Dha Yurt Bülteni -9

Milas'taki maden faciasında, cesetleri çıkarmak için çalışmalar sürüyor (3)İŞÇİLERDEN ŞÜKRÜ OTLAK, TOPRAĞA VERİLDİMuğla'nın Milas ilçesinde feldspat madeninde devrilen kayanın altında kalarak ölen işçilerden evli ve 2 kız çocuğu babası 42 yaşındaki Şükrü Otlak, bugün, yaşadığı kırsal...

Milas'taki maden faciasında, cesetleri çıkarmak için çalışmalar sürüyor (3)



İŞÇİLERDEN ŞÜKRÜ OTLAK, TOPRAĞA VERİLDİ



Muğla'nın Milas ilçesinde feldspat madeninde devrilen kayanın altında kalarak ölen işçilerden evli ve 2 kız çocuğu babası 42 yaşındaki Şükrü Otlak, bugün, yaşadığı kırsal Kırcağız Mahallesi'nde toprağa verildi. Şükrü Otlak, evinin önünden helallik alındıktan sonra köydeki camide öğle vakti beklenmeden kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Muğla Valisi Esengül Civelek, Büyükşehir Belediye Baskanı CHP'li Osman Gürün, CHP milletvekilleri Süleyman Girgin ve Suat Özcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Milas Kaymakamı Eren Arslan, mahalle sakinleri ve yakınları katıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Cenazeden görüntü



Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: Mehmet Can MERAL/ MİLAS (Muğla), DHA)



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Karapınar'da 2 yeni obruk daha oluştu



Konya'nın Karapınar ilçesinde 3 gün arayla 2 yeni obruk daha oluştu. Obruklardan ilki Yedikuyu mevkiinde 4 metre çapında, 15 metre derinliğinde, diğeri de yaklaşık 3 kilometre ilerideki Karakaya mevkiinde 7 metre çapında, 10 metre derinliğinde meydana geldi.



Türkiye'nin rüzgar erozyonuna maruz kalan bölgelerinin başında gelen ve yaklaşık 50 bin nüfusa sahip Karapınar'da, yeraltı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, tehdit oluşturuyor. İrili ufaklı 300'ün üzerinde obruk oluşan Karapınar'da 3 gün arayla 2 yeni obruk daha oluştu. İlk obruk gecen cuma günü Reşadiye Mahallesi'nde Yedikuyu mevkiinde 4 metre çapında, 15 metre derinliğinde yayla yolunda meydana geldi. Diğer obruk ise aynı mahallede yaklaşık 3 kilometre ilerideki Karakaya mevkiinde geçen pazar günü gece saatlerinde bir yonca tarlasında 7 metre çapında, 10 metre derinliğinde meydana geldi.



KÖPEKLERİN HAVLAMASIYLA FARK ETTİ



Yonca ekili tarlanın yaklaşık 100 metre ilerisindeki evde oturan Latif Karakaya, köpeklerin sürekli havlaması üzerine dışı çıkıp kontrol ettiğini; fakat karanlık nedeniyle fark etmediğini, sabah saatlerinde komşu tarlada obruk oluştuğunu gördüğünü söyledi. Karakaya, "Gece köpekler sürekli havlıyordu. Besicilik yaptığımız içinde hırsız geldiğini düşünüp, dışarı çıkıp kontrol ettim. Hava karanlık olduğu için obruğu fark etmedim. Sabah yine etrafı kontrol ettiğimde komşumuzun yonca ekili tarlada obruk olduğunu gördüm. Obruk 7 metre çapında, 10 metre derinliğinde; ancak daha genişleyeceğini düşünüyorum. 8 ay öncede 200 metre ilerideki bir tarlada obruk oluşmuştu. Sürekli obruk oluşmasından dolayı bölge halkı olarak tedirginiz. Tedirginlik ve korku olsa da, burada yaşamaya mecburuz. Tarlamızda obruk oluşsa da yine o tarlaya ekim biçmeye de mecburuz. Çünkü, yapacak başka hiçbir işimiz yok.ö diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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-Obruktan detay



Röportajlar



Haber- Kamera: Mehmet OKUYUCU KARAPINAR KONYA DHA))



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Ardahan'da onlarca araç mahsur kaldı



Ardahan'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle 167 köyü yolu ulaşıma kapandı, onlarca araçta yolda mahsur kaldı.



Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu Ardahan'da onlarca araç yolda mahsur kaldı. Gece saatlerinde AFAD ekipleri ve karayolları ekiplerince kurtarılan araç içerisindeki vatandaşlar, bugün bıraktıkları yerlerden almak için bölgeye gittiler. Bazı vatandaşlar kara gömülen araçlarını küreklerle kazıyarak çıkarmaya çalıştılar. Kar ve tipi nedeniyle dün akşam saatlerinde kapanan Ardahan-Posof-Türkgözü karayolundaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar Geçidi ve Ardahan-Şavşat-Artvin karayolu üzerindeki 2 bin 640 rakımlı Sahara geçidi ve Ardahan-Göle karayolu, ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde bugün öğlen saatlerinde yeniden trafiğe açıldı.



Gece saatlerinde araçlarında mahsur kalan ve aracının kurtarmaya gelen bazı vatandaşlar "Gece etkili olan tipi nedeniyle ilerleyemedik. Adeta kabus yaşadık, aracımız kara saplandı. Bizde çaresiz kurtarılmayı bekledik. Ardahan AFAD ekibi ve karayolları ekipleri sayesinde kurtulduk. Şimdi de yollar açıldı. Aracımızı almaya geldik" dediler.



Görüntü Dökümü



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-Yol açma çalışmalarından görüntü



-Kara gömülen ve saplanan araçlardan görüntü



-Araç kurtarma çalışmaları



-Araçlarını kurtarmaya çalışan vatandaşlarla röp



Süre: 3 dakika 7 saniye



Boyut : 188 MB



Haber-Kamera: Deniz BAŞLI/ ARDAHAN



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Eski eşini ve kızını öldüren, oğlunu yaralayan babaya ceza yağdı



Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, pide fırınında çalışan Güngör Kaçar(66), eski eşi Gülay Gökdemir'i öldürmekten müebbet, 11 yaşındaki kızı Betül Kaçar'ı öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, B.K.'yı(15) da ağır yaralamaktan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Güngör Kaçar'ın olayın ardından apartmandan çıkarken komşularına 'yukarıda katliam yaptım' dediği ortaya çıktı.



Olay, 2 Aralık 2017'de Gökçebey Yeni Mahalle'de meydana geldi. Kocaeli'nin Derince ilçesinden çalışmak için olaydan 2 ay önce ilçeye yerleşen Güngör Kaçar, çocuklarını ziyarete gelen, 4 yıl önce boşandığı Gülay Gökdemir ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Güngör Kaçar, tartışmanın büyümesi üzerine, evde bulunan tabancayla Gülay Gökdemir ile çocukları B.K. ve Betül Kaçar'a ateş etti. Gülay Gökdemir ve Betül Kaçar evde hayatlarını kaybederken, babasının kurşunlarından komşuya kaçarak kurtulan B.K. ağır yaralandı.



KOMŞULARA, 'YUKARIDA KATLİAM YAPTIM' DEMİŞ



Olayın ardından karakola giderek polise teslim olan Güngör Kaçar, tutuklandı. Hastanede tedavi gören B.K. ise bir süre sonra taburcu oldu. Güngör Kaçar hakkında, 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, oğlu B.K.'yı yaralamaktan da 15 yıl hapis cezası talebiyle dava açıldı. Cumhuriyet Savcısı'nın hazırladığı iddianame, Güngör Kaçar'ın cinayeti neden işlediğine dair tespite kesin olarak ulaşılamadığı belirtildi. Güngör Kaçar'ın eski eşinin kendisini aldattığı iddialarıyla ilgili de yapılan araştırmalarda delil elde edilemedi. Sanığı ayrıca eski eşi ve kızını öldürdükten sonra karnından yaralanan ve alt kattaki komşuya kaçan oğlunun peşinden gittiği anlatılarak, merdivenlerden inerken de gürültüler üzerine dışarı çıkan komşularına 'yukarıda katliam yaptım' dediği iddianame yer aldı.



MAHKEME HEYETİ İNDİRİM UYGULAMADI



Davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Güngör Kaçar ve avukatı katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı avukat da şikayetçi olarak davaya katıldı. Mahkeme heyeti, Güngör Kaçar'ın eski eşi Gülay Gökdemir'i öldürmekten müebbet hapis, kızı Betül Kaçar'ı öldürmekten de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ağır yaralanan B.K.'yı da öldürme kastıyla yaraladığına kanaat getiren mahkeme, 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.



Görüntü Dökümü



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ARŞİV GÖRÜNTÜLER



-Cinayetin işlendiği ev



-Cesetlerin cenaze aracına taşınması



-Şüphelinin adliyeye çıkarılması



-Adliyeden detay



-Yaralanan Barbaros ve ölen annesinin fotoğrafı



-Ölen Betül Kaçar'ın fotoğrafı



/Süre: (2.15) Boyut: (254 MB)



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,



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1 kişinin öldüğü silahlı park kavgasına 3 gözaltı



Ağrı'nın Patnos ilçesinde iki aile arasında araç park etme yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Ağır yaralı Mustafa Çalış'ın beyin ölümü gerçekleşirken, 3 kişi gözaltına alındı.



Olay, dün öğlen saatlerinde İnönü Mahallesi Malazgirt Caddesi Alpaslan Camii önünde meydana geldi. Narin ve Çalış aileleri arasında 20 gün önce araç park etme meselesi yüzünden çıkan kavga yeniden başladı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kurşunların hedefi olan Kutbettin Narin (49) olay yerinde hayatını kaybederken, Mustafa Çalış (58), Mehmet Akdoğan (65) ile Mehmet Sıddık Sari (77) yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Çalış, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, kavganın yaşandığı caddeyi trafik ve yaya geçişine kapatarak inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.



Silahlı kavgada yaşamını kaybeden Kutbettin Narin'in cenazesi ise bugün sabah saatlerinde toprağa verildi. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Mustafa Çalış'ın da beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi. Olay sonrası cep telefonu ile çekilen görüntüler ise dehşete düşürdü.



Görüntü Dökümü



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-Vurulan Kutbettin Narin ve Mustafa Çalış



-Bağrışmalar



Haber-Kamera: Semih YARDIMCI/ PATNOS, (Ağrı),

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