Dha Yurt Bülteni -9

Rehine operasyonunda şehit olan polis memuru, gözyaşlarıyla uğurlandı



Uşak'ın Banaz ilçesinde eski sevgilisi Gülay A.,'yı rehin alan Çetin Kaplan'ın eve gelen polislere ateş açması sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Aksoy (37), yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle memleketi Konya'nın Doğanhisar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



Dilek Mahallesi İbrahim Banazlı Sokak'ta bulunan Yeşil Banaz Sitesi'nin 2'nci katındaki daireye dün silahlı birinin, balkonun demir korkuluklarından tırmanarak, girdiği ve evdeki Döndü İpek E. ile Gülay A.'yı rehin aldığı yönünde, saat 06.30 sıralarında, polise ihbar yapıldı. Bunun üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerden Mehmet Aksoy, çaldıkları kapıyı kadınlardan birinin açması üzerine içeri girdi. Bu sırada, kadınları rehin alan Çetin Kaplan, pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Evli ve 1'i kız 2 çocuk babası polis memuru Aksoy, göğsünden vurularak, ağır yaralandı. Diğer polislerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, Çetin Kaplan öldürüldü. Olay sırasında Döndü İpek E. ise bacağından yaralandı. Polis memuru Mehmet Aksoy, sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayıp, şehit oldu.



Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenini ardından memleketi Konya'nın Doğanhisar ilçesi Ayaslar Mahallesi'ne getirilen şehit polis memuru Mehmet Aksoy'un cenazesi, önce baba evine getirildi. Burada Aksoy için helallik alındı. Daha sonra ise cenaze törenin yapılacağı mahalle meydanına götürüldü. Cenaze törenine Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AK Parti Milletvekilleri Leyla Şahin Usta, Ziya Altunyaldız, Orhan Erdem, Ahmet Sorgun, Gülay Samancı ve MHP Milletvekilleri Mustafa Kalaycı ile Esin Kara, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Konya İl Jandarma Komutanı Ercan Yaşin, Uşak Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal'ın yanı sıra şehit polisin mesai arkadaşları ile sevenleri katıldı.



Törende şehit eşi Arzu Aksoy, çocukları Aziz Ateş (9), Bade Mine'nin(6), elini bırakmadı. Şehidin çocukları babalarının şapkalarını takarak törene katıldı. Oğlunun tabutunun başına gelen baba Celal Aksoy ise uzun süre gözyaşı döktü. Şehit Polis memuru Mehmet Aksoy'un cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.



Haber-Kamera: Tolga YANIK/DOĞANHİSAR (Konya),-



Peribacalarında 15 yapı daha yıkılıyor (2)



15 YAPININ YIKIMINA BAŞLANDI



Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde peribacalarının yakınına yapılan 15 yapının yıkımı başladı. Göreme'de bulunan otel inşaatının yıkılmasının ardından, peribacalarında bulunan 15 yapının da yıkılması için çalışmalar başladı. Bu kapsamda ilk olarak Nevşehir İl Özel İdaresine bağlı ekipler Göreme'de perili ozanlar mevkisinde bulunan kafeterya iş makineleri ile yıktı. Kafeteryanın peribacalarına yakın bir yapı olduğu için yıkıldığı belirtildi. Diğer yapıların da yıkımına devam ediliyor.



Birecik'te dehşet saçan damat yakalandı (2)



ÖLDÜRÜLEN KARDEŞLER TOPRAĞA VERİLDİ



Birecik'te kuzen ve enişteleri olan Seyid Ahmet Aslan tarafından öldürülen Ömer ve Mehmet Aslan kardeşlerin cenazeleri, otopsinin ardından teslim alındı. İki kardeş, Aşağı Karabaş Mahallesi'nde yakınları tarafından kılınan cenaze namazından sonra, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.



Öldürülen öğretmenin acılı annesi: Kızım bir melekti



Mersin'de dün eski eşi tarafından kurşunlanarak öldürülen öğretmen Kübra Aşkın'ın evinde, hüzün vardı. Dün Toroslar'da ilçesinde toprağa verilen Aşkın'ın annesi Sebirhan Aşkın (55), kızın yardım bir melek olduğu söyleyerek kadın cinayetleirnin önüne geçilmesini istedi.



Çinli gelin, Bingöl'de tesis kurdu



Rusya'nın başkenti Moskova'da üniversitede okurken, Bingöllü Aydın Sarı (48) ile tanışarak evlenen Çinli Ying Sarı (47), devlet desteğiyle eşiyle birlikte güneş enerjisi ve elektrik sistemleri araştırma geliştirme tesisini kurdu.



Çinli Ying ile Bingöllü Aydın Sarı, 24 yıl önce Moskova Devlet Sosyoloji Üniversitesi'nde tanıştı. Gazetecilik bölümünde olan Ying ile psikoloji bölümünde öğrenim gören Aydın Sarı, 1996'da evlendi. Evlendikten sonra Bingöl'e yerleşen Ying, burada 2 çocuk dünyaya getirdi. Sarı çifti, çocuklarının büyümeleri ile beraber hayallerini gerçekleştirmek için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'na (KOSGEB) güneş enerjisi ve elektrik sistemleri araştırma geliştirme projesiyle başvurmalarıyla 50 bin lira hibe desteği sunuldu.



'ÇİN'DE BU SICAKLIK YOKTU'



Eşi Aydın Sarı ile tanıştıklarında elektrik ve güneş enerjisi üzerine çalışmalar yaptıklarını anlatan Ying Sarı, hayallerini çocuklarının büyümesinden sonra gerçekleştirdiğini söyledi. KOSGEB'ten aldıkları destekle Sarı Nokta adını verdikleri AR-GE'nin 4 aydır faaliyette olduğunu ifade eden Sarı, "KOSGEB desteği ile bu tesisi açtık. Eşim ile tanıştığımızda elektrik ve güneş enerjisi üzerine çalışmalar yapıyordu. Daha önce vaktimizi çocuklarımız için harcıyorduk. Şimdi çocuklarımız büyüdü. Hem boş kalmayalım, hem de hayallerimizi gerçekleştirelim diye bu işe girdik. Bingöl'de bana çok sıcak davranıyorlar. Çin'de bu sıcaklık yoktu. Orada herkes kendi işinde koşuşturuyorlar. Türkçe'yi çabuk öğrendim" dedi.



'ÜRÜN VE FİKİRLERİMİZİ BURADA GELİŞTİRİYORUZ'



Kurdukları tesiste projelerini geliştirdiklerini söyleyen Aydın Sarı, eşiyle ile birlikte yeni projeler de hazırladıklarını belirtti. Sarı, "Daha önceden güneş enerjisi panelleri üzerinden çalışmalarımız vardı. İlk defa KOSGEB desteği ile yer açtık ve fikirlerimizi burada ürünlere yansıtmaya çalışıyoruz. Bu tesisi açarken bize İş Geliştirme Merkezi'nin (İŞGEM) kapılarını açan, bize her konuda yardım ve desteğini esirgemeyen Fırat Kalkınma Ajansı Müdürü İsa Telimen'e, KOSGEB Müdürü Naci Özdemir'e teşekkür ediyoruz. Tesisi açmamız konusunda çok yardımcı oldular. Şu anda güneş takip sistemi projemiz var. Onu hayata geçirmeyi planlıyoruz. Tamamen kendi tasarımımız. Günebakan çiçeği gibi güneşi takip eden bir sistem. Mevcut benzer sistemler var ancak biz maliyeti düşürüp, her evin kendi elektriğini üretecek bir şekle getirmeye çalışıyoruz. Mevcut enerji panelleri sabit olduğu için, enerji verimliliği bayağı bir düşük. Amacımız 4 panele bir evin elektrik ihtiyacının karşılanmasıdır. Enerji depolama ve aküler üzerine de çalışmalarımız var. Onlarla da ilgileniyoruz. Mevcut akülerde şarj ve deşarj kısmında bazı sıkıntılar var, biz bunları geliştirmek istiyoruz" diye konuştu.



Afyonkarahisar'daki cinayete yayın yasağı getirildi



Afyonkarahisar'da Abdullah Gazi A.'nın (37) öldürülüp, cesedinin bahçedeki tandırda yakıldığı olayla ilgili yayın yasağı getirildi.



Sultandağı ilçesinde Abdullah Gazi A.'yı evde öldürüp, cesedini tandırda yaktıkları iddiasıyla dini nikahlı yaşadığı Kıymet A. (42) ve kızı Gizem A.'nın (17) tutuklandığı olaya ilişkin yayın yasağı getirildi. Çay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine olaya ilişkin Çay Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayın yasağı kararı alındı.



Kararda, "T.C. Anayasası'nın 26/2 ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9/2 ve Basın Kanunu'nun 3/2 maddeleri uyarınca Çay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15.02.2019 tarih ve 2019/193 soruşturma sayılı dosyası hakkında yazılı görsel, internet ve sosyal medyada söz konusu olaya ilişkin her türlü haber, röportaj ve bu içerikteki yayınların yasaklanmasına karar verildi" denildi.



Haber: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, -

