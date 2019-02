Dha Yurt Bülteni -9

'Yol verme' tartışması meydan kavgasına dönüştü: 3 yaralı



Bursa'da 2 grup arasında yol verme nedeniyle çıktığı öğrenilden kavgada 2 kişi bıçakla, 1 kişi de yüzüne vurulan içki şişesiyle yaralandı. Meydan savaşını aratmayan kavga güvenlik kameralarına yansıdı.



Bursa'da 2 grup arasında yol verme nedeniyle çıktığı öğrenilden kavgada 2 kişi bıçakla, 1 kişi de yüzüne vurulan içki şişesiyle yaralandı. Meydan savaşını aratmayan kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokaktan hızla geçen 16 ABC 707 plakalı otomobildekiler ile sokakta duran gençler arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışmanın büyümesi ile kavgaya dönüştü. Meydan savaşını aratmayan kavgada B.D. yüzüne vurulan içki şişesiyle, A.D. ve B.S., vücudunun çeşitli bölgelerine aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Yumrukların ve sandalyelerin konuştuğu kavga, meydan savaşını aratmazken, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Yaralılar, olay yerinde bulunan araçları ile çevredeki hastanelere götürüldü. Polis ekipleri, olayın ardından kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma devam ediyor.



Görüntü Dökümü



----------



-2 grubun kavga etmesi



-Detaylar



Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,



=======================



Cinsel istismar sanığına verilen tutuksuz yargılama kararına tepki



Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 2016 yılında 7 yaşında olan Z.D.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 28 yaşındaki H.G'ye 10 yıl hapis cezası verildi. Yaklaşık 3 yıldır cezaevinde bulunan H.G.'nin yaptığı itiraz üzerine, cezası onana kadar tahliye edilmesi kararı verildi. H.G. yaşadığı mahalleye dönerken, aynı mahallede yaşayan Z.D.'nin ailesi verilen karara tepki gösterdi. Z.D.'nin annesi A.D., H.G. ile aynı mahallede oturduklarını ve korktuklarını belirterek, "Çok korkuyorum kızımın başına tekrar bir şey gelecek diye. Aynı mahallede oturuyoruz, aynı bakkala gidiyoruz, ya karşılaşırlarsa, korkarsa psikolojisi bozulur. Benim tek isteğim yeniden tutuklanması. Tutuksuz yargılama kararı verilmiş. Bu kararın geri alınmasını istiyorum" dedi.



Olay, 26 Mart 2016 tarihinde, Kartepe'de meydana geldi. Evinin önünde oyun oynayan Z.D, annesi A.D.'nin ellerini yıkamak için eve girdiği sırada kayboldu. Ailenin polise başvurması ile polis ekipleri ve komşuları küçük kızı aramaya başladı. Sokakta oynayan diğer çocukların anlattıkları üzerine yapılan arama çalışmalarında Z.D. birkaç saat sonra bir marangozhaneden çıkarken bulundu. Küçük kız ailesine H.G.'nin kendisini marangoz atölyesine götürdüğünü belirterek, burada yaşadığı olayı anlattı. Yapılan doktor kontrolünde Z.D.'nin cinsel istismara uğradığının belirlenmesi ve ailenin şikayeti üzerine hakkında yakalama kararı çıkartılan H.G., 1 Nisan günü gizlendiği yerde yakalanarak gözaltına alındı.



Olayla ilgili olarak Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalarda Z.D. pedagog eşliğinde ifade verirken, komşusu H.G.'nin kendisini marangozhaneye götürerek eteğini aşağıya indirdiğini, tecavüz etmeye çalıştığı sırada çok canının yandığı için bağırarak ağlaması üzerine korkarak kendisini bıraktığını anlattı. Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre küçük kızın cinsel istismara maruz kaldığı ve psikolojisinin bozulduğu belirlendi. Mahkeme H.G.'yi, 'Çocuğu hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan 2 yıl ve 'Küçük yaşta çocuğa cinsel istismarda bulunmak' suçundan 8 yıl olmak üzere toplam 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Verilen bu kararın ardından H.G.'nin avukatları davayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Temyiz davası devam eden H.G.'nin beraat ya da Yargıtay tarafından cezası onanıncaya kadar tutuksuz yargılanması talep edildi. İstanbul Bölge Adliyesi 20. Ceza Dairesi tarafından talebi kabul edilen H.G. 2 gün önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



"KIZIMA BAĞIRINCA NE OLDUĞUNU ANLATTI"



H.G. ile yeniden aynı mahalle içerisinde olmanın tedirginliğini yaşadıklarını belirten Z.D.'nin annesi A.D., verilen kararın kaldırılmasını istedi. Elini yıkamak için eve girdiği sırada kızının kaybolduğunu söyleyen anne A.D., "2016 yılında kızım tacize uğradı. Ben elimi yıkamak için içeriye girdim 5 dakika sonra geri döndüğümde kızımı bulamadım. Bağırdım etrafta beni duyan olmadı. Korkuyla bütün mahalleyi aradım sonra mahalledeki bir komşum kızımın gittiği yönü söyledi. O tarafa doğru giderken kızımın geri döndüğünü gördüm, camiinin arkasındaki kereste atölyesinden geliyordu. Kızıma nerdesin diye sordum, cevap vermedi bağırınca kızınca ne olduğunu söyledi. O adamın çağırıp götürdüğünü söyledi. Kızım ne için gittiklerini bilmiyordu. Ondan sonra ne yaptılar sana diye sorduğumda 'Anne önce önümü açtı benim sırtımı masaya verdi, olmayınca naylonların üzene yatırdı beni üzerimde zıpladı' dedi. Sırtım ağrıdı dedi, bir şeyler hissettim sırtımda cümlesini duyunca deliye döndüm. O şahsın yanına gittim 'Ne yaptın kızıma?' diye sordum, 'Bir şey yapmadım' dedi ve kaçtı. Polise haber verdik, olaydan sonra yakalandı." dedi.



'KARARIN GERİ ALINMASINI İSTİYORUM'



Yaşadığı zor günlerin ardından verilen tutuksuz yargılama kararıyla bir kez daha şok olduklarını belirten anne A.D., şöyle konuştu:



"Mahkeme sürecinde 10 yıl hapis cezası aldı ama şu an tekrar dışarıya çıktı. İstinaf Mahkemesi dışarı çıkmasına karar vermiş. Şu an ben çok korkuyorum kızımın başına tekrar bir şey gelecek diye. Aynı mahallede oturuyoruz, aynı bakkala gidiyoruz, ya karşılaşırlarsa, korkarsa psikolojisi bozulur. ya tekrar kızımı kaçırırsa, kötü bir şey yaparsa ve ben kızımın cesedini bulursam ben ne yaparım? Benim tek isteğim yeniden tutuklanması. Şahısa tutuksuz yargılama kararı verilmiş. Bu kararın geri alınmasını istiyorum. Yeniden mahalledeki çocuklara yapmayacağını kim bilebilir, başka çocuklara da zarar verebilir. Benim çocuğumun başına geldi başka çocukların başına gelmesin."



Görüntü Dökümü



------------



-Anne A.D. ile röportaj



-Anne ve kızının detay görüntüleri (Kızın yüzü görünmüyor)



-Adliye önünden detaylar



Haber-Kamera: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),



===================



İçişleri Bakan Yardımcı Çataklı, Diyarbakır'da



İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Diyarbakır Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Çataklı, her geldiğinde Diyarbakır'ı daha toparlanmış, daha kendine gelmiş olduğunu görmekten mutluluk ve heyecan duyduğunu söyledi.



Bir dizi ziyaret için Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Yardımcısı Çataklı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla'nın da katıldığı ziyarette, kente ilişkin bilgi aldı. Kentteki programıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Çataklı, "Gerek merkezden illerimize ve ilçelerimize bilgi akışının sağlıklı temini maksadıyla, gerekse illerimizde ve ilçelerimizdeki görev alanlarımızla alakalı düşünce, görüş, istek, talep ve şikayetlerin merkeze aktarılması ve yine illerimizdeki iyi uygulama örneklerinin tüm ülke sathına yayılmasının temini ve uygulama birliği sağlanması maksadıyla bir izleme değerlendirme sistemimiz var. O kapsamda bugün beraberimizde çalışma arkadaşlarımızla birlikte Diyarbakır'a geldik. Başta güvenlik konuları olmak üzere, Bakanlığımızın görev alanı ile ilgili konularda bir değerlendirme toplantısı yapacağız. Sonrasında sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri ile yine Bakanlığımızın görev alanına giren konulardaki düşüncelerini almak maksadıyla bir değerlendirme toplantısı yapacağız. Yine Bakanlığımızın hizmet alanına giren konularda hizmet almış olan vatandaşlarımızın, şehit aileleri ve gazilerimizin evlerinde, iş yerlerinde ziyaretini amaçlıyoruz. Empati yaparak, onların görüşlerini de alarak yaptığımız çalışmaların onlar tarafından nasıl görüldüğünü anlamak, değerlendirmek istiyoruz" dedi.



'DİYARBAKIR'I DAHA TOPARLANMIŞ GÖRMEKTEN MUTLUYUZ'



Diyarbakır'ı her geldiğinde daha toparlanmış, daha kendine gelmiş halde görmekten mutluluk ve heyecan duyduğunu ifade eden Çataklı, "Diyarbakır Valiliğimizin koordinesinde yapılacak olan etkinliğe de iştirak edeceğiz. Trafik konusu ülkemizin önemli sorunlarından biri. Çok sayıda insanımızı kaybediyoruz ve bu anlamda başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere her kesimin desteğine de ihtiyacımız var. Bu çalışmanın da oldukça faydalı ve hayırlı bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Her geldiğimizde Diyarbakır'ın daha toparlanmış, daha kendine gelmiş olduğunu görmekten büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Başta Valimiz ve Belediye Başkanımız olmak üzere bunda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



-----------



Çataklı'nın valilik şeref defterini imzalaması



Çataklı'nın açıklaması



Valilikten görüntü



Genel ve detay görüntü



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 413 MB



Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,



=================



Eski çamaşırhaneler ahşap oyma sanatıyla canlanacak



Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 'Ahşap Sanatını Canlandırma ve Yayılması' projesi kapsamında mahalle aralarında atıl durumda olan ve eskiden kadınların çamaşır yıkamakta kullandıkları çamaşırhane binaları restore edilerek, ahşap süs eşyaları ve ahşap oyuncaklar sergilenecek.



Sandıklı Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği önderliğinde Sandıklı Belediyesi, Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği ve Sandıklı Eğitime Destek Derneği işbirliğiyle hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı'na sunulan 'Ahşap Sanatını Canlandırma ve Yayılması' projesi kapsamında; geçmiş dönemde kadınların çamaşırları yıkadıkları, günümüzde kullanılmayan ve mahalle aralarında yıkılmaya terk edilmiş durumdaki eski çamaşırhaneler restore edilerek ahşap oyma sanatı ürünleri sergilenecek.



İçişleri Bakanlığı tarafından kabul edilen proje kapsamında; ilçedeki bir çamaşırhane yakın zamanda restore edilecek. Daha sonra açılacak ahşap oyma sanatı kursuna katılan kursiyerler, kursu tamamladıktan sonra sertifika alacak. Sertifikalarını alan kursiyerler ahşap oyma yöntemiyle yapacakları eşya ve oyuncakları restoresi yapılan çamaşırhanede sergileyip, satışa sunabilecek. Projenin 10 ay içinde tamamlanarak hayata geçirilmesi planlanıyor.



Sandıklı Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği Üyesi İbrahim Tamtürk, "Dernek olarak İçişleri Bakanlığı'na proje sunduk. Bu projemizdeki amaç ahşap oyma sanatını canlı tutmak, yeni nesille anlatmak, bunları yeni kuşaklara devretmek. Bu proje dahilinde ahşap el sanatları olsun, ahşap oyuncaklar olsun üretim faaliyetine geçirip, restorasyonunu gerçekleştireceğimiz bir çamaşırhanemizde bunları sergileyeceğiz. Halkımıza açacağız. Çocukluk dönemimde annelerimiz, babaannelerimiz çamaşırlarını hep orda yıkıyordu. O zamanlar şimdiki gibi çamaşır makinelerimiz yoktu. Eskiden çamaşırhanelerde, çamaşırlar yıkanır, kazanlarda kalan sularda da bizleri yıkarlardı. Şimdi buralar yıkılma durumunda. Hem ahşap oymamızı sergileyeceğiz, hem de buraları gün yüzüne çıkaracağız" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------



Çamaşırhane dış cephe görüntüsü



Çamaşırhane içinden çamaşır taşı ve tulumba görüntüsü



Çamaşırhanede sergilenmesi planlanan ahşap oyma eşyaları görüntüsü



RÖP: İbrahim Tamtürk



Çamaşırhanede sergilenmesi planlanan ahşap oyma eşyaları görüntüsü



360 MB/// 03.15"



Haber- Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar),



====================



Yargıtay, hızı 110 çıkan sanığın cezasının artırılmasını istedi



Erzurum'da, 5 yıl önce öğrenci servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı kazada iki şoföre verilen ceza, Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi'nce az bulunarak bozuldu. Yargıtay, 110 kilometre hızla giden sanıklardan Rahmi Turgut'un yasal hız sınırını aştığı, Recep Demir'in de 17 yolcu taşıma kapasiteli servise 38 yolcu alması nedeniyle suçlarının 'taksirle' değil, 'bilinçli taksirle' işlendiğini dikkate alıp cezalarının artırılmasını istedi.



Kaza, 30 Aralık 2013'te Erzurum- Erzincan karayolunun Aziziye ilçesi yakınında meydana geldi. Kavaklıdere, Kumluyazı, Özbilen ve Kahramanlar köylerinden aldığı çoğu öğrenci olan yolcuları, Aziziye'ye götüren Recep Demir (52) yönetimindeki 25 S 0471 plakalı okul minibüsü, iddiaya göre, kuzey çevreyoluna kontrolsüz çıktı. Minibüs, Erzincan yönünden Erzurum'a doğru gelen Rahim Turgut (53) yönetimindeki 25 RA 088 plakalı otomobil ile çapıştı. Kazada, minibüste bulunan köylülerden Abdullah Doğan (61) yaşamını yitirdi, çoğu öğrenci toplam 32 kişi yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, servis minibüsünde bulunan 29 kişi Recep Demir'den şikayetçi olmadı.



İKİ ŞOFÖR DE KUSURLU BULUNDU



Şoförler Rahmi Turgut ile Recep Demir hakkında Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçlarından dava açıldı. Kaza tespit tutanağında; sürücü Recep Demir'in kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uymadığı, Rahmi Turgut'un ise kavşaklara yaklaşırken hızını azaltmadığı tespit edilerek kusurlu bulundu. Olay yeri inceleme raporunda ise, Rahmi Turgut'un hız göstergesinin 110 kilometre olduğu, Ilıca kavşak yaklaşımında kısa aralıklarla 90, 70 kavşağa yakın 50 yazılı azami hız tabelalarının olduğu, kavşağa yakın noktada da 2 adet 'dur' levhasının bulunduğuna dikkat çekildi. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporlarında da Recep Demir'in asli kusurlu, Rahmi Turgut'un ise tali kusurlu olduğuna vurgu yapıldı.



HAPİS CEZALARI PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ



Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9 Nisan 2015 günü görülen karar duruşmasında, Rahmi Turgut, taksirle Abdullah Doğan'ın ölümüne Recep Demir'in yaralanmasına sebebiyet vermekten 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası 18 bin 875 TL adli para cezasına çevrildi ve 20 eşit taksit halinde tahsili kararlaştırıldı. Mahkeme, Recep Demir'i ise Abdullah Doğan'ın ölümüne Rahmi Turgut ile otomobilde bulunan Lütfullah Şişman'ın yaralanmasına neden olduğu için asli kusurlu olması nedeniyle 5 yıl hapis cezasına mahkum etti. Heyet, 5 yıllık hapis cezasını 45 bin 625 TL adli para cezasına dönüştürdü ve 24 eşit taksit halinde tahsili uygun buldu. Recep Demir'in E sınıfı sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu.



Sanık avukatlarının kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi'nde yeniden incelendi. Yargıtay, Rahmi Turgut idaresindeki aracın seyir yönünde 100'er metre arayla 90, 70 ve 50 hız tahdidi levhalarının mevcut olduğu, olay yeri inceleme raporu formunda sanığın idaresindeki otomobilin hız göstergesinin 110 km/s gösterdiğinin tespit edildiği hatırlatıldı. 50 km/saat hız sınırı uygulaması olan yolda, Rahmi Turgut'un idaresindeki otomobili, kaza mahalli için belirlenen yasal hız sınırının iki katını aşacak bir hızla sevk ve idare ettiği dosya kapsamından anlaşılan sanık hakkında TCK'nın 22/3 maddesinde belirtilen bilinçli taksir hükümlerinin uygulanması gerektiği gözetilemeden hüküm kurulduğu bildirildi.



YARGITAY 'BİLİNÇLİ TAKSİR' DEDİ VE CEZA ARTIRIMI İSTEDİ



12'nci Ceza Dairesi, Recep Demir'in sevk ve idaresindeki arkasında 'okul taşıtı' ibaresi bulunan, şoförle birlikte 17 yolcu taşıma kapasiteli minibüs içerisinde yolcu taşıma kapasitesinin iki katını aşacak şekilde öğrenci ve öğrenci olmayan 38 yolcu taşıdığına işaret etti. Yargıtay, Recep Demir hakkında da bilinçli taksir hükümlerinin uygulanmasını isteyerek kararı bozdu. Yargıtay, iki sanığın da cezasının artırılmasını istedi. Mahkeme, 'bilinçli taksir' hükümlerine göre verilen cezayı 1/3'den yarı oranına kadar artırabilecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------



ARŞİV



Olay yeri



Kaza yapan araçlar



Olay yeri



Araç içerisinde ölen şahıs



Polislerin inceleme yapması



Ambulanslar



Öğrencilerin yere saçılan eşyaları



Erzurum adliyesi



(414 MB, 3.41 dk)



Haber: Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM,



===================



Suşehri'nde 'yalnız flamingo'



Sivas'ın Suşehri ilçesi yakınlarındaki baraj gölünde ilk kez tek başına bir flamingo görüldü. Flamingonun yolunu kaybettiği tahmin ediliyor.



Suşehri ilçesinde esnaflık yapan evli ve 2 çocuk babası Turan Sezer(33) köpeklerini gezdirmek için Çamlıgöze Barajı kıyısına gitti. Bölgede dolaşırken baraj göleti içinde beyaz renkli bir flamingo görüp, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir süre sonra kanatlanarak, uçan flamingoya bölgede daha önce hiç rastlanmadığı öğrenildi. Turan Sezer, "Köpeklerimi gezdirmek için buraya geldiğimde baraj göletinde iri bir kuş gördüm. Bu bölgede ilk defa rastladım flamingoya. Yaklaşık iki haftadır buralarda tek başına dolaşıyor. Sanırım yolunu kaybettiği için burada konaklıyor" dedi.



Görüntü Dökümü:



---------



-Flamingonun görnütüsü



-Görüntüleyen kişinin konuşmaları



(259 mb)



Haber: Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas),



==================



Bebeğini boğdunu öne sürdüğü sevgilisini öldüren anneye, 'tahrik ve iyi hal' indirimli 16 yıl hapis



Konya'da, 9 aylık bebeğini boğduğunu iddia ettiği sevgilisi Ümit Göker'i (34), 7 yerinden bıçaklayarak öldüren Azerbaycan uyruklu Aysel Eshme (28) 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle yargılandığı davada 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Olay, 1 Aralık 2017 günü Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki Selçuk Üniversitesi'nin kampüs girişinde meydana geldi. Barda çalışan Azeri Aysel Eshme, eşi M.E.'den (39) olay tarihinden 2 yıl önce boşandı ancak çift, birlikte yaşamaya devam etti. Çiftin bu birliktelikten Emir ismini verdikleri oğulları dünyaya geldi. Eshme, olaydan yaklaşık 2 ay önce, M.E.'yi terk edip, Ümit Göker ile yaşamaya başladı. Olay gecesi de boşandığı eşinden olan 9 aylık Emir'i sevgilisi Göker'e bırakarak, çalıştığı bara gitti. Göker, gece yarısı Emir'i kanepeden düştüğünü ileri sürerek, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürdü. Minik Emir, hayati tehlikesi olduğu için yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Doktorların, şüphelenip, hastane polisine yaptığı ihbar üzerine Ümit Göker, gözaltına alındı. Polis merkezindeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Göker, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Anne Aysel Eshme, hastaneye çocuğunu görmeye gittiğinde Ümit Göker'i de çağırdı. Eshme, burada Göker'e çocuğunun nasıl bu hale geldiğini sordu. Oğlunun nefessiz kaldığını öğrenen Aysel Eshme, yanında getirdiği bıçakla yaklaşık 50 metre kovaladığı Ümit Göker'i 7 yerinden bıçaklayarak, öldürdü.



AKIL SAĞLIĞI YERİNDE



Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan yargılanan Aysel Eshme, davanın dün yapılan 6'ncı duruşmasına tutuklu bulunduğu Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, SEGBİS ile katıldı. Duruşmada Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan gönderilen ve tutuklu annenin akıl sağlığının yerinde olduğu ile cezai ehliyetinin tam olduğunu bildiren rapor okundu. Cumhuriyet savcısı da mütalaasında; sanığın, oğlunun ölümünden Ümit Göker'i sorumlu tutarak, öldürmek maksadıyla büyük bir bıçağı yanına aldığını, maktulü telefonla arayarak olay yerine çağırdığını, içinde bulunduğu haksız tahrikin etkisi altında kalarak 'tasarlayarak öldürme' suçunu işlediğini bildirerek, 24 yıl hapis cezası verilmesini talep etti.



HAKSIZ TAHRİKLE CEZASI 16 YILA İNDİRİLDİ



Son sözü sorulan Aysel Eshme ise "Ben insanlara zarar verebilecek biri değilim. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Aysel Eshme'yi önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ardından cezayı, 'suçu tahrik altında işlediğine' kanaat getirerek, 20 yıla indirdi. 'İyi hal' indirimi de yaparak, 16 yıl 8 aya düşürdü.



Haber: Hasan DÖNMEZ/KONYA, -



================



Sunexpress'ten iflas başvurusu yapan Germania'nın yolcularına destek







Türk Hava Yolları (THY) ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, iflas başvurusunda bulunan Almanya merkezli Germania Hava Yolları'nın yolcularını, sabit fiyat avantajıyla taşıyor.



Anadolu'dan Avrupa'ya direkt ve tarifeli seferlerle hizmet veren SunExpress, Almanya merkezli hava yolu şirketi Germania'nın iflas başvurusunda bulunması üzerine, firmanın Türkiye'de tatil yapan müşterilerine indirimli taşıma hizmeti vermeye başladı. Germania yolcularına, 98,99 euro olarak sabitlenen fiyat üzerinden biletlerini kendi seyahat acenteleri aracılığıyla SunExpress uçuşları ile değiştirebilme imkanı sunulurken, dönüş biletlerini henüz almamış kişiler de yine rezervasyon yaptırabiliyor.



SunExpress Ticari Direktörü Peter Glade, kuruldukları günden bu yana Türk turizminin gelişiminde önemli rol oynadıklarını söyledi. Özellikle Türk pazarı için güvenilir bir uçuş ortağı olduklarını kaydeden Glade, "Türkiye'ye karşı sorumluluklarımızın farkındayız. Mevcut durumdan etkilenen yolculara, merkezimiz Antalya'dan ve aktarma merkezimiz İzmir'den istikrarlı fiyatlarla ve müşteri desteğimizle seyahatlerini gerçekleştirme imkanı ve kapasite artışı sunuyoruz" dedi.



ANTALYA, -



================



Vize'de kaçak avlanan 18 kişiye tutanak tutuldu



Kırklareli'nin Vize ilçesinde, avlanması yasak olan bölgede balık avlayan 18 kişi hakkında jandarma ekipleri tarafından tutanak tutuldu.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları denetimler sırasında Vize ilçesinin Aksicim köyünde bulunan Kazandere barajında balık avlayan 18 kişi hakkında '1380 sayılı su ürünleri kanunu'nu ihlal ettiği gerekçesiyle tutanak tanzim ederek, yasal işlem yapılmak üzere İlçe Gıda Tarım ve hayvancılık Müdürlüğü'ne gönderdi.



Haber: Vahit İŞBAŞARAN/VİZE(Kırklareli),-

