Dha Yurt Bülteni -9

Bakan Çavuşoğlu: Kimseden icazet almayızDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Muğla'nın Bodrum ilçesinde, esnaf ve meslek odaları ile derneklerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu: Kimseden icazet almayız



DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Muğla'nın Bodrum ilçesinde, esnaf ve meslek odaları ile derneklerin temsilcileriyle bir araya geldi. Burada ilçenin kanaat önderlerine konuşan Çavuşoğlu, hem Kıbrıs hem de Suriye politikalarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Kıbrıs'ta sondaj araştırmalarının başlayacağını dile getiren Çavuşoğlu, Suriye konusunda da, "Esasen ülkemizin bekası için yanı başımızdaki terörle mücadele etmek bizim için elzemdir. Bunun için kimseden icazet almayız. Gerekeni yaptık, gerekeni yaparız. Fırat'ın doğusunun YPG'den PKK'dan temizlemek için ne gerekiyorsa yaparız. Şimdi ABD'nin çekilme kararını, ABD ile Rusya'yla, İran'la, bazı batılı ülkelerde koordine etmeye çalışıyoruz. Ama bu çekilme süreci YPG ve PKK'ya alan yaratacaksa buna kesinlikle izin vermeyiz" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hem partisinin seçim çalışmalarına destek vermek hem de çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bodrum'a geldi. Bakan Çavuşoğlu'nun ilçedeki ilk durağı Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi oldu. Burada ilçedeki esnaf ve meslek odaları ile derneklerin temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, "Denizcilerin evine hoş geldiniz. Mavi yolculuğuyla deniz altı, deniz üstü güzelliklerimizle hep birlikte çalışıyoruz" dedi. Muğla Valisi Esengül Civelek ise "Muğla turizmin yanında tarımda ve su ürünlerinde de ileri konumdadır. Su ürünleri ihracatında lider durumdayız. İhracatlarımız bizi gururlandırıyor. Mermerlerimiz ve doğaltaş ocaklarımızla da her geçen gün gerek üretim gerek istihdam gerekse de ihracatta büyükmekteyiz. Marka haline geldik" dedi.



'SAĞLIK TURİZMİYLE 50 MİLYAR DOLARI YAKALARIZ'



Toplantıda, daha sonra kürsüye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakanlığının turizmle, ekonomiyle de yakından ilişkisi olduğunu söyledi. Büyükelçilerin adeta bir turizm ve ekonomi elçisi gibi çalıştığını da anlatan Bakanı Çavuşoğlu, "En son gönderdiğim genelgeyle de dış temsilcilerimizin sağlık kültür turizminde de çalışmalarını istedim. Turizm açısından önemli bir fırsatı bakanımızla yakalamış bulunuyoruz. İki sene önce yaşadığımız kriz bize bir şeyi öğretti. Sadece bir yere bağlı kalmamamızı, dünyanın her yedinden ülkemize turist getirmeyi öğretti. Son gelişmeler iyiye gittiğimizin göstergesidir. Cumhurbaşkanımız 2023 hedefi için 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir hedefi koydu. Şimdiden 50 milyon turist hedefine yaklaştık. Potansiyeli iyi değerlendirirsek sadece sağlık turizminden 50 milyar doları yakalarız. Bodrum, sağlık turizminde de önemli bir yer edindi" dedi.



GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ, İNSANCI DIŞ POLİTİKA YÜRÜTÜYORUZ



Dış politikada var olan sorunları çözmek gerektiğini vurgulayan Mevlüt Çavuşoğlu, "Etrafımızdaki ateş çemberinin de barışa dönmesi lazım. Biz de bunun için çalışıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. İnsancıl dış politikamızı yürütürken bölgemizin barışına nasıl katkı sağlarız diye çalışıyoruz. Dünya garip bir süreçten geçiyor. Bir taraftan ABD'nin tek taraflı durumu. Diğer taraftan gücünü kaybetse de AB'nin girişimleri. Çin'in artık bende varım demesi. Rusya ile ABD arasındaki durum bizi yakından ilgilendiriyor. Terörizmin her türlüsü, radikalizmin her türlüsü bizi ilgilendiriyor. Görünmeyen bir şey var, aşırı sol radikalizm. Aşırı sol radikalizm, tüm terör örgütlerini destekliyor. Marksist Lenilist örgütler, Avrupa'da PKK gibi örgütlere güçlü destek veriyor. Kimsenin ideolojisine karışmıyoruz. Herkes ideolojisini demokratik ortamda savunur, ancak bunu kimsenin teröre dönüştürmeye hakkı yoktur" diye konuştu.



Türkiye'nin insani ve girişimci bir dış politika izlediğini de söyleyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İnsani boyutu unutursanız, ihmal ederseniz kalıcı olmanız mümkün değil. Bazen sert gücünüzü kullanmamız girekir. Zeytindalı'nda olduğu gibi ama sert güç, yeri geldiği zaman kullanılır. Dosta karşı sert güç kullanmak doğru bir yöntem değildir. Sürekli saldırgan olmak da doğru değildir. Esas yumuşak güç dediğimiz süreci yapmak daha kalıcı olur. Bugün TİKA'yla, Kızılay'la dünyanın her yerine yardımlarda bulunuyoruz. İnsanların kurtarılması için yardımlarda bulunuyoruz. Maarif Vakfı'yla dünyada 160'dan fazla okulu yönetiyor, eğitimde ön plana çıkmaya başladık. THY ile dünyanın her yerini birbiriyle bağlarken ülkemizin itibarını arttırıyoruz. Bunların hepsi Türkiye'nin yumuşak gücü. Türkiye'de uluslararası ilişkiler okuyan yabancı öğrencilerden isteyenler bakanlığımız bünyesindeki akademide eğitim veriyoruz. Ülkelerine gittiklerinde Türkiye dostu olan kardeşlerimizin sayısını da arttırmaz lazım".



'UZLAŞI KÜLTÜRÜNE YÖNELİK DIŞ POLİTİKA OLMASI LAZIM'



"Dışa dönük aktif ve diyaloğa açık uzlaşı kültürüne sahip ilkeli politikalar izlemeniz gerekir" diyen Mevlüt Çavuşoğlu, "Bunu yapmalıyız ki, karşı taraf size saygı duysun. Duruma göre pozisyon almak doğdu değil. Sürekli dost olmaz. Sürekle dost olunmaz. Sorun bitmez, çözüm de bitmez. Herkesle ilişkileri daha iyi geliştirmek lazım. Stratejik ortaklıklara önem veriyoruz. NATO'da stratejik önemimizi güçlendirmeye çalıştık. Buradaki müttefiklerimizden ABD ile sorunlar yaşadık ama krize dönüşmeden çözmeye çalıştık. Dik durduk. AB ile ilişkilerimizi üyelik müzakereleri bakımdan istediğimiz yerde olmasa da belirli bir atmosferde pozitif yürütmeye çalışıyoruz. Bunlara her iki tarafın faydasınadır" dedi.



'SİSMİK ARAŞTIRMALARDAN SONRA SONDAJ YAPACAĞIZ'



Kıbrıs konusuna da değinen ve doğalgaz araştırmaları konusunda da önemli açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs ile ilgili müzakere sürecinde 2017 yılında bir başarı elde edemedik. Şimdi ise neyi müzakere edeceğimize karar vermeden bir daha müzakereye başlamayalım dedik. Kıbrıs etrafındaki doğalgaz rezevleri konusunda bizim ısrarlı şekilde, 'Tek taraflı yapmayın. Kıbrıs Türk halkının haklarını garanti altına alın' dememize rağmen maalesef sondaja başladılar. Bizim de Fatih gemimiz var. Bunu Kıbrıs'ın güneyine kaydırıyoruz. O bölgede sondajlara başlayacağız. Barbaros Hayrettin Paşa gemimiz bunun çalışmalarını sismik araştırmalarını yapıyor. Ege'de Türkiye'nin haklarını korurken Yunanistan'la gerginliği arttırmama konusunda bir mutabakatımız var" diye konuştu.



'SURİYE ADIMLARINDA KİMSEDEN İCAZET AMAYIZ'



Ülkelere karşı dürüst ve açık bir politika izlediklerini de anlatan Mevlüt Çavuşoğlu, "Kriz yönetimini başarmamız lazım. Etrafımız ateş çemberinin kurtulması için de bu çok elzemdir. Suriye'de Türkiye en önemli aktördür. İzlediğimiz politikaların tümü dünya tarafından, seven sevmeyen tarafından takdir ediliyor. Terör yuvalarının temizlenmesi, ülkemizin güvenliği açısından önemlidir. Turizmimiz açısında da önemlidir. Bazı ülkelerin çok katı seyahat uyarıları var. İstanbul, Ankara için uyarıları kaldırıyoruz ama o bölge için kaldırmıyorlar. Bu bataklıkları kurutursak onları ikna etmemize gerek yok. Esasen ülkemizin bekası için yanıbaşımızdaki terörle mücadele etmek bizim için elzemdir. Bunun için kimseden icazet almayız. Gerekeni yaptık, gerekeni yaparız. Fırat'ın doğusunun YPG'den PKK'dan temizlemek için ne gerekiyorsa yaparız. Şimdi ABD'nin çekilme kararını, ABD ile Rusya'yla, İran'la, bazı batılı ülkelerde koordine etmeye çalışıyoruz. Ama bu çekilme süreci YPG ve PKK'ya alan yaratacaksa buna kesinlikle izini vermeyiz" dedi. Irak'da yeni kurulacak hükümetle birlikte ülkenin yeniden inşasında Türkiye'nin ticaret hacminin artacağını söyleyen Çavuşoğlu, ABD'nin İran'a yönelik ambargo kararını ise doğru bulmadıklarını ifade etti.



İSLAM DÜNYASINA ELEŞTİRİ



İslam dünyasındaki ülkelerin kendi aralarındaki sorunlarının çözüm yöntemini de eleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim İslam dünyasında ülkeler kendi arasındaki çatılmaları diyalog yoluyla değil ABD gibi ülkelerin baskısıyla çözmeyi, onlara uymayı tercih ediyorlar. Kendi içimizdeki sorunları da kendi aramızda çözmeyi başarmamız lazım" dedi. Dünyadaki tüm ülkelerle ticari ilişkiler kurulması için çabaladıklarını anlatan Mevlüt Çavuşoğlu, insanı yardım konusunda da Türkiye'nin dünyada birinci sırada olduğunu söyledi.



MUĞLA VE BODRUM ADAYLARINA DESTEK İSTEDİ



Bodrum'da yollarda çöpler gördüğünü bu durumun ilçeyle yakışmadığını ifade eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şöyle devam etti:



"Caddeler ve sokaklar çok kirli, maalesef bu Bodrum'a yakışan bir durum değil, kabul edeceğimiz durum değil. Bunu doğru bulmuyorum, kim olursa olsun. Mehmet Kocadon'u tanıyorum ama şahsi dostluk ayrı. Bodrum çok geride kaldı. Muğla çok geride kaldı. Şimdi yeni bir seçim arifesinde olduğumuz için bunu söylüyorum. İnsanlar bazen siyasi partisine göre bazen dostluk ilişkilerine göre oy verebiliyor, ama bir şehri emanet edeceğimiz kişiyi seçerken birçok bakımdan değerlendirmek lazım. Şehri her şeyiyle emanet eder miyiz etmez miyiz ona bakmak lazım. İzmir'de adayımız Nihat zeybekci ile dolaştığımız zaman CHP'li geldi, şunu söyledi 'Biz yıllardır partimiz diye oy verdik ama belediyecilik açısından çok geride kaldık' dediler. İnsanlar artık oy vermeyeceklerini söylediler. Bu benim partimde de olsa çalışmıyorsa gerekli değişikliği hemen yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız bu konuda çok hassas. Ankara'da 84'ten beri çalışıyorum, okudum. Çankaya bölgesi, İncek bölgesini saymazsak, 84'ten beri hiç değişmedi. Son seçimde Cumhurbaşkanımız ile partimizin oyu arasında bir fark vardı. Millet bilinçli oy veriyor. 'Ben Recep Tayyip Erdoğan'a çok güveniyorum. Ülkeyi o yönetsin ama partinin de şu hataları var' diyor, oy vermiyor. Ben vatandaşı suçlamam, saygı duymak lazım. Bu nedenle son seçimde Cumhurbaşkanımız tüm bakan arkadaşlarımızı, sadece Cumhurbaşkanlığına önem veriyor algısı oluşturmaması için listelere koydu. Vatandaşlara verdiğimiz sözleri tutmamız lazım. Umudunu yanlış çıkardığımız zaman güvenirliliği azalır. Siyasete güven azalır. Eskisine oranla meclise güvenin arttığını görüyorsun. Koaliasyon dönemlerinde güven azalmıştı. Ben milletvekili değilim. Yeni sitemi savunurken milletvekilliğini bırakırken burukluk yaşadım. Meclisteki günlerimi de bazen özlüyorum. Muğla'da seçim hazırlığındayız. Bodrumlular, doktor Tahir Ateş bizim adayımız. Muğla adayımız Mehmet Nil Hıdır da doktor. Mevcut başkan da doktor, doktorların Muğla'ya ayrı bir ilgisi var. Muğlada çok aday var. Hayırlı olsun bakalım" dedi.



Toplantı sonrasında, basına kapalı olarak katılımcıların sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ardından programına devam etmek için salondan ayrıldı.



Görüntü Dökümü



--------------



Toplantıdan görüntü.



Konuşmalardan görüntü.



Haber: Taylan YILDIRIM - Mehmet Can MERAL -Kamera: Tekin GÜRBULAK/ BODRUM (Muğla),



==============



Bakan Varank, Kahramanmaraş'ta



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kahramanmaraş'ta geldi.



Adana Havaalanı'ndan karayoluyla kente gelen Bakan Mustafa Varank, ilk olarak Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ı ziyaret etti. Valilik girişinde yöresel kıyafetli çocukların çiçek verdiği Varank, Vali Özkan, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve kurum amirleri tarafından karşılandı.



Valilik şeref defterini imzalayan Varank, makamında Vali Vahdettin Özkan'dan kent hakkında bilgi aldı.



Görüntü Dökümü



--------------



Varank'ın çocuklarla fotoğraf çektirmesi



Vali Özkan ile tokalaşması



Bakanın defteri imzalaması



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 133 MB



Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)



===============



Kaçak ürettikleri silahları internetten satan şebekeye operasyon: 17 gözaltı



Konya'da merdiven altı diye tabir edilen atölyelerde üretilen tüfek ve kurusıkıdan dönüştürülen tabancaları internet üzerinden satan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 37 tabanca, 30 fişek, 81 icra yayı ile atölye ekipmanları ele geçirildi.



Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tüfek üretiminin yoğunlukta yapıldığı Beyşehir'de kaçak silah üretimi yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, bir şebekenin merdiven altı tabir edilen atölyelerde ürettikleri tüfek ile kurusıkıdan dönüştürdükleri tabancaları internetten satıp, alıcıya kargo ve kuryeyle ulaştırdıklarını belirledi. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından soruşturma kapsamında 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ardından da bugün sabah saatlerinde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Yapılan aramada ise 37 tabanca, 30 fişek, 81 icra yayı ve ile atölye ekipmanları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirildi.



Görüntü Dökümü



-------------------



Şüphelilerin KOM Şubesine getirilmesi



Ele geçirilen tabancaların fotoğrafı



Haber- kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)



==========================



Bu merkezde kasa öğrencilere emanet



Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim gören öğrenciler, 'Kantin Size Emanet Size Güveniyoruz' projesi kapsamında, kantinden alışveriş yaptıktan sonra parayı kasaya kendileri bırakıyor, üstü varsa da yine kendileri alıyor. Projenin amacının öğrencilere dürüstlük ve sorumluluk eğitimi vermek olduğu belirtildi.



Kentte 14 öğretmen ile 119 öğrencinin bulunduğu ve üstün yetenekli çocukların potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılan BİLSEM'de farklı bir proje hayata geçirildi. Müdür Yardımcısı Murat Bilgiç, merkezdeki öğrencilere dürüstlük ve sorumluluk eğitimi vermek ve iyi bir insan olarak yetişmelerini sağlamak için 'Kantin Size Emanet Size Güveniyoruz' projesini başlattı. Proje kapsamında öğrenciler, ders aralarında gidip alışveriş yaptıkları kantinde, ücreti kasaya kendileri bırakıyor, para üstünü almaları gerekiyorsa da yine kendileri alıyor. Kantindeki dolabın üzerinde de projenin adı olan 'Kantin Size Emanet Size Güveniyoruz' yazısı bulunuyor.



AMAÇ İYİ BİREY YETİŞTİRMEK



Projeyi başlatan Müdür Yardımcısı Murat Bilgiç, amaçlarının iyi insan yetiştirmek olduğunu söyledi. Bilgiç, "Toplumda doktorları veya mühendisleri yetiştirebiliriz ama iyi birer insan yetiştiremiyoruz. Bu çalışmayla ve projeyle biz aslında öğrencilerimizin bu duygularını da ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Böylece öğrencilerimiz yetiştikleri alanda sorumluluklarını bilen, sorumluluklarına sahip ve geleceğe yön verebilecek bireyler olmasını istiyoruz. Öğrencilerimiz ilk haftada uyum sağladılar. Öğrencilerimiz, öğretmenlerini veya kantinciyi görmedikleri zaman kendileri alıp vermeye başladılar" diye konuştu.



HİÇBİR SORUN YAŞANMADI



Merkezdeki öğretmenlerden Gamze Kuzu da proje sayesinde çocukların sorumluluk duygularını harekete geçirmek istediklerini söyledi. Kuzu, "Onlara güvendiğimizi göstermek istedik. Öğrenciler geliyor ve ne almak istiyorsa kendisi hesaplıyor, buradaki kasaya kendi ücretini bırakıyor. Para üstü olursa da kendisi alıyor. Biz hiçbir şekilde karışmıyoruz. Projeyi başlatalı yaklaşık üç ay oldu. Bu sürede maddi olarak herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Yani ne bırakıyorsak hesap o şekilde çıkıyor" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------



-Öğrencilerin kantin alışveriş yapmaları



-Öğrencilerin alışveriş yaparak kasaya para bırakmaları



-Genel görüntüler



-Detay görüntüler



-Öğrenciler ile röportaj



-Öğretmenlerle röportaj



-Müdür yardımcısı Murat Bilgiç ile röportaj



-Okulun dersliklerinden detaylar



-Okulun bina ve tabelasından görüntüler



Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, -



=============



Nevşehir Belediyespor'un görme engelli en fanatik taraftarı



Nevşehir'de görme engelli Hasan Memili (42), Türkiye 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren taraftarı olduğu Nevşehir Belediyespor'un kendi sahasında ve deplasmanda oynadığı tüm maçlara giderek stattan takip ediyor.



Doğuştan görme engelli olan Hasan Memili, çocuk yaştan bu yana Nazilli Belediyespor'un tüm maçlarını tribünde takip ediyor. Geçen hafta Kocaeli Körfez maçı deplasmanına giden Memili, bu hafta da Nevşehir Gazi Stadı'nda Nazilli Belediyespor maçında takımını tribünde destekledi. Hasan Memili, maçta kendisine taraftarların bazen maçı anlattığını, bazen ise taraftarlara kulak vererek maçı takip ettiğini söyledi. Tribünde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu anlatan Memili, şöyle konuştu:



"Taraftarın neşesini, huzurunu, mutluluğunu görüyorsunuz. Bu takım şampiyonluğu hak etti. Futbolcularımız emeklerine yüreklerine sağlık. Ben de bir görme engelli olarak maçları tribünde takip etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Gol olduğunda öyle bir tezahürat oluyor ki bizi heyecanlandırıyor. Taraftarlarımız da 'gol' dediğinde anlıyorum ki takımımız gol atmış"



Futbolculara seslenen Memili, "Eğer beni izliyorlarsa kendi yerlerine koysunlar. Her maçlarına gelip elimden geldiği kadar takip etmeye çalışıyorum. Ne olur bizim boynumuzu bükük bırakmasınlar. Bu şampiyonluk duygusunu futbolcu kardeşlerimden rica ediyorum. Yüreklerine, emeklerine sağlık; ama daha fazlasını yapıp bu şampiyonluğu bize yaşatsınlar" dedi.



Görüntü Dökümü:



-------------------



Görme engelli Memili'nin maçı izlemesi



Tezahüratta bulunması



Memili ile röportaj



Genel detay



Süre: 4.00. Boyut: 257 MB



Haber-Kamera: NEVŞEHİR,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Bakan Müjdeyi Verdi! Nöbetçi Noter Uygulaması Başlıyor

Hasta Bezinde de Haksız Fiyat Artışı Tespit Edildi

Son Dakika! Mersin'de Minibüs Devrildi: 4 Ölü, 26 yaralı

Okulu Ziyaret Eden AK Partili Aday, Öğretmenler Odasına Alınmadı