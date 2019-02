Dha Yurt Bülteni -9

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında ilk mitingini yapmak üzere Sivas'a geldi.

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler kapsamında ilk mitingi için Cumhurbaşkanlığı uçağı ile saat 12.00 sıralarında Sivas'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nuri Demirağ Havaalanında Vali Salih Ayhan, il protokolü ve partililer tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini uçak kapısında yöresel kıyafetlerle çiçekle karşılayan iki çocukla yakından ilgilenerek oyuncak hediye etti. İl protokolü ve partililer ile tokalaştıktan sonra otobüsle kent merkezine hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kılmak üzere Ulu Cami'ye geçti.



Husumetli olduğu abisinin restoranını savaş alanına çevirdi



Bursa'nın Osmangazi ilçesinde H.S., husumetli olduğu abisi Ö.S.'ye ait restoranı savaş alanına çevirdi. Restoranın tüm camlarını kıran H.S., elindeki bıçak ile de kendine zarar verdi. H.S., polislerin ikna etmesinin ardından gözaltına alındı.



Olay, merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi Demiryolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, H.S. (44), aralarında uzun bir süredir ailevi bir nedenden dolayı husumet bulunan abisi Ö.S.( 52) işlettiği restorana geldi. Burada abisini bulamayan H.S., taş ve alkol şişeleri ile restoranın tüm camlarını ve tabelalarını kırdı. Dükkanın içerisini de savaş alanına çeviren ve sinir krizi geçiren H.S., yanında getirdiği bıçak ile kendisine zarar verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerin gelen polis ekipleri H.S.'yi ikna ederek bıçağı elinden aldı. H.S., 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kelepçelenerek gözaltına alındı. Ortalık savaş alanına dönerken, restoran çalışanlarının da kaçarak olay yerini terk ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Göçükte toprak altında kalan işçi, hastanelik oldu



Manisa'nın Selendi ilçesindeki kanalizasyon çalışmasında, 3 metrelik çukurda meydana gelen göçükte belden aşağısı toprak altında kalan Selami Çakır (41), yaralı kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Çakır'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce (MASKİ) Kurtuluş Mahallesi'nde yeni kanalizasyon altyapı çalışması yapılırken, saat 11.00'de göçük oldu. Yaklaşık 3 metrelik çukurda çalışırken, belden aşağısı toprak altında kalan MASKİ işçisi Çakır, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Çakır'ı kurtarmak için çalışma başlattı. İşçinin üzerine yığılı toprağın bir kısmı kepçeyle alındı. Kurtarma ekipleri, kazma küreklerle Çakır'ın çevresindeki toprağı boşalttı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmayla kurtarılan Çakır, sağlık görevlilerince ambulansla Selendi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Selami Çakır'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, göçükle ilgili soruşturma başlattı.



3 kişinin yaralandığı kazada yola dökülen yemekleri topladılar



Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, önce yemek taşıyan minibüse, ardından da istinat duvarına çarptı. 3 kişinin yaralandığı kazada minibüsten yola dökülen yemekler, işçiler tarafından toplandı.



Kaza, Bursa- İnegöl yolunun Huzur Mahallesi Mevkii'nde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e giden Mehmet Akdağ (41) yönetimindeki 16 BYK 07 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp önce önde giden Mehmet Avcı'nın (30) kullandığı yemek taşıyan 16 KBM 56 plakalı minibüse, sonra da istinat duvarına çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Mehmet Akdağ, beraberinde bulunan Celal Akdağ (27) ve yemek taşıyan minibüsteki Birgül Altun (47) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.



YEMEKLERİ TOPLADILAR



Kazanın ardından yola dökülen yemekler çevredekiler ve minibüsteki işçiler tarafından toplanarak, yeniden minibüse konuldu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Arkeolojik sit alanına taş ocağına 'ÇED gerekli değildir' kararı iptal



Rize İdare Mahkemesi, Artvin'in Şavşat ilçesindeki Meydancık ve Sebzeli köylerinde 1'inci derece arkeolojik sit alanı ilan edilerek, korumaya alınan ve tarihi Carishev Kalesi bölgesini de kapsayan alanda yapımı planlanan kalker ocağı için verilen 'Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir' kararını iptal etti.



Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Şavşat ilçesindeki Meydancık ve Sebzeli köylerinde yapılması için kalker ocağı ve su çevrim regülatörü projeleri planlandı. Kalker ocağından çıkarılacak maden ile su çevirme projesinin malzemesinin hazırlanmasını içeren çalışmayla, bölgedeki doğal yapıya ve tarihsel değerlere zarar verileceğini, kesilecek 25 bin ağaç türü nedeniyle de ekosistemin etkileneceğini savunan yöre halkı, projelerin önünü açan 'ÇED gerekli değildir' kararına karşı Rize İdare Mahkemesi'ne iptal davası açtı. Başvuru, Rize İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Samsun Bölge İdare Mahkemesi'nce yapılan itiraz başvurusu sonucu yerel mahkeme kararı bozuldu, bölgede bilirkişi keşfi yapılması kararlaştırıldı. Dava sürerken, Erzurum Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nca tarihsel varlık olarak saptanan aynı bölgedeki Carishev Kalesi, 1'inci derece arkeolojik sit alanı ilan edilerek, korumaya alındı.



'KALE YIKILABİLİR'



Bilirkişi keşfi sonrası hazırlanan raporda; proje sahasının flora ve fauna ile jeolojik bilgiler bakımından yüzeysel olarak irdelendiği, çevresel etkilerin eksik bırakıldığı, projenin oluşturacağı olumsuz sonuçların azaltılması ya da giderilmesi ile ilgili ayrıntıların gerçek dışı olduğu ve yeterli yapılmadığı belirtildi. Raporda, kalker ocağında yapılacak patlatmaların tarihi Carishev Kalesi'ne zarar verebileceği kaydedildi. Bilirkişi raporlarında da dikkat çekilen tehlike için 'Patlatmalar nedeniyle kale yıkılabilir' denildi. Rize İdare Mahkemesi, Artvin'in Şavşat ilçesindeki Meydancık ve Sebzeli köylerinde 1'inci derece arkeolojik sit alanı ilan edilerek, korumaya alınan ve tarihi Carishev Kalesi bölgesini de kapsayan alanda yapımı planlanan kalker ocağı için verilen 'Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir' kararını iptal etti.



Şavşat Dernekleri Federasyonu Başkanı ve Avukatı Halis Yıldırım, doğanın talanına ve tahribine, insanların ve diğer bütün canlıların yaşam haklarına yönelen her türlü tehdide karşı yaşam alanlarının ve tüm canlıların yaşam haklarının korunması için mücadele ettiklerini söyledi. Yıldırım, "Bu amaçla kurulan örgütümüz bilinçli üyelerinin gücüyle mücadele eden bir sivil toplum kuruluşudur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bize bu konularda ihtiyacı olan Şavşat Derneklerine, Şavşat Dernekleri Federasyonumuz elinden gelen katkıyı sunmaya devam edecektir" dedi.



CARİSHEV KALESİ



Artvin'in Şavşat ilçesinde Orta Çağ'dan kalma Carislev Kalesi'nin, 1850'li yıllara kadar kullanıldığı biliniyor. Bölgede egemen olan Hristiyan Gürcü Bagratlı Beylikleri'ne ait kale, 1554 yılında Osmanlı Devleti idaresine geçti. Ocaklık ve yurtluk sisteminin 1850'de kaldırılmasının ardından terk edilen kalenin, 1878'deki Osmanlı- Rus Savaşı'ndan sonra 43 yıl devam eden Rus yönetimi zamanında da herhangi bir amaçla kullanılmadığı belirtildi.



Silifke'de örtü altı erik ağaçları çiçek açtı



Türkiye genelinde süren soğuk ve yağışlı havaya karşın Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altındaki erik ağaçları çiçek açtı.



Silifke ilçesine bağlı Keben Mahallesi'nde örtü altında erik yetiştiriciliği yapan Murat Temur'un 4 dönümlük serasındaki ağaçlar çiçek açtı. Serada incelemelerde bulunan Silifke Erik Üreticileri Birliği Kurucu Başkanı Mustafa Göktaş, Türkiye genelinde kar yağışı nedeniyle her yer beyaza bürünürken Silifke'de eriklerin çiçek açmasıyla adeta bahar havasının yaşandığını belirterek, "Bölgemizin mikro klima özelliğinden dolayı meyvelerimizde erkencilik sağlıyoruz. Örtü altına almakla erkenciliği biraz daha öne çektik. Kısmet olursa Mart'ın 10'u gibi ürün elde etmeyi düşünüyoruz. Hava şartları bu yıl oldukça iyi geçti. İnşallah bundan sonra herhangi bir afet, dolu olmaz" dedi. Silifke Erik Üreticileri Birliği Başkanı Ali Şen de Silifke'nin örtü altı üretiminde her zaman Türkiye'nin öncü bölgesi olduğunu söyledi.



Ağaçta mahsur kalan kedi, sandalye uzatılarak kurtarıldı



Çanakkale'de sabah saatlerinde ağaçta mahsur kalan sokak kedisi, uzatılan sandalyeye atlayınca kurtuldu.



Çanakkale Belediyesi Hizmet Binası önündeki ağaca çıkan sokak kedisi, mahsur kaldı. Kedinin sesini duyanlar, yardım etmek için seferber oldu. Belediye binası önünde bir kafede çalışan Hüseyin Katra da yaklaşık 2 metre yükseklikteki ağaçtan atlayamayan kediye doğru sandalye uzattı. Kedi, uzatılan sandalyenin üzerine atladı. Katra, sandalye ile birlikte kediyi indirdi. Sandalyeden atlayan kedi kaçarak, gözlerden kayboldu. Bu anlar, başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



