Dha Yurt Bülteni-9

1)BOLU DAĞI'NDA YOL KENARINA ATILAN VALİZİN İÇİNDEN CESET ÇIKTI (EK)BAŞI KESİLMİŞ Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu Bakacak mevkiinde yol kenarına atılan valizin içerisinde bulunan cesetle ilgili olay yerinde inceleme yapıldı. 4 ay önce öldürüldüğü düşünülen kimliği belirsiz kadının başının balta ile kesilerek ayrı poşet ile birlikte valize konulduğu bildirildi. Cesedin otopsi için Adli Tıp Kurumu 'na gönderileceği belirtildi.Tezcan SOLMAZ-BOLU/DHA===================================================2)ESKİ BAKAN HALİL BAŞOL, TOPRAĞA VERİLDİTEKİRDAĞ'da vefat eden eski bakanlardan Halil Başol(94), Hayrabolu ilçesinde toprağa verildi. Adalet Partisi 'nden 4 dönem milletvekilliği ile 2 dönem Ticaret Bakanlığı Halil Başol, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görürken önceki gün yaşamını yitirdi. Çorlu organ yetmezliği nedeniyle vefat eden Başol, Hayrabolu ilçesinin Parmaksız köyünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Başol'un cenaze törenine TBMM Başkan Yardımcısı Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop , Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, İyi Parti Tekirdağ Milletvekili Enes Kaplan , Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Süleymanpaşa Kaymakamı Aslan Yurt, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, siyasi parti temsilcileri ile Başol'un ailesi ve yakınları katıldı.Görüntü Dökümü----------------------Cenazeye katılan protokol ve yakınları-Cenaze namazının kılınması ve helallik istenmesi Polis tören mangasının tabutu taşıması-Cenazeden detaylarHaber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-====================================================3)'YERELDE İKTİDAR OLAMADIĞINIZ SÜRECE GENELDE İKTİDARI ALMANIZ MÜMKÜN DEĞİL'PİR Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, "Yerelde iktidar olamadığınız sürece genelde iktidarı almanız mümkün değil. Ben 6 aydır örgütümle beraber siyasi partilerle görüşme yapıyorum. Maalesef her parti genel başkanı, yöneticileri ve genel başkan yardımcısı, kendi adayının peşine düşmüş durumda" dedi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nce Marmaris Belediyesi 'nin çok amaçlı salonunda, 'Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Yemeği' düzenlendi. Bu yıl 26'ncısı gerçekleştirilen yemeğe Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Marmaris Şube Başkanı İlyas Toprak, Demokratik Sol Parti 'nin (DSP) Marmaris Belediye Başkanı adayı ve mevcut Belediye Başkanı Ali Acar Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Marmaris Şube Başkanı Dilay Uçar, CHP Marmaris ilçe yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum ve dernek temsilcilerinden oluşan yaklaşık 800 kişi katıldı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Marmaris Şube Başkanı Toprak, kürsüde, birlik ve beraberlik ile dayanışma mesajı vererek, destekte bulunanlara teşekkür etti.Şube Başkanı Toprak'tan sonra kürsüye gelip, konuşma yapan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Kaplan, 31 Mart yerel seçimine ilişkin açıklamalarda bulunarak, şunları söyledi:"Yerelde iktidar olamadığınız sürece genelde iktidarı almanız mümkün değil. Yerel iktidarı almak için siyasi partiler, bunun için çaba sarf ediyor mu? Ben 6 aydır örgütümle beraber siyasi partilerle görüşme yapıyorum. Maalesef her parti genel başkanı, yöneticileri ve genel başkan yardımcısı, kendi adayının peşine düşmüş durumda. Hiç kimsenin Türkiye 'nin gerçekliğinden haberi yok ya da haberi var da haberi yokmuş gibi davranıyor"Konuşmanın ardından sema gösterisi yapıldı; Alevi dedeleri, saz eşliğinde türkü söyledi. Gece, birlik ve beraberlik mesajları ile son buldu.Görüntü Dökümü----------------------Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Marmaris Şube Başkanı İlyas Toprak konuşması-Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan'ın konuşması-Yemekten görüntü-Genel ve detay görüntüler(Toplam: 10 dakika 3 saniye-726 MB HD görüntü)(Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS ( Muğla ),====================================================4)ENGELLİ GENÇ KIZIN GELİNLİK HAYALİ GERÇEK OLDUTOKAT'ta doğuştan zihinsel engelli Zeynep Delioğlan'ın(27) gelinlik giyme hayali düzenlenen temsili düğün ile gerçeğe dönüştürüldü.Kent merkezinde ikamet eden Ali ve Gülsüm Delioğlan çiftinin 5 çocuğundan 2'ncisi olan doğuştan zihinsel engelli Zeynep Delioğlan'ın gelinlik giyme hayali olduğunu öğrenen Tüm Tokatlılar Derneği üyeleri bu isteği harekete geçirmek için çalışma yaparak temsili bir düğün planladı. Engelli genç kız ilk önce evinden alınarak gelinlik giydirildikten sonra kuaförde gelin başı yapıldı. Ardından Tokat Belediyesi İbn-i Kemal Mahalle konağına geçildi. Zeynep, burada davul zurna eşliğinde gelin arabasından indirilerek düğünün yapılacağı alana getirildi. Burada davetliler müzik eşliğinde oynayarak, Zeynep Delioğlan'ın mutluluğuna ortak oldu.Zeynep'in hayalini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyleyen Tüm Tokatlılar Derneği Başkanı Filiz Yılmazer, "Bugün Zeynep'i mutlu görmek çok güzeldi. Ailesinin izni ile burada arkadaşlarımızla birlikte temsili bir düğün yaptık. Şu anda çok mutluyuz, heyecanlıyız. Ailesini böyle bir şeye müsaade ettikleri için yürekten kutluyorum. Çünkü Zeynep'in en çok istediği gelinlik giymekti, biz de bunu gerçekleştirdik" dedi.Zeynep Delioğlan ise çok mutlu olduğunu söyleyerek teşekkür etti. Annesi Gülsüm Delioğlan dernek üyelerine kızlarına mutlu bir gün yaşattıkları için şükranlarını iletti.Görüntü Dökümü:----------------- Genç kızın gelinlikle kuaföre götürülüşü-Düğünün yapılacağı salona getirilmesi-Müzik eşliğinde oynamaları-Dernek başkanının konuşması-Zeynep ve annesinin konuşmasıHaber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,=====================================================5)BİLECİK'TE MUHTAR ADAYI, 8 KADIN AZASIYLA SEÇİM ÇALIŞMALARINA BAŞLADIBİLECİK'te Ertuğrulgazi Mahallesi muhtar adayı Halil Yaşar, 8 kadın azasıyla birlikte seçim gezilerine başladı. Ertuğrulgazi Mahallesi muhtar adayı Halil Yaşar, seçtiği 8 kadın azasıyla birlikte sokak sokak gezerek, vatandaşlardan destek istedi. Bilecik 'te esnaflık yapan ve uzun yıllar Ertuğrulgazİ Mahallesi'nde oturan Yaşar, erkeklerin farkedemediği sorunları kadınların görüp, çözüm ürettiğini belirterek şöyle konuştu: "Analar çocukları, çocuklar devletleri yönetir. Biz de hem ülkemize, hem de ilimize örnek olmak için mahallemizi yönetmeye talibiz. Bu sloganla yola çıktık. Kadınların yaşamın her alanında olması gerektiğine inanıyorum. Bu inancımı da uygulamaya geçirmek için böyle bir yöntem seçtim. Kadınlarımız, biz erkeklerin farkedemediği sorunları görüp daha pratik bir şekilde çözebiliyorlar. Erkeklerden daha farklı bir bakış açıları var. Kadının elinin değdiği yerler mutlaka daha güzel oluyor. Biz de mahallemize kadın eli değdirerek daha güzel bir yer yapmak istiyoruz. Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz"Görüntü Dökümü:------------------Muhtar adayı, kadın aza adaylarıyla birlikte toplantı yaparken,-Yolda yürürken,-Vatandaşları gezerken,-Halil Yaşar'ın konuşması,-Kadın aza adaylarının konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)Haber-Kamera: Cafer ELMAS-BİLECİK/ DHABoyut: 638,32