızlığı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.



Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan markete sabah saatlerinde gelen görevliler, kasanın açılmış olduğunu görünce durumu polise bildirdi. İhbarla gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelediğinde, markete giren 2 şüphelinin çelik kasayı levye ve tornavida ile zorlayarak açıp içinde bulunan 30 bin lirayı çaldığını saptadı. Polis ekipleri şüphelilerin kimliklerinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü



---------



Olay yeri ve polisin incelemesi



Güvenlik kamerasındaki hırsızlık



Paranın çalındığı çelik kasa



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 250 MB



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



====================



CHP'li Öztunç: Sayın Erdoğan gelmediği müddetçe karşımda rakip yok



CHP Kahramanmaraş Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ali Öztunç, yerel seçimde rakip tanımadığını belirterek, "Kim gelirse gelsin karşıma. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Tayyip Bey, Cumhurbaşkanlığı'ndan istifa eder, karşıma aday olursa iddialı aday olur. O zaman sıkıntıya girerim ama Sayın Erdoğan gelmediği müddetçe karşımda rakip yoktur" dedi.



Kahramanmaraş'ta 31 Mart'ta yapılacak yerel seçime yönelik çalışmalarını yürüten CHP'li Ali Öztunç, sabah kahvaltısında gazetecilerle bir araya geldi. Seçilmesi durumunda hayata geçireceği projelerin bir kısmından bahseden Öztunç, yerel seçim ile genel seçimin çok farklı olduğunu söyledi. Genel seçimde vatandaşın lidere, ideolojiye ya da o günkü dünya şartlarına bakarak, oy verdiğini ancak yerel seçimde adaya oy verildiğini kaydeden Ali Öztunç, örnek olarak Eskişehir'i gösterdi.



AK Parti'nin yıllardır Kahramanmaraş'ı yönettiğini dile getiren CHP'li Öztunç, "Eğer bir şey yapsalar bugüne kadar yaparlardı. Ellerinden tutan yok. Oraya verdiniz yıllarca yaptılar mı? Yapmadılar. 5 yıl da beni, Ali Tunç'u deneyin. Bu seçimlerde adaya oy verilir. Ben kazanırsam Kemal Kılıçdaroğlu mu yönetecek? Yok öyle bir şey, ben yöneteceğim. Ben, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde rakip tanımıyorum. Kim gelirse gelsin benim karşıma. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Tayyip Bey, Cumhurbaşkanlığı'ndan istifa eder, karşıma aday olursa iddialı aday olur. O zaman sıkıntıya girerim ama Sayın Erdoğan gelmediği müddetçe benim karşımda rakip yoktur" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------



Salondan detay



Ali Öztunç'un konuşması



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 292 MB



Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)



================



Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Güler, sahile inip talepleri dinledi



AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu sahilinde bir araya geldiği vatandaşların taleplerini dinledi.



AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 31 Mart yerel seçimi için başlattığı çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin ile Ordu sahilinde dolaşan Güler, sohbet ettiği vatandaşların talep ve görüşlerini de dinledi. Ordu sahilindeki gezintisi sırasında zaman zaman eski arkadaşlarıyla da karşılaşan Güler, arkadaşlarına sarılarak hasret giderdi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Güler, daha sonra teleferikle Boztepe'ye çıkarak kenti izledi ve bir dizi incelemelerde de bulundu. Güneşli havayı fırsat bilip sahile akın eden vatandaşlar da, seçimlerde başarı dileklerinde bulunduğu Güler'le birlikte anı fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------



-Vatandaş ziyaretleri



-Sahilde gezinti



-Vatandaşlarla görüşmesi



-Teleferikle Boztepe'ye çıkışı



-Boztepe'de yaptığı incelemeler



BOYUT: 623 MB



Haber: Emre KOLTUK - KAMERA: Faruk KAHRAMAN ORDU-DHA



====================

